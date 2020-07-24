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Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков

Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков

У Кремлі відповіли на вимоги Зеленського розшифрувати Мінські угоди.

Мінські угоди змістовні і містять у собі вичерпні формулювання, документ не потребує розшифрування, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

"Ви знаєте, в цілому протягом останніх декількох місяців важко було не звернути увагу на послідовну лінію Києва на різних рівнях, спрямовану на, якщо не розмиття, то на те, щоб поставити багато запитань до цього документа, мінського комплексу заходів, який є наріжним каменем в процесі врегулювання. Важко сказати, що там можна розшифровувати, бо написано все досить просто. І документ містить вичерпні формулювання. Контакти триватимуть", - сказав Пєсков.

Також читайте: Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче бачити розшифрування кожного пункту Мінських угод. "Тоді ми будемо бачити - ми в змозі виконати це, не в змозі, як ми це будемо робити, хто буде відповідальний", - пояснив Зеленський.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) росія (65908) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+24
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 4944
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24.07.2020 13:01
+18
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 4468
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24.07.2020 13:02
+18
обомямі... обомямі рукамі загрєбай...

Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 993
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24.07.2020 13:13
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обомямі... обомямі рукамі загрєбай...

Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 993
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24.07.2020 13:13 Відповісти
и к чему твой выссер ?
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24.07.2020 13:14 Відповісти
Мінські угоди потрібно перевести на донецький язик, а потім на луганський язик і це дуже довгий процес, бо мова цих двох новонароджених путіним націй досі не сформувалась!
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24.07.2020 13:29 Відповісти
ісчо вам ідєологічєскіх дівєрсій

https://mobile.twitter.com/R_Kulyk

https://mobile.twitter.com/R_Kulyk Roman Kulyk https://mobile.twitter.com/R_Kulyk @R_Kulyk https://mobile.twitter.com/R_Kulyk/status/1286393624167624704 14 ч

Волаю, фани нарили пасхалку в тизері другого Сталкера)))

https://mobile.twitter.com/R_Kulyk
https://www.facebook.com/dante.lucevanni/posts/3107170979338313

Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 2903
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24.07.2020 13:18 Відповісти
https://twitter.com/spacemanxxx11

https://twitter.com/spacemanxxx11 Высшее Благо https://twitter.com/spacemanxxx11 @spacemanxxx11 https://twitter.com/spacemanxxx11/status/1286567454156697600 8 ч

В тизере украинской игры нашли стихотворение Шевченко - фашисты, бандеры, как вы посмели, мы будем жаловаться в лигу сексуальных реформ!
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24.07.2020 19:11 Відповісти
Иногда Письков такую пургу несет... (*****).
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24.07.2020 13:01 Відповісти
Але своє коло шанувальників як джерела інформації має...
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 1832
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24.07.2020 13:16 Відповісти
а поки він її несе, у Хабаровську (від слова "хабар") засвітили прапор маріонеткової Дальнєвосточной рєспублікі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0

Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3290
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24.07.2020 16:26 Відповісти
і на прапорі ДВР - Зелений Клин...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD

Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5070
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24.07.2020 16:27 Відповісти
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 4944
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24.07.2020 13:01 Відповісти
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 9690
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24.07.2020 13:13 Відповісти
"Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный ", - пояснил Зеленский.

Если бы кто-то еще расшифровал, шо именно "пояснил" Зеленский.
Источник: https://censor.net/n3209963
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24.07.2020 13:02 Відповісти
Я могу объяснить: если заменить первую запятую на "или" то станет понятно даже особо "одарённым".
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24.07.2020 19:46 Відповісти
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 4468
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24.07.2020 13:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Disco_Sashka

https://mobile.twitter.com/Disco_Sashka 25 000 000 друзів Петра https://mobile.twitter.com/Disco_Sashka @Disco_Sashka https://mobile.twitter.com/Disco_Sashka/status/1286573890626564096 1 ч

