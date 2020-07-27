Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья

В Запорожье от полученных травм после избиения умер боец полка Национальной гвардии "Азов" Олег Черевко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Азове".

"Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка "Азов" Олег Черевко", - говорится в сообщении.

Побратимы Черевко отметили, что Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья.

"Полк "Азов" выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям погибшего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего побратима. Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти", - подытожили в полку.

Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

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