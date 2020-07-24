После событий в Луцке меры безопасности в Киеве усилены, - СБУ
Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны после захвата заложников в Луцке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш.
Как сообщил Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе, согласно "Положения о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий ", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92.
Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
Городской районный суд Луцка 23 июля избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу.
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а проверки на дорогах озвучили сегодня...
сам исполнитель назвал его "перформанс" с извинениями невольным участникам...
пока полтавский взрыватель на свободе - повод для поисков и проверок на левом берегу..
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених
https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1286605071011241984 5 ч
це просто марожєно марожєно
поліцейські супроводжували автобус з "терористом" від автостанції до площі ТЕАТРАЛЬНОЇ)))
https://www.youtube.com/watch?v=8bEsegPUHDI
за свідченнями "заручників", "терорист" телефонував в поліцію, щоби повідомити про вчинення теракту з автобуса о 9.25, поліція на площу приїхала о 9.15))