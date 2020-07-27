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Новини Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ

Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ

В этом году ожидается начало волны закрытий шахт, которые еще недавно были градообразующими на оккупированных территориях - в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в статье Дмитрия Кириллова для Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

По информации журналиста, первая настоящая экологическая катастрофа на Донбассе начнется не в "ДНР", известной своими ртутными рудниками, огромными складами химических отходов и радиоактивной шахтой "Юнком", а в Луганской области.

Здесь на оккупированной территории затопили все шахты объединений "Первомайскуголь", "Стахановуголь" и "Донбассантрацит" еще в 2014-2015 годах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за уничтожения оккупантами шахтных водоотливов в ОРДЛО исчезают целые водоемы: высыхает Исаковское водохранилище, пропала река Лозовая, - Казанский. ВИДЕО

Вода с закрытых шахт "Первомайскугля" еще в 2018 году прорвалась через шахту "Родина" в сторону украинской шахты "Золотое", затопив ее в считанные дни. "Сейчас шахтные воды откачиваются, без очистки попадают в реку Лугань и дальше в Северский Донец и, разумеется, понемногу поступают в водоносные горизонты. Луганская область отличается от Донецкой тем, что питается водой из подземных водозаборов (в Донецкую идет канал Северский Донец - Донбасс). Дальше просто - ближайший Попаснянский водозабор находится на подконтрольной Киеву территории, но 90 процентов его воды идет потребителям в "ЛНР". Если водные горизонты затопят грязные шахтные воды, проблему питьевой воды для сотен тысяч людей нужно будет как-то решать. Масштаб проблемы начинают понимать все, поэтому неформальные контакты с экспертами "на той стороне" через западные благотворительные фонды уже сейчас происходят как раз по экологическим проблемам "ЛНР", а не "ДНР", - сообщает Кириллов.

Есть проблемы и из-за закрытия шахт "Стахановугля" - питьевые горизонты загрязняются, наземные водные ресурсы высыхают.

"Ситуация настолько очевидная, что стали публично по телевизору обещать восстановить водоотлив, но это невозможно: насосы либо утонули, либо те, что были на поверхности, разворованы и порезаны на металлолом. Нас всех тут кормят в основном словами", - рассказывает Радио Свобода источник на неподконтрольной территории Луганской области.

Однако затопление шахт в ОРДЛО будет продолжаться, так как Россия не планировала и не планирует вкладывать огромные деньги в горную промышленность Донбасса.

Также читайте: Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: против горняков планируют возбуждать уголовные дела по политическим статьям, - правозащитница

"Они жрут сами себя, жрут людей, которые пачками увольняются, потому что нет никаких перспектив, - рассказывает о настроениях в шахтерской среде собеседник из города Антрацит. - Если раньше, в 2014 году люди возвращались, потому что тут есть хоть какие-то дома-квартиры, то сейчас это жилье многие готовы не то что продавать, а просто оставлять - пусть будет как оно будет! Все, кто имеет образование и профессию, прут в основном в Россию, где пользуются достаточно серьезным спросом: наши люди трудолюбивы и для них те деньги, которые сейчас платят в РФ, кажутся на фоне наших реалий очень существенными. Еще лет пять такого планомерного выжигания - и не останется никакого смысла ни в каких мирных переговорах, на этой земле не останется ничего: ни людей, ни земли".

Проблема исчезающей угольной промышленности Донбасса касается не только экологии. Целые города теряют смысл своего существования, деградирует большая территория, откуда массово выезжает трудоспособное молодое население. Здесь уже не может быть бунта, здесь скоро останутся одни пенсионеры и женщины с детьми в ожидании вызова от своих кормильцев. Возможно, именно так в головах местных "администраторов" и выглядит настоящее умиротворение региона.

