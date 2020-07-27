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Новини Паводки на Західній Україні
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Протипаводкову програму планують розробити на Івано-Франківщині, - ОДА

Протипаводкову програму планують розробити на Івано-Франківщині, - ОДА

Для забезпечення комплексного підходу до управління паводковими стоками в басейнах річок Прикарпаття і захисту населених пунктів, інфраструктурних об'єктів і земель від наслідків повеней в області планують розробити протипаводкову програму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.

"Прикарпаття останніми роками страждає від руйнівних наслідків повеней. Тому, для забезпечення комплексного підходу для вирішення даної проблеми слід створити комплексну протипаводкову програму, - підкреслив очільник Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Зазначається, що її реалізація сприятиме захисту від затоплення десятків населених пунктів області, дозволить відстежувати ситуацію на річках, моделювати варіанти розвитку паводку та своєчасно вживати заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків.

Крім того, програма базуватиметься на досвіді Закарпатської області, де вона діє вже впродовж декількох років.

Як повідомлялося, інтенсивні опади впродовж 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 особи. Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів в п'яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.

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Автор: 

паводок (233) Івано-Франківська область (957)


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Топ коментарі
+2
Как всегда, попросят миллионы, потратят копейки, а остальное пойдёт на бензопилы.
Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 5866
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27.07.2020 16:50 Відповісти
+1
У СРСР розробляли проєкт,- повернення річок "вспять" ,, чи як казав один класик,- догори дригом,- так там хоть якись кошти були, а тут голі ,босі , а туди ж, звісна річ,- одни на марс збираються, інші обнуляються, а ми мішками з піском, запруди будуємо
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27.07.2020 17:07 Відповісти
+1
Давно пора разработать противохабарную, противолесорубную, противобурштыновую программы, и все у вас сразу наладится!
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27.07.2020 17:07 Відповісти
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Как всегда, попросят миллионы, потратят копейки, а остальное пойдёт на бензопилы.
Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 5866
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27.07.2020 16:50 Відповісти
У СРСР розробляли проєкт,- повернення річок "вспять" ,, чи як казав один класик,- догори дригом,- так там хоть якись кошти були, а тут голі ,босі , а туди ж, звісна річ,- одни на марс збираються, інші обнуляються, а ми мішками з піском, запруди будуємо
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27.07.2020 17:07 Відповісти
Ну значить тобі в совок пора
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27.07.2020 18:22 Відповісти
ключові слова-" планируют разработать". А це значить такого найближчим часом не буде.
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27.07.2020 19:51 Відповісти
Давно пора разработать противохабарную, противолесорубную, противобурштыновую программы, и все у вас сразу наладится!
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27.07.2020 17:07 Відповісти
Тем временем за час Франек опять плавает
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27.07.2020 17:26 Відповісти
Шмаркля уже взяла "под личный контроль"?
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27.07.2020 17:30 Відповісти
Надо попросить америку, чтобы санкции против туч ввели.
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27.07.2020 18:23 Відповісти
Як за..бало бидло, яке сидись десь в мухосранську під сонцем, і ниє про дерева. Москальня в в часи совка Франківську ******* та від дерев чистила що люд панікував.
Дощі на Галичині вже з квітня лиють. Які на..й дерева. Придумайте ще херню що в Херсоні і Миколаєві люди від жари мруть бо дерева зрізали, і нема де в тінь сховатися
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27.07.2020 18:28 Відповісти
Нужно просто перестать рубить. Вот тут точно подействует.
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27.07.2020 23:57 Відповісти
Виявляється, щоб люди не будувались в заплавах річок і не вирубували ліси потрібна ціла програма!
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28.07.2020 00:40 Відповісти
 
 