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В Україну йде потужна спека, в деяких областях - до +36 градусів

Наступного тижня в Україні очікується різке підвищення температури повітря, місцями до +36 градусів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це синоптик Наталка Діденко написала на сторінці в фейсбуці.

Згідно з її даними, у денні години вона становитиме +28+33 градуси, на Заході місцями +22+27 градусів.
На Півдні, Сході та у більшості центральних областей України до середини тижня розкочегариться до +30+36 градусів.

У понеділок, 27 липня, грозові дощі пройдуть місцями в південній частині, в західних областях, можуть дійти до Вінницької та Житомирської. На решті території України буде сухо і сонячно.

В Україну йде потужна спека, в деяких областях - до +36 градусів 01
У Києві завтра - без опадів.
"Із понеділка в столицю заходить спека, передбачається до +30 градусів і навіть вище.
А в четвер прийде атмосферний фронт, принесе дощі з грозами і порозганяє синоптичним дрючком спеку до +22+26 градусів".

Читайте також: На вихідні дощі з грозами накриють половину України. КАРТА

спека (107) погода (790)


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Топ коментарі
+16
Пусть этот кусок Зеленого говна махнет к своим, на южный берег. Моря Лаптевых, и там останется.
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26.07.2020 16:06
+14
Это была водка...
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26.07.2020 15:55
+13
Чудова нагода для зє махнути у відпустку..попередньо розброївши військо
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26.07.2020 15:46
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я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
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26.07.2020 23:12 Відповісти
Коррупции твоей совести и воровства твоего мозга?
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27.07.2020 02:33 Відповісти
В Україну йде потужна спека, в деяких областях - до +36 градусів - Цензор.НЕТ 7148
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27.07.2020 00:15 Відповісти
При Пете такой херни не было!
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27.07.2020 14:14 Відповісти
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