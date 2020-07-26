Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески

Власти Дании запретили любые работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески. Строительство российского газопровода "Северный поток-2" смогут восстановить не раньше сентября.

Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" в датских водах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, передает телерадиокомпания NDR. Как уточнила в пятницу, 24 июля, газета Die Neue Zürcher Zeitung, восстановиться работы смогут только после окончания этого периода - ориентировочно, в сентябре.

Строительство "Северного потока-2" в настоящее время приостановлено ​​из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российский трубоукладчик "Академик Черский", который возобновить строительство газопровода, прибыл из Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Однако из-за того, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну было необходимо специальное разрешение, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании приняли проект с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке "Академик Черский" не смог - на этот раз по природоохранным соображениям.

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Второй трубоукладчик "Фортуна", которому Дания разрешила достраивать "Северный поток-2", 9 июля ушел под загрузку в немецкий порт Росток. Через датские воды на юго-восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 километров газопровода.