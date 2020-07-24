Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков

В Кремле ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения.

Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

"Вы знаете, в целом на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования. Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться", - сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет видеть расшифровку каждого пункта минских соглашений. "Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный ", - пояснил Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь"