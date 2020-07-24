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Зеленський подякував президенту Єгипту за рішення цієї країни покривати лікування українських туристів у разі їх зараження коронавірусом

Зеленський подякував президенту Єгипту за рішення цієї країни покривати лікування українських туристів у разі їх зараження коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі подякував йому за рішення єгипетської влади покрити лікування українських туристів у разі зараження коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.

"Я ціную готовність Абдель Фаттаха ас-Сісі гарантувати безпеку туристів. Українці стали першими іноземними туристами, які відвідали Єгипет після відновлення міжнародних рейсів. Вітаємо рішення про покриття витрат на лікування наших туристів у разі COVID-19", - зазначив український президент.

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Автор: 

Єгипет (392) Зеленський Володимир (24263) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Зеленский поблагодарил президента Египта за решение этой страны покрывать лечение украинских туристов в случае их заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 3152
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24.07.2020 22:11
+11
А госпиталь посетить и поблагодарить раненых ребят защитников он не желает? Хотя-бы раз за год. И гораздо ближе Египта.
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24.07.2020 22:09
+8
Зеленскому по конституции положено заниматься армией и внешней политикой , а не организовывать отдых всяким....во время войны....Он лучше бы занимался спасением наших раненых воинов - героев на передовой.... Чтобы они не умирали мучительной смертью ЧЕТЫРЕ ДНЯ....
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24.07.2020 22:03
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А вовочку подлечить можно за ********** счёт??
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24.07.2020 21:59 Відповісти
Ребята, это все хрень собачья. Всех туристов туркомпании обеспечивают страховками с учетом лечения Короны-19, поэтому лечить они будут , в ******, но только за счет наших страховых компаний! Шмаркля как всегда не разобравшись, перднул в лужу, наполеончик хренов.
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24.07.2020 23:51 Відповісти
уже напросился на приглашение ) скоро услышим о супер важном для Украины вояже на лечение с семьей за гос счет. Херсон как-то не зашел....
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25.07.2020 03:22 Відповісти
А за что поблагодарил, за плевок в рожу?
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24.07.2020 22:00 Відповісти
Я ж казав що у сцикла все під контролем
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24.07.2020 22:01 Відповісти
Меня мучает вопрос: а если бы луцкий террорист потребовал преЗедента назвать царя РФ - "%уйло", ту сторону - РФ ... сцыкло выполнило бы эти требования???
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24.07.2020 22:13 Відповісти
Воно кадирку сцить, аж кєди потіють.
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24.07.2020 22:18 Відповісти
Зеленскому по конституции положено заниматься армией и внешней политикой , а не организовывать отдых всяким....во время войны....Он лучше бы занимался спасением наших раненых воинов - героев на передовой.... Чтобы они не умирали мучительной смертью ЧЕТЫРЕ ДНЯ....
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24.07.2020 22:03 Відповісти
Яке ліченіє, якщо від страшної корони немає вакцини? Чи є? Та вони щей досі не знають як той вірус передається! Може статевим шляхом. Тоді не там ми маски носимо. А більш за все що через інформаційний терор з екранів та моніторів.
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24.07.2020 22:03 Відповісти
Египет пообещал встретить его кацапским гимном в оригинальном исполнении !
За дополнительную плату местный оркестр сбацает вальс Мендель.....- сона они не знают!
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24.07.2020 22:04 Відповісти
Египетский оркестр исполняет гимн рф https://www.youtube.com/watch?v=tyXrGUDR6UQ
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24.07.2020 22:04 Відповісти
очередная пощечина Клоуну от Бабченка...
Люблю такое..

https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAqOkjZ3G7rwV2qko-aPbH3zzSXm6gOr9NqbJEBF6gUu75h6z9Oeq3n2yaaSuJGUs84BhGnIs_s3dW0&hc_ref=ARSArIWeNWQk58FmM1IVl3s5W2wW6GZ9KOtGiB7UcUGnuMbZP2XQ2IvomgzkNmBnwS8&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAqOkjZ3G7rwV2qko-aPbH3zzSXm6gOr9NqbJEBF6gUu75h6z9Oeq3n2yaaSuJGUs84BhGnIs_s3dW0&hc_ref=ARSArIWeNWQk58FmM1IVl3s5W2wW6GZ9KOtGiB7UcUGnuMbZP2XQ2IvomgzkNmBnwS8&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2718654064901476 7 год ·

