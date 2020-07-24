Зеленский - главе ЕБРР Ригтеринку: НБУ останется независимым институтом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с руководителями ЕБРР отметил, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, а правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал Зеленский.

Президент надеется, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

"Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на EUR450 млн, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил Зеленский.

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"Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала - Министерство финансов привлекло $2 млрд, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране", - сказано в сообщении.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк подтвердил поддержку реформ в Украине, приветствовал подписание соглашения с ЕС о макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд и размещение Украиной евробондов.

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"Превосходная дискуссия с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой ЕБРР еще раз подтвердил свою поддержку повестки дня реформ. И поздравления в связи с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с Европейской комиссией и успешным размещением евробондов", - написал он в Twitter.