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Чергова спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi закінчилася невдачею

Чергова спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi закінчилася невдачею

В Одесі закінчилася невдачею чергова спроба підняти затонулий танкер Delfi.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершено", - написав чиновник.

Куций заявив, що збирає у зв'язку з цим екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

"Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитися від права на підйом судна і передати повноваження АМПУ. Для цього я завтра збираю екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в ОДА", - зазначив голова ОДА .

Дивіться також: Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега. ФОТОрепортаж

За його словами, "днями" буде оприлюднено спільний із Міністерством інфраструктури план підйому танкера.

Автор: 

Одеса (5496) танкер (345) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+33
бо физика с механикой зебилам недоступны...
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25.07.2020 17:44
+21
Как же клоун облажался, потребовав к 20 числу поднять танкер. Самодур, у которого рейтинг скоро будет под килем.
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25.07.2020 17:50
+17
Эх, прийдется преЗЕденту лично этим заняться...
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25.07.2020 17:43
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Позовите румын. Они Вам судно поднимут легко. В аналогичной ситуации у себя подняли за 1 сутки, а мы за 2 месяца не подняли.
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25.07.2020 18:57 Відповісти
Придурки зелені,зберіться разом до кучі ,кораблик оцифруйте,діджіталізуйте,внесіть в додаток дія,держ.зем.кадастр ,складіть список,позовіть бакановських чортів і отак поволеньки,дистанційно,всім сраним кварталом,піднімайте судно оцими відомими вам способами.
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25.07.2020 19:00 Відповісти
Захотів організм попіаритись. І вийшло прогнозовано як завжди. Хоча сцикля не власник судна, і до приватної компанії яка піднімає танкер теж не має ніякого відношення. Але обісрався він.
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25.07.2020 19:01 Відповісти
Чувак барыжил контрабасом мелкими партиями, засрал все побережье и на свободе.
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25.07.2020 19:21 Відповісти
эх-х!.. - нет у "спасателей" хорошей корабельной сосны
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25.07.2020 19:21 Відповісти
---Помпезно--- показові заходи з підняття нафто--колимаги / опісля тріумфу з приборкання низки оскаженілих бомбістів -- терористів/ мав би забеспечити на тлі зйомок нашого Мойсея---поводиря! Тобто -успіх ЗЕ--наполіончика та його " СЛУГ "на всих теренах згорьованої України час напливаючих виборів... Проте. як говорять : Бог шельму .завжди . мітить ----НЕ склалося. як гадалося.../ вже в котре: забули повторити /із школи --7кл./ про Закон Архімеда...
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25.07.2020 19:22 Відповісти
Вот, что значит личный контроль ЗЕ.
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25.07.2020 19:35 Відповісти
Чергова спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi закінчилася невдачею - Цензор.НЕТ 8568
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25.07.2020 19:41 Відповісти
Какой-то неудачный заголовок. Написали бы проще - зелёные в очередной раз феерично обгадились.
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25.07.2020 19:49 Відповісти
арсенборисыч, твой выход!
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25.07.2020 20:10 Відповісти
1.До того,как начать бороздить моря под флагом морской державы Молдовы этот танкер назывался "ЭКОЛОГИЯ"
2.Сечение корпуса у танкера - прямоугольное и он четко лежит на боку,поэтому перевернуть его "на киль" очень трудно.Скорее шторма его поломают и перевернут вверх "килем".
3.На танкере может быть до 9 тысяч тонн тяжелого дизтоплива.(по паспорту)
4.В последнее время он трудился "черным бункеровщиком" поэтому не было почти команды - и это сказалось в шторм -справляться просто было некому. Поскольку этот нелегал болтался на рейде много лет - администрация Одессы очень осторожна в части разборок с судовладельцем - можно выйти на себя и мафиозный правящий клан -тогда будешь там же,где Делфи...
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25.07.2020 20:13 Відповісти
ты вообще если бы в школе учился, представлял что такое 9 тыс. тн. топлива...у него дедвейт всего 1600тн.
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25.07.2020 20:35 Відповісти
Вы правы насчет дедвейта. Насчет хамства - нет. Точно сделаный в СССРе.
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26.07.2020 06:15 Відповісти
Тяжелого дизтоплива не бывает. Тяжелое - это мазут, легкое - дизельное (солярка).
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25.07.2020 21:37 Відповісти
нема чого добавити .красава
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25.07.2020 21:49 Відповісти
НАРОД , если его так будут 2 буксира ПЫТАТЬСЯ поднять то 10000 раз и 10000 раз будет НЕУДАЧНЫ !!! Он лежит там уже почти ГОД его там ЗАМУЛЯЛО и ПРИСОСАЛО ко дну так , что без ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ подготовки не сорвать !!! вы в детстве два стеклышка ПРОБОВАЛИ разорвать друг от друга ??? В школу ходить надо было или по грязи ходили в ТРАНШЕИ , там сапоги САМИ слезают с ноги !!!! Какие все таки у нас в стране остались одни --- ,,,,,,,,,,БЫ !!!! его надо ПОДМЫТЬ и ПОДСТАВИТЬ на тумбы а потом только ПРОБЫВАТЬ тянуть буксирами !!! там денег надо НЕМЕРЕННО !!!
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25.07.2020 20:14 Відповісти
дело в том что у них уже нет ни АСПТР ни ЧМП ни Черазморпути ни куя нет, черпаковый З/С там не нужен и есть ли он вообще? можно пригнать обычный плавкран вместо грейфера подвесить шламовый насос, пройтись по периметру, есть или нет такой тоже непонятно, думаю если бы был то уже бы сделали это, пусть возьмут хотя бы у Вадатурского в Нибулоне Ватермастер, он им гораздо облегчит работу, но пока они не подкопают его никую у них не получится
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25.07.2020 20:45 Відповісти
Не підіймається він на Зе...
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25.07.2020 20:26 Відповісти
Чергова спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi закінчилася невдачею - Цензор.НЕТ 8040
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25.07.2020 20:49 Відповісти
Для Зе-власти попытка поднять танкер равносильна попытке поднять рейтинг криворожскогому шлёпперу....
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25.07.2020 21:35 Відповісти
это было понятно с самого начала ,буксирами царя гороха поднимать танкер ,все равно что автомобильным домкратом небоскреб
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25.07.2020 21:35 Відповісти
Delfi это танкер в одесской области

