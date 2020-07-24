Зеленський подякував президенту Єгипту за рішення цієї країни покривати лікування українських туристів у разі їх зараження коронавірусом
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі подякував йому за рішення єгипетської влади покрити лікування українських туристів у разі зараження коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.
"Я ціную готовність Абдель Фаттаха ас-Сісі гарантувати безпеку туристів. Українці стали першими іноземними туристами, які відвідали Єгипет після відновлення міжнародних рейсів. Вітаємо рішення про покриття витрат на лікування наших туристів у разі COVID-19", - зазначив український президент.
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+16 oleg1966
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+8 Александр Харченко #428858
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За дополнительную плату местный оркестр сбацает вальс Мендель.....- сона они не знают!
Люблю такое..
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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2718654064901476 7 год ·
"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. Это преступление - позор для Украины", - говорится в сообщении президента в соцсетях в понедельник.
По мнению Владимира Зеленского, поджог дома активиста Виталия Шабунина бросает тень на репутацию государства, на новые институты власти и особенно на правоохранительные органы. Президент считает, что «Украинское общество так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений».
Знаешь-ка, что, дружочек. А иди-ка ты, пожалуй, нахрен. Убийство Паши бросает тень ни разу не на Украину. Не надо Украину сюда приплетать. Убийство Паши бросает тень на одну там «ту сторону» и одного там министра, который пригрел у себя одного там чувачка по кличке Боцман, по фамилии Коротких, бывшего сотрудника КГБ Беларуси, тогда лично избивавшего кандидата в президенты Андрея Санникова, а сейчас купившего самолет и хвастающегося в переписке с российскими ФСБшниками, что рубит бабло миллионами на границе. Вот СМИ говорят, что Паша, который сам из Беларуси, грозился его разоблачить за день до своей смерти.
И поджог дома активиста Виталия Шабунина бросает тень нихрена не на украинское общество, а на одного там олигарха, который очень любит поджигать дома руководителям Нацбанка, приносить им венки с гробами под ворота, приглашать попить кофе и вообще решать проблемы примерно таким образом.
"Поэтому уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от тех же правоохранительных органов. И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "и". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства", - отметил Президент.
Ути-пусеньки, и кто ж это у нас такое сделал, а? Кто же это у нас такую каку натворил? Кто ж это их разом зробил? Кто ж это у нас такой наглый?
Даже и не знаю…
"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантного отношения к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам».
Я вот, хоть у меня по-прежнему нет гражданства, считаю себя частью украинского общества. Ну, я полагаю, что все, что я сделал для страны, дает мне уже возможность считать себя её частью.
А с Пашей я был знаком лично, мы приятельствовали.
Так вот, Владимир Александрович. Ни убийство Паши, ни поджог дома Шабунина - это вообще ни разу не мой позор, как части общества и части Украины. И тень кидает вообще не на меня. Не на нас. Не надо за наши спины прятаться.
С украинским обществом как раз все в порядке. Это общество достоинства, смелости, мужества, самопожертвования. Оно не косило четырежды от армии, не пряталось от защиты своей родины, не плясало перед оккупантами на сцене и не снимало на их деньги дебилизирующее кино. С обществом все отлично.
Это с «новыми институтами власти» оооочень серьезные проблемы.
Ещё вопрос, кто тут позор Украины и кто кидает на неё тень. Хотя, впрочем, давно уже не вопрос.
Объясните, что ли, кто-нибудь человеку, что ********* свою собственную страну - это задача вообще не Президента.
Это клоуну на каблуках и в латексе ещё как-то можно было открывать рот про порноактирсу и с любой стороны про свою воюющую страну. И то, знаете ли.
А Президенту этого делать вот вообще нифига не надо.
провокация с волошиным чтобы посадить Погребинского. читаем
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3193398900725361&id=100001658489166
Про це в ефірі "Прямого" розповів волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.
"Коли розповідають про те, що президент Зеленський тримав щось там під особистим контролем і відправив туди аж якого генерала Хомчака, в цей же момент дві групи спецназу сиділи в розпорядженні 137-го окремого батальйону морської піхоти і чекали дозволу вийти і забирати тіла, і шукати поранених. Вони чекали дозволу. Їм було дано прямий наказ не висуватися. Ось в цьому був "особистий контроль" Володимира Олександровича Зеленського. Це факти. Я не буду називати прізвища бійців спецназу, але я знаю по прізвищах, хто і де там знаходився. Так що, розповідати ось цю всю єресь дуже красиво, коли неможливо озвучувати факти, в тому числі прізвища", підкреслив Бірюков.
"Я просто практично похвилинно знаю всю цю історію і знаю прізвища бійців, знаю спецназ, знаю контрснайперів, які сьогодні, наприклад, розпорядженням генерала Ганущака - це заступник командувача Операцією об'єднаних сил - з фронту прибрані всі групи контрснайперской боротьби", - додав Бірюков.
Про це в ефірі "Прямого" сказав волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.
"Снайперський вогонь заборонили вести? Окей. Снайперський вогонь - припустимо, це якась форма атакуючого вогню. Але контрснайперські групи - це чиста оборона, це чистісінька оборона. У мене є друзі, які мені постійно розповідають, що відбувається в армії. І саме по контрснайперськім групам мені прислали конкретно телефонограму - не просто щось там, а реальну армійську телефонограму - завтра о 9:00 на фронті не залишиться жодної контрснайперської групи. Тобто з того боку можуть зайти снайпера, з того боку можуть творити, що завгодно, а з нашого боку ніяк не зможуть протидіяти", - сказав Бірюков.
ВСУ на передовой разоружают! против наших беспилотников будет работать наша РЭБ!
https://www.facebook.com/watch/live/?v=309629733418917&ref=watch_permalink