Автор: 

шахта (706) экология (1357) Донбасс (22357) Луганская область (4892)


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Топ коментарі
+28
Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 6855
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27.07.2020 02:51 Відповісти
+26
Так за це і голосували місцеві на "референдумі"🤗
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27.07.2020 02:27 Відповісти
+26
«Услыште даунбас» та «путлєр ввєді» - все як ви хотіли. Насолоджуйтесь, одічалиє.
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27.07.2020 03:29 Відповісти
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В итоге вопрос : кто и из чего будет за всё это платить?
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27.07.2020 02:22 Відповісти
Українці, а хто ж ще? Не подавати з на кацапів в міжнародні суди, тому що війна йде між Збройними силами України і "той стороной"
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27.07.2020 03:31 Відповісти
Раша открыто пошла стопами гитлеровской германии, она же и заплатит.
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27.07.2020 06:31 Відповісти
Для того , чтобы раша заплатила ее нужно победить .А наш главком хорошо умеет , только путлеру в дупу заглядывать .
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27.07.2020 07:16 Відповісти
И что тут непонятного?!Платить конечно будет Украина!!!Это понятно по тому,что вопли об экол.катострофе(и о воде в крыму) на донбассе,раздаются уже 6 лет-а оккупационная власть так ничего и не делают!!!!Интересно а почему нет э.катастрофы в Англии-где их премьерша сразу закрыла 17 убыточных шахт?!
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27.07.2020 10:25 Відповісти
Так за це і голосували місцеві на "референдумі"🤗
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27.07.2020 02:27 Відповісти
За что боролись - на то и напоролись...
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27.07.2020 02:44 Відповісти
Ну так шо, миротворец Моника вместе с обоссанным Сивохой уже имеют *********** на борьбу с экологической катастрофой, масштабов каковой Европа не видела со времен Чернобыля? Или стадо недоразвитых гуманоидов ,питающихся зеленой слизью, не всосало, шо их братухам с северных болот этот геморрой нах не нужен, и они его тупо втулили Украине вместе со свинячьим выкидышем Нелохом42, предварительно вырезав оттуда все ништяки?
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27.07.2020 02:45 Відповісти
Да нифига они не поняли и не поймут. Мне один пенис вчера втирал что это порох начал войну ,да типа Московия ни при чем пожалел его падлюку только из за возраста. И вот такие пойдут на следующие выборы и выберут или медведчука или бойка а может и Рабиновича.
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27.07.2020 08:25 Відповісти
Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 6855
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27.07.2020 02:51 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157891484683439&set=pcb.10157891485268439&type=3&theater
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27.07.2020 07:16 Відповісти
«Услыште даунбас» та «путлєр ввєді» - все як ви хотіли. Насолоджуйтесь, одічалиє.
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27.07.2020 03:29 Відповісти
Пусть потерпят, не долго осталось. к концу этого года это будут автономии в составе Украины и Украина будет все восстанавливать обратно.
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27.07.2020 05:59 Відповісти
Закати губу впнщик.
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27.07.2020 06:33 Відповісти
А почему 'автономия'?
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27.07.2020 06:48 Відповісти
..А *забугорним * так хоцца ..!
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27.07.2020 06:53 Відповісти
Напрашивается вопрос. А нужен ли нам такой Донбасс??
Кстати, от доброты нашей душевной работает Канал Днепр-Донбасс качающий воду в Северский Донец который способен давать до 120м.куб. в секунду(!) работаощий где-то менее чем на 1/4 мощности. В таком случае, пусть "до хаты" проводят сами себе воду канавками, перекачивают или носят вёдрами, бутылками т.д. (см. на фото каналы 1 и 2.) Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте! Пробачте, але срати і їсти з однієї і тієї ж посуди не можна!

Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 9317
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27.07.2020 06:08 Відповісти
"Рюцкемир",хуле. Иначе говоря-нашествие саранчи.
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27.07.2020 06:42 Відповісти
Порохоботы, вы определитесь. Только что на другой ветке устроили истерику, что Зе якобы отдаёт Донбасс путлеру. Здесь уже прослеживается- зачем нам такой Донбасс.
Когда Донбасс вернётся в Украину, туда вернутся и люди. Не будет шахт- будет другая работа. Так что вопрос целесообразности считаю аморальным. Донбасс - это Украина. Естественно, оккупант все украл и разрушил, а что от них ждать. Я бы там сразу сделала свободную экономическую зону по возвращении, чтобы поднять регион. Сейчас главное, вернуть наши границы и закрыть их
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27.07.2020 06:47 Відповісти
Есть такое государство Андорра называется. В горах, ехать туда по серпантинам , оттесать добраться крайне сложно. И что? Именно свободная зона сделала это государство процветающим. Там банки, все ведущие бренды и тд имеют свои представительства. Машины с андоррской регистрацией ездят по всему ЕС. Почему у нас мы не можем сделать такое , делая корректировку на то , что Донбасс -это часть Украины? Там могут быть рынки, хабы, крупные трейдеры - все без налогов. Нужно только создать условия и обеспечить безопасность ведения бизнеса- все остальное люди сами решат.
Но сейчас главное- это вернуть наши украденные территории. А отдавать путлеру даже снег среди зимы нельзя.
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27.07.2020 08:43 Відповісти
обеспечить безопасность ведения бизнеса

============
Это нереально, Вы же сами понимаете.
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27.07.2020 08:52 Відповісти
Ну Андорру Украине делать негде. А вот разделение по образцу Чехии и Словакии, сбросив балласт, может стоило бы рассмотреть в качестве возможности. По крайней мере, это выбило бы у пуйла его меченые картишки.
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27.07.2020 08:54 Відповісти
Когда станете делить, Хло тоже припрётся и сядет за стол.
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27.07.2020 09:31 Відповісти
Это да. Дыра - не Словакия, а бандитский анклав под пуйлом. Так что Украине надо набираться сил и решать вопрос на хорватский манер с Сербской Краиной.
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27.07.2020 09:39 Відповісти
Воду в Крым. Сухопутный коридор... В смысле, еще часть Украины ОТДАТЬ глисту.
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27.07.2020 09:43 Відповісти
это ваше предложение? или блеятельный рефлекс не сдерживается?
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27.07.2020 09:48 Відповісти
Думаете задобрить хло подачкой в виде луганды? Он по-требует больше, сколько не предложи.
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28.07.2020 00:58 Відповісти
просто дебил или кацапский провокатор? HX.
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28.07.2020 02:08 Відповісти
Ага. Виктор Фёдорович именно с этого и начинал. Свободная экономическая зона Донбасс. Т ы тогда ещё в садик ходила.
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27.07.2020 10:10 Відповісти
Ленин в свое время ввел понятие "полезные идиоты". А чего только Андорра??? там еще и Монако и Лихтенштейн и Люксембург и далее по списку до конца географии. Вопрос был прост до неприличия "СВОИ ГОТОВА В ЛУГАНДОН ВКЛАДЫВАТЬ?????????????"
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27.07.2020 11:09 Відповісти
Я бы не ставила знак равенства между Монако и Андоррой. Монако- это море,горы, замечательный климат , прекрасное местоположение. Там все понятно. А Андорра- это ужасное местоположение. Если бы не правильная налоговая политика, то там бы люди находились только из-за лыжного спорта. Я там была, например, летом. Смотрела представление дю солей. Там жизнь кипит круглый год.
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27.07.2020 11:34 Відповісти
Как бы там ещё через несколько лет (а в ближайшие годы вряд ли решится вопрос) не образовался лунный пейзаж.
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27.07.2020 07:02 Відповісти
Все, кто не с порохоботами, все против них.
Причём, несогласных с ними они сразу называют врагом.
Сами себя сделали изгоями.
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27.07.2020 07:14 Відповісти
Донбасс - это Украина.ЭТО ПРОСТО ЛОЗУНГ . А по факту территория захваченная врагом , с лояльным к врагу населением . Быстро поднять экономику региона , без миллиардов https://censor.net/user/228276 можно только в ваших мечтах или языком .
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27.07.2020 07:23 Відповісти
У меня есть один знакомый из оккупированной путлером Горловки. Ему это расскажи
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27.07.2020 08:46 Відповісти
И что он там делает?... Получает двойную пенсию, отправил своих детей льготно учиться в Киев? И они реально займут бюджетное место в ВУЗе. Или он работает в тамошней милиции?...)
А гражданство РФ он оформил?... Спросите его, сколько ещё он будет кормить Украину.
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27.07.2020 08:51 Відповісти
Он из Горловки. Живет сейчас в Одессе. Был бизнес довольно хороший, это можно целый роман писать о разрушенной жизни.
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27.07.2020 10:34 Відповісти
Почитайте "Белую гвардию"...Булгакова...
Вот там была трагедия поколения, а тут...ну потерял человек бизнес, голову же и семью не потерял. И молодец, что уехал.
У меня есть пример одних очень успешных ютуберов. Они имели элитный салон красоты в Донецке и еле ноги унесли. Сейчас они зарабатывают на своем ютубканале для детей в месяц 20000 долл и имеют гринкарт в США и счастливы. Так что не все так плохо, как кажется. Уверена, что и Ваш знакомый будет через пару лет с улыбкой вспоминать свою жизнь в том гадюшнике.
А экология там всегда была не ГУД)) так что нечего на нее тратиться.
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27.07.2020 11:11 Відповісти
К слову: миллиарды вложенные в Донбасс, сделают инвестора лучшим другом всех донбасситов.
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28.07.2020 01:02 Відповісти
Коли людина застосувала у вьісєрі слово порохобот, то логіку там не шукай, лише мєндєль-штамп.
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27.07.2020 07:36 Відповісти
"...Не будет шахт- будет другая работа..."

