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Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески

Дания запретила строительство

Власти Дании запретили любые работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески. Строительство российского газопровода "Северный поток-2" смогут восстановить не раньше сентября.

Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" в датских водах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, передает телерадиокомпания NDR. Как уточнила в пятницу, 24 июля, газета Die Neue Zürcher Zeitung, восстановиться работы смогут только после окончания этого периода - ориентировочно, в сентябре.

Строительство "Северного потока-2" в настоящее время приостановлено ​​из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российский трубоукладчик "Академик Черский", который возобновить строительство газопровода, прибыл из Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Однако из-за того, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну было необходимо специальное разрешение, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании приняли проект с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке "Академик Черский" не смог - на этот раз по природоохранным соображениям.

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Второй трубоукладчик "Фортуна", которому Дания разрешила достраивать "Северный поток-2", 9 июля ушел под загрузку в немецкий порт Росток. Через датские воды на юго-восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 километров газопровода.

Автор: 

Дания (593) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+35
Нехай тріска тепер нереститься вічно
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26.07.2020 01:49
+18
теперь в этих водах будет пожизненное нерестилище не только трески, а и белых медведей, моржей, котиков, китов и т.д. до українського карася....
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26.07.2020 02:14
+17
Выглядит , как пендель вдогонку.
Мало того, что нельзя, так нельзя вообще.
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26.07.2020 04:29
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Нехай тріска тепер нереститься вічно
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26.07.2020 01:49 Ответить
Х-лу нічим зп платити вагнеровцям, а данцям нерест в голові
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26.07.2020 07:20 Ответить
Ну не розуміют данці маячню "Русского мира" !!)))
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26.07.2020 09:17 Ответить
теперь в этих водах будет пожизненное нерестилище не только трески, а и белых медведей, моржей, котиков, китов и т.д. до українського карася....
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26.07.2020 02:14 Ответить
Хай нереститься все, що може нереститись, а що не може, теж нехай нереститься !!))
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26.07.2020 09:11 Ответить
Мабуть на Данію тисне Німеччина, якщо вона просто не може заборонити будівництво ПП2.
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26.07.2020 02:41 Ответить
Зачем Дании запрещать ?
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26.07.2020 02:54 Ответить
Для того, щоб росія не заробляла європейські гроші.
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26.07.2020 06:14 Ответить
Як в Данії до влади прийшли «червоні», то країна стала продажною шлюхою Меркель.
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26.07.2020 10:40 Ответить
Х\ороща новина ....

Але і після нересту прокладка може не початися :
1- пригнаний трубокладчик - розрахований на інший діаметр труб ..., здається - трохи переробити ... Але ніяка компанія за це не береться - нащо їм попасти на санкції )
2- повинна бути страхова угода ..., та нормальні страхові компанії теж не бахають вляпатися )
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27.07.2020 09:52 Ответить
А вот вести 24 пишут , что до конца сентября : Нерест трески задержал строительство газопровода "Северный поток-2" уже на 2 недели. А датские власти запретили строительные работы до конца сентября.

