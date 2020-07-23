"Луцький терорист" Кривош у суді:"Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це"
Підозрюваний у захопленні й утриманні заручників у Луцьку Максим Кривош заявляє, що автобус для захоплення вибрав випадково.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ніхто не збирався виконувати жодних вимог... ніхто і пальцем не поворухнув... лише Зеленський зателефонував, ми поговорили", - сказав Кривош у суді в Луцьку, де йому обирають запобіжний захід.
Підозрюваний зазначив, що лише після розмови із Зеленським він відпустив заручників.
Він розповів, що автобус для захоплення вибрав випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами.
"План дій був... авторитетів у мене немає", - сказав Кривош.
При цьому "луцький терорист" заявив: "Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це".
"Наразі я вибачаюся перед цими людьми (заручниками - ред.), але про скоєне не шкодую", - наголосив він.
При цьому Кривош уточнив, що слідчий, виступаючи в суді, неправильно сказав про висунуті ним вимоги: "Я не вимагав від Зеленського сказати, що він терорист у законі".
"Про свою розмову з президентом, слово в слово, розповім... перед вироком, на останньому судовому засіданні", - пообіцяв Кривош.
Виступаючи щодо клопотання про обрання запобіжного заходу, він сказав: "Я гадаю, що від моєї думки мало що залежить".
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
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Зеля, есть к тебе претензии. Но продолжай, не останавливайся! Щими олигартню, десятилетиями грабящую Украину! Под лай продажных шавок.
И да. "Диагноз"- это голосовать за рыго-олигарха в 2014, после кровавого Майдана. Слава Богу, подавляющее большинство украинцев уже излечилось....
ще якийсь закон прийми, щоб звільнити себе від ндс.
наприклад про те, щоб мендель не треба було подавати налогові декларації і ти зміг би їй переписати усю свою власність.
або дуже терміново на позачерговому засіданні вр прийми ще щось, на кшталт легалізації грального бізнесу.
або спеціяльно для воронцова збільш тарифи на електрику, газ та усе інше. ти ж казав, що ти - не лох. але не казав, що твої виборці - не лохи.
отже - дій! бажано на позачергових сессіях, бо з твоїм примітивним серіалом "луцький та полтавський терорист" часу залишається вже меньше та меньше.
тобі ще законів від бубочки назвати?
давай назву. як тобі пропозиція: за борги, що бєня наробив прибутковому "центренерго" пропозиція від зе продати "центренерго".... бєні?
щоб таке тобі дати від зе? хіба що оте саме, чим він грав на роялі.
доброго тобі перегляду нового серіала "терористи" від зе та авакова.
та приємних платіжок з новими тарифами.
ось тобі усі назви. тільки заспокойся і не рюмсай. може колись збереш грошей на оті свої 11,8. що б воно там не було.
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всем срать
Нужно колоть его по полной. Иначе в реале кто-то может пострадать.... И усилить охрану АЭС и стратегических объектов.
так що це ще й "відомий" письменник.
не виключаю. що аваков взяв сценарій теракту саме з його книги
У Зе готовят новые сценарии шоу?