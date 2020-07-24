Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ

Служба безпеки України вживає всіх необхідних заходів для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни після захоплення заручників у Луцьку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця", - зазначив начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш.

Як повідомив Головаш, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні, відповідно до "Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92.

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Крім того, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону. Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.