Побитий боєць "Азова" Черевко помер у лікарні Запоріжжя
У Запоріжжі від травм після побиття помер боєць полку Національної гвардії "Азов" Олег Черевко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Азові".
"Вранці 27 липня в реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, зазнаних після жорстокого побиття, помер солдат полку "Азов" Олег Черевко", - йдеться в повідомленні.
Побратими Черевка зазначили, що Олег служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом Олег із Запоріжжя.
"Полк "Азов" висловлює слова щирих співчуттів родині та друзям полеглого. Наш підрозділ обіцяє, що не дасть спустити з рук цей злочин нелюду, удар якого вбив нашого побратима. Ми втратили справжнього воїна, патріота, порядного та сміливого чоловіка. Олег Черевко назавжди залишиться у нашій пам’яті", - підсумували в полку.
Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.
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Патриоты, зеки.
Ну, видел эти кадры
Две шалавы и несколько мужиков, он в том числе, что то обсуждали.
Было видно, что они давно знакомы и спорят чисто по пьяни
Этого ударили не слишком и сильно
Неудачное падение.
За каким хреном он находился в этой компании?
Девушку защищал?
Туфта полнейшая.
Как Стерненко, - надо бить первым и наверняка!
Наше законодавство (процесуальне) це мрія злодіїв.
https://censor.net/news/3210145/sud_otpustil_pod_zalog_40_tys_grn_podozrevaemogo_v_izbienii_boyitsa_azova_cherevko_v_zaporoje_reshenie
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им порошенко.
Продолжатель его дела, слуга зелёнский.
Маца правит Украиной...
Это и есть зеленое правосудие?!?
Чтобы вы повыздыхали, твари зеленые!
Вон , ДБР ---абсолютно НОВАЯ структура и люди набраны год=полтора назад, а что вытворяют? Это их Порошенко всех заставляет делать или их мелкие душонки манкуртов-приспособленцев? Или вы думаете, что тупое 73% стадо может родить КАЧЕСТВЕННО других судей и прокуроров?
или некому это сделать...???
- кто понимает, озвучьте ФИО = и всё пройдет "..как с белых яблонь.."