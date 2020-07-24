Зеленський подякував президенту Єгипту за рішення цієї країни покривати лікування українських туристів у разі їх зараження коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі подякував йому за рішення єгипетської влади покрити лікування українських туристів у разі зараження коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.

"Я ціную готовність Абдель Фаттаха ас-Сісі гарантувати безпеку туристів. Українці стали першими іноземними туристами, які відвідали Єгипет після відновлення міжнародних рейсів. Вітаємо рішення про покриття витрат на лікування наших туристів у разі COVID-19", - зазначив український президент.

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