Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з керівниками ЄБРР зазначив, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами, а уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ і ЄС.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться і надалі незалежним інститутом і проводитиме зважену монетарну політику", - сказав Зеленський.
Президент сподівається, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проектів.
"Насамперед маю на увазі розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", – зазначив Зеленський.
"Також президент повідомив, що Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд доларів, що демонструє довіру інвесторів до нашої країни", - сказано в повідомленні.
Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Юрген Рігтерінк підтвердив підтримку реформ в Україні, привітав підписання угоди з ЄС про макрофінансову допомогу в EUR1,2 млрд і розміщення Україною євробондів.
"Чудова дискусія з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої ЄБРР ще раз підтвердив свою підтримку порядку денного реформ. І привітання у зв'язку з підписанням угоди про макрофінансову допомогу з Європейською комісією і успішним розміщенням євробондів", - написав він у Twitter.
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Зеленский показательно дистанцируется от попыток Шмыгаля получить кредит ЕС. 500 млн. евро под кучу предварительных условий , Зеленского явно не устраивают. Все это придется выносить в ВР на ратификацию, а ситуация там такова, что неясно кто там руководит Разумков или Зеленский. Если Рада заблокирует ратификацию, Щмыгаль может собирать вещи.
у бені весь капітал заморожений до суду
Значит, точно трандец...
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
Я заметил как однажды,
Вдруг в июльский день погожий
Сам ушел глава нацбанка
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
А потом минстр финансов
Заявил про курс "по 30"
Без него стране гаплычка
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
А когда мы назначали
нового главу нацбанка
мы его нет, не просили
чтобы он включил станок
Он ответил нам "как можно!"
и немного подмигнул украдкой
Он у нас так независим
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
А пока я сейф закрою.
это будет мой секрет!
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