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. Это преступление - позор для Украины", - говорится в сообщении президента в соцсетях в понедельник.
По мнению Владимира Зеленского, поджог дома активиста Виталия Шабунина бросает тень на репутацию государства, на новые институты власти и особенно на правоохранительные органы. Президент считает, что «Украинское общество так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений».
Знаешь-ка, что, дружочек. А иди-ка ты, пожалуй, нахрен. Убийство Паши бросает тень ни разу не на Украину. Не надо Украину сюда приплетать. Убийство Паши бросает тень на одну там «ту сторону» и одного там министра, который пригрел у себя одного там чувачка по кличке Боцман, по фамилии Коротких, бывшего сотрудника КГБ Беларуси, тогда лично избивавшего кандидата в президенты Андрея Санникова, а сейчас купившего самолет и хвастающегося в переписке с российскими ФСБшниками, что рубит бабло миллионами на границе. Вот СМИ говорят, что Паша, который сам из Беларуси, грозился его разоблачить за день до своей смерти.
И поджог дома активиста Виталия Шабунина бросает тень нихрена не на украинское общество, а на одного там олигарха, который очень любит поджигать дома руководителям Нацбанка, приносить им венки с гробами под ворота, приглашать попить кофе и вообще решать проблемы примерно таким образом.
"Поэтому уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от тех же правоохранительных органов. И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "и". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства", - отметил Президент.
Ути-пусеньки, и кто ж это у нас такое сделал, а? Кто же это у нас такую каку натворил? Кто ж это их разом зробил? Кто ж это у нас такой наглый?
Даже и не знаю…
"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантного отношения к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам».
Я вот, хоть у меня по-прежнему нет гражданства, считаю себя частью украинского общества. Ну, я полагаю, что все, что я сделал для страны, дает мне уже возможность считать себя её частью.
А с Пашей я был знаком лично, мы приятельствовали.
Так вот, Владимир Александрович. Ни убийство Паши, ни поджог дома Шабунина - это вообще ни разу не мой позор, как части общества и части Украины. И тень кидает вообще не на меня. Не на нас. Не надо за наши спины прятаться.
С украинским обществом как раз все в порядке. Это общество достоинства, смелости, мужества, самопожертвования. Оно не косило четырежды от армии, не пряталось от защиты своей родины, не плясало перед оккупантами на сцене и не снимало на их деньги дебилизирующее кино. С обществом все отлично.
Это с «новыми институтами власти» оооочень серьезные проблемы.
Ещё вопрос, кто тут позор Украины и кто кидает на неё тень. Хотя, впрочем, давно уже не вопрос.
Объясните, что ли, кто-нибудь человеку, что ********* свою собственную страну - это задача вообще не Президента.
Это клоуну на каблуках и в латексе ещё как-то можно было открывать рот про порноактирсу и с любой стороны про свою воюющую страну. И то, знаете ли.
А Президенту этого делать вот вообще нифига не надо.
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24.07.2020 22:09 Відповісти
Про Боцмана Коротких и все аваковское окружение Белого Вошьдя я уже давно говорю. Снова повторюсь .Погуглите и почитайте кто создал Нацдружины, и кто создал их создателя. Там подробно о учредителе нацдружин ГО "Зирка" и о Сергее Коротких. Там все подробно и доходчиво описано с фотками. И при чем там Антон Геращенко и причем там Аваков. Для наивных хорошо прочищает мозги, учит различать патриотов и "патриотов", а для тех кто начал прозревать - расставляет все по своим местам. Как РУССКИЙ нацбол, агент белорусского КГБ с сильным криминальным душком сначала стал начштаба в "Азове", а потом и основателем национальных дружин, одновременно являясь одновременно НАЧАЛЬНИКОМ ОХРАНЫ. ОБЪЕКТОВ. СТРАТЕГИЧЕСКОГО. ЗНАЧЕНИЯ В НАЦПОЛИЦИИ Авакова.
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24.07.2020 22:16 Відповісти
А госпиталь посетить и поблагодарить раненых ребят защитников он не желает? Хотя-бы раз за год. И гораздо ближе Египта.
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24.07.2020 22:09 Відповісти
Зеленский поблагодарил президента Египта за решение этой страны покрывать лечение украинских туристов в случае их заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 3152