Чекаю перші повідомлення про те як відмудохають когось з зеліних смотрящих, коли буде дійсно критична ситуація.
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24.07.2020 13:04 Відповісти
+100500.
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24.07.2020 13:38 Відповісти
В этом есть плюс, посмотрим что они будут делать, когда кацапы продырявят кого нибудь из этих "смотрящих"...
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24.07.2020 13:50 Відповісти
у меня когнитивный диссонанс:
мне совершенно НЕ НРАВИТСЯ это сообщение,
но я ВЫНУЖДЕН ставить ему отметку "мне нравится".
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24.07.2020 16:55 Відповісти
Враги Украины. Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3006
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24.07.2020 19:22 Відповісти
Сгиньте убийцы рашистские ! Ублюдки лицемерные ,холуи ботоксного педофила
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24.07.2020 13:04 Відповісти
соглашусь с письковым. минские договорняки нуждаются в забвении.
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24.07.2020 13:05 Відповісти
Зеля должен тролить усато-плешивую шоблу во всю мощь своего интеллекта!--пусть даже пещерные ящеры офуеют в столбняке !!!!)))))
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24.07.2020 13:09 Відповісти
Про мощь зелиного интеллекта, будьте добры, по-подробнее.
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24.07.2020 13:39 Відповісти
Ну если всё там просто, то почему не расшифровали, а возите жопами об асфальт?
Отвечу сам---ПОТОМУ ЧТО ДЕБИЛЫ ***.
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 9258
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24.07.2020 13:10 Відповісти
Они продолжают его любить с того света - это отзомбированные так думают.
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24.07.2020 19:51 Відповісти
как это не нуждаются?...
всё...теперь самое время преЗиденту владимиру громко хлопнуть дверью...
и скрыться в швейцарии у щойно придбаній хатинці....кравчук плохому не научит
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24.07.2020 13:11 Відповісти
Для кацапии конечно не нуждаются в расшифровке, но Украина соблюдает таки международные законы, а в том фуфле нарушений как гуталину...... нужно исправлять
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24.07.2020 13:11 Відповісти
Ну так, дійсно бубочко зізнався, що нічого не розуміє у Мінських домовленностях.
А піськову треба дати таку відповідь: це все стосується території України, це наша земля, і поки останній окупант не залишить країну та не вийде "за порєбрік", з свинособачою імперією розмовляти ні про що. Якщо лаптєстан не є стороною "конфлікту" (як неодноразово казали *********), то нефуй нам давати поради
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24.07.2020 13:13 Відповісти
Чомусь думається,що з розрекламованого нашими достойниками та керманичами сто-чорт знає якого припинення вогню з понеділка,чи після дощика в четвер,не вийде ні##я...
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24.07.2020 13:13 Відповісти
есть интересный момент с договоренностью о перемирии. вы обратили внимание на вчерашние слова бедосика "мы подпишем это в нормандском формате". Знаете что это значит? это придание статуса "международный договор" этой писульке. с нынешним ОБСЕ и СКК несложно догадаться кого первым обвинят в нарушении "международных договоров". правда?
думай...те
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24.07.2020 13:15 Відповісти
Тоже это заметила=>особенно после «объяснений» Грау, не дословно (пишу с iPad поэтому с ссылкой сложно): нужны будут запросы на реагирования от ВСУ и(!!!) ВФ ОРДЛО.....😡
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24.07.2020 14:10 Відповісти
если лудший преЗедент фселенной, просидев в кресле больше года, просит "расшифровать" документ, значит, весь год он его тупо не понимал?!
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24.07.2020 13:15 Відповісти
Значит кремль и его служаки СН готовят Украине грандиозную поганку!
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24.07.2020 19:33 Відповісти
Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков - Цензор.НЕТ 4773

