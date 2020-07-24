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Новини Силовики
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Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ

Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ

Служба безпеки України вживає всіх необхідних заходів для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни після захоплення заручників у Луцьку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця", - зазначив начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш.

Як повідомив Головаш, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні, відповідно до "Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92.

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Крім того, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону. Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

Автор: 

Київ (19636) Луцьк (419) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12921) силовики (2515)


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Топ коментарі
+9
Второго цирка Украина не переживёт!
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24.07.2020 18:41
+9
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 4574
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24.07.2020 18:58
+7
На Крещатике сегодня, разве что бронетранспортеров не хватает.

Показуха - смысл жизни!
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24.07.2020 18:45
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Второго цирка Украина не переживёт!
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24.07.2020 18:41 Відповісти
Умрут от гыкавки. Столько смеяться просто невозможно, опасно для жизни.
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24.07.2020 18:57 Відповісти
Украина пришла на тысячу лет и переживёт всё.
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24.07.2020 19:00 Відповісти
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 7109Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 47
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24.07.2020 19:19 Відповісти
Це правильно, що підсилили роботу в таких умовах. Але для чого забороняти маленькі та блошині ринки?
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24.07.2020 18:45 Відповісти
Хорошо хоть нету комендантского часа и аусвайса на передвижение по определенной стороне Крещатика...
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24.07.2020 18:52 Відповісти
Я просто тепер там стараюся не з'являтися. Мене же ловили за порушення, бо гуляв у парку.
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24.07.2020 18:54 Відповісти
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 4574
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24.07.2020 18:58 Відповісти
На Крещатике сегодня, разве что бронетранспортеров не хватает.

Показуха - смысл жизни!
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24.07.2020 18:45 Відповісти
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 8737
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24.07.2020 18:59 Відповісти
Ну что тут скажешь!
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24.07.2020 19:01 Відповісти
Зйомочний майданчик переїхав до Києва, а його філіали до інших міст. Чекаємо нових серій "Терориста".
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24.07.2020 18:47 Відповісти
Исполнителя главной роли подбирают. Так позориться желающих не много. Второй он по лесам до сих пор ныкается.
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24.07.2020 19:00 Відповісти
Ждут полтавского тиририста с гранатой и скальпом полковника в зубах.
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24.07.2020 18:54 Відповісти
пока полтавский гранато-метатель на свободе, есть основания в восточных областях украины ввести усиленный полицейский контроль...в западных облстях ввели уже позавчера..
а проверки на дорогах озвучили сегодня...
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24.07.2020 19:49 Відповісти
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 9557
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24.07.2020 19:03 Відповісти
Если все эти "теракты" устроили для поднятия рейтинга зе, так получилось с точностью до наоборот. Если эту кутерьму устроил *****, то украинский ******* нивелирует все его епучие потуги. И, что-то мне подсказывает, что плекана и грохнули, шоб усилить меры безопасности не только в Киеве, а и в Украине.
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24.07.2020 18:58 Відповісти
теперь есть "повод", для введения тотального полицейского контроля и проверок на дорогах...
сам исполнитель назвал его "перформанс" с извинениями невольным участникам...
пока полтавский взрыватель на свободе - повод для поисков и проверок на левом берегу..
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24.07.2020 19:57 Відповісти
Зе-власть становится всё примитивнее и приметивнее в выдумках, бо как ты шатуны не назови - они останутся шатунами. За все 2 десятка шатунов кого-то посадили? Так оттож - тупо спектакли. Нас спасает только одно, что и в кремле такие же выдумщики сидят.
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24.07.2020 20:54 Відповісти
Ну Порошенко ж "зарив" Бабченка, хотів собів рейтинг підняти, то чому зелене непорозуміння не може це робити? Рейтинг повзе вниз невпинно.
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24.07.2020 21:51 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених

https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1286605071011241984 5 ч

це просто марожєно марожєно
поліцейські супроводжували автобус з "терористом" від автостанції до площі ТЕАТРАЛЬНОЇ)))

https://www.youtube.com/watch?v=8bEsegPUHDI

за свідченнями "заручників", "терорист" телефонував в поліцію, щоби повідомити про вчинення теракту з автобуса о 9.25, поліція на площу приїхала о 9.15))
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24.07.2020 18:58 Відповісти
Пффф, наблюдала сегодня патруль в районе м. Святошино - толпа идёт прогулочным шагом, половина без масок, чуть ли семки не лузгают...
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24.07.2020 18:59 Відповісти
ЗЄлупа чекає і готується до протестів у зв'язку з капітуляцією перед кацапстаном.
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24.07.2020 19:00 Відповісти
Тре до виборів привчити що без мента голосувати неправильно
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24.07.2020 19:14 Відповісти
95 квартал вышел на просторы страны, участники и зрители должны вносить добровольные пожертвования в пользу пострадавшим от террористов работникам мвд.
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24.07.2020 19:25 Відповісти
"Під шумок"
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24.07.2020 19:29 Відповісти
сейчас, полчаса назад, в подземном переходе мужчина ходил и громко рекламировал Викторию Шилову
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24.07.2020 19:30 Відповісти
на Лыбедской
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24.07.2020 19:31 Відповісти
Ми бачили що "тороризмом" в Луцьку займався Рюкзаков. А сьогодні щось СБУ голос подало? Друга серія кіно:чувак цілого полковника поліції захватив і віз його до Києва, але захотів покакати і пішов в лісусмугу, ще до сьогодні шукають!!! Ви є сказочні долбойо#и!!!
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24.07.2020 19:37 Відповісти
Логика кретинов.Психа-засланого в Луцке увидели а в Киеве черезвычайность изображают.
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24.07.2020 19:39 Відповісти
Так Пуйло починав свою кроваву карє*ру підриваючи житлові будинки,і потім все це звалив на чеченців(совпадение не думаю).
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24.07.2020 20:23 Відповісти
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 6235
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24.07.2020 22:28 Відповісти
Луцкий террорист в ожидании захвата 😂😂😂Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 4965
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24.07.2020 22:32 Відповісти
 
 