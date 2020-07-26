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Данія заборонила будівництво "Північного потоку-2" на час нересту тріски

Данія заборонила будівництво

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в данських водах, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, передає телерадіокомпанія NDR. Відновитися роботи зможуть тільки після закінчення цього періоду - орієнтовно, у вересні.

Будівництво "Північного потоку-2" наразі припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Російський трубоукладач "Академік Черський", який має відновити будівництво газогону, прибув з Находки в німецький порт Мукран на острові Рюген ще в травні. Однак через те, що роботи ведуться в районі, де під час Другої світової війни було затоплено безліч боєприпасів, судну був необхідний спеціальний дозвіл, оскільки роботи можливі лише зі стоянкою на якорі.

На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту з якірним позиціюванням, однак приступити до прокладання "Академік Черський" не зміг - цього разу з природоохоронних міркувань.

Другий трубоукладач "Фортуна", якому Данія дозволила добудовувати "Північний потік-2", 9 липня пішов під завантаження в німецький порт Росток. Через данські води на південний схід від острова Борнхольм повинні бути прокладені останні 120 кілометрів газопроводу.

Також читайте: У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Данія (784) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+35
Нехай тріска тепер нереститься вічно
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26.07.2020 01:49
+18
теперь в этих водах будет пожизненное нерестилище не только трески, а и белых медведей, моржей, котиков, китов и т.д. до українського карася....
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26.07.2020 02:14
+17
Выглядит , как пендель вдогонку.
Мало того, что нельзя, так нельзя вообще.
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26.07.2020 04:29
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Нехай тріска тепер нереститься вічно
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26.07.2020 01:49 Відповісти
Х-лу нічим зп платити вагнеровцям, а данцям нерест в голові
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26.07.2020 07:20 Відповісти
Ну не розуміют данці маячню "Русского мира" !!)))
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26.07.2020 09:17 Відповісти
теперь в этих водах будет пожизненное нерестилище не только трески, а и белых медведей, моржей, котиков, китов и т.д. до українського карася....
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26.07.2020 02:14 Відповісти
Хай нереститься все, що може нереститись, а що не може, теж нехай нереститься !!))
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26.07.2020 09:11 Відповісти
Мабуть на Данію тисне Німеччина, якщо вона просто не може заборонити будівництво ПП2.
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26.07.2020 02:41 Відповісти
Зачем Дании запрещать ?
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26.07.2020 02:54 Відповісти
Для того, щоб росія не заробляла європейські гроші.
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26.07.2020 06:14 Відповісти
Як в Данії до влади прийшли «червоні», то країна стала продажною шлюхою Меркель.
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26.07.2020 10:40 Відповісти
Х\ороща новина ....

Але і після нересту прокладка може не початися :
1- пригнаний трубокладчик - розрахований на інший діаметр труб ..., здається - трохи переробити ... Але ніяка компанія за це не береться - нащо їм попасти на санкції )
2- повинна бути страхова угода ..., та нормальні страхові компанії теж не бахають вляпатися )
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27.07.2020 09:52 Відповісти
А вот вести 24 пишут , что до конца сентября : Нерест трески задержал строительство газопровода "Северный поток-2" уже на 2 недели. А датские власти запретили строительные работы до конца сентября.

