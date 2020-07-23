УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12184 відвідувача онлайн
Новини Захоплення заручників у Луцьку
23 693 52

"Луцький терорист" Кривош у суді:"Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це"

Підозрюваний у захопленні й утриманні заручників у Луцьку Максим Кривош заявляє, що автобус для захоплення вибрав випадково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не збирався виконувати жодних вимог... ніхто і пальцем не поворухнув... лише Зеленський зателефонував, ми поговорили", - сказав Кривош у суді в Луцьку, де йому обирають запобіжний захід.

Підозрюваний зазначив, що лише після розмови із Зеленським він відпустив заручників.

Він розповів, що автобус для захоплення вибрав випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами.

"План дій був... авторитетів у мене немає", - сказав Кривош.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб"

При цьому "луцький терорист" заявив: "Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це".

"Наразі я вибачаюся перед цими людьми (заручниками - ред.), але про скоєне не шкодую", - наголосив він.

При цьому Кривош уточнив, що слідчий, виступаючи в суді, неправильно сказав про висунуті ним вимоги: "Я не вимагав від Зеленського сказати, що він терорист у законі".

"Про свою розмову з президентом, слово в слово, розповім... перед вироком, на останньому судовому засіданні", - пообіцяв Кривош.

Також дивіться: Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Виступаючи щодо клопотання про обрання запобіжного заходу, він сказав: "Я гадаю, що від моєї думки мало що залежить".

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

захоплення (220) Зеленський Володимир (24250) Луцьк (419) суд (11731) Максим Кривош (38)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
23.07.2020 16:32
+40
"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 9789
показати весь коментар
23.07.2020 16:36
+23
так оно зебил! фанат оманского, как трогательно
показати весь коментар
23.07.2020 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
23.07.2020 16:32 Відповісти
Мда. Олигархат сегодня тратит шалені гроші на ботву. С байками, поговорками, присказками, картинками и "фотожабами". И это вполне объяснимо. Принят ряд законов, которые существенно урезают возможность доить Украину, как дойную корову, а бабки выводить в оффшоры/на Запад и там кучеряво "коротать деньки", "патриотично" вспоминая неньку. Закон о налоге на вывод капитала чего стоит! Я б за ТАКОЕ и не такую "фразу" сочинил!
Зеля, есть к тебе претензии. Но продолжай, не останавливайся! Щими олигартню, десятилетиями грабящую Украину! Под лай продажных шавок.
И да. "Диагноз"- это голосовать за рыго-олигарха в 2014, после кровавого Майдана. Слава Богу, подавляющее большинство украинцев уже излечилось....
показати весь коментар
23.07.2020 16:59 Відповісти
яволь! зеля - щеми! (с)
ще якийсь закон прийми, щоб звільнити себе від ндс.
наприклад про те, щоб мендель не треба було подавати налогові декларації і ти зміг би їй переписати усю свою власність.
або дуже терміново на позачерговому засіданні вр прийми ще щось, на кшталт легалізації грального бізнесу.
або спеціяльно для воронцова збільш тарифи на електрику, газ та усе інше. ти ж казав, що ти - не лох. але не казав, що твої виборці - не лохи.
отже - дій! бажано на позачергових сессіях, бо з твоїм примітивним серіалом "луцький та полтавський терорист" часу залишається вже меньше та меньше.
показати весь коментар
23.07.2020 17:24 Відповісти
+ 11,8 леденца Рошен.
показати весь коментар
23.07.2020 17:35 Відповісти
от і що ти бовкнув? усі зелебобики такі... (як би так сказати, щоб не дуже образити?) примітивні?

тобі ще законів від бубочки назвати?

давай назву. як тобі пропозиція: за борги, що бєня наробив прибутковому "центренерго" пропозиція від зе продати "центренерго".... бєні?

щоб таке тобі дати від зе? хіба що оте саме, чим він грав на роялі.
показати весь коментар
23.07.2020 17:41 Відповісти
+ 11,8 Бешеных пчёлок Рошен.
показати весь коментар
23.07.2020 17:48 Відповісти
усе? фантазія вичерпалася? таки шкода, що твої психлікарні позачиняли. я про таке не чув, але якщо ти таке кажеш - то мабуть знаєш напевне.

доброго тобі перегляду нового серіала "терористи" від зе та авакова.
та приємних платіжок з новими тарифами.
показати весь коментар
23.07.2020 17:53 Відповісти
+ 1,5 конфеты Mont Blanc от Рошен.
показати весь коментар
23.07.2020 18:00 Відповісти
ну знаєш ти асортимент рошену. а сказати то що хотів? що тобі подобаються ці конфети? добре. я побачив. що подобаються. тільки в мене є гроші, щоб їх собі купити. дописки від тебе зовсім не потрібні.