тонущего человечка не так легко спасти
Если в слове Одесса е заменить на э
То получится файно, правда смешно, гэ гэ?
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25.07.2020 21:45 Відповісти
Импотенты зелёные.
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25.07.2020 21:59 Відповісти
"Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его"

Сказало ж вам ваше чмо ...
А ви не взяли до уваги.
Треба уже було затямити до цих пір, що від блазня добра годі чекати, мічене воно, несе погану енергію, зло, втрати, зраду ...
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25.07.2020 22:00 Відповісти
відсоток електоральної підтримки не впливає на швидкість польоту кулі
"Фізика для чайників"
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25.07.2020 22:02 Відповісти
Чистый саботаж со стороны Администрация морских портов Украины, Одесской ОГА и др . Изначально всё делалось чтобы подрядчик не справился с поставленной задачей, а именно сдвинуть с места танкер. Сначала рвётся полипропиленовый канат, потом другой соскальзывает с кормы судна, и это называется двумя неудачными попытками. Вчера стальной трос наматывается на винт вспомогательного судна - и это считается как третья неудачная попытка, и уже сегодня обрываются крепления связывающие танкер и буксир - это уже четвёртая и последняя неудачная попытка... А фактически попыток и не было, и виноват не подрядчик, а жадность .. Жадность к очередному распилу 25 миллионов по предстоящему тендеру...
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25.07.2020 22:46 Відповісти
Хватит уже позориться. Позовите каких-нибудь басурман. В стране за 30 лет не осталось людей с прямыми руками.
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25.07.2020 22:51 Відповісти
прикольно, что происходит в стране? уже никого не осталось с умной головой и прямыми руками?))))
доруководились мрази))))
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25.07.2020 23:22 Відповісти
"это какой-то позор" (с)
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26.07.2020 00:58 Відповісти
А слабо изготовить 20-ти метровую конструкцию, закрепить на палубе и потянув за неё как за рычаг поставить судно на киль? Архимеда хоть один "ынжынэр" читал? Вот вам реформа образования, правило рычага никто не знает. Физику не читают а курят пустив на самокрутки. Тотальная безграмотность. Высотные краны делают? Так что, нельзя взять одну или две секции и закрепить на палубе консольно с растяжками?
Тотальная безграмотность.
ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ И Я ПЕРЕВЕРНУ ВАМ ЗЕМЛЮ!!! Золотое правило механики.
А эти ушлёпки тросами тянут за жопу.

Трудная это работа, за хер тащить бегемота ........
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26.07.2020 19:21 Відповісти
А если бы трос на рычаг, в виде опоры надели, то опору бы в землю вогнали, но судно подняли бы и даже лебёдкой на судне, хорошо за якорённом множественно.
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27.07.2020 00:59 Відповісти
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