...
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24.07.2020 13:16 Відповісти
От имени украинского государства "Козырь" раз за разом брал обязательства выполнять различные российские хотелки, выдавая их за пункты минских соглашений. В то самое время, когда мировое сообщество осуждало именно РФ и вводило против неё санкции за невыполнение базовых первоочередных требований минских соглашений - прекращение огня и вывод своих военнослужащих, "добровольцев" и тяжелых вооружений с территории Украины.
План Козака-Козыря по созданию Консультативного совета ОРДЛО-Украина (15 марта) стал красной чертой для украинского гражданского общества, проснувшегося, наконец, после годичного дурмана, и он был сорван. Сползание Украины к добровольному присоединению к ОРДЛО было приостановлено, что вызвало бешеную реакцию в Кремле. Концентрированным политическим выражением накопившейся кремлевской ярости явился хамский ультиматум Козака от 9 июля.
Дни после 9 июля 2020 года стали решающими для судьбы украинской государственности. У Украины нет своего барона Маннергейма. Но, оказалось, что украинский политический класс способен в критический момент выдвинуть из своей среды коллективного Маннергейма.
Три видных украинских государственных деятеля - Алексей Данилов, Секретарь СНБО; Алексей Резников, вице-премьер-министр; Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, - в очень сходной стилистике каждый в отдельности оперативно отреагировали на ультиматум Кремля.
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24.07.2020 13:25 Відповісти
Ниже выдержка из одного из этих https://www.segodnya.ua/politics/intervyu-s-dmitriem-kuleboy-posle-2014-goda-kogda-rossiya-napala-na-ukrainu-mozhet-proizoyti-chto-ugodno-1463291.html достойнейших ответов украинского коллективного Маннергейма на наглые вечные имперские претензии Москвы:
"Если Россию не устраивает положение какого-то украинского закона или законопроекта, то это проблема России, а не Украины. Мы - независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть наш закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" иных стран.
Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную ответственную позицию по минским договоренностям, и начнет с первого и важнейшего правила, закрепленного в них - это полное и всеобъемлющее прекращение огня. Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации в Украине, прежде чем выполнять базовые пункты - это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую
После 2014 года, когда Россия абсолютно вероломно напала на Украину, может произойти все, что угодно, и мы должны максимально серьезно воспринимать угрозы, которые поступают со стороны РФ. Среди того, чем мы можем ответить на подобные попытки России - это, в частности, меры сдерживания международного характера, в обеспечении которых большая роль МИД. А также меры по укреплению нашей обороны на восточных и южных рубежах. Мы делаем свою работу, наши военные делают свою работу, наша разведка делает свою работу. Поэтому, уверяю вас, мы готовы к любому сценарию".
Готов ли Президент Зеленский присоединиться к этой декларации национального Сопротивления, сформулированной тремя высокопоставленными сотрудниками его администрации? - https://twitter.com/apiontkovsky/status/1286027430008848384
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24.07.2020 13:25 Відповісти
Песков сказав, Порох поздоровляв путіна зі святом, знач поздоровляв. сс.Верещук.
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24.07.2020 20:19 Відповісти
Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6718

...
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24.07.2020 20:21 Відповісти
дальня родичка верещук?
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24.07.2020 20:27 Відповісти
Мінські придумали не для того, щоб їх виконувати. Всі про це знають окрім ідіотів.
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24.07.2020 13:24 Відповісти
Когда об этом говорили, один персонаж учился играть на рояле не_руками, и даже не_пальцами...
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24.07.2020 13:51 Відповісти
Ніхто не завадив придумати щось інше.
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24.07.2020 20:07 Відповісти
піськов, йди в издуп.
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24.07.2020 13:26 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25353048.html "Гражданская война" - это когда боевикам обещают зарплату в российских рублях

