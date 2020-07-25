Чергова спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi закінчилася невдачею

В Одесі закінчилася невдачею чергова спроба підняти затонулий танкер Delfi.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершено", - написав чиновник.

Куций заявив, що збирає у зв'язку з цим екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

"Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитися від права на підйом судна і передати повноваження АМПУ. Для цього я завтра збираю екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в ОДА", - зазначив голова ОДА .

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За його словами, "днями" буде оприлюднено спільний із Міністерством інфраструктури план підйому танкера.