Вести 24 же не врут ? 🤣🤣🤣🤣🤣
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26.07.2020 02:56 Ответить
Ну Дания дала угля...мелкого но много! Вслед за Штатами запретила стриоить СВ --2! Если бы они это сделали до запрета американцев..А то что ж, теперь запретит Дания или не запретит -- никакого значения не имеет...
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26.07.2020 03:31 Ответить
Вони ще до заборони США зобов'язали застрахувати ПП2, любій конторі крім мордовських, бажаючих ще нема.
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26.07.2020 10:35 Ответить
Выглядит , как пендель вдогонку.
Мало того, что нельзя, так нельзя вообще.
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26.07.2020 04:29 Ответить
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26.07.2020 06:37 Ответить
Кацапы от злости уже сами нерестятся.
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26.07.2020 04:37 Ответить
Какой в следующий раз придумают повод? Проведение гей-парада? Уже не знают как от того потока отморозиться.
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26.07.2020 05:00 Ответить
Можливо знову почнуть пошуки підводного човна.
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26.07.2020 07:48 Ответить
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26.07.2020 06:36 Ответить
Краще, щоб добудували пізно після того, як кацапський газ буде непотрібний.
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26.07.2020 06:54 Ответить
Кацапы себя утешают, что газопровод будет построен рано или поздно.
Последняя империя развалится рано или поздно, но развалится.
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26.07.2020 07:03 Ответить
Новая не за горами, не в привычном виде, конечно...
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26.07.2020 09:05 Ответить
Сам ты раша, птн пнх. Надеюсь, шо не будет.
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26.07.2020 10:45 Ответить
Нерестилась собі спокійно вікінгівська тріска. А тепер там буде відкладати яйця Alien-2 а JurassicPark-1 буде їх вичавлювати із шкарлупи.
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26.07.2020 07:08 Ответить
в России решили назвать СП-2 : "Труба России"
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26.07.2020 07:25 Ответить
Норм. Потом крабы подтянуться...
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26.07.2020 07:46 Ответить
Тудим ще б запустити налімів і карасів для адаптації і нересту.
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26.07.2020 07:50 Ответить
Анатолій, я посміявся від душі - справа в тому, що "налім" (українська назва "минь", "миньок") - риба сімейства ТРІСКОВИХ... Тільки прісноводна...А карась, враховуючи рівень солоності Балтійського моря, цілком може жить у ньому. Приклад - напівсолоний Лиман у прибережній зоні Азовського моря (з боку Криму). Там колись карася було - як горобців на току... Сам не раз ловив, і вудочками, і сітками, а на полюванні "по перу" - і руками... Один раз, коли не було "льоту", за дві години солдатський речовий мішок натоптав, та ще й сазана під два кілограми - зверху... Проблема тільки в тому, що карась любить тиховоддя, прибережну трав"янисту зону. А в районі Борнхольма такого нема...
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26.07.2020 09:05 Ответить
Браконьер.
Кстати, карась и бычок там , где ты ловил вонючий и не вкусный.
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26.07.2020 14:41 Ответить
"не надо брать меня за "здесь" - я скользкий...". В Валентиеве карась ещё хуже, если на то... А бычка там нет... Мы там ловили только карася и сазана... Бычка в Керчи ловили, у свай "немецкого" моста.
А насчёт "невкусный" - друзья мне, как-то, в Кладьковке, сказали: "Про кашу з сокири чули... Коли будем їсти суп з табуретки?". Плохо, что мы с тобой не встретились у А.А.А., а ещё лучше, в Кладьковке...
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26.07.2020 17:51 Ответить
За "наліма" спасибі, ломав голову, як по-нашому буде, ну і "заналімив". А вот за солдатський речовий мішок, та ще й сазана на 2 кг не треба було. Жаба давить!!! Де ще так піймаєш! Річки обміліли. дерева повсихали
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26.07.2020 17:45 Ответить
Анатолій, сьогодні у мене "пруха"... Вирвався у приміський парк, треба було набрать квіток (для антизастудного чаю, лікування ран, фурункулів і купи болячок... (Не тому, що грошей нема - потомок "знахарів", вірю траві...). Набрав квіток, лежать, сохнуть... Зайшов, "на всяк випадок, в урочище, де знаю, можуть буть гриби... Набрав, за сорок хвилин, два відра лісових печериць... Сиджу, їм, смажені... (А вийшов на берег Десни - хлопці, на "рогуля", впроводку, густєру тягають, 120-150 гр... Мали, в 12 годин, кілограм по чотири...). Так що "Удача знающему довлеєт..."...
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26.07.2020 18:16 Ответить
А у нашому місті печериці на стадіоні збирають. Ну а Сейм трішки обмілів, але раків вистачає до пивка.
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26.07.2020 21:18 Ответить
Швейцарский трубоукладчик удрал от Гопников кремля,другого нет в природе...
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26.07.2020 07:53 Ответить
Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески - Цензор.НЕТ 8882
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26.07.2020 07:54 Ответить
РАБссиянцам выгоднее сдать трубы на металлолом,хоть польза будет Эрдоган отказался от Турецкого и Голубого потока,там же будут и оба Северных...
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26.07.2020 07:58 Ответить
Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески - Цензор.НЕТ 8990Четыре Путлера РАБссии не м огут уламать Данию...
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26.07.2020 08:00 Ответить
Всі вони клони - втекли з лабораторії клонування щурів.,
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26.07.2020 09:10 Ответить
Варяги чмырят свою колонию.
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26.07.2020 08:16 Ответить
Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески - Цензор.НЕТ 238
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26.07.2020 08:32 Ответить
І взагалі, об'язать Газпром перед кожним нерестом тріски труби прибирати!
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26.07.2020 08:33 Ответить
А нерест у трески , длиться года два -три🙄🤔🤣🤣😂
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26.07.2020 09:00 Ответить
А скількі треба ??))
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26.07.2020 09:15 Ответить
Объявить живой треске санкции, а мороженную из кацапских магазинов раздавить бульдозером
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26.07.2020 09:25 Ответить
Данія заборонила будівництво "Північного потоку-2" на час нересту тріски - Цензор.НЕТ 2481
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26.07.2020 09:38 Ответить
4-ю точку не в том месте нарисовали
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26.07.2020 11:10 Ответить
часть боеприпасов утилизировали на предприятиях Германии, остальное в течение 1946-1948 годов захоронили в море. Первоначально планировали сделать это в глубоководной Атлантике, но по ряду причин десятки кораблей вермахта, загруженных химическими боеприпасами, затопили в проливе Скагеррак, в районе датского острова Борнхольм, недалеко от шведского порта Люсечиль, на норвежском глубоководье близ Арендаля, между материком и датским островом Фюн, у крайней северной точки Дании, в водах Польши.

