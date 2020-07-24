Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з керівниками ЄБРР зазначив, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами, а уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ і ЄС.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться і надалі незалежним інститутом і проводитиме зважену монетарну політику", - сказав Зеленський.

Президент сподівається, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проектів.

"Насамперед маю на увазі розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", – зазначив Зеленський.

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"Також президент повідомив, що Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд доларів, що демонструє довіру інвесторів до нашої країни", - сказано в повідомленні.

Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Юрген Рігтерінк підтвердив підтримку реформ в Україні, привітав підписання угоди з ЄС про макрофінансову допомогу в EUR1,2 млрд і розміщення Україною євробондів.

"Чудова дискусія з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої ЄБРР ще раз підтвердив свою підтримку порядку денного реформ. І привітання у зв'язку з підписанням угоди про макрофінансову допомогу з Європейською комісією і успішним розміщенням євробондів", - написав він у Twitter.