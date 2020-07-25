Очередная попытка поднять затонувший в Одессе танкер Delfi завершилась неудачей
В Одессе завершилась неудачей очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.
"Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - написал чиновник.
Куцый заявил, что собирает в связи с этим экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА", - отметил председатель ОГА.
По его словам, "на днях" будет обнародован совместный с Министерством инфраструктуры план подъема танкера.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.
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2.Сечение корпуса у танкера - прямоугольное и он четко лежит на боку,поэтому перевернуть его "на киль" очень трудно.Скорее шторма его поломают и перевернут вверх "килем".
3.На танкере может быть до 9 тысяч тонн тяжелого дизтоплива.(по паспорту)
4.В последнее время он трудился "черным бункеровщиком" поэтому не было почти команды - и это сказалось в шторм -справляться просто было некому. Поскольку этот нелегал болтался на рейде много лет - администрация Одессы очень осторожна в части разборок с судовладельцем - можно выйти на себя и мафиозный правящий клан -тогда будешь там же,где Делфи...
тонущего человечка не так легко спасти
Если в слове Одесса е заменить на э
То получится файно, правда смешно, гэ гэ?
Сказало ж вам ваше чмо ...
А ви не взяли до уваги.
Треба уже було затямити до цих пір, що від блазня добра годі чекати, мічене воно, несе погану енергію, зло, втрати, зраду ...
"Фізика для чайників"
доруководились мрази))))
Тотальная безграмотность.
ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ И Я ПЕРЕВЕРНУ ВАМ ЗЕМЛЮ!!! Золотое правило механики.
А эти ушлёпки тросами тянут за жопу.
Трудная это работа, за хер тащить бегемота ........