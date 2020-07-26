Данія заборонила будівництво "Північного потоку-2" на час нересту тріски
Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.
Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в данських водах, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, передає телерадіокомпанія NDR. Відновитися роботи зможуть тільки після закінчення цього періоду - орієнтовно, у вересні.
Будівництво "Північного потоку-2" наразі припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Російський трубоукладач "Академік Черський", який має відновити будівництво газогону, прибув з Находки в німецький порт Мукран на острові Рюген ще в травні. Однак через те, що роботи ведуться в районі, де під час Другої світової війни було затоплено безліч боєприпасів, судну був необхідний спеціальний дозвіл, оскільки роботи можливі лише зі стоянкою на якорі.
На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту з якірним позиціюванням, однак приступити до прокладання "Академік Черський" не зміг - цього разу з природоохоронних міркувань.
Другий трубоукладач "Фортуна", якому Данія дозволила добудовувати "Північний потік-2", 9 липня пішов під завантаження в німецький порт Росток. Через данські води на південний схід від острова Борнхольм повинні бути прокладені останні 120 кілометрів газопроводу.
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Але і після нересту прокладка може не початися :
1- пригнаний трубокладчик - розрахований на інший діаметр труб ..., здається - трохи переробити ... Але ніяка компанія за це не береться - нащо їм попасти на санкції )
2- повинна бути страхова угода ..., та нормальні страхові компанії теж не бахають вляпатися )
Вести 24 же не врут ? 🤣🤣🤣🤣🤣
Мало того, что нельзя, так нельзя вообще.
Последняя империя развалится рано или поздно, но развалится.
Кстати, карась и бычок там , где ты ловил вонючий и не вкусный.
А насчёт "невкусный" - друзья мне, как-то, в Кладьковке, сказали: "Про кашу з сокири чули... Коли будем їсти суп з табуретки?". Плохо, что мы с тобой не встретились у А.А.А., а ещё лучше, в Кладьковке...
Красная Армия активно использовала ОВ, и часть складов с ними находилась в Севастополе). Оставить химоружие военные не могли, поскольку применение подобных веществ уже тогда было запрещено несколькими конвенциями, и бочки с ядом решили временно «спрятать» на дне Черного моря......воспоминания капитана первого ранга Н. Рыбалко, который был флагманским химиком Черноморского флота в 1938-1945 годах. «Химические боеприпасы, - писал он, - вывозились в течение нескольких ночей к пристани в Казачьей Бухте, где грузились на шхуну "Папанинец", которая с этим грузом выходила в указанную ей точку открытого моря с глубиной не менее 50 метров, где с нее сбрасывали этот груз в море. К 29 июня эта операция была благополучно закончена.В советское время информация о «химических» захоронениях замалчивалась, а после развала СССР официальные документы по этому поводу, как утверждалось, были утеряны.
https://censor.net/user/199101
4-ю точку не в том месте нарисовали