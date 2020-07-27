Експатрульний постане перед судом за побиття затриманого на Миколаївщині, - ДБР

До суду направлено обвинувальний акт стосовно експатрульного поліцейського Миколаївщини. Він звинувачується в перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який на момент скоєння злочину був співробітником патрульної поліції в Миколаївський області, під час виконання службових обов’язків, поклав обличчям до землі чоловіка у кайданках та почав його бити. Згодом поліцейський перемістив потерпілого у службовий автомобіль, у якому також завдав йому кілька ударів. Після чого відвіз його до приміщення Корабельного відділу поліції, де продовжив бити затриманого", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок дій поліцейського потерпілий зазнав численних тілесних ушкоджень, серед яких двосторонній перелом нижньої щелепи.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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