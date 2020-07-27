Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья
В Запорожье от полученных травм после избиения умер боец полка Национальной гвардии "Азов" Олег Черевко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Азове".
"Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка "Азов" Олег Черевко", - говорится в сообщении.
Побратимы Черевко отметили, что Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья.
"Полк "Азов" выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям погибшего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего побратима. Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти", - подытожили в полку.
Напомним, что боец батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.
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Патриоты, зеки.
Ну, видел эти кадры
Две шалавы и несколько мужиков, он в том числе, что то обсуждали.
Было видно, что они давно знакомы и спорят чисто по пьяни
Этого ударили не слишком и сильно
Неудачное падение.
За каким хреном он находился в этой компании?
Девушку защищал?
Туфта полнейшая.
Как Стерненко, - надо бить первым и наверняка!
Наше законодавство (процесуальне) це мрія злодіїв.
https://censor.net/news/3210145/sud_otpustil_pod_zalog_40_tys_grn_podozrevaemogo_v_izbienii_boyitsa_azova_cherevko_v_zaporoje_reshenie
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им порошенко.
Продолжатель его дела, слуга зелёнский.
Маца правит Украиной...
Это и есть зеленое правосудие?!?
Чтобы вы повыздыхали, твари зеленые!
Вон , ДБР ---абсолютно НОВАЯ структура и люди набраны год=полтора назад, а что вытворяют? Это их Порошенко всех заставляет делать или их мелкие душонки манкуртов-приспособленцев? Или вы думаете, что тупое 73% стадо может родить КАЧЕСТВЕННО других судей и прокуроров?
или некому это сделать...???
- кто понимает, озвучьте ФИО = и всё пройдет "..как с белых яблонь.."