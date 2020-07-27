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Побитий боєць "Азова" Черевко помер у лікарні Запоріжжя

Побитий боєць

У Запоріжжі від травм після побиття помер боєць полку Національної гвардії "Азов" Олег Черевко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Азові".

"Вранці 27 липня в реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, зазнаних після жорстокого побиття, помер солдат полку "Азов" Олег Черевко", - йдеться в повідомленні.

Побратими Черевка зазначили, що Олег служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом Олег із Запоріжжя.

"Полк "Азов" висловлює слова щирих співчуттів родині та друзям полеглого. Наш підрозділ обіцяє, що не дасть спустити з рук цей злочин нелюду, удар якого вбив нашого побратима. Ми втратили справжнього воїна, патріота, порядного та сміливого чоловіка. Олег Черевко назавжди залишиться у нашій пам’яті", - підсумували в полку.

Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Також читайте: Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено

Автор: 

побиття (951) смерть (6777) Азов (784)


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Топ коментарі
+65
Вывод !!!
Как Стерненко, - надо бить первым и наверняка!
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27.07.2020 11:11 Відповісти
+60
Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья - Цензор.НЕТ 8315
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27.07.2020 10:28 Відповісти
+54
Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья - Цензор.НЕТ 9833
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27.07.2020 10:34 Відповісти
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Ну почему на месте Черевко не оказался сам портнов???
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27.07.2020 15:52 Відповісти
Ой, не надо смешивать все в кучу
Патриоты, зеки.
Ну, видел эти кадры
Две шалавы и несколько мужиков, он в том числе, что то обсуждали.
Было видно, что они давно знакомы и спорят чисто по пьяни
Этого ударили не слишком и сильно
Неудачное падение.
За каким хреном он находился в этой компании?
Девушку защищал?
Туфта полнейшая.
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27.07.2020 11:10 Відповісти
ти свидок, суддя, чи просто ватнюк..???- та йди ти найух, дебиллллллл)))
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28.07.2020 01:01 Відповісти
Вывод !!!
Как Стерненко, - надо бить первым и наверняка!
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27.07.2020 11:11 Відповісти
Так бачиш що із Стерненко робиться за захист від сепара, стільки зусиль прикладають щоб свавілля судового не було? Інших засудять втихаря аж бігом.
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27.07.2020 11:22 Відповісти
Керівника Нацгвардії який не давав машину для бійців Азову які хотіли поїхати здати кров для побитого побратима - потрібно звільнити з ганьбою з лав НГУ з позбавленням військового звання нагород та військової пенсії!
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27.07.2020 14:21 Відповісти
и эту сволочь в добавок, отдать под суд - гондона.
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27.07.2020 15:54 Відповісти
Дай фамілію та посилання на цю падлу
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28.07.2020 10:36 Відповісти
Путин тоже сказал когда-то: Если намечается драка, то бей первым! Хоть какая-то польза от Пукина.
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27.07.2020 13:43 Відповісти
він гопота, поки двоє між собою сварилися і його ніхто не чіпав, він вдарив і віджав Крим, оціе вся його мудрість бидлокацапська.
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27.07.2020 15:04 Відповісти
Стерненко молодец. Рюкзаков, Венедиктова, прокуроры и судьи его преследующие понесут наказание по всей строгости революционного времени.
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27.07.2020 19:06 Відповісти
В Україні немає сенсу чекати справедливості від мусорів, суддів та інших збоченців. Тільки вендета може як то відновити рівновагу.
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27.07.2020 11:15 Відповісти
Отже, в своїй країні, чесні та безстрашні лицарі мають поводитись, як розвідники на ворожій території... спостерігати... не втручатись.... не провокувати... В СВОЇЙ країні? Хм.....
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27.07.2020 14:12 Відповісти
Повесить сукку😡
