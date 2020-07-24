Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков
В Кремле ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения.
Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".
"Вы знаете, в целом на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования. Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться", - сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет видеть расшифровку каждого пункта минских соглашений. "Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный ", - пояснил Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь"
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Волаю, фани нарили пасхалку в тизері другого Сталкера)))
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https://twitter.com/spacemanxxx11 Высшее Благо https://twitter.com/spacemanxxx11 @spacemanxxx11 https://twitter.com/spacemanxxx11/status/1286567454156697600 8 ч
В тизере украинской игры нашли стихотворение Шевченко - фашисты, бандеры, как вы посмели, мы будем жаловаться в лигу сексуальных реформ!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD
Если бы кто-то еще расшифровал, шо именно "пояснил" Зеленский.
Источник: https://censor.net/n3209963
https://mobile.twitter.com/Disco_Sashka 25 000 000 друзів Петра https://mobile.twitter.com/Disco_Sashka @Disco_Sashka https://mobile.twitter.com/Disco_Sashka/status/1286573890626564096 1 ч
Чекаю перші повідомлення про те як відмудохають когось з зеліних смотрящих, коли буде дійсно критична ситуація.
мне совершенно НЕ НРАВИТСЯ это сообщение,
но я ВЫНУЖДЕН ставить ему отметку "мне нравится".
Отвечу сам---ПОТОМУ ЧТО ДЕБИЛЫ ***.
всё...теперь самое время преЗиденту владимиру громко хлопнуть дверью...
и скрыться в швейцарии у щойно придбаній хатинці....кравчук плохому не научит
А піськову треба дати таку відповідь: це все стосується території України, це наша земля, і поки останній окупант не залишить країну та не вийде "за порєбрік", з свинособачою імперією розмовляти ні про що. Якщо лаптєстан не є стороною "конфлікту" (як неодноразово казали *********), то нефуй нам давати поради
думай...те
...
План Козака-Козыря по созданию Консультативного совета ОРДЛО-Украина (15 марта) стал красной чертой для украинского гражданского общества, проснувшегося, наконец, после годичного дурмана, и он был сорван. Сползание Украины к добровольному присоединению к ОРДЛО было приостановлено, что вызвало бешеную реакцию в Кремле. Концентрированным политическим выражением накопившейся кремлевской ярости явился хамский ультиматум Козака от 9 июля.
Дни после 9 июля 2020 года стали решающими для судьбы украинской государственности. У Украины нет своего барона Маннергейма. Но, оказалось, что украинский политический класс способен в критический момент выдвинуть из своей среды коллективного Маннергейма.
Три видных украинских государственных деятеля - Алексей Данилов, Секретарь СНБО; Алексей Резников, вице-премьер-министр; Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, - в очень сходной стилистике каждый в отдельности оперативно отреагировали на ультиматум Кремля.
"Если Россию не устраивает положение какого-то украинского закона или законопроекта, то это проблема России, а не Украины. Мы - независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть наш закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" иных стран.
Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную ответственную позицию по минским договоренностям, и начнет с первого и важнейшего правила, закрепленного в них - это полное и всеобъемлющее прекращение огня. Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации в Украине, прежде чем выполнять базовые пункты - это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую
После 2014 года, когда Россия абсолютно вероломно напала на Украину, может произойти все, что угодно, и мы должны максимально серьезно воспринимать угрозы, которые поступают со стороны РФ. Среди того, чем мы можем ответить на подобные попытки России - это, в частности, меры сдерживания международного характера, в обеспечении которых большая роль МИД. А также меры по укреплению нашей обороны на восточных и южных рубежах. Мы делаем свою работу, наши военные делают свою работу, наша разведка делает свою работу. Поэтому, уверяю вас, мы готовы к любому сценарию".
Готов ли Президент Зеленский присоединиться к этой декларации национального Сопротивления, сформулированной тремя высокопоставленными сотрудниками его администрации? - https://twitter.com/apiontkovsky/status/1286027430008848384
...
И паспорт РФ в награду.
1. Негайне припинення вогню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО , його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.
2. Відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):
Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
Для збройних формувань ОРДЛО: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
3. Забезпечення моніторингу і верифікації режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо....
Вот у нашего президента жирный секретарь..за пол года один раз
высказалась ..и то о своей беременности
https://censor.net/comments/locate/3209963/019214d1-c822-718f-af74-86e4353834b4
Их подписание - тактический шаг.
Их выполнение в написанном виде - капитуляция на условиях врага.
Порох их выполнять не собирался и Зеле нужно противиться.
Пока он не выполнен - остальные не могут быть выполнены.
Все остальное - правильно.