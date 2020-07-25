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На выходные дожди с грозами накроют половину Украины. КАРТА

В субботу, 25 июля, в Украине будет преимущественно без осадков. Ожидается, что днем температура будет на уровне 24-31°.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Укргидрометцентр.

"25 июля в Украине без осадков, только днем ​​в западных, местами Житомирской, Киевской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, на северо-востоке и востоке страны 8-13°, днем ​​24-29°, в южных и Днепропетровской областях до 31°", - отмечается в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, кроме северо-восточных и большинстве западных областей, 25-27 июля.

На выходные дожди с грозами накроют половину Украины 01

В Киеве 25 июля во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-17°, днем ​​26-28°. На Киевщине с обеда также возможны осадки, ночью 12-17°, днем ​​24-29°.

26-27 июля в Украине, кроме западных, северных и Винницкой областей, без осадков. Температура в западных и северо-восточных областях ночью 12-17°, днем ​​23-28°; в южной части ночью 17-22°, днем ​​31-36°; на остальной территории ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

На выходные дожди с грозами накроют половину Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь на 5 июля в Киеве была самой жаркой за 140 лет, - обсерватория

В Киеве и столичном регионе 26-27 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

На выходные дожди с грозами накроют половину Украины 03

28 июля в Карпатах, северных, ночью и в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, 29 июля в Украине без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 16-22°, днем ​​30-35°; на остальной территории ночью 13-19°, днем ​​26-32°, в западных областях 28 июля 22-27°.

В Киеве и Киевской области 28 июля небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 29 июля без осадков. Температура ночью 14-19°, днем ​​26-32°.

На выходные дожди с грозами накроют половину Украины 04

До конца июля в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 13-20°, днем ​​26-32°, в южной части до 35°, 1-2 августа в западных и северных областях 23-28°.

На выходные дожди с грозами накроют половину Украины 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Сумской области, - ГСЧС

Автор: 

Гидрометцентр (665) погода (2819) прогноз (698)


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Топ комментарии
+6
У нас президент, який літає супутником.
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25.07.2020 09:56
+5
не совсем половину, скажем так...
и опять по западной Украине полоснет... а в центре аж торохтит так сухо...
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25.07.2020 09:54
+3
А як бєларуською мовою парасолька?
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25.07.2020 10:05
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не совсем половину, скажем так...
и опять по западной Украине полоснет... а в центре аж торохтит так сухо...
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25.07.2020 09:54 Ответить
а на ЮГЕ??!!!
только запах от идущего где-то дождя.....
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25.07.2020 11:42 Ответить
та да..., Вы правы!... на юге еще спекотнее...тут без вариантов...
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25.07.2020 12:09 Ответить
Ага
Особливо учора...
З п'ятої ранку так збирався піти... а о восьмій передумав повністю
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25.07.2020 12:43 Ответить


неть,две капли упали,зато как пах!
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25.07.2020 13:09 Ответить
А когда у Украины будут свои спутники ?

А то прогнозы погоды вечно как пальцем в небо
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25.07.2020 09:55 Ответить
У нас президент, який літає супутником.
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25.07.2020 09:56 Ответить
НЕЕТЬ - то был Лёня - космос . Наркоман. А киевляне 2 раза выбирали

ПОРА всё-таки опубликовывать биографии и компроматы на политиков до выборов
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25.07.2020 09:59 Ответить
казалрсь бы, и при чем здесь этот кретин вова-клован...
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25.07.2020 10:02 Ответить
Вовчок все знає і тому може передбачати погоду, якщо подивиться в очі метеорологу. Прийде сєрєнькій Вовчок і укусить Мендель за бочок.
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25.07.2020 10:08 Ответить
Льоня був космосом, а цей є супутником. Говорять в Одесі, що це дві великі різниці!
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25.07.2020 10:03 Ответить
За 5 лет чего чоколадный шатл не запустил со своим бохом ?
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25.07.2020 11:17 Ответить
Тому, що ви як щури з'їли весь шоколад.
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25.07.2020 11:23 Ответить
А ну ну пиз.....ть в каждой ветке чем ты занимаешься выдыхая чоколадные пары ,это не мешки ворочить .....
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25.07.2020 11:27 Ответить
У Києві вже дві години падає дощ!
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25.07.2020 09:55 Ответить
У Львові сонце. Гарна погода.
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25.07.2020 10:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=deIzYK239N4 На Варшаву падает дождь
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25.07.2020 11:21 Ответить
Дашовыгаварите. Я уже вижу что сегодня дождь идет. Хотя ети синоптики писали что две недели без дождей. Ети синоптики только на вчера погоду могут угадывать
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25.07.2020 09:56 Ответить
ну цыганки тоже предпочитают про будущее рассказывать. А попросить про прошлое - как-то сразу тушуются и прячут цыгаские жопы под пчтьюдесятью юбками
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25.07.2020 10:04 Ответить
Дождик, это хорошо. берите зонтики.
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25.07.2020 10:02 Ответить
А як бєларуською мовою парасолька?
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25.07.2020 10:05 Ответить
Ти б ще його спитав, як буде "па-бєларуску" "лопата"... Вони свою мову, практично, забули... А "лукашисти", як цей, ще нею і гидують...
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25.07.2020 10:14 Ответить
Ты уже сотый раз меня про рыдлеуку спрашивал. Сейчас все культиваторами у нас пользуются, так что могу продать(по дешевке)
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25.07.2020 10:17 Ответить
У нас более солидно, парасон.
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25.07.2020 10:24 Ответить
може парасол як у поляків?
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25.07.2020 20:41 Ответить
та французів
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25.07.2020 20:41 Ответить
Він же литвин
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25.07.2020 11:22 Ответить
вот, по улице погулял, под дождем помочился...
немного исказил оригинал...
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25.07.2020 10:06 Ответить
У нас дощів і близько не видно.
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25.07.2020 11:11 Ответить
Порадіємо за Крим, що там не дощитиме, не зіпсує курортного сезону!
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25.07.2020 12:28 Ответить
Десь дощ, десь потоп, а у нас ні каплі, вся трава вигоріла.
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25.07.2020 13:15 Ответить
 
 