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Новини Силовики
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Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі передано в СБУ, - поліція Києва

Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі передано в СБУ, - поліція Києва

Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі, який стався вранці 27 липня в Києві, поліція передала в СБУ.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Матеріали передано в Службу безпеки України, вони займаються розслідуванням", - повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Нагадаємо, близько п'ятої години ранку 27 липня в будинку на Нижньому валу, 41, на столичному Подолі прогримів вибух, обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Вранці на Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає

Автор: 

вибух (4514) Київ (19643) Нацполіція (15267) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12945) силовики (2515)


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фсбу всех шлюх переловило уже ?
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27.07.2020 17:57 Відповісти
ну хоть шось баклановцам...унізілі рюкзакяна привселюдно.
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27.07.2020 18:07 Відповісти
Нікому не нагадує кацапію? Там вічний строк правління пуйла почався з вибухів в житлових будинках і звинуваченнях в них чеченців (до цього сотні тисяч росіян виступали на мітингах за припинення війни з Чечнею). Шмаркля просто наслідує свого кумира?
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27.07.2020 18:36 Відповісти
Кацапи виступали на мітингах за припинення війни в Чечні тому що отримували тисячі трун звідти. Коли будуть отримувати тисячі трун з України тоді знову вийдуть на мітинги...
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27.07.2020 19:40 Відповісти
Слабо силовики работают на упреждение.Патриёты крикливые тоже пасут задних.Есть же у нас хакеры ,которые электротеррористов могут хакнуть?
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27.07.2020 19:43 Відповісти
 
 