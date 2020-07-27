Экс-патрульный предстанет перед судом за избиение задержанного на Николаевщине, - ГБР

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-патрульного полицейского с Николаевщины. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступления был сотрудником патрульной полиции в Николаевской области, во время исполнения служебных обязанностей положил лицом к земле мужчину в наручниках, и начал его бить. Впоследствии полицейский переместил потерпевшего в служебный автомобиль, в котором также нанес ему несколько ударов. После чего отвез его в помещение Корабельного отдела полиции, где продолжил бить задержанного", - говорится в сообщении.

В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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