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24.07.2020 22:11 Відповісти
2 ляма в день на содержание...весь мир должен с нас рыготать мы реальные дэбилы
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25.07.2020 06:22 Відповісти
Я трохи працював із єгиптянами (вони із туристичної галузі власники деяких готелів) та знаю їхні настрої. Там із Зе розмовляли лише тому, що він посадова особа. Бо могли бути і антисемітські образи.
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24.07.2020 22:20 Відповісти
Извините что не в тему новости, но крайне интересно
провокация с волошиным чтобы посадить Погребинского. читаем
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3193398900725361&id=100001658489166
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24.07.2020 22:29 Відповісти
Спецназ отримав особистий наказ президента Володимира Зеленського не вирушати на пошуки розстріляних евакуаційних груп на Донбасі.
Про це в ефірі "Прямого" розповів волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.
"Коли розповідають про те, що президент Зеленський тримав щось там під особистим контролем і відправив туди аж якого генерала Хомчака, в цей же момент дві групи спецназу сиділи в розпорядженні 137-го окремого батальйону морської піхоти і чекали дозволу вийти і забирати тіла, і шукати поранених. Вони чекали дозволу. Їм було дано прямий наказ не висуватися. Ось в цьому був "особистий контроль" Володимира Олександровича Зеленського. Це факти. Я не буду називати прізвища бійців спецназу, але я знаю по прізвищах, хто і де там знаходився. Так що, розповідати ось цю всю єресь дуже красиво, коли неможливо озвучувати факти, в тому числі прізвища", підкреслив Бірюков.
"Я просто практично похвилинно знаю всю цю історію і знаю прізвища бійців, знаю спецназ, знаю контрснайперів, які сьогодні, наприклад, розпорядженням генерала Ганущака - це заступник командувача Операцією об'єднаних сил - з фронту прибрані всі групи контрснайперской боротьби", - додав Бірюков.
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24.07.2020 22:56 Відповісти
Керівництво Збройних сил України наказало прибрати з зони ООС усі контрснайперські групи.
Про це в ефірі "Прямого" сказав волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.
"Снайперський вогонь заборонили вести? Окей. Снайперський вогонь - припустимо, це якась форма атакуючого вогню. Але контрснайперські групи - це чиста оборона, це чистісінька оборона. У мене є друзі, які мені постійно розповідають, що відбувається в армії. І саме по контрснайперськім групам мені прислали конкретно телефонограму - не просто щось там, а реальну армійську телефонограму - завтра о 9:00 на фронті не залишиться жодної контрснайперської групи. Тобто з того боку можуть зайти снайпера, з того боку можуть творити, що завгодно, а з нашого боку ніяк не зможуть протидіяти", - сказав Бірюков.
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24.07.2020 23:00 Відповісти
Смотреть всем!
ВСУ на передовой разоружают! против наших беспилотников будет работать наша РЭБ!
https://www.facebook.com/watch/live/?v=309629733418917&ref=watch_permalink
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24.07.2020 23:05 Відповісти
досягнення Зе мля
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24.07.2020 23:16 Відповісти
А что, египтяне нашли лекарство от Короны? Они действительно умеют её лечить, или просто помогут заболевшим помереть (за деньги)?
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25.07.2020 03:38 Відповісти
так это же настоящее достижение... надо было бы еще видеопослание записать...
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25.07.2020 05:28 Відповісти
А полшестому только отдыхать и корпоративчики...какая мерзость от украины одно название остаётся феодальная територия
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25.07.2020 06:19 Відповісти
Зелена Піся подякувала Сісі. Скажи хто твій друг і я скажу ...
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25.07.2020 07:56 Відповісти
Это просто маркетинговый ход, средний тур в Египет продают на 7-10 дней, а инкубационный период от 5 до 14 дней (+ надо еще время, чтоб симптомы стали очевидными), так что до 80% зараженных в Египте улетят обратно!
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25.07.2020 09:33 Відповісти
 
 