Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі передано в СБУ, - поліція Києва

Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі, який стався вранці 27 липня в Києві, поліція передала в СБУ.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Матеріали передано в Службу безпеки України, вони займаються розслідуванням", - повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Нагадаємо, близько п'ятої години ранку 27 липня в будинку на Нижньому валу, 41, на столичному Подолі прогримів вибух, обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Вранці на Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає