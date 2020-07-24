Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков

У Кремлі відповіли на вимоги Зеленського розшифрувати Мінські угоди.

Мінські угоди змістовні і містять у собі вичерпні формулювання, документ не потребує розшифрування, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

"Ви знаєте, в цілому протягом останніх декількох місяців важко було не звернути увагу на послідовну лінію Києва на різних рівнях, спрямовану на, якщо не розмиття, то на те, щоб поставити багато запитань до цього документа, мінського комплексу заходів, який є наріжним каменем в процесі врегулювання. Важко сказати, що там можна розшифровувати, бо написано все досить просто. І документ містить вичерпні формулювання. Контакти триватимуть", - сказав Пєсков.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче бачити розшифрування кожного пункту Мінських угод. "Тоді ми будемо бачити - ми в змозі виконати це, не в змозі, як ми це будемо робити, хто буде відповідальний", - пояснив Зеленський.