В Україну йде потужна спека, в деяких областях - до +36 градусів
Наступного тижня в Україні очікується різке підвищення температури повітря, місцями до +36 градусів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це синоптик Наталка Діденко написала на сторінці в фейсбуці.
Згідно з її даними, у денні години вона становитиме +28+33 градуси, на Заході місцями +22+27 градусів.
На Півдні, Сході та у більшості центральних областей України до середини тижня розкочегариться до +30+36 градусів.
У понеділок, 27 липня, грозові дощі пройдуть місцями в південній частині, в західних областях, можуть дійти до Вінницької та Житомирської. На решті території України буде сухо і сонячно.
У Києві завтра - без опадів.
"Із понеділка в столицю заходить спека, передбачається до +30 градусів і навіть вище.
А в четвер прийде атмосферний фронт, принесе дощі з грозами і порозганяє синоптичним дрючком спеку до +22+26 градусів".
Будь ласка, зачекайте...
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Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.