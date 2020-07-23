"Луцький терорист" Кривош у суді:"Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це"

Підозрюваний у захопленні й утриманні заручників у Луцьку Максим Кривош заявляє, що автобус для захоплення вибрав випадково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не збирався виконувати жодних вимог... ніхто і пальцем не поворухнув... лише Зеленський зателефонував, ми поговорили", - сказав Кривош у суді в Луцьку, де йому обирають запобіжний захід.

Підозрюваний зазначив, що лише після розмови із Зеленським він відпустив заручників.

Він розповів, що автобус для захоплення вибрав випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами.

"План дій був... авторитетів у мене немає", - сказав Кривош.

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При цьому "луцький терорист" заявив: "Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це".

"Наразі я вибачаюся перед цими людьми (заручниками - ред.), але про скоєне не шкодую", - наголосив він.

При цьому Кривош уточнив, що слідчий, виступаючи в суді, неправильно сказав про висунуті ним вимоги: "Я не вимагав від Зеленського сказати, що він терорист у законі".

"Про свою розмову з президентом, слово в слово, розповім... перед вироком, на останньому судовому засіданні", - пообіцяв Кривош.

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Виступаючи щодо клопотання про обрання запобіжного заходу, він сказав: "Я гадаю, що від моєї думки мало що залежить".

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.