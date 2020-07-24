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Новости Силовики
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После событий в Луцке меры безопасности в Киеве усилены, - СБУ

После событий в Луцке меры безопасности в Киеве усилены, - СБУ

Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны после захвата заложников в Луцке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш.

Как сообщил Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе, согласно "Положения о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий ", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92.

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Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Городской районный суд Луцка 23 июля избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу.

Автор: 

Киев (25663) Луцк (587) правоохранительные органы (2970) СБУ (19990) силовики (2799)


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Топ комментарии
+9
Второго цирка Украина не переживёт!
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24.07.2020 18:41
+9
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 4574
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24.07.2020 18:58
+7
На Крещатике сегодня, разве что бронетранспортеров не хватает.

Показуха - смысл жизни!
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24.07.2020 18:45
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Второго цирка Украина не переживёт!
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24.07.2020 18:41 Ответить
Умрут от гыкавки. Столько смеяться просто невозможно, опасно для жизни.
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24.07.2020 18:57 Ответить
Украина пришла на тысячу лет и переживёт всё.
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24.07.2020 19:00 Ответить
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 7109Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 47
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24.07.2020 19:19 Ответить
Це правильно, що підсилили роботу в таких умовах. Але для чого забороняти маленькі та блошині ринки?
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24.07.2020 18:45 Ответить
Хорошо хоть нету комендантского часа и аусвайса на передвижение по определенной стороне Крещатика...
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24.07.2020 18:52 Ответить
Я просто тепер там стараюся не з'являтися. Мене же ловили за порушення, бо гуляв у парку.
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24.07.2020 18:54 Ответить
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 4574
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24.07.2020 18:58 Ответить
На Крещатике сегодня, разве что бронетранспортеров не хватает.

Показуха - смысл жизни!
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24.07.2020 18:45 Ответить
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 8737
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24.07.2020 18:59 Ответить
Ну что тут скажешь!
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24.07.2020 19:01 Ответить
Зйомочний майданчик переїхав до Києва, а його філіали до інших міст. Чекаємо нових серій "Терориста".
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24.07.2020 18:47 Ответить
Исполнителя главной роли подбирают. Так позориться желающих не много. Второй он по лесам до сих пор ныкается.
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24.07.2020 19:00 Ответить
Ждут полтавского тиририста с гранатой и скальпом полковника в зубах.
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24.07.2020 18:54 Ответить
пока полтавский гранато-метатель на свободе, есть основания в восточных областях украины ввести усиленный полицейский контроль...в западных облстях ввели уже позавчера..
а проверки на дорогах озвучили сегодня...
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24.07.2020 19:49 Ответить
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 9557
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24.07.2020 19:03 Ответить
Если все эти "теракты" устроили для поднятия рейтинга зе, так получилось с точностью до наоборот. Если эту кутерьму устроил *****, то украинский ******* нивелирует все его епучие потуги. И, что-то мне подсказывает, что плекана и грохнули, шоб усилить меры безопасности не только в Киеве, а и в Украине.
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24.07.2020 18:58 Ответить
теперь есть "повод", для введения тотального полицейского контроля и проверок на дорогах...
сам исполнитель назвал его "перформанс" с извинениями невольным участникам...
пока полтавский взрыватель на свободе - повод для поисков и проверок на левом берегу..
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24.07.2020 19:57 Ответить
Зе-власть становится всё примитивнее и приметивнее в выдумках, бо как ты шатуны не назови - они останутся шатунами. За все 2 десятка шатунов кого-то посадили? Так оттож - тупо спектакли. Нас спасает только одно, что и в кремле такие же выдумщики сидят.
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24.07.2020 20:54 Ответить
Ну Порошенко ж "зарив" Бабченка, хотів собів рейтинг підняти, то чому зелене непорозуміння не може це робити? Рейтинг повзе вниз невпинно.
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24.07.2020 21:51 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених

https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1286605071011241984 5 ч

це просто марожєно марожєно
поліцейські супроводжували автобус з "терористом" від автостанції до площі ТЕАТРАЛЬНОЇ)))

https://www.youtube.com/watch?v=8bEsegPUHDI

за свідченнями "заручників", "терорист" телефонував в поліцію, щоби повідомити про вчинення теракту з автобуса о 9.25, поліція на площу приїхала о 9.15))
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24.07.2020 18:58 Ответить
Пффф, наблюдала сегодня патруль в районе м. Святошино - толпа идёт прогулочным шагом, половина без масок, чуть ли семки не лузгают...
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24.07.2020 18:59 Ответить
ЗЄлупа чекає і готується до протестів у зв'язку з капітуляцією перед кацапстаном.
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24.07.2020 19:00 Ответить
Тре до виборів привчити що без мента голосувати неправильно
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24.07.2020 19:14 Ответить
95 квартал вышел на просторы страны, участники и зрители должны вносить добровольные пожертвования в пользу пострадавшим от террористов работникам мвд.
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24.07.2020 19:25 Ответить
"Під шумок"
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24.07.2020 19:29 Ответить
сейчас, полчаса назад, в подземном переходе мужчина ходил и громко рекламировал Викторию Шилову
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24.07.2020 19:30 Ответить
на Лыбедской
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24.07.2020 19:31 Ответить
Ми бачили що "тороризмом" в Луцьку займався Рюкзаков. А сьогодні щось СБУ голос подало? Друга серія кіно:чувак цілого полковника поліції захватив і віз його до Києва, але захотів покакати і пішов в лісусмугу, ще до сьогодні шукають!!! Ви є сказочні долбойо#и!!!
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24.07.2020 19:37 Ответить
Логика кретинов.Психа-засланого в Луцке увидели а в Киеве черезвычайность изображают.
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24.07.2020 19:39 Ответить
Так Пуйло починав свою кроваву карє*ру підриваючи житлові будинки,і потім все це звалив на чеченців(совпадение не думаю).
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24.07.2020 20:23 Ответить
Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 6235
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24.07.2020 22:28 Ответить
Луцкий террорист в ожидании захвата 😂😂😂Після подій у Луцьку заходи безпеки в Києві посилено, - СБУ - Цензор.НЕТ 4965
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24.07.2020 22:32 Ответить
 
 