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Новости Паводки на Западной Украине
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Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА

Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА

Для обеспечения комплексного подхода к управлению паводковыми стоками в бассейнах рек Прикарпатья и защиты населенных пунктов, инфраструктурных объектов и земель от последствий наводнений в области планируют разработать противопаводковую программу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

"Прикарпатье в последние годы страдает от разрушительных последствий наводнений. Поэтому, для обеспечения комплексного подхода для решения данной проблемы следует создать комплексную противопаводковую программу, - подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Отмечается, что ее реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов области, позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предотвращению и минимизации негативных последствий.

Кроме того, программа будет базироваться на опыте Закарпатской области, где она действует уже на протяжении нескольких лет.

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

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Автор: 

паводок (294) Ивано-Франковская область (927)


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Топ комментарии
+2
Как всегда, попросят миллионы, потратят копейки, а остальное пойдёт на бензопилы.
Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 5866
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27.07.2020 16:50 Ответить
+1
У СРСР розробляли проєкт,- повернення річок "вспять" ,, чи як казав один класик,- догори дригом,- так там хоть якись кошти були, а тут голі ,босі , а туди ж, звісна річ,- одни на марс збираються, інші обнуляються, а ми мішками з піском, запруди будуємо
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27.07.2020 17:07 Ответить
+1
Давно пора разработать противохабарную, противолесорубную, противобурштыновую программы, и все у вас сразу наладится!
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27.07.2020 17:07 Ответить
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Как всегда, попросят миллионы, потратят копейки, а остальное пойдёт на бензопилы.
Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 5866
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27.07.2020 16:50 Ответить
У СРСР розробляли проєкт,- повернення річок "вспять" ,, чи як казав один класик,- догори дригом,- так там хоть якись кошти були, а тут голі ,босі , а туди ж, звісна річ,- одни на марс збираються, інші обнуляються, а ми мішками з піском, запруди будуємо
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27.07.2020 17:07 Ответить
Ну значить тобі в совок пора
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27.07.2020 18:22 Ответить
ключові слова-" планируют разработать". А це значить такого найближчим часом не буде.
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27.07.2020 19:51 Ответить
Давно пора разработать противохабарную, противолесорубную, противобурштыновую программы, и все у вас сразу наладится!
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27.07.2020 17:07 Ответить
Тем временем за час Франек опять плавает
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27.07.2020 17:26 Ответить
Шмаркля уже взяла "под личный контроль"?
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27.07.2020 17:30 Ответить
Надо попросить америку, чтобы санкции против туч ввели.
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27.07.2020 18:23 Ответить
Як за..бало бидло, яке сидись десь в мухосранську під сонцем, і ниє про дерева. Москальня в в часи совка Франківську ******* та від дерев чистила що люд панікував.
Дощі на Галичині вже з квітня лиють. Які на..й дерева. Придумайте ще херню що в Херсоні і Миколаєві люди від жари мруть бо дерева зрізали, і нема де в тінь сховатися
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27.07.2020 18:28 Ответить
Нужно просто перестать рубить. Вот тут точно подействует.
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27.07.2020 23:57 Ответить
Виявляється, щоб люди не будувались в заплавах річок і не вирубували ліси потрібна ціла програма!
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28.07.2020 00:40 Ответить
 
 