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Новости Агрессия России против Украины
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Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья

Избитый боец

В Запорожье от полученных травм после избиения умер боец полка Национальной гвардии "Азов" Олег Черевко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Азове".

"Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка "Азов" Олег Черевко", - говорится в сообщении.

Побратимы Черевко отметили, что Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья.

"Полк "Азов" выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям погибшего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего побратима. Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти", - подытожили в полку.

Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье, решение будет обжаловано

Автор: 

избиение (9814) смерть (9250) Азов (800)


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Топ комментарии
+65
Вывод !!!
Как Стерненко, - надо бить первым и наверняка!
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27.07.2020 11:11 Ответить
+60
Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья - Цензор.НЕТ 8315
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27.07.2020 10:28 Ответить
+54
Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья - Цензор.НЕТ 9833
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27.07.2020 10:34 Ответить
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Ну почему на месте Черевко не оказался сам портнов???
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27.07.2020 15:52 Ответить
Ой, не надо смешивать все в кучу
Патриоты, зеки.
Ну, видел эти кадры
Две шалавы и несколько мужиков, он в том числе, что то обсуждали.
Было видно, что они давно знакомы и спорят чисто по пьяни
Этого ударили не слишком и сильно
Неудачное падение.
За каким хреном он находился в этой компании?
Девушку защищал?
Туфта полнейшая.
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27.07.2020 11:10 Ответить
ти свидок, суддя, чи просто ватнюк..???- та йди ти найух, дебиллллллл)))
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28.07.2020 01:01 Ответить
Вывод !!!
Как Стерненко, - надо бить первым и наверняка!
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27.07.2020 11:11 Ответить
Так бачиш що із Стерненко робиться за захист від сепара, стільки зусиль прикладають щоб свавілля судового не було? Інших засудять втихаря аж бігом.
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27.07.2020 11:22 Ответить
Керівника Нацгвардії який не давав машину для бійців Азову які хотіли поїхати здати кров для побитого побратима - потрібно звільнити з ганьбою з лав НГУ з позбавленням військового звання нагород та військової пенсії!
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27.07.2020 14:21 Ответить
и эту сволочь в добавок, отдать под суд - гондона.
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27.07.2020 15:54 Ответить
Дай фамілію та посилання на цю падлу
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28.07.2020 10:36 Ответить
Путин тоже сказал когда-то: Если намечается драка, то бей первым! Хоть какая-то польза от Пукина.
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27.07.2020 13:43 Ответить
він гопота, поки двоє між собою сварилися і його ніхто не чіпав, він вдарив і віджав Крим, оціе вся його мудрість бидлокацапська.
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27.07.2020 15:04 Ответить
Стерненко молодец. Рюкзаков, Венедиктова, прокуроры и судьи его преследующие понесут наказание по всей строгости революционного времени.
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27.07.2020 19:06 Ответить
В Україні немає сенсу чекати справедливості від мусорів, суддів та інших збоченців. Тільки вендета може як то відновити рівновагу.
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27.07.2020 11:15 Ответить
Отже, в своїй країні, чесні та безстрашні лицарі мають поводитись, як розвідники на ворожій території... спостерігати... не втручатись.... не провокувати... В СВОЇЙ країні? Хм.....
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27.07.2020 14:12 Ответить
Повесить сукку😡
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27.07.2020 11:18 Ответить
