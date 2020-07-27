Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА
Для обеспечения комплексного подхода к управлению паводковыми стоками в бассейнах рек Прикарпатья и защиты населенных пунктов, инфраструктурных объектов и земель от последствий наводнений в области планируют разработать противопаводковую программу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
"Прикарпатье в последние годы страдает от разрушительных последствий наводнений. Поэтому, для обеспечения комплексного подхода для решения данной проблемы следует создать комплексную противопаводковую программу, - подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
Отмечается, что ее реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов области, позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предотвращению и минимизации негативных последствий.
Кроме того, программа будет базироваться на опыте Закарпатской области, где она действует уже на протяжении нескольких лет.
Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дощі на Галичині вже з квітня лиють. Які на..й дерева. Придумайте ще херню що в Херсоні і Миколаєві люди від жари мруть бо дерева зрізали, і нема де в тінь сховатися