Данія заборонила будівництво "Північного потоку-2" на час нересту тріски

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в данських водах, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, передає телерадіокомпанія NDR. Відновитися роботи зможуть тільки після закінчення цього періоду - орієнтовно, у вересні.

Будівництво "Північного потоку-2" наразі припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Російський трубоукладач "Академік Черський", який має відновити будівництво газогону, прибув з Находки в німецький порт Мукран на острові Рюген ще в травні. Однак через те, що роботи ведуться в районі, де під час Другої світової війни було затоплено безліч боєприпасів, судну був необхідний спеціальний дозвіл, оскільки роботи можливі лише зі стоянкою на якорі.

На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту з якірним позиціюванням, однак приступити до прокладання "Академік Черський" не зміг - цього разу з природоохоронних міркувань.

Другий трубоукладач "Фортуна", якому Данія дозволила добудовувати "Північний потік-2", 9 липня пішов під завантаження в німецький порт Росток. Через данські води на південний схід від острова Борнхольм повинні бути прокладені останні 120 кілометрів газопроводу.

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