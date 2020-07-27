Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ

В этом году ожидается начало волны закрытий шахт, которые еще недавно были градообразующими на оккупированных территориях - в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в статье Дмитрия Кириллова для Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

По информации журналиста, первая настоящая экологическая катастрофа на Донбассе начнется не в "ДНР", известной своими ртутными рудниками, огромными складами химических отходов и радиоактивной шахтой "Юнком", а в Луганской области.

Здесь на оккупированной территории затопили все шахты объединений "Первомайскуголь", "Стахановуголь" и "Донбассантрацит" еще в 2014-2015 годах.

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Вода с закрытых шахт "Первомайскугля" еще в 2018 году прорвалась через шахту "Родина" в сторону украинской шахты "Золотое", затопив ее в считанные дни. "Сейчас шахтные воды откачиваются, без очистки попадают в реку Лугань и дальше в Северский Донец и, разумеется, понемногу поступают в водоносные горизонты. Луганская область отличается от Донецкой тем, что питается водой из подземных водозаборов (в Донецкую идет канал Северский Донец - Донбасс). Дальше просто - ближайший Попаснянский водозабор находится на подконтрольной Киеву территории, но 90 процентов его воды идет потребителям в "ЛНР". Если водные горизонты затопят грязные шахтные воды, проблему питьевой воды для сотен тысяч людей нужно будет как-то решать. Масштаб проблемы начинают понимать все, поэтому неформальные контакты с экспертами "на той стороне" через западные благотворительные фонды уже сейчас происходят как раз по экологическим проблемам "ЛНР", а не "ДНР", - сообщает Кириллов.

Есть проблемы и из-за закрытия шахт "Стахановугля" - питьевые горизонты загрязняются, наземные водные ресурсы высыхают.

"Ситуация настолько очевидная, что стали публично по телевизору обещать восстановить водоотлив, но это невозможно: насосы либо утонули, либо те, что были на поверхности, разворованы и порезаны на металлолом. Нас всех тут кормят в основном словами", - рассказывает Радио Свобода источник на неподконтрольной территории Луганской области.

Однако затопление шахт в ОРДЛО будет продолжаться, так как Россия не планировала и не планирует вкладывать огромные деньги в горную промышленность Донбасса.

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"Они жрут сами себя, жрут людей, которые пачками увольняются, потому что нет никаких перспектив, - рассказывает о настроениях в шахтерской среде собеседник из города Антрацит. - Если раньше, в 2014 году люди возвращались, потому что тут есть хоть какие-то дома-квартиры, то сейчас это жилье многие готовы не то что продавать, а просто оставлять - пусть будет как оно будет! Все, кто имеет образование и профессию, прут в основном в Россию, где пользуются достаточно серьезным спросом: наши люди трудолюбивы и для них те деньги, которые сейчас платят в РФ, кажутся на фоне наших реалий очень существенными. Еще лет пять такого планомерного выжигания - и не останется никакого смысла ни в каких мирных переговорах, на этой земле не останется ничего: ни людей, ни земли".

Проблема исчезающей угольной промышленности Донбасса касается не только экологии. Целые города теряют смысл своего существования, деградирует большая территория, откуда массово выезжает трудоспособное молодое население. Здесь уже не может быть бунта, здесь скоро останутся одни пенсионеры и женщины с детьми в ожидании вызова от своих кормильцев. Возможно, именно так в головах местных "администраторов" и выглядит настоящее умиротворение региона.