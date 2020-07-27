Побитий боєць "Азова" Черевко помер у лікарні Запоріжжя

У Запоріжжі від травм після побиття помер боєць полку Національної гвардії "Азов" Олег Черевко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Азові".

"Вранці 27 липня в реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, зазнаних після жорстокого побиття, помер солдат полку "Азов" Олег Черевко", - йдеться в повідомленні.

Побратими Черевка зазначили, що Олег служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом Олег із Запоріжжя.

"Полк "Азов" висловлює слова щирих співчуттів родині та друзям полеглого. Наш підрозділ обіцяє, що не дасть спустити з рук цей злочин нелюду, удар якого вбив нашого побратима. Ми втратили справжнього воїна, патріота, порядного та сміливого чоловіка. Олег Черевко назавжди залишиться у нашій пам’яті", - підсумували в полку.

Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

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