Вести 24 же не врут ? 🤣🤣🤣🤣🤣
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26.07.2020 02:56 Відповісти
Ну Дания дала угля...мелкого но много! Вслед за Штатами запретила стриоить СВ --2! Если бы они это сделали до запрета американцев..А то что ж, теперь запретит Дания или не запретит -- никакого значения не имеет...
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26.07.2020 03:31 Відповісти
Вони ще до заборони США зобов'язали застрахувати ПП2, любій конторі крім мордовських, бажаючих ще нема.
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26.07.2020 10:35 Відповісти
Выглядит , как пендель вдогонку.
Мало того, что нельзя, так нельзя вообще.
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26.07.2020 04:29 Відповісти
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26.07.2020 06:37 Відповісти
Кацапы от злости уже сами нерестятся.
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26.07.2020 04:37 Відповісти
Какой в следующий раз придумают повод? Проведение гей-парада? Уже не знают как от того потока отморозиться.
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26.07.2020 05:00 Відповісти
Можливо знову почнуть пошуки підводного човна.
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26.07.2020 07:48 Відповісти
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26.07.2020 06:36 Відповісти
Краще, щоб добудували пізно після того, як кацапський газ буде непотрібний.
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26.07.2020 06:54 Відповісти
Кацапы себя утешают, что газопровод будет построен рано или поздно.
Последняя империя развалится рано или поздно, но развалится.
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26.07.2020 07:03 Відповісти
Новая не за горами, не в привычном виде, конечно...
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26.07.2020 09:05 Відповісти
Сам ты раша, птн пнх. Надеюсь, шо не будет.
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26.07.2020 10:45 Відповісти
Нерестилась собі спокійно вікінгівська тріска. А тепер там буде відкладати яйця Alien-2 а JurassicPark-1 буде їх вичавлювати із шкарлупи.
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26.07.2020 07:08 Відповісти
в России решили назвать СП-2 : "Труба России"
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26.07.2020 07:25 Відповісти
Норм. Потом крабы подтянуться...
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26.07.2020 07:46 Відповісти
Тудим ще б запустити налімів і карасів для адаптації і нересту.
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26.07.2020 07:50 Відповісти
Анатолій, я посміявся від душі - справа в тому, що "налім" (українська назва "минь", "миньок") - риба сімейства ТРІСКОВИХ... Тільки прісноводна...А карась, враховуючи рівень солоності Балтійського моря, цілком може жить у ньому. Приклад - напівсолоний Лиман у прибережній зоні Азовського моря (з боку Криму). Там колись карася було - як горобців на току... Сам не раз ловив, і вудочками, і сітками, а на полюванні "по перу" - і руками... Один раз, коли не було "льоту", за дві години солдатський речовий мішок натоптав, та ще й сазана під два кілограми - зверху... Проблема тільки в тому, що карась любить тиховоддя, прибережну трав"янисту зону. А в районі Борнхольма такого нема...
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26.07.2020 09:05 Відповісти
Браконьер.
Кстати, карась и бычок там , где ты ловил вонючий и не вкусный.
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26.07.2020 14:41 Відповісти
"не надо брать меня за "здесь" - я скользкий...". В Валентиеве карась ещё хуже, если на то... А бычка там нет... Мы там ловили только карася и сазана... Бычка в Керчи ловили, у свай "немецкого" моста.
А насчёт "невкусный" - друзья мне, как-то, в Кладьковке, сказали: "Про кашу з сокири чули... Коли будем їсти суп з табуретки?". Плохо, что мы с тобой не встретились у А.А.А., а ещё лучше, в Кладьковке...
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26.07.2020 17:51 Відповісти
За "наліма" спасибі, ломав голову, як по-нашому буде, ну і "заналімив". А вот за солдатський речовий мішок, та ще й сазана на 2 кг не треба було. Жаба давить!!! Де ще так піймаєш! Річки обміліли. дерева повсихали
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26.07.2020 17:45 Відповісти
Анатолій, сьогодні у мене "пруха"... Вирвався у приміський парк, треба було набрать квіток (для антизастудного чаю, лікування ран, фурункулів і купи болячок... (Не тому, що грошей нема - потомок "знахарів", вірю траві...). Набрав квіток, лежать, сохнуть... Зайшов, "на всяк випадок, в урочище, де знаю, можуть буть гриби... Набрав, за сорок хвилин, два відра лісових печериць... Сиджу, їм, смажені... (А вийшов на берег Десни - хлопці, на "рогуля", впроводку, густєру тягають, 120-150 гр... Мали, в 12 годин, кілограм по чотири...). Так що "Удача знающему довлеєт..."...
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26.07.2020 18:16 Відповісти
А у нашому місті печериці на стадіоні збирають. Ну а Сейм трішки обмілів, але раків вистачає до пивка.
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26.07.2020 21:18 Відповісти
Швейцарский трубоукладчик удрал от Гопников кремля,другого нет в природе...
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26.07.2020 07:53 Відповісти
Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески - Цензор.НЕТ 8882
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26.07.2020 07:54 Відповісти
РАБссиянцам выгоднее сдать трубы на металлолом,хоть польза будет Эрдоган отказался от Турецкого и Голубого потока,там же будут и оба Северных...
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26.07.2020 07:58 Відповісти
Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески - Цензор.НЕТ 8990Четыре Путлера РАБссии не м огут уламать Данию...
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26.07.2020 08:00 Відповісти
Всі вони клони - втекли з лабораторії клонування щурів.,
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26.07.2020 09:10 Відповісти
Варяги чмырят свою колонию.
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26.07.2020 08:16 Відповісти
Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески - Цензор.НЕТ 238
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26.07.2020 08:32 Відповісти
І взагалі, об'язать Газпром перед кожним нерестом тріски труби прибирати!
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26.07.2020 08:33 Відповісти
А нерест у трески , длиться года два -три🙄🤔🤣🤣😂
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26.07.2020 09:00 Відповісти
А скількі треба ??))
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26.07.2020 09:15 Відповісти
Объявить живой треске санкции, а мороженную из кацапских магазинов раздавить бульдозером
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26.07.2020 09:25 Відповісти
Данія заборонила будівництво "Північного потоку-2" на час нересту тріски - Цензор.НЕТ 2481
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26.07.2020 09:38 Відповісти
4-ю точку не в том месте нарисовали
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26.07.2020 11:10 Відповісти
часть боеприпасов утилизировали на предприятиях Германии, остальное в течение 1946-1948 годов захоронили в море. Первоначально планировали сделать это в глубоководной Атлантике, но по ряду причин десятки кораблей вермахта, загруженных химическими боеприпасами, затопили в проливе Скагеррак, в районе датского острова Борнхольм, недалеко от шведского порта Люсечиль, на норвежском глубоководье близ Арендаля, между материком и датским островом Фюн, у крайней северной точки Дании, в водах Польши.

