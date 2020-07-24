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Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом

Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з керівниками ЄБРР зазначив, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами, а уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ і ЄС.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться і надалі незалежним інститутом і проводитиме зважену монетарну політику", - сказав Зеленський.

Президент сподівається, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проектів.

"Насамперед маю на увазі розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський уповноважив в.о. міністра енергетики Буславець підписати угоду з ЄБРР

"Також президент повідомив, що Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд доларів, що демонструє довіру інвесторів до нашої країни", - сказано в повідомленні.

Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Юрген Рігтерінк підтвердив підтримку реформ в Україні, привітав підписання угоди з ЄС про макрофінансову допомогу в EUR1,2 млрд і розміщення Україною євробондів.

"Чудова дискусія з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої ЄБРР ще раз підтвердив свою підтримку порядку денного реформ. І привітання у зв'язку з підписанням угоди про макрофінансову допомогу з Європейською комісією і успішним розміщенням євробондів", - написав він у Twitter.

Автор: 

ЄБРР (893) Зеленський Володимир (24253)


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Топ коментарі
+14
В МВФ уже поверили

Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом - Цензор.НЕТ 8155
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24.07.2020 15:58
+11
"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал Зеленский.

Значит, точно трандец...
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24.07.2020 15:55
+10
Слово зеленского стоит даже меньше чем договор с росией)
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24.07.2020 15:57
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З виразу обличчя Рігтерінка - він "вірить" блазню...
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24.07.2020 15:53 Відповісти
ОПУ готовит проект юридических оснований для отмены местных выборов через введение "надзвичайного стану" и роспуска Верховной Рады.
Зеленский показательно дистанцируется от попыток Шмыгаля получить кредит ЕС. 500 млн. евро под кучу предварительных условий , Зеленского явно не устраивают. Все это придется выносить в ВР на ратификацию, а ситуация там такова, что неясно кто там руководит Разумков или Зеленский. Если Рада заблокирует ратификацию, Щмыгаль может собирать вещи.
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24.07.2020 16:03 Відповісти
Они оставшуюся обещанную помощь обложили такой кучей условий, что теперь Шмыгаль чешет репу и призывает парламент голосовать ответственно. А Зеля делает вид, что он тут не при чем.
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24.07.2020 16:04 Відповісти
за гроші нашару пообіцяють все що завгодно..
у бені весь капітал заморожений до суду
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24.07.2020 16:52 Відповісти
"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал Зеленский.

Значит, точно трандец...
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24.07.2020 15:55 Відповісти
Курс бакса в Харькове - 28.05. Больше гривны добавил за последние дни. Рынок типа почти "поверил".
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24.07.2020 16:01 Відповісти
Слово зеленского стоит даже меньше чем договор с росией)
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24.07.2020 15:57 Відповісти
Да ну, стакан семечек гораздо дороже!
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24.07.2020 15:59 Відповісти
Странно , в списке есть даже речной транспорт . Почему нет войны ? Всё , что разрушил ху@ло - жизни людей и инфраструктура .
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24.07.2020 15:58 Відповісти
бо воно "вАйну в гАлаве закончилилоо"(с)шмаркля
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время

За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
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24.07.2020 16:02 Відповісти
В МВФ уже поверили

Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом - Цензор.НЕТ 8155
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24.07.2020 15:58 Відповісти
пестня!

Я заметил как однажды,
Вдруг в июльский день погожий
Сам ушел глава нацбанка
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

А потом минстр финансов

Заявил про курс "по 30"
Без него стране гаплычка

Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

А когда мы назначали
нового главу нацбанка
мы его нет, не просили
чтобы он включил станок

Он ответил нам "как можно!"
и немного подмигнул украдкой
Он у нас так независим

Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
А пока я сейф закрою.
это будет мой секрет!