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27.07.2020 11:19 Ответить
тепер вже до 10 років. Але заценіть наше законодавство, мерзота, раніше судима вбиває людину, а їй світить тільки до 10 років...
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27.07.2020 11:19 Ответить
Читала думку, що наше "портновське" законодавство більше захищає злочинця, аніж потерпівшого.
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27.07.2020 11:21 Ответить
Наше законодавство взагалі не захищає потерпілого. Це заручник кримінального процесу. Формально права якісь має, реально ні. Якщо поталанить із прокурором і слідчим, тоді так, а якщо ні - то ні. Напартачить слідак на місці огляду злочину, злодія випустять, а потерпілому казочки про верховенство права, про краще 100 винуватих випустити ніж одного невинуватого посадити і т.п...
Наше законодавство (процесуальне) це мрія злодіїв.
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27.07.2020 11:27 Ответить
яркий пример - Стерненко
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27.07.2020 13:42 Ответить
Стерненко приклад нерозуміння та незнання нашим народом Законодавства. Для мене самим дивним є те, що він (якщо не помиляюсь) має диплом юриста?!
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27.07.2020 13:52 Ответить
Не тільки має, алн займається юрпрактикою.
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27.07.2020 17:07 Ответить
тим більше!
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28.07.2020 16:27 Ответить
Кримінальний кодекс прийняли задовго до портнова, при ньому і його сприянню прийняли Кримінальний процесуальний, це різні речі.
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27.07.2020 15:06 Ответить
А всё почему, да всё потому-же, что сама портянка и есть главный злодий Украины.
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27.07.2020 16:00 Ответить
10 , причём, не отменяется УДО
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27.07.2020 13:30 Ответить
Країна без справедливості і правосуддя
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27.07.2020 11:21 Ответить
Гірка істина.
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27.07.2020 11:33 Ответить
Влада всіляко провокує українців де на повстання, де на самосуд. Балалайні потрібно підірвати Україну, щоб потіім кричати "нєлєгітімно". Поки що їм це не вдається, але шмаркля дуже старається, особливо приниженням армії. А нам хоч так - погано, хоч сяк теж. Сподіваюсь, якось пропетляємо. А потім прийде час, всіх наздожене відплата.
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27.07.2020 11:25 Ответить
Судьба человека !!! Выжил на фронте, на войне уцелел.. А погиб дома, на мирной территории от действий не адекватного хулигана..
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27.07.2020 11:32 Ответить
Світла пам,ять тобі герою...
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27.07.2020 11:41 Ответить
Найкращі залишають цю грішну землю, а непотріб залишається. Як тому зеку і як тому сідді?
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27.07.2020 11:46 Ответить
Царство Небесное Олегу. Царство Небесное защитнику. Упыря его убившего лучше расстрелять. Никаких сроков. Расстрел.
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27.07.2020 11:55 Ответить
Вместе с продажными судьями.
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27.07.2020 19:02 Ответить
Пришла очередь судить прокуроров и судей но уже другими методами, если Зелёная мразь не может создать справедливые законы для общества, тогда общество создаст свои законы: "Око за око, зуб за зуб" и это будет по понятиям и по божьим законам, как говорится в старом завете.
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27.07.2020 11:59 Ответить
Что-то вы все волну карзину намешали , и «понятия», и закон Божий., и анархию. Нужно менять УК
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27.07.2020 12:12 Ответить
Око за око. Працює залізно у всіх народів во всі часи.
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27.07.2020 12:08 Ответить
Побитий боєць "Азова" Черевко помер у лікарні Запоріжжя - Цензор.НЕТ 6333
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27.07.2020 13:21 Ответить
https://censor.net/news/3210145/sud_otpustil_pod_zalog_40_tys_grn_podozrevaemogo_v_izbienii_boyitsa_azova_cherevko_v_zaporoje_reshenie