Яка робота? Конкретно. Багато іншої роботи на неокупованих частинах України?
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27.07.2020 07:58 Відповісти
Мадам, ви, як професійна зебілка, поясните куди подінеться сепарня, яка вбиває та катує українців? Хто буде оплачувати відновлення розікраденого і зруйнованого донбасу. За чий рахунок ви плануєте ліквідувати екологічну катастрофу? Не за ваш, власний* Не?
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27.07.2020 08:39 Відповісти
Чайка, вас послушать, у вас везде сепарня. Что стало с Мариуполем , то же будет и с остальными городами- просто они станут украинскими.
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27.07.2020 10:37 Відповісти
Отак "просто" станут? Ви, взагалі, здатні аналіувати реальність, чи членство в фан- клубі зЕ цьому не вчить?
Маріуполь не був під кацапами, та ще й 6 років.
Ви дасте відповідь, куди подінеться сепарня? Наприклад та, яка патрала нашого медика, Миколу Іліна? Перевиховається? Ви ж не проти мати таких сусідів? Чи ви сподіваєтесь, що вони залишаться в розікраденому і зруйнованому, ними ж, доунбасі? Доведеному до екологічної катастрофи.
Ще раз, хто буде платити за відновлення? Порошенко заявляв, що кацапи. Що з цього приводу каже Зеленський?
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27.07.2020 10:52 Відповісти
Естественно одно, Татьяна. Оккупант просто так Донбасс не отдаст. И это естественное понятно многим людям, поэтому они возмущены. Возмущены формулировками в том же числе. Чего стоит формулировочка "внутренний конфликт, спровоцированный РФ"...
Но дело даже не в том, а дело в одностороннем решении нашего президента устроить мир в отдельно взятой стране. Исходит он из формулировочки. Вы же взрослая женщина и понимаете, что границу просто так эта РФ не отдаст под наш контроль. Поэтому чем хуже там, тем лучше для Украины. Чем хуже там экология сейчас, тем невыносимее становятся условия там где мы эти условия реально не контролируем. Так что пока нам там нечего спасать. Думай-те)))
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27.07.2020 08:46 Відповісти
Так давайте все отдалим и узаконим? Есть санкции, которые наложили на рашку именно за невыполнение Минска. Рашка сейчас на грани большого шухера. Им бы со своими внутренними делами разобраться.
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27.07.2020 10:41 Відповісти
Я сказала - отдадим?... Я говорю, что надо забыть про это чудо на время, не тратить деньги на их экологию. Они должны понимать, что барахтаться им прийдется саммим, пока границы не под нашим контролем.
РФ специально разносит сказку о том, что они очень заняты и им не до нас)))
Не верь-те)))
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27.07.2020 11:01 Відповісти
Вспомним незабвенного Конрада Аденауэра-первого канцлера ФРГ. При нем ГДР была признана в ФРГ территорией, временно оккупированной СССР. Так что признать Лугандон и Крым территориями, временно оккупированными Немытой,граница по линии разграничения, колючка и ров с крокодилами и ни копейки им украинского бабла-"нам свое робыть". А там посмотрим. Сначала сделаем свое и не будем тратить время, силы и бабки на врагов Украины-хай сдыхают по-тихоньку вместе с Немытой, как сдохла ГДР.
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04.10.2020 08:08 Відповісти
Ой яке горе для *колорадських жуків * .
Та хай все те бидло сепарське нах...до паРаши !
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27.07.2020 06:51 Відповісти
Ні Дмітрій, завдяки вам, воно не поповзе в парашу, тепер воно має можливість розповзтися по всій Україні.
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27.07.2020 08:41 Відповісти
Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 1260
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27.07.2020 06:56 Відповісти
