Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі передано в СБУ, - поліція Києва
Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі, який стався вранці 27 липня в Києві, поліція передала в СБУ.
Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Матеріали передано в Службу безпеки України, вони займаються розслідуванням", - повідомили в пресслужбі поліції Києва.
Нагадаємо, близько п'ятої години ранку 27 липня в будинку на Нижньому валу, 41, на столичному Подолі прогримів вибух, обійшлося без постраждалих.
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senia
показати весь коментар27.07.2020 17:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Don Bessam #359417
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Іван5
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НБ
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Mischa #467040
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