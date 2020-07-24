Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с руководителями ЕБРР отметил, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, а правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал Зеленский.
Президент надеется, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.
"Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на EUR450 млн, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил Зеленский.
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"Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала - Министерство финансов привлекло $2 млрд, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране", - сказано в сообщении.
Президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк подтвердил поддержку реформ в Украине, приветствовал подписание соглашения с ЕС о макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд и размещение Украиной евробондов.
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"Превосходная дискуссия с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой ЕБРР еще раз подтвердил свою поддержку повестки дня реформ. И поздравления в связи с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с Европейской комиссией и успешным размещением евробондов", - написал он в Twitter.
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Зеленский показательно дистанцируется от попыток Шмыгаля получить кредит ЕС. 500 млн. евро под кучу предварительных условий , Зеленского явно не устраивают. Все это придется выносить в ВР на ратификацию, а ситуация там такова, что неясно кто там руководит Разумков или Зеленский. Если Рада заблокирует ратификацию, Щмыгаль может собирать вещи.
у бені весь капітал заморожений до суду
Значит, точно трандец...
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
Я заметил как однажды,
Вдруг в июльский день погожий
Сам ушел глава нацбанка
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
А потом минстр финансов
Заявил про курс "по 30"
Без него стране гаплычка
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
А когда мы назначали
нового главу нацбанка
мы его нет, не просили
чтобы он включил станок
Он ответил нам "как можно!"
и немного подмигнул украдкой
Он у нас так независим
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
А пока я сейф закрою.
это будет мой секрет!
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