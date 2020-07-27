Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА

Для обеспечения комплексного подхода к управлению паводковыми стоками в бассейнах рек Прикарпатья и защиты населенных пунктов, инфраструктурных объектов и земель от последствий наводнений в области планируют разработать противопаводковую программу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

"Прикарпатье в последние годы страдает от разрушительных последствий наводнений. Поэтому, для обеспечения комплексного подхода для решения данной проблемы следует создать комплексную противопаводковую программу, - подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Отмечается, что ее реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов области, позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предотвращению и минимизации негативных последствий.

Кроме того, программа будет базироваться на опыте Закарпатской области, где она действует уже на протяжении нескольких лет.

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

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