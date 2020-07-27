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Экс-патрульный предстанет перед судом за избиение задержанного на Николаевщине, - ГБР

Экс-патрульный предстанет перед судом за избиение задержанного на Николаевщине, - ГБР

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-патрульного полицейского с Николаевщины. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступления был сотрудником патрульной полиции в Николаевской области, во время исполнения служебных обязанностей положил лицом к земле мужчину в наручниках, и начал его бить. Впоследствии полицейский переместил потерпевшего в служебный автомобиль, в котором также нанес ему несколько ударов. После чего отвез его в помещение Корабельного отдела полиции, где продолжил бить задержанного", - говорится в сообщении.

В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: 

избиение (9814) Николаевская область (2142) суд (25137) патрульная полиция (1813) ГБР (3038)


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В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание
Гениально!!!
Источник: https://censor.net/n3210325
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27.07.2020 15:21 Ответить
а шо такоє? ЦН нарешті більш менш грамотно написав, а вам не подобається?
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27.07.2020 15:37 Ответить
Там 90 % особового складу деградованої патрульної поліції садисти, вбивці, хабарники, шахраї., подонки. Банальне аваківське ОЗУ як до речі вся поліція.
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27.07.2020 15:25 Ответить
ну не вся .. но в массе своей да... эти к станку не станут... у них призвание паразитировать .. иметь какую никакую власть .. и ничего не делать.. ну и желательно доходы чем больше тем лучше
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27.07.2020 15:33 Ответить
та ні, патрульні це "парні із народу"... дарма ви так. Вони і прийшли із за станка...
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27.07.2020 15:34 Ответить
Цікаво, а як патрульний мав би затримувати особу? Я не про бити (бо це оціночна категорія і без відео зрозуміти, що насправді сталось важко) а про застосування фізичної сили? Якщо особа чинить опір, то чи має патрульний довести затримання до логічного завершення і який по вашому рівень фізичного впливу (насилля) він має право застосувати?
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27.07.2020 15:33 Ответить
А чоловік цей хто? Може він вбивця дитини, чи педофіл? Мало інфи. ДБР заради показника любого патрульного, навіть нормального, може знищити за надуманими підставами...
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27.07.2020 15:26 Ответить
та не все так просто..
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28.07.2020 02:13 Ответить
 
 