ось тобі усі назви. тільки заспокойся і не рюмсай. може колись збереш грошей на оті свої 11,8. що б воно там не було.

https://roshentrade.com.ua/catalog/ каталог рошен
показати весь коментар
23.07.2020 18:11 Відповісти
так оно зебил! фанат оманского, как трогательно
показати весь коментар
23.07.2020 16:34 Відповісти
Он же признался, что у него "нет авторитетов"...
показати весь коментар
23.07.2020 18:08 Відповісти
Этот кривош сто пудов голосовал за зеленского и слуг нарида. А сейчас понял что его как 73 % зебилов надурили и он начал действовать радикально 🤔🧐
показати весь коментар
23.07.2020 16:35 Відповісти
"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 9789
показати весь коментар
23.07.2020 16:36 Відповісти
Интригант, наверное ждет полтавского с продолжением сценария сериала.
показати весь коментар
23.07.2020 16:36 Відповісти
это все кинцо от зелеНой сопли.
всем срать
показати весь коментар
23.07.2020 16:38 Відповісти
Явно угрожает,нужно допрашивать как следует.
показати весь коментар
23.07.2020 16:41 Відповісти
Как следует, поведай обществу интеллигентов.
показати весь коментар
23.07.2020 16:59 Відповісти
Если бы ты требовал,чтобы они заявили ,что они бандиты,воры,предатели в законе ,то тебя поддержала бы вся страна. Даже заложники.
показати весь коментар
23.07.2020 16:42 Відповісти
А кто пассажирам автобуса деньги за билеты возвращать будет ? .... хотя с другой стороны в таком цирке поучасствовали - память на всю жизнь будет.
показати весь коментар
23.07.2020 16:42 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2020 16:47 Відповісти
Претензії до перевізника, після пред'явлення квитка з автографом терориста.
показати весь коментар
23.07.2020 17:32 Відповісти
То,что кривошей-кацапский провокатор и зеля его скоро обменяет на какого-то бомжа? Тоже мне,интересная новость.
показати весь коментар
23.07.2020 16:45 Відповісти
То есть на свободе у него остались сообщники..... Теперь порхоботне понятна причина заезда на БТРе со шмоном автобуса?

Нужно колоть его по полной. Иначе в реале кто-то может пострадать.... И усилить охрану АЭС и стратегических объектов.
показати весь коментар
23.07.2020 16:47 Відповісти
Клоунада, а не теракт.
показати весь коментар
23.07.2020 16:51 Відповісти
а вот сцена после титров! Ждите сиквел!
показати весь коментар
23.07.2020 16:52 Відповісти
Он нас в гроб решил загнать своими интригами.
показати весь коментар
23.07.2020 16:58 Відповісти
Захват и Удерживание Заложников. точка
показати весь коментар
23.07.2020 17:06 Відповісти
серьезные смягчающие обстоятельства, вряд ли дадут пожизненное
показати весь коментар
23.07.2020 17:07 Відповісти
Очень хитрый и матёрый террорист попался, следствие с ним ещё намучается.
показати весь коментар
23.07.2020 17:15 Відповісти
та ж вже писали, що після відсидов він писав книгу про "психологію злочинця"
так що це ще й "відомий" письменник.
не виключаю. що аваков взяв сценарій теракту саме з його книги
показати весь коментар
23.07.2020 17:30 Відповісти
І тільки Зєлєнський його пойняв,підтримав і ісполніл всі бажання...Боюсь що знайдуться ще подібні зелепушні ідіоти,які захочуть таким же чином привернути увагу нашого Клоуна і виконати свої бажання...Зіграти на піаніно Клайдермана чи покрутити тазік...тим чим грав...Дурдом...
показати весь коментар
23.07.2020 17:18 Відповісти
ви що, ніц не читали про "другу серію" - "полтавський терорист"? цей вже ж поїхав з полтави на київ говорити з зелею. мені дуже цікаво, які вимоги він поставить зелі.
показати весь коментар
23.07.2020 17:32 Відповісти
Нехватка внимания у чувака и плюс зомби телевизор с постоянными дебильными негативными новостями.
показати весь коментар
23.07.2020 17:23 Відповісти
Только Зеля мне помог. Для этих слов из уст псевдо терориста и затевалась вся эта постановка. Ждем что скажет полтавский захватчик. Что то мне кажется что это продолжение того сюжета где Зеленский должен был заразится Ковидом и героически его превозмочь. Там не сложилось и команда придворных сценаристов развила сюжет с привлечением в герои не только Зелю, а и многих зашкварившихся в разных непотребных делах полицейских.Для реабилитации в глазах зелектората.
показати весь коментар
23.07.2020 17:32 Відповісти
Всё это похоже на цирк, и теперь что бы выйти из этого положения засадить надо этого умника по самые помидоры.
показати весь коментар
23.07.2020 17:34 Відповісти
я от думаю, що не засадять. аваков вже піймав його спільників у харкові. а терорист каже, що в нього нема спільників. і щоб не бути брехуном аваков напевне прибере цього "терориста" "при спробі втечі". щоб інші діяли за сценарієм, а не імпровізували
показати весь коментар
23.07.2020 17:44 Відповісти
И Шо ж ему бубочка наобеШШал?
показати весь коментар
23.07.2020 17:42 Відповісти
Это что он имеет ввиду?
У Зе готовят новые сценарии шоу?
показати весь коментар
23.07.2020 18:11 Відповісти
артіст під сценічним іменем кривош ( почті Ярош ) аносував сезон терюк-треша пілотним спектаклем на театральній площі одного західноукраїнського міста.
показати весь коментар
23.07.2020 19:11 Відповісти
. Сегодня вышла уже вторая серия "полтавский террорист" от студии 95 квартал.
показати весь коментар
23.07.2020 19:26 Відповісти
Отпустите актера домой!
показати весь коментар
23.07.2020 19:28 Відповісти
Сравнил задержание пловца в Киеве - там порядка 15-20 ментов гонялись за челом в плавках и "Волынкск" - там три мента идут к челу с автоматом.
показати весь коментар
23.07.2020 19:59 Відповісти
Зе всё верно сделал, что поговорил с ним и выложил видео.
показати весь коментар
23.07.2020 20:56 Відповісти
Ще по місцевим виборам десь слугою прилаштують.
показати весь коментар
23.07.2020 23:24 Відповісти
 
 