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27.07.2020 11:18 Відповісти
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27.07.2020 11:19 Відповісти
тепер вже до 10 років. Але заценіть наше законодавство, мерзота, раніше судима вбиває людину, а їй світить тільки до 10 років...
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27.07.2020 11:19 Відповісти
Читала думку, що наше "портновське" законодавство більше захищає злочинця, аніж потерпівшого.
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27.07.2020 11:21 Відповісти
Наше законодавство взагалі не захищає потерпілого. Це заручник кримінального процесу. Формально права якісь має, реально ні. Якщо поталанить із прокурором і слідчим, тоді так, а якщо ні - то ні. Напартачить слідак на місці огляду злочину, злодія випустять, а потерпілому казочки про верховенство права, про краще 100 винуватих випустити ніж одного невинуватого посадити і т.п...
Наше законодавство (процесуальне) це мрія злодіїв.
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27.07.2020 11:27 Відповісти
яркий пример - Стерненко
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27.07.2020 13:42 Відповісти
Стерненко приклад нерозуміння та незнання нашим народом Законодавства. Для мене самим дивним є те, що він (якщо не помиляюсь) має диплом юриста?!
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27.07.2020 13:52 Відповісти
Не тільки має, алн займається юрпрактикою.
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27.07.2020 17:07 Відповісти
тим більше!
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28.07.2020 16:27 Відповісти
Кримінальний кодекс прийняли задовго до портнова, при ньому і його сприянню прийняли Кримінальний процесуальний, це різні речі.
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27.07.2020 15:06 Відповісти
А всё почему, да всё потому-же, что сама портянка и есть главный злодий Украины.
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27.07.2020 16:00 Відповісти
10 , причём, не отменяется УДО
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27.07.2020 13:30 Відповісти
Країна без справедливості і правосуддя
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27.07.2020 11:21 Відповісти
Гірка істина.
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27.07.2020 11:33 Відповісти
Влада всіляко провокує українців де на повстання, де на самосуд. Балалайні потрібно підірвати Україну, щоб потіім кричати "нєлєгітімно". Поки що їм це не вдається, але шмаркля дуже старається, особливо приниженням армії. А нам хоч так - погано, хоч сяк теж. Сподіваюсь, якось пропетляємо. А потім прийде час, всіх наздожене відплата.
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27.07.2020 11:25 Відповісти
Судьба человека !!! Выжил на фронте, на войне уцелел.. А погиб дома, на мирной территории от действий не адекватного хулигана..
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27.07.2020 11:32 Відповісти
Світла пам,ять тобі герою...
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27.07.2020 11:41 Відповісти
Найкращі залишають цю грішну землю, а непотріб залишається. Як тому зеку і як тому сідді?
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27.07.2020 11:46 Відповісти
Царство Небесное Олегу. Царство Небесное защитнику. Упыря его убившего лучше расстрелять. Никаких сроков. Расстрел.
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27.07.2020 11:55 Відповісти
Вместе с продажными судьями.
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27.07.2020 19:02 Відповісти
Пришла очередь судить прокуроров и судей но уже другими методами, если Зелёная мразь не может создать справедливые законы для общества, тогда общество создаст свои законы: "Око за око, зуб за зуб" и это будет по понятиям и по божьим законам, как говорится в старом завете.
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27.07.2020 11:59 Відповісти
Что-то вы все волну карзину намешали , и «понятия», и закон Божий., и анархию. Нужно менять УК
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27.07.2020 12:12 Відповісти
Око за око. Працює залізно у всіх народів во всі часи.
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27.07.2020 12:08 Відповісти
Побитий боєць "Азова" Черевко помер у лікарні Запоріжжя - Цензор.НЕТ 6333
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27.07.2020 13:21 Відповісти
https://censor.net/news/3210145/sud_otpustil_pod_zalog_40_tys_grn_podozrevaemogo_v_izbienii_boyitsa_azova_cherevko_v_zaporoje_reshenie

