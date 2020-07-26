Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески
Власти Дании запретили любые работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески. Строительство российского газопровода "Северный поток-2" смогут восстановить не раньше сентября.
Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" в датских водах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, передает телерадиокомпания NDR. Как уточнила в пятницу, 24 июля, газета Die Neue Zürcher Zeitung, восстановиться работы смогут только после окончания этого периода - ориентировочно, в сентябре.
Строительство "Северного потока-2" в настоящее время приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российский трубоукладчик "Академик Черский", который возобновить строительство газопровода, прибыл из Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Однако из-за того, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну было необходимо специальное разрешение, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании приняли проект с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке "Академик Черский" не смог - на этот раз по природоохранным соображениям.
Второй трубоукладчик "Фортуна", которому Дания разрешила достраивать "Северный поток-2", 9 июля ушел под загрузку в немецкий порт Росток. Через датские воды на юго-восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 километров газопровода.
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Але і після нересту прокладка може не початися :
1- пригнаний трубокладчик - розрахований на інший діаметр труб ..., здається - трохи переробити ... Але ніяка компанія за це не береться - нащо їм попасти на санкції )
2- повинна бути страхова угода ..., та нормальні страхові компанії теж не бахають вляпатися )
Вести 24 же не врут ? 🤣🤣🤣🤣🤣
Мало того, что нельзя, так нельзя вообще.
Последняя империя развалится рано или поздно, но развалится.
Кстати, карась и бычок там , где ты ловил вонючий и не вкусный.
А насчёт "невкусный" - друзья мне, как-то, в Кладьковке, сказали: "Про кашу з сокири чули... Коли будем їсти суп з табуретки?". Плохо, что мы с тобой не встретились у А.А.А., а ещё лучше, в Кладьковке...
Красная Армия активно использовала ОВ, и часть складов с ними находилась в Севастополе). Оставить химоружие военные не могли, поскольку применение подобных веществ уже тогда было запрещено несколькими конвенциями, и бочки с ядом решили временно «спрятать» на дне Черного моря......воспоминания капитана первого ранга Н. Рыбалко, который был флагманским химиком Черноморского флота в 1938-1945 годах. «Химические боеприпасы, - писал он, - вывозились в течение нескольких ночей к пристани в Казачьей Бухте, где грузились на шхуну "Папанинец", которая с этим грузом выходила в указанную ей точку открытого моря с глубиной не менее 50 метров, где с нее сбрасывали этот груз в море. К 29 июня эта операция была благополучно закончена.В советское время информация о «химических» захоронениях замалчивалась, а после развала СССР официальные документы по этому поводу, как утверждалось, были утеряны.
https://censor.net/user/199101
4-ю точку не в том месте нарисовали