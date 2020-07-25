На выходные дожди с грозами накроют половину Украины. КАРТА

В субботу, 25 июля, в Украине будет преимущественно без осадков. Ожидается, что днем температура будет на уровне 24-31°.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Укргидрометцентр.

"25 июля в Украине без осадков, только днем ​​в западных, местами Житомирской, Киевской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, на северо-востоке и востоке страны 8-13°, днем ​​24-29°, в южных и Днепропетровской областях до 31°", - отмечается в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, кроме северо-восточных и большинстве западных областей, 25-27 июля.

В Киеве 25 июля во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-17°, днем ​​26-28°. На Киевщине с обеда также возможны осадки, ночью 12-17°, днем ​​24-29°.

26-27 июля в Украине, кроме западных, северных и Винницкой областей, без осадков. Температура в западных и северо-восточных областях ночью 12-17°, днем ​​23-28°; в южной части ночью 17-22°, днем ​​31-36°; на остальной территории ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

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В Киеве и столичном регионе 26-27 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

28 июля в Карпатах, северных, ночью и в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, 29 июля в Украине без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 16-22°, днем ​​30-35°; на остальной территории ночью 13-19°, днем ​​26-32°, в западных областях 28 июля 22-27°.

В Киеве и Киевской области 28 июля небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 29 июля без осадков. Температура ночью 14-19°, днем ​​26-32°.

До конца июля в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 13-20°, днем ​​26-32°, в южной части до 35°, 1-2 августа в западных и северных областях 23-28°.

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