И паспорт РФ в награду.
Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8948
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24.07.2020 13:36 Відповісти
тут письков прав! чего там расшифровывать если пуйло ими не единожды подтёрся! начиная с захвата Дебальцево. а если кортит что то расшифровать, то начинать надо с будапештского меморандума! хотя бумажку тоже знатно попользовали.
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24.07.2020 13:43 Відповісти
ти не поняв: розшифрування це значить конкретизація. а так можна як дишлом повертати в усі боки - а ми не то мали на увазі.
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24.07.2020 20:21 Відповісти
Турчинов сегодня высказался, говорит ...дело мне шьют, что не обеспечил защиту и освобождение Крыма и Донбасса в 2014 м. ..., это тогда когда все руководство страны смылось в рашу и не было армии. А что мешает нынешнему руководству это сделать сейчас, когда армия есть?
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24.07.2020 13:53 Відповісти
в смысле смытся в рашу?
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24.07.2020 20:08 Відповісти
Азіров, Януковощ змились в рашку. перечитай ще раз комент. а речення з что-мешает? - имеется ввиду освобождать территорию, делать, то в чем упрекают Турчинова.
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24.07.2020 20:23 Відповісти
я всё понял просто хочется шоб и это руководство смылось очень далеко и навсегда.
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24.07.2020 20:46 Відповісти
по твоїй відповіді інше вийшло.
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24.07.2020 21:24 Відповісти
легкий тролінг - піськоф назвав членограя дебілом
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24.07.2020 14:21 Відповісти
Зюзя вообще читать умеет? Или Минские угоды написаны на санскрите?

