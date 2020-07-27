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Експатрульний постане перед судом за побиття затриманого на Миколаївщині, - ДБР

Експатрульний постане перед судом за побиття затриманого на Миколаївщині, - ДБР

До суду направлено обвинувальний акт стосовно експатрульного поліцейського Миколаївщини. Він звинувачується в перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який на момент скоєння злочину був співробітником патрульної поліції в Миколаївський області, під час виконання службових обов’язків, поклав обличчям до землі чоловіка у кайданках та почав його бити. Згодом поліцейський перемістив потерпілого у службовий автомобіль, у якому також завдав йому кілька ударів. Після чого відвіз його до приміщення Корабельного відділу поліції, де продовжив бити затриманого", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок дій поліцейського потерпілий зазнав численних тілесних ушкоджень, серед яких двосторонній перелом нижньої щелепи.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Автор: 

побиття (953) Миколаївська область (2294) суд (11735) патрульна поліція (1442) ДБР (3549)


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В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание
Гениально!!!
Источник: https://censor.net/n3210325
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27.07.2020 15:21 Відповісти
а шо такоє? ЦН нарешті більш менш грамотно написав, а вам не подобається?
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27.07.2020 15:37 Відповісти
Там 90 % особового складу деградованої патрульної поліції садисти, вбивці, хабарники, шахраї., подонки. Банальне аваківське ОЗУ як до речі вся поліція.
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27.07.2020 15:25 Відповісти
ну не вся .. но в массе своей да... эти к станку не станут... у них призвание паразитировать .. иметь какую никакую власть .. и ничего не делать.. ну и желательно доходы чем больше тем лучше
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27.07.2020 15:33 Відповісти
та ні, патрульні це "парні із народу"... дарма ви так. Вони і прийшли із за станка...
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27.07.2020 15:34 Відповісти
Цікаво, а як патрульний мав би затримувати особу? Я не про бити (бо це оціночна категорія і без відео зрозуміти, що насправді сталось важко) а про застосування фізичної сили? Якщо особа чинить опір, то чи має патрульний довести затримання до логічного завершення і який по вашому рівень фізичного впливу (насилля) він має право застосувати?
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27.07.2020 15:33 Відповісти
А чоловік цей хто? Може він вбивця дитини, чи педофіл? Мало інфи. ДБР заради показника любого патрульного, навіть нормального, може знищити за надуманими підставами...
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27.07.2020 15:26 Відповісти
та не все так просто..
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28.07.2020 02:13 Відповісти
 
 