https://censor.net/news/3210145/sud_otpustil_pod_zalog_40_tys_grn_podozrevaemogo_v_izbienii_boyitsa_azova_cherevko_v_zaporoje_reshenie
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27.07.2020 13:23 Відповісти
под залог - это значит чтобы не сидеть в СИЗО, а суд еще будет, тем более пострадавший умер.
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27.07.2020 13:45 Відповісти
Вот только есть нюанс, на который судья наплевал - подозреваемый СКРЫЛСЯ с места происшествия!
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27.07.2020 18:00 Відповісти
Эх, побратимы-побратимы....
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27.07.2020 13:29 Відповісти
я не хочу шо б вбивцю карали по закону, я хочу шо б його покарали побратими Героя!
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27.07.2020 13:30 Відповісти
и это было бы, даже очень СПРАВЕДЛИВО!!!
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27.07.2020 16:10 Відповісти
судейско мусорские мрази и их наёмные бандиты правят Украиной как хотят ....
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27.07.2020 13:42 Відповісти
взагалі то трагедія полягає не в тім, що загинув боєць Азову, а в тім, що такі "відносини" між людьми в нашій країні стають нормою. Народ деградує. Я не про цей конкретний випадок, бо тут вбивця вже і так деградував нижче плінтусу, але в цілому, немотиввана агресія, безкарність (як правило), байдужість оточуючих, та самоусунення органів покарання. Далі буде ще гірше. аваківська шобла не дуже то поспішає ставати на захист громадського суспільства, а часто навіть домовляється чи замовляє такі розбірки. Тож, маємо те, за що проголосували.
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27.07.2020 13:47 Відповісти
Так тож кодло Аваковське, яке до правосуддя не має жодного відношення, вони нікуди втручатися не будуть
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28.07.2020 00:27 Відповісти
ага.. авакяну б за крісло втриматися. Більше нічого його в цьому житті не цікавить. Падлюка непотопляєма, як клещ вчепився в ту посаду, вже щупальці всюди запустив свої.
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29.07.2020 15:03 Відповісти
Якщо не дай бог виродка наші "найсправедливіші суди світу" відпустять, надіюся, побратими загиблого накажуть його. Людина пройшла війну, а загинула в мирному місті... Взагалі, кожен ветеран має ходити зі зброєю постійно, щоб при необхідності відстрілювати всю цю бидло - нечисть
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27.07.2020 14:09 Відповісти
це ж не мажор якийсь, сяде, вийде, буде далі ходити, своїм існуванням отруювати середовище, але ж людини немає, не поернеш.
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27.07.2020 15:10 Відповісти
Як шкода, слів немає. І ЯК СТРАШНО все, що тут зараз відбувається. терор криміналітету...
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27.07.2020 14:14 Відповісти
Вы четко подметили, при четырежды подследственном пер.уковиче зечье тоже вышло наружу(по беспределу)... А здесь четырежды уклонист... Надеюсь , шо наступят времена, когда страна заговорит об четырежды подследственном-2.
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27.07.2020 16:11 Відповісти
хай царствує...світла пам'ять...герої не вмирають!...
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27.07.2020 15:42 Відповісти
На куски эту сволочь разорвать, посыпая каждый кусок солью.
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27.07.2020 16:14 Відповісти
Думаю, якщо його випустять під заставу - він труп.
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27.07.2020 16:20 Відповісти
К сожалению выпустили И к сожалению не труп Наши бойцы в тылу в Зарницу в основном играют под телекамеры
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27.07.2020 17:43 Відповісти
ну теперь Азов обязан наказать не только убийцу (если найдут конечно же, потому что не исключено что он уже свалил на орду), но и судейку, причем второго при любом раскладе, чтобы другим неповадно было и боялись расплаты за проплаченные решения больше чем портнова и прочую ватную зелень.
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27.07.2020 16:22 Відповісти
Призываешь к хаосу и безвластию - это на руку только презеденту Украины зеленскому и ввз.
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27.07.2020 17:18 Відповісти
Жалко хлопца Вот судьба На войне не погиб А погиб от рук сявоты когда домой на побывку приехал Жестоко судьба поступила Или это сигнал всем Патриотам что бы сопли не жевали И в тылу а не только на фронте мразь ватноголовую сявоточную душили А не с фаерами и с зелёнкой бегали как дети
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27.07.2020 17:42 Відповісти
Тот кто убил бойца Нацгвардии должен понести наказание...Это что же ,человек воевал, там его пуля не достала..А приехал домой и тут на тебе -- убили! И кто? Да какой то "крутелык" который откосил от армии и от нечего делать лапает девок и бьет морды....Ну просто сюр какой то...
