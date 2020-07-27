Протипаводкову програму планують розробити на Івано-Франківщині, - ОДА

Для забезпечення комплексного підходу до управління паводковими стоками в басейнах річок Прикарпаття і захисту населених пунктів, інфраструктурних об'єктів і земель від наслідків повеней в області планують розробити протипаводкову програму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.

"Прикарпаття останніми роками страждає від руйнівних наслідків повеней. Тому, для забезпечення комплексного підходу для вирішення даної проблеми слід створити комплексну протипаводкову програму, - підкреслив очільник Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Зазначається, що її реалізація сприятиме захисту від затоплення десятків населених пунктів області, дозволить відстежувати ситуацію на річках, моделювати варіанти розвитку паводку та своєчасно вживати заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків.

Крім того, програма базуватиметься на досвіді Закарпатської області, де вона діє вже впродовж декількох років.

Як повідомлялося, інтенсивні опади впродовж 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 особи. Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів в п'яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.

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