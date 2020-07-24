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Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом

Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с руководителями ЕБРР отметил, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, а правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал Зеленский.

Президент надеется, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

"Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на EUR450 млн, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил Зеленский.

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"Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала - Министерство финансов привлекло $2 млрд, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране", - сказано в сообщении.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк подтвердил поддержку реформ в Украине, приветствовал подписание соглашения с ЕС о макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд и размещение Украиной евробондов.

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"Превосходная дискуссия с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой ЕБРР еще раз подтвердил свою поддержку повестки дня реформ. И поздравления в связи с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с Европейской комиссией и успешным размещением евробондов", - написал он в Twitter.

Автор: 

ЕБРР (261) Зеленский Владимир (20772)


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Топ комментарии
+14
В МВФ уже поверили

Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом - Цензор.НЕТ 8155
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24.07.2020 15:58
+11
"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал Зеленский.

Значит, точно трандец...
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24.07.2020 15:55
+10
Слово зеленского стоит даже меньше чем договор с росией)
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24.07.2020 15:57
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Правила форума Совет форумчан
З виразу обличчя Рігтерінка - він "вірить" блазню...
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24.07.2020 15:53 Ответить
ОПУ готовит проект юридических оснований для отмены местных выборов через введение "надзвичайного стану" и роспуска Верховной Рады.
Зеленский показательно дистанцируется от попыток Шмыгаля получить кредит ЕС. 500 млн. евро под кучу предварительных условий , Зеленского явно не устраивают. Все это придется выносить в ВР на ратификацию, а ситуация там такова, что неясно кто там руководит Разумков или Зеленский. Если Рада заблокирует ратификацию, Щмыгаль может собирать вещи.
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24.07.2020 16:03 Ответить
Они оставшуюся обещанную помощь обложили такой кучей условий, что теперь Шмыгаль чешет репу и призывает парламент голосовать ответственно. А Зеля делает вид, что он тут не при чем.
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24.07.2020 16:04 Ответить
за гроші нашару пообіцяють все що завгодно..
у бені весь капітал заморожений до суду
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24.07.2020 16:52 Ответить
"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал Зеленский.

Значит, точно трандец...
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24.07.2020 15:55 Ответить
Курс бакса в Харькове - 28.05. Больше гривны добавил за последние дни. Рынок типа почти "поверил".
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24.07.2020 16:01 Ответить
Слово зеленского стоит даже меньше чем договор с росией)
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24.07.2020 15:57 Ответить
Да ну, стакан семечек гораздо дороже!
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24.07.2020 15:59 Ответить
Странно , в списке есть даже речной транспорт . Почему нет войны ? Всё , что разрушил ху@ло - жизни людей и инфраструктура .
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24.07.2020 15:58 Ответить
бо воно "вАйну в гАлаве закончилилоо"(с)шмаркля
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время

За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
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24.07.2020 16:02 Ответить
В МВФ уже поверили

Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом - Цензор.НЕТ 8155
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24.07.2020 15:58 Ответить
пестня!

Я заметил как однажды,
Вдруг в июльский день погожий
Сам ушел глава нацбанка
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

А потом минстр финансов

Заявил про курс "по 30"
Без него стране гаплычка

Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

А когда мы назначали
нового главу нацбанка
мы его нет, не просили
чтобы он включил станок

Он ответил нам "как можно!"
и немного подмигнул украдкой
Он у нас так независим

Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
А пока я сейф закрою.
это будет мой секрет!

© Стрелок 2020
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24.07.2020 16:00 Ответить
ты,прям поэт-пестенник
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24.07.2020 16:10 Ответить
І знову ми не почули, що він це обіцяє. Бо як завжди в його словах сховалася брехня.
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24.07.2020 16:05 Ответить
Недодавили типа))
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24.07.2020 16:05 Ответить
лизок защитан ...
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24.07.2020 16:06 Ответить
Всем известно шо Осел просто врет. Все это знают и ржут по приколу.
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24.07.2020 16:10 Ответить
А должны плевать в его мерзскую гнусавую рожу
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24.07.2020 16:33 Ответить
Каким независимым? Ту же уже сам курс доллара устанавливаешь...
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24.07.2020 16:26 Ответить
Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом - Цензор.НЕТ 4114
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24.07.2020 16:27 Ответить
Голова НБУ переведе міліони з швейцарського банку в Україну чи на пів ставки буде працювати на офшорні банки???
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24.07.2020 16:28 Ответить
Ще рік тому все це здавалось таким легким і прикольним!
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24.07.2020 16:29 Ответить
А я с первой секунды знала ,какой же этот недомерок брехливый ,мерзский и сцыкливый ! От его тупых ватных шуток и примитивных «сватов», когда в авт или маршрутках,приходилось затыкать уши
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24.07.2020 16:38 Ответить
Ці «тупі ватні жарти» навіть не його особисто.
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24.07.2020 16:52 Ответить
Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом - Цензор.НЕТ 655
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24.07.2020 16:30 Ответить
Г.ештальт Україна 2020.
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24.07.2020 16:50 Ответить
Кто поверит в тухлый пи@деж этого наркомана?
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24.07.2020 16:48 Ответить
Если верить соцопрпосам, то ещё около 30% "мамонтов верующих" осталось
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24.07.2020 17:59 Ответить
9 июня 2020 "Неизвестные подбросили гроб и венки главе Нацбанка Якову Смолию."

Зеленський - главі ЄБРР Рігтерінку: НБУ залишиться незалежним інститутом - Цензор.НЕТ 1260
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24.07.2020 16:52 Ответить
зелень, тоді навіщо ти замінив главу НБУ???? брешеш падло!!!
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24.07.2020 17:06 Ответить
Разговоры, разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнут скоро, а гривня похоже "валится", а следом, не исключено, что и "песец" заявится.
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24.07.2020 17:57 Ответить
Яким нацбанк буде в дупу незалежним??? Сьогодні Рожкова може будь який комерційний банк ліквідувати, а гроші вкладників забрати в український бюджет. І вкладники не зможуть через суд повернути свої гроші, бо "антиколомойський закон" поставив Рожкову вище українських судів. Це крах всієї української банківської системи! Хто сьогодні понесе свої гроші в українські банки???
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24.07.2020 18:08 Ответить
Голова нацбанку має бути БОМжем. У нього не має бути будинку, бо до будинек Беня кожного ранку буде замовляти труни і вінки, а потім його люди підпалять.А лисий із блатгрупою "Мотузки" заспівають пісню київським голубим. Також не моє мати квартири, бо там ще може бути гірше. Це так "зелені" рулят. А так він незалужний.
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24.07.2020 18:18 Ответить
Мураев совсем недавно сказал,что "ни Европа, ни Россия не хотят видеть Украину сильной и процветающей". Но это совершенно не главное, главное то ,что и пан Муоаев, и пан Зеленский и ОПЗЖ,и большинство парламента, не смотря на все их разговоры на деле, по всем их фактическим действиям тоже не хотят видеть Украину сильной и процветающей.Почему? Потому что только в ЕЭС,только в НАТО, только строя Украину на европейских принципах, мы получим возможность когда -то увидеть Украину сильной и процветающей. Других путей в реальности просто нет!
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24.07.2020 19:59 Ответить
*Да вне всяких сомнений---конечно конечно. Верной дорогой идёте. Ждём с нетерпением, даже чуть мечтаем*. Так по телефону отвечал скрывая восторг Ригтеринг презу нашему. Во нам попёрло!
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24.07.2020 21:00 Ответить
всё верно сказал.
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25.07.2020 06:47 Ответить
 
 