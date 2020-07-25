Очередная попытка поднять затонувший в Одессе танкер Delfi завершилась неудачей

В Одессе завершилась неудачей очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - написал чиновник.

Куцый заявил, что собирает в связи с этим экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА", - отметил председатель ОГА.

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По его словам, "на днях" будет обнародован совместный с Министерством инфраструктуры план подъема танкера.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.

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