Чергова спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi закінчилася невдачею
В Одесі закінчилася невдачею чергова спроба підняти затонулий танкер Delfi.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.
"Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершено", - написав чиновник.
Куций заявив, що збирає у зв'язку з цим екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
"Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитися від права на підйом судна і передати повноваження АМПУ. Для цього я завтра збираю екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в ОДА", - зазначив голова ОДА .
За його словами, "днями" буде оприлюднено спільний із Міністерством інфраструктури план підйому танкера.
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2.Сечение корпуса у танкера - прямоугольное и он четко лежит на боку,поэтому перевернуть его "на киль" очень трудно.Скорее шторма его поломают и перевернут вверх "килем".
3.На танкере может быть до 9 тысяч тонн тяжелого дизтоплива.(по паспорту)
4.В последнее время он трудился "черным бункеровщиком" поэтому не было почти команды - и это сказалось в шторм -справляться просто было некому. Поскольку этот нелегал болтался на рейде много лет - администрация Одессы очень осторожна в части разборок с судовладельцем - можно выйти на себя и мафиозный правящий клан -тогда будешь там же,где Делфи...
тонущего человечка не так легко спасти
Если в слове Одесса е заменить на э
То получится файно, правда смешно, гэ гэ?
Сказало ж вам ваше чмо ...
А ви не взяли до уваги.
Треба уже було затямити до цих пір, що від блазня добра годі чекати, мічене воно, несе погану енергію, зло, втрати, зраду ...
"Фізика для чайників"
доруководились мрази))))
Тотальная безграмотность.
ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ И Я ПЕРЕВЕРНУ ВАМ ЗЕМЛЮ!!! Золотое правило механики.
А эти ушлёпки тросами тянут за жопу.
Трудная это работа, за хер тащить бегемота ........