https://censor.net/news/3210145/sud_otpustil_pod_zalog_40_tys_grn_podozrevaemogo_v_izbienii_boyitsa_azova_cherevko_v_zaporoje_reshenie
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27.07.2020 13:23 Ответить
под залог - это значит чтобы не сидеть в СИЗО, а суд еще будет, тем более пострадавший умер.
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27.07.2020 13:45 Ответить
Вот только есть нюанс, на который судья наплевал - подозреваемый СКРЫЛСЯ с места происшествия!
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27.07.2020 18:00 Ответить
Эх, побратимы-побратимы....
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27.07.2020 13:29 Ответить
я не хочу шо б вбивцю карали по закону, я хочу шо б його покарали побратими Героя!
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27.07.2020 13:30 Ответить
и это было бы, даже очень СПРАВЕДЛИВО!!!
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27.07.2020 16:10 Ответить
судейско мусорские мрази и их наёмные бандиты правят Украиной как хотят ....
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27.07.2020 13:42 Ответить
взагалі то трагедія полягає не в тім, що загинув боєць Азову, а в тім, що такі "відносини" між людьми в нашій країні стають нормою. Народ деградує. Я не про цей конкретний випадок, бо тут вбивця вже і так деградував нижче плінтусу, але в цілому, немотиввана агресія, безкарність (як правило), байдужість оточуючих, та самоусунення органів покарання. Далі буде ще гірше. аваківська шобла не дуже то поспішає ставати на захист громадського суспільства, а часто навіть домовляється чи замовляє такі розбірки. Тож, маємо те, за що проголосували.
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27.07.2020 13:47 Ответить
Так тож кодло Аваковське, яке до правосуддя не має жодного відношення, вони нікуди втручатися не будуть
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28.07.2020 00:27 Ответить
ага.. авакяну б за крісло втриматися. Більше нічого його в цьому житті не цікавить. Падлюка непотопляєма, як клещ вчепився в ту посаду, вже щупальці всюди запустив свої.
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29.07.2020 15:03 Ответить
Якщо не дай бог виродка наші "найсправедливіші суди світу" відпустять, надіюся, побратими загиблого накажуть його. Людина пройшла війну, а загинула в мирному місті... Взагалі, кожен ветеран має ходити зі зброєю постійно, щоб при необхідності відстрілювати всю цю бидло - нечисть
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27.07.2020 14:09 Ответить
це ж не мажор якийсь, сяде, вийде, буде далі ходити, своїм існуванням отруювати середовище, але ж людини немає, не поернеш.
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27.07.2020 15:10 Ответить
Як шкода, слів немає. І ЯК СТРАШНО все, що тут зараз відбувається. терор криміналітету...
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27.07.2020 14:14 Ответить
Вы четко подметили, при четырежды подследственном пер.уковиче зечье тоже вышло наружу(по беспределу)... А здесь четырежды уклонист... Надеюсь , шо наступят времена, когда страна заговорит об четырежды подследственном-2.
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27.07.2020 16:11 Ответить
хай царствує...світла пам'ять...герої не вмирають!...
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27.07.2020 15:42 Ответить
На куски эту сволочь разорвать, посыпая каждый кусок солью.
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27.07.2020 16:14 Ответить
Думаю, якщо його випустять під заставу - він труп.
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27.07.2020 16:20 Ответить
К сожалению выпустили И к сожалению не труп Наши бойцы в тылу в Зарницу в основном играют под телекамеры
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27.07.2020 17:43 Ответить
ну теперь Азов обязан наказать не только убийцу (если найдут конечно же, потому что не исключено что он уже свалил на орду), но и судейку, причем второго при любом раскладе, чтобы другим неповадно было и боялись расплаты за проплаченные решения больше чем портнова и прочую ватную зелень.
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27.07.2020 16:22 Ответить
Призываешь к хаосу и безвластию - это на руку только презеденту Украины зеленскому и ввз.
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27.07.2020 17:18 Ответить
Жалко хлопца Вот судьба На войне не погиб А погиб от рук сявоты когда домой на побывку приехал Жестоко судьба поступила Или это сигнал всем Патриотам что бы сопли не жевали И в тылу а не только на фронте мразь ватноголовую сявоточную душили А не с фаерами и с зелёнкой бегали как дети
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27.07.2020 17:42 Ответить
Тот кто убил бойца Нацгвардии должен понести наказание...Это что же ,человек воевал, там его пуля не достала..А приехал домой и тут на тебе -- убили! И кто? Да какой то "крутелык" который откосил от армии и от нечего делать лапает девок и бьет морды....Ну просто сюр какой то...
