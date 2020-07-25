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На вихідні дощі з грозами накриють половину України. КАРТА

У суботу, 25 липня, в Україні буде переважно без опадів. Очікується, що вдень температура буде на рівні 24-31°.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Укргідрометцентр.

"25 липня в Україні без опадів, лише вдень у західних, місцями Житомирській, Київській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті та в Карпатах подекуди значні дощі. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, на північному сході та сході країни 8-13°; вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім північно-східних та більшості західних областей, 25-27 липня.

На вихідні дощі з грозами накриють половину України 01

У Києві 25 липня в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. На Київщині з обіду також можливі опади, вночі 12-17°, вдень 24-29°.

26-27 липня в Україні, окрім західних, північних та Вінницької областей, без опадів. Температура у західних та північно-східних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 31-36°; на решті території вночі 14-19°, вдень 27-32°.

На вихідні дощі з грозами накриють половину України 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За дві доби на Івано-Франківщині випало до 2,5 місячної норми дощу, такого не спостерігалося 20 років, - Укргідрометцентр

У Києві і столичному регіоні 26-27 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

На вихідні дощі з грозами накриють половину України 03

28 липня в Карпатах, північних, вночі і в західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, 29 липня в Україні без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 16-22°, вдень 30-35°; на решті території вночі 13-19°, вдень 26-32°, у західних областях 28 липня 22-27°.

Також читайте: 23 населені пункти в трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

У Києві і Київській області 28 липня невеликі короткочасні дощі, місцями грози; 29 липня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 26-32°.

На вихідні дощі з грозами накриють половину України 04

До кінця липня в Україні переважно без опадів, лише у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-20°, вдень 26-32°, у південній частині до 35°, 1-2 серпня у західних та північних областях 23-28°.

На вихідні дощі з грозами накриють половину України 05

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Гідрометцентр (159) погода (790) прогноз (1395)


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Топ коментарі
+6
У нас президент, який літає супутником.
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25.07.2020 09:56
+5
не совсем половину, скажем так...
и опять по западной Украине полоснет... а в центре аж торохтит так сухо...
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25.07.2020 09:54
+3
А як бєларуською мовою парасолька?
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25.07.2020 10:05
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не совсем половину, скажем так...
и опять по западной Украине полоснет... а в центре аж торохтит так сухо...
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25.07.2020 09:54 Відповісти
а на ЮГЕ??!!!
только запах от идущего где-то дождя.....
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25.07.2020 11:42 Відповісти
та да..., Вы правы!... на юге еще спекотнее...тут без вариантов...
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25.07.2020 12:09 Відповісти
Ага
Особливо учора...
З п'ятої ранку так збирався піти... а о восьмій передумав повністю
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25.07.2020 12:43 Відповісти


неть,две капли упали,зато как пах!
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25.07.2020 13:09 Відповісти
А когда у Украины будут свои спутники ?

А то прогнозы погоды вечно как пальцем в небо
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25.07.2020 09:55 Відповісти
У нас президент, який літає супутником.
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25.07.2020 09:56 Відповісти
НЕЕТЬ - то был Лёня - космос . Наркоман. А киевляне 2 раза выбирали

ПОРА всё-таки опубликовывать биографии и компроматы на политиков до выборов
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25.07.2020 09:59 Відповісти
казалрсь бы, и при чем здесь этот кретин вова-клован...
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25.07.2020 10:02 Відповісти
Вовчок все знає і тому може передбачати погоду, якщо подивиться в очі метеорологу. Прийде сєрєнькій Вовчок і укусить Мендель за бочок.
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25.07.2020 10:08 Відповісти
Льоня був космосом, а цей є супутником. Говорять в Одесі, що це дві великі різниці!
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25.07.2020 10:03 Відповісти
За 5 лет чего чоколадный шатл не запустил со своим бохом ?
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25.07.2020 11:17 Відповісти
Тому, що ви як щури з'їли весь шоколад.
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25.07.2020 11:23 Відповісти
А ну ну пиз.....ть в каждой ветке чем ты занимаешься выдыхая чоколадные пары ,это не мешки ворочить .....
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25.07.2020 11:27 Відповісти
У Києві вже дві години падає дощ!
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25.07.2020 09:55 Відповісти
У Львові сонце. Гарна погода.
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25.07.2020 10:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=deIzYK239N4 На Варшаву падает дождь
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25.07.2020 11:21 Відповісти
Дашовыгаварите. Я уже вижу что сегодня дождь идет. Хотя ети синоптики писали что две недели без дождей. Ети синоптики только на вчера погоду могут угадывать
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25.07.2020 09:56 Відповісти
ну цыганки тоже предпочитают про будущее рассказывать. А попросить про прошлое - как-то сразу тушуются и прячут цыгаские жопы под пчтьюдесятью юбками
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25.07.2020 10:04 Відповісти
Дождик, это хорошо. берите зонтики.
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25.07.2020 10:02 Відповісти
А як бєларуською мовою парасолька?
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25.07.2020 10:05 Відповісти
Ти б ще його спитав, як буде "па-бєларуску" "лопата"... Вони свою мову, практично, забули... А "лукашисти", як цей, ще нею і гидують...
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25.07.2020 10:14 Відповісти
Ты уже сотый раз меня про рыдлеуку спрашивал. Сейчас все культиваторами у нас пользуются, так что могу продать(по дешевке)
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25.07.2020 10:17 Відповісти
У нас более солидно, парасон.
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25.07.2020 10:24 Відповісти
може парасол як у поляків?
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25.07.2020 20:41 Відповісти
та французів
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25.07.2020 20:41 Відповісти
Він же литвин
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25.07.2020 11:22 Відповісти
вот, по улице погулял, под дождем помочился...
немного исказил оригинал...
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25.07.2020 10:06 Відповісти
У нас дощів і близько не видно.
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25.07.2020 11:11 Відповісти
Порадіємо за Крим, що там не дощитиме, не зіпсує курортного сезону!
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25.07.2020 12:28 Відповісти
Десь дощ, десь потоп, а у нас ні каплі, вся трава вигоріла.
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25.07.2020 13:15 Відповісти
 
 