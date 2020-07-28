У межах "Люблінського трикутника" глави МЗС зустрічатимуться регулярно, - Чапутович
Новий формат українсько-польсько-литовського співробітництва - Люблінський трикутник - передбачає регулярні тристоронні консультації на рівні міністрів і директорів департаментів.
Про це заявив у вівторок глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час спільної пресконференції з главами МЗС України та Литви Дмитром Кулебою і Лінасом Лінкявічусом у Любліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми домовилися про регулярні зустрічі у форматі міністрів закордонних справ, домовилися створити посади офіцерів зв’язку в наших міністерствах. Зустрічі також проводитимуться на рівні директорів департаментів і, можливо, ця співпраця розширюватиметься також на інші інституції", - поінформував Чапутович.
Глава польської дипломатії підкреслив, що завдяки запровадженню відповідних механізмів три країни будуть у змозі реалізовувати цілі щодо розвитку Східного партнерства, ефективної боротьби з пандемією коронавірусу, підтримки європейських та євроатлантичних прагнень України, а також співпраці в межах ініціативи Трьох морів.
"Ми плануємо також активно діяти в економічній сфері, вже зараз триває активна міжпарламентська співпраця, існує ЛитПолУкрбриг, який ми сьогодні відвідаємо. Це з’єднання є вдалим форматом співпраці на східному фланзі НАТО", - констатував Чапутович.
Польський міністр зауважив, що Люблінський трикутник не буде формалізованою інституцією, а неформальною платформою до регулярних зустрічей та обміну інформацією.
Він також висловив сподівання, що наступна тристороння зустріч відбудеться у Києві, де одним з основних питань буде спільна боротьба з російською дезінформацією.
Як повідомлялося, 28 липня у Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника".
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