Придурки,экологическая катастрофа началась на Донбассе с ПЕРВЫМ закрытием шахт в 90-е. Дальше вы,долбоебы,просто не будете знать что с этим делать.( Лет через 10 когда растворившееся в воде элементы таблицы Менделеева в опасных дозах поплывут( они и сейчас плывут) в бассейн Азовского моря. Когда сдохнет все и вода в реках станет не пригодной для питья( сейчас она тоже опасна),когда начнут проваливаться дома под землю. Вот тогда будет жопа. Но,вас ,****** это не волнует ибо вы нажеретесь и где то в Киеве в лесу будете успевать со стороны( как сейчас многие ублюдки прошлых властей,положивших начало этой проблеме)
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27.07.2020 07:31 Відповісти
Если в шахте закончился уголь, то что прикажешь с ней делать?
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27.07.2020 07:59 Відповісти
Якось ***** шо в тому зоопарку.
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27.07.2020 07:35 Відповісти
Не пойму я этой проблемы . Раньше воду из шахт , которая естественно просачивается сверху через все слои , откачивали насосами во всевозможные ручьи и речки и катастрофы не было . А сейчас , когда эта же вода пойдёт самотёком , естественным путём , почему-то будет катастрофа . По моему проблема слегка преувеличена .
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27.07.2020 07:40 Відповісти
Без откачки вода поднимается на верхние горизонты шахт, идет подтопление грунта. И без того поселкам наступает кирдык. Слава рашистской Орде!
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27.07.2020 07:59 Відповісти
Я думаю , постепенно всё уляжется , утрамбуется и вода не будет проникать глубоко . Местность вернётся к своему первозданному состоянию , когда никаких шахт не было .
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27.07.2020 08:27 Відповісти
почнеться просідання поверхні, утворяться нові озера і річки, і пропаде "русский смрад"
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27.07.2020 08:57 Відповісти
Шахтьори нахвалялись що самі відновлять мошчь Домбасу. Ось і прапор їм в руки.
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27.07.2020 07:49 Відповісти
Это когда и какие шахтёры такое заявляли ? Те , которые шахт не видели , бурятские ?
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27.07.2020 08:29 Відповісти
Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 5006
Оце я ще повинен тобі щось доводити. Якщо так кажу, то це так і є.
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27.07.2020 08:54 Відповісти
В цього шахтьора на лобі проглядають корочкі ФСБ.
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27.07.2020 09:36 Відповісти
Ну это сомнительные шахтёры . Или согнали на мероприятие в принудительном порядке , а плакатик точно из-за поребрика подогнали . Совковые лозунги . Кто шахту видел не по телевизору , знает сколько нужно на неё дотаций и такую ересь в здравом уме нести не будет .
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27.07.2020 14:06 Відповісти
Шахтёры кричали (устами Волынца), что врага не пустят на свою территорию. Они же шахтёры-они крутые пацыки. Ну и где крутые пацыки, во главе с Волынцом????
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27.07.2020 09:16 Відповісти
Волынец щяс в Раде. Вам проще его спросить.
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27.07.2020 09:39 Відповісти
Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 2646
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27.07.2020 07:55 Відповісти
Что то я от ,,нашего правительства,, ни разу не слышал , а кто восстанавливать все будет на дамбасе и заводы которые в рашку вывезли вернут ? Или плесень зеленая все это за наш счет делать будет ?
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27.07.2020 08:06 Відповісти
Той, хто і на вільній території за 30 років випиляв і здав на метал заводи, фабрики, ферми....люки з каналізації і дроти з заборів.
Тобто ніхто і ніколи
Пенси якось доживуть, а молодь розїдеться.
А по Дикому полю будуть їздити Джондіри...
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27.07.2020 08:43 Відповісти
Храждане шумеры! Вас ждет Солнечный Магадан!