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27.07.2020 18:32 Ответить
Судьи должны быть поражены в правах поставлены вне закона.
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27.07.2020 18:59 Ответить
Убийца должен и будет повешен...Илина фонарном столбе или на трубе камеры.... Оно жить не должно. Оно , если его не уничтожить. будет убивать ещё не раз.... И следующим может быть любой из нас.... И судья может быть, и её дочь с маленьким внучком....Череп будет пробит без всяких колебаний....
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27.07.2020 19:54 Ответить
убийцу из под залога снова изловить и посадить.
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27.07.2020 20:24 Ответить
Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им порошенко.
Продолжатель его дела, слуга зелёнский.
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27.07.2020 21:16 Ответить
білецький був сміливцем заважати Порошенку під час виборів за гроші коломойсъкого. А зараз ого і нема. І воно ще гавкало на Порошенка.
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27.07.2020 22:50 Ответить
Та й дадуть нападнику років 3. А за вкрадену умовну курку у сусіда 5 років дають, а за вагони вивезеної за кордон деревини - медаль за співпрацю між країнами.
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27.07.2020 22:53 Ответить
Кого интересуют ушедшие Герои...
Маца правит Украиной...
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27.07.2020 22:58 Ответить
Т.е. убийцу бойца,уже сидевшего, преступление которого и его РОЖА отчетливо видны на видео ---выпускают под 40 тыс грв, а АТОшники и волонтер по делу Шеремета БЕЗ ВСЯКИХ доказательств сидят в СИЗО семь месяцев????
Это и есть зеленое правосудие?!?
Чтобы вы повыздыхали, твари зеленые!
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27.07.2020 23:40 Ответить
Судді ти ж самі що і при петрі і януковичи. Взагалі, всі ти ж самі на ти ж самих містах.
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28.07.2020 00:20 Ответить
"Судді ти ж самі", а могли бы быть и другие---все они делают то, что хочет власть!
Вон , ДБР ---абсолютно НОВАЯ структура и люди набраны год=полтора назад, а что вытворяют? Это их Порошенко всех заставляет делать или их мелкие душонки манкуртов-приспособленцев? Или вы думаете, что тупое 73% стадо может родить КАЧЕСТВЕННО других судей и прокуроров?
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28.07.2020 00:52 Ответить
Судя гребанная ватная пропитка, сжечь нафуй
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28.07.2020 00:15 Ответить
это скотство такое. очень жаль
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28.07.2020 00:33 Ответить
Прокурор не желает статью и меру пресечения поменять?
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28.07.2020 00:44 Ответить
Нет хуже и опаснее врага у Украины чем ее судебный корпус. Это опг уничтожает надежду, и веру людей в справедливость!
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28.07.2020 00:45 Ответить
А судебный корпус ---инопланетяне?
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28.07.2020 00:54 Ответить
так а шо, - трудно эту мразь взять, отрубнуть руки и выкинуть нах на дно (или остаток)...???
или некому это сделать...???
- кто понимает, озвучьте ФИО = и всё пройдет "..как с белых яблонь.."
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28.07.2020 01:06 Ответить
Це неможливо зробити. Їх не меньше мільйона. І це вже в психології суспілсьтва. Це система життя і мислення. Що еліта, що навіть бомжі - всі думають однаково.
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28.07.2020 09:16 Ответить
Убийц с мордой быка, которые от армии откосили, чувствуют себя королями жизни, безнаказанно всех быть, с судимостью, таких упырей сразу без суда казнить. Суд тупорылый отпускает на волю или даёт всего лишь 3 года. Только за то что он убил Азовца, который защищал УКРАИНУ, этого хватило бы принести приговор по высшей мере наказания, а если суд отсутствует, то нужно движение типа "Белая стрела", наказать в плоть до лишения этой твари жизни, такие уроды не должны жить на Украине, нужно истребить быков. Надеюсь Азовцы этого так не оставят. Надо брать пример с Израиля, которые находили карателей где угодно и карали за содеянное. Жаль, что наше государство не защищает наших патриотов, патриотов по зову Сердца!
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28.07.2020 01:53 Ответить
это реально система суды не просто продажны а заинтересованы в преступности хаоса стрич купоны..долбаный кошмар и воли нет это изменить..думал паренёк попробует но жизнь кайфуна ему больше по душе..к никому из презиков такой ненависти как к полшестово у народа не будет ..
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28.07.2020 08:50 Ответить
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