© Стрелок 2020
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24.07.2020 16:00 Відповісти
ты,прям поэт-пестенник
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24.07.2020 16:10 Відповісти
І знову ми не почули, що він це обіцяє. Бо як завжди в його словах сховалася брехня.
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24.07.2020 16:05 Відповісти
Недодавили типа))
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24.07.2020 16:05 Відповісти
лизок защитан ...
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24.07.2020 16:06 Відповісти
Всем известно шо Осел просто врет. Все это знают и ржут по приколу.
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24.07.2020 16:10 Відповісти
А должны плевать в его мерзскую гнусавую рожу
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24.07.2020 16:33 Відповісти
Каким независимым? Ту же уже сам курс доллара устанавливаешь...
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24.07.2020 16:26 Відповісти
Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом - Цензор.НЕТ 4114
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24.07.2020 16:27 Відповісти
Голова НБУ переведе міліони з швейцарського банку в Україну чи на пів ставки буде працювати на офшорні банки???
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24.07.2020 16:28 Відповісти
Ще рік тому все це здавалось таким легким і прикольним!
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24.07.2020 16:29 Відповісти
А я с первой секунды знала ,какой же этот недомерок брехливый ,мерзский и сцыкливый ! От его тупых ватных шуток и примитивных «сватов», когда в авт или маршрутках,приходилось затыкать уши
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24.07.2020 16:38 Відповісти
Ці «тупі ватні жарти» навіть не його особисто.
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24.07.2020 16:52 Відповісти
Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом - Цензор.НЕТ 655
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24.07.2020 16:30 Відповісти
Г.ештальт Україна 2020.
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24.07.2020 16:50 Відповісти
Кто поверит в тухлый пи@деж этого наркомана?
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24.07.2020 16:48 Відповісти
Если верить соцопрпосам, то ещё около 30% "мамонтов верующих" осталось
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24.07.2020 17:59 Відповісти
9 июня 2020 "Неизвестные подбросили гроб и венки главе Нацбанка Якову Смолию."

Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом - Цензор.НЕТ 1260
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24.07.2020 16:52 Відповісти
зелень, тоді навіщо ти замінив главу НБУ???? брешеш падло!!!
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24.07.2020 17:06 Відповісти
Разговоры, разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнут скоро, а гривня похоже "валится", а следом, не исключено, что и "песец" заявится.
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24.07.2020 17:57 Відповісти
Яким нацбанк буде в дупу незалежним??? Сьогодні Рожкова може будь який комерційний банк ліквідувати, а гроші вкладників забрати в український бюджет. І вкладники не зможуть через суд повернути свої гроші, бо "антиколомойський закон" поставив Рожкову вище українських судів. Це крах всієї української банківської системи! Хто сьогодні понесе свої гроші в українські банки???
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24.07.2020 18:08 Відповісти
Голова нацбанку має бути БОМжем. У нього не має бути будинку, бо до будинек Беня кожного ранку буде замовляти труни і вінки, а потім його люди підпалять.А лисий із блатгрупою "Мотузки" заспівають пісню київським голубим. Також не моє мати квартири, бо там ще може бути гірше. Це так "зелені" рулят. А так він незалужний.
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24.07.2020 18:18 Відповісти
Мураев совсем недавно сказал,что "ни Европа, ни Россия не хотят видеть Украину сильной и процветающей". Но это совершенно не главное, главное то ,что и пан Муоаев, и пан Зеленский и ОПЗЖ,и большинство парламента, не смотря на все их разговоры на деле, по всем их фактическим действиям тоже не хотят видеть Украину сильной и процветающей.Почему? Потому что только в ЕЭС,только в НАТО, только строя Украину на европейских принципах, мы получим возможность когда -то увидеть Украину сильной и процветающей. Других путей в реальности просто нет!
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24.07.2020 19:59 Відповісти
*Да вне всяких сомнений---конечно конечно. Верной дорогой идёте. Ждём с нетерпением, даже чуть мечтаем*. Так по телефону отвечал скрывая восторг Ригтеринг презу нашему. Во нам попёрло!
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24.07.2020 21:00 Відповісти
всё верно сказал.
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25.07.2020 06:47 Відповісти
 
 