Красная Армия активно использовала ОВ, и часть складов с ними находилась в Севастополе). Оставить химоружие военные не могли, поскольку применение подобных веществ уже тогда было запрещено несколькими конвенциями, и бочки с ядом решили временно «спрятать» на дне Черного моря......воспоминания капитана первого ранга Н. Рыбалко, который был флагманским химиком Черноморского флота в 1938-1945 годах. «Химические боеприпасы, - писал он, - вывозились в течение нескольких ночей к пристани в Казачьей Бухте, где грузились на шхуну "Папанинец", которая с этим грузом выходила в указанную ей точку открытого моря с глубиной не менее 50 метров, где с нее сбрасывали этот груз в море. К 29 июня эта операция была благополучно закончена.В советское время информация о «химических» захоронениях замалчивалась, а после развала СССР официальные документы по этому поводу, как утверждалось, были утеряны.

Данія заборонила будівництво "Північного потоку-2" на час нересту тріски - Цензор.НЕТ 4837 https://censor.net/user/199101

4-ю точку не в том месте нарисовали
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26.07.2020 14:05 Відповісти
Написано "на севере от" острова, а точка - "на юге от".
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26.07.2020 14:59 Відповісти
Дипломатично отмазались.
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26.07.2020 09:47 Відповісти
в связи спокупкой Турцией рашистских ракет ,как и с оккупацией рашистом Украины-США теперь будут держать "благотворительные" экономические санкции против этих газовых аферистов ,которые решили накинуть на Европу рашистскую газовую удавку
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26.07.2020 10:36 Відповісти
Тонкая, однако, работа.
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26.07.2020 11:32 Відповісти
Треске - РЕСПЕКТ!
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26.07.2020 12:12 Відповісти
практически по Чехову: а на неделе Дания взяла треску и ейной мордой начала сп-2 в харю тыкать
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26.07.2020 12:55 Відповісти
 
 