1. Негайне припинення вогню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО , його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.
2. Відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):
Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
Для збройних формувань ОРДЛО: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
3. Забезпечення моніторингу і верифікації режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо....
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24.07.2020 14:25 Відповісти
ти подивися нескасовані мінські протоколи від вересня 2014-го року, а там є ще пункт про те, що неконтрольована Україню ділянка кордону передається під контроль місії ОБСЄ. Але касапи навіть на цей "контроль" болт поклали - ганяють через цей кордон військову техніку та озброєння.
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24.07.2020 14:48 Відповісти
Ну і хто ж за який пункт несе відповідальність, тобі це понятно мабуть, бо ти умніше за Зе!
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24.07.2020 19:57 Відповісти
страной пошехонцев и любителей боярки правят напёрсточники-многостаночники обученные в 90-е бэ-бэ,кто кого ...на пороге стоит ихний звездец,песковники,захаровки.уйло и прочая нечисть скоро скапустятся,ибо терпение на их вотчине у людей заканчивается,ну и ещё у кой-кого у максима горького.
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24.07.2020 14:32 Відповісти
Разумеется, Песков не упустил такого случая поучить искусству дипломатии молодого политика.
Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5471
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24.07.2020 14:47 Відповісти
Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8419
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24.07.2020 14:53 Відповісти
Да в раше все такие умные, или скорее на "умняке"
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24.07.2020 19:58 Відповісти
Письков какой-то прес-ный секретарь....и много говорит
Вот у нашего президента жирный секретарь..за пол года один раз
высказалась ..и то о своей беременности
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24.07.2020 14:56 Відповісти
Это ж надо писи оккупанта так зашифроваться,чтобы даже кгуило не смог расшифровать.Прямь,чёрный ящик какой-то -без дешифровщиков Гааги никак.
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24.07.2020 16:45 Відповісти
Да переведите же вы эти угоды на иврит, сколько можно над Вовой знущаться.
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24.07.2020 17:14 Відповісти
Дожились: письков разъясняет игруну писюном нотную грамоту
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24.07.2020 17:16 Відповісти
расшифровка Минских договоренностей проста - это Украина должна принять закон, который легализует русские образования и оккупантов закрепит на Донбассе и в тоже время это снимет санкции с РФ и поскольку будут оккупанты легализованы, то Украина с этим вечным гнойником не сможет вступить в ЕС или НАТО и будет на поводке России и еще конечно с РФ снимут санкции. То бишь Украина проигрывает все, Россия выигрывает все! Для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция и согласие на вассальное существование на всегда. Правильнее назвать документ - Минские капитуляции Украины. Украина может только отказаться от этого! И требовать усиления санкций против России! Украине уже война становиться выгодна ибо РФ от санкций чувствует серьезные проблемы и нельзя выполнять Минск, а нужно давить РФ санкциями - это уже им эта война не выгодна! А Украина стала антихрупка по Нассиму Талебу. Война - это тот стресс, который усиливает Украину. Как если на человека нападает вирус и человек сначала чувствует болезнь, а потом вырабатываются антитела в организме и вырабатывается иммунитет к вирусу. Вот также и Украина с войной, что сейчас уже выработались антитела у народа и все привыкли к ней, а вот РФ получается усиление санкций постоянно и мы уже видим восстания на дальнем востоке и уже кричат там - Путина в отставку. А слушал интервью людей оттуда и они говорят, что 6 лет нищают и все хуже и так по всей России. И митинги по всему дальнему востоку и даже по все России. Кремль не в состоянии продавить капитуляции Украины и санкции губят уже Россию. И санкции постоянно усиливаются! Украине нужно держаться и не капитулировать и Россия рухнет, и рухнет также непредсказуемо, как рухнул большой колос - СССР.
https://censor.net/comments/locate/3209963/019214d1-c822-718f-af74-86e4353834b4
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24.07.2020 17:20 Відповісти
Писькова пора объявлять розыск в Интерпол !
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24.07.2020 17:35 Відповісти
Минские соглашения - вынужденная мера под давлением расийских войск.
Их подписание - тактический шаг.
Их выполнение в написанном виде - капитуляция на условиях врага.
Порох их выполнять не собирался и Зеле нужно противиться.
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24.07.2020 17:44 Відповісти
Еще нужно учесть, что первый пункт соглашения - "Полное и всеобъемлющее прекращение огня".
Пока он не выполнен - остальные не могут быть выполнены.
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24.07.2020 18:33 Відповісти
Во-во. И вроде по ним Дебальцево должно быть украинским, и всякое-такое...
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24.07.2020 18:49 Відповісти
І Горловка.
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24.07.2020 20:22 Відповісти
Вот Кремль и начал понимать , что с Минскими соглашениями он "попал". Пока Порошенко на всех углах кричал , что Украина не будет их вьіполнять , Германия и Франция не задавали РФ никаких особьіх вопросов , а придумьівали для нас "формульі" и т.п. байду. Стоило Зеленскому взяться предметно за реализацию соглашений , начав с первьіх и главньіх пунктов по безопасности , Москва сразу стала "стороной конфликта" в глазах Меркель и Макрона , со всеми вьітекающими последствиями. Из стороньі , диктующей повестку дня , Москва сразу превратилась в обороняющуюся сторону , которую понуждают к миру. Вот такая хитрая штука дипломатия , когда подходят к ней с умом и просчитьівают шаги наперед.
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24.07.2020 18:55 Відповісти
ПНХ лахта!
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24.07.2020 19:36 Відповісти
Порошенко на всех углах кричал , что Украина не будет их вьіполнять - ложь.
Все остальное - правильно.
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24.07.2020 20:26 Відповісти
у писькова забыли спросить, ага.
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24.07.2020 20:03 Відповісти
Песков пи--ит вместо ПТН, для проверки как Запад на это среагирует, при этом это как-бы официально, а потом, если возникают проблемы оказывается - "отсебятина". ПНХ - хитрая бестия.
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24.07.2020 20:06 Відповісти
код расшифровки МН - 17 , результат - Гаага
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24.07.2020 21:14 Відповісти
новость - кадыров объявил бой Помпео
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24.07.2020 21:30 Відповісти
Просто мразь,,,, вонючая нежить
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24.07.2020 22:08 Відповісти
Слушать этого недоноска это себя не уважать.
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24.07.2020 23:01 Відповісти
 
 