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27.07.2020 18:32 Відповісти
Судьи должны быть поражены в правах поставлены вне закона.
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27.07.2020 18:59 Відповісти
Убийца должен и будет повешен...Илина фонарном столбе или на трубе камеры.... Оно жить не должно. Оно , если его не уничтожить. будет убивать ещё не раз.... И следующим может быть любой из нас.... И судья может быть, и её дочь с маленьким внучком....Череп будет пробит без всяких колебаний....
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27.07.2020 19:54 Відповісти
убийцу из под залога снова изловить и посадить.
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27.07.2020 20:24 Відповісти
Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им порошенко.
Продолжатель его дела, слуга зелёнский.
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27.07.2020 21:16 Відповісти
білецький був сміливцем заважати Порошенку під час виборів за гроші коломойсъкого. А зараз ого і нема. І воно ще гавкало на Порошенка.
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27.07.2020 22:50 Відповісти
Та й дадуть нападнику років 3. А за вкрадену умовну курку у сусіда 5 років дають, а за вагони вивезеної за кордон деревини - медаль за співпрацю між країнами.
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27.07.2020 22:53 Відповісти
Кого интересуют ушедшие Герои...
Маца правит Украиной...
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27.07.2020 22:58 Відповісти
Т.е. убийцу бойца,уже сидевшего, преступление которого и его РОЖА отчетливо видны на видео ---выпускают под 40 тыс грв, а АТОшники и волонтер по делу Шеремета БЕЗ ВСЯКИХ доказательств сидят в СИЗО семь месяцев????
Это и есть зеленое правосудие?!?
Чтобы вы повыздыхали, твари зеленые!
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27.07.2020 23:40 Відповісти
Судді ти ж самі що і при петрі і януковичи. Взагалі, всі ти ж самі на ти ж самих містах.
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28.07.2020 00:20 Відповісти
"Судді ти ж самі", а могли бы быть и другие---все они делают то, что хочет власть!
Вон , ДБР ---абсолютно НОВАЯ структура и люди набраны год=полтора назад, а что вытворяют? Это их Порошенко всех заставляет делать или их мелкие душонки манкуртов-приспособленцев? Или вы думаете, что тупое 73% стадо может родить КАЧЕСТВЕННО других судей и прокуроров?
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28.07.2020 00:52 Відповісти
Судя гребанная ватная пропитка, сжечь нафуй
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28.07.2020 00:15 Відповісти
это скотство такое. очень жаль
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28.07.2020 00:33 Відповісти
Прокурор не желает статью и меру пресечения поменять?
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28.07.2020 00:44 Відповісти
Нет хуже и опаснее врага у Украины чем ее судебный корпус. Это опг уничтожает надежду, и веру людей в справедливость!
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28.07.2020 00:45 Відповісти
А судебный корпус ---инопланетяне?
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28.07.2020 00:54 Відповісти
так а шо, - трудно эту мразь взять, отрубнуть руки и выкинуть нах на дно (или остаток)...???
или некому это сделать...???
- кто понимает, озвучьте ФИО = и всё пройдет "..как с белых яблонь.."
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28.07.2020 01:06 Відповісти
Це неможливо зробити. Їх не меньше мільйона. І це вже в психології суспілсьтва. Це система життя і мислення. Що еліта, що навіть бомжі - всі думають однаково.
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28.07.2020 09:16 Відповісти
Убийц с мордой быка, которые от армии откосили, чувствуют себя королями жизни, безнаказанно всех быть, с судимостью, таких упырей сразу без суда казнить. Суд тупорылый отпускает на волю или даёт всего лишь 3 года. Только за то что он убил Азовца, который защищал УКРАИНУ, этого хватило бы принести приговор по высшей мере наказания, а если суд отсутствует, то нужно движение типа "Белая стрела", наказать в плоть до лишения этой твари жизни, такие уроды не должны жить на Украине, нужно истребить быков. Надеюсь Азовцы этого так не оставят. Надо брать пример с Израиля, которые находили карателей где угодно и карали за содеянное. Жаль, что наше государство не защищает наших патриотов, патриотов по зову Сердца!
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28.07.2020 01:53 Відповісти
это реально система суды не просто продажны а заинтересованы в преступности хаоса стрич купоны..долбаный кошмар и воли нет это изменить..думал паренёк попробует но жизнь кайфуна ему больше по душе..к никому из презиков такой ненависти как к полшестово у народа не будет ..
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28.07.2020 08:50 Відповісти
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