Ежегодно Магаданская область России готова принимать около 400 приезжих иностранцев по федеральной программе «Переселение соотечественников», которая ориентирована и на беженцев из Донбасса. Об этом говорится в видеосюжете регионального телеканала Магадана.
За последние 3 года на Колыму переехало около 2,5 тысяч человек. Из них 1200 - участники программы по переселению соотечественников в Россию из Украины. Остальные 1300 человек - это дети, рожденные уже на Колыме и дети, приехавшие сюда вместе с родителями.
Уточняется, что за 2016 год Колыма приняла 814 переселенцев вместе с их семьями. 88% из них приехали из Украины, остальные - представители Беларуси, Молдавии, Узбекистана, Армении, Грузии и даже Германии.

https://dnews.dn.ua/news/657317
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27.07.2020 08:45 Відповісти
"Остапа рвало на Родину".
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27.07.2020 08:49 Відповісти
Это будет просто отлично если там никого не останется.
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27.07.2020 09:07 Відповісти
"Еще лет пять такого планомерного выжигания - и не останется никакого смысла ни в каких мирных переговорах, на этой земле не останется ничего: ни людей, ни земли" - раньше чем через 5 лет война закончится, некому будет воевать.
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27.07.2020 09:59 Відповісти
Співчуваю тільки громадянам України, які головою не тільки їдять, а ще й думають і не піддалися російській пропаганді про велике щастя жити в ядерній бензоколонці. Упоротим прихильникам росії, зрадникам Батьківщини - так і треба!
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27.07.2020 10:05 Відповісти
"Вода с закрытых шахт "Первомайскугля" еще в 2018 году прорвалась через шахту "Родина" в сторону украинской шахты "Золотое", затопив ее в считанные дни"

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27.07.2020 10:12 Відповісти
Ну що,даунбасята,допомогли вам ваші кацапи? Майже цитата...
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27.07.2020 10:33 Відповісти
Уже 3 год жду не дождусь!!!!
Когда же!!!
Еще 2 года назад обещали в связи с затоплением Юнкома!!!
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27.07.2020 11:16 Відповісти
дыролугандония в таком виде нах никому не нужна. разве что бандюку ахметке )))))
колючая проволока , минные поля, рвы с крокодилами и дыролугондонская мразота сама сдохнет. часть сбежит в говнорашку , часть на кладбища.и природа отдохнет от дыролугандонской мразоты. а там видно будет.
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27.07.2020 11:32 Відповісти
Так им и надо этим жителям ОРДЛО!! Что бы им ни воды ни хлеба!! Пусть идут с торбой по россии и милостыню просят !! Гавнюки путинские!!Что просили, то и от бога получили!!
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27.07.2020 12:52 Відповісти
 
 