Красная Армия активно использовала ОВ, и часть складов с ними находилась в Севастополе). Оставить химоружие военные не могли, поскольку применение подобных веществ уже тогда было запрещено несколькими конвенциями, и бочки с ядом решили временно «спрятать» на дне Черного моря......воспоминания капитана первого ранга Н. Рыбалко, который был флагманским химиком Черноморского флота в 1938-1945 годах. «Химические боеприпасы, - писал он, - вывозились в течение нескольких ночей к пристани в Казачьей Бухте, где грузились на шхуну "Папанинец", которая с этим грузом выходила в указанную ей точку открытого моря с глубиной не менее 50 метров, где с нее сбрасывали этот груз в море. К 29 июня эта операция была благополучно закончена.В советское время информация о «химических» захоронениях замалчивалась, а после развала СССР официальные документы по этому поводу, как утверждалось, были утеряны.

Данія заборонила будівництво "Північного потоку-2" на час нересту тріски - Цензор.НЕТ 4837 https://censor.net/user/199101

4-ю точку не в том месте нарисовали
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26.07.2020 14:05 Ответить
Написано "на севере от" острова, а точка - "на юге от".
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26.07.2020 14:59 Ответить
Дипломатично отмазались.
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26.07.2020 09:47 Ответить
в связи спокупкой Турцией рашистских ракет ,как и с оккупацией рашистом Украины-США теперь будут держать "благотворительные" экономические санкции против этих газовых аферистов ,которые решили накинуть на Европу рашистскую газовую удавку
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26.07.2020 10:36 Ответить
Тонкая, однако, работа.
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26.07.2020 11:32 Ответить
Треске - РЕСПЕКТ!
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26.07.2020 12:12 Ответить
практически по Чехову: а на неделе Дания взяла треску и ейной мордой начала сп-2 в харю тыкать
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26.07.2020 12:55 Ответить
 
 