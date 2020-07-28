РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11668 посетителей онлайн
Новости
1 030 2

В рамках "Люблинского треугольника" главы МИД будут встречаться регулярно, - Чапутович

В рамках

Новый формат украинско-польско-литовского сотрудничества - Люблинский треугольник - предусматривает регулярные трехсторонние консультации на уровне министров и директоров департаментов.

Об этом заявил во вторник глава МИД Польши Яцек Чапутович во время совместной пресс-конференции с главами МИД Украины и Литвы Дмитрием Кулебой и Линасом Линкявичусом в Люблине, спередает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы договорились о регулярных встречах в формате министров иностранных дел, договорились создать должности офицеров связи в наших министерствах. Встречи также будут проводиться на уровне директоров департаментов и, возможно, это сотрудничество будет расширяться также на другие институты", - отметил Чапутович.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что благодаря внедрению соответствующих механизмов три страны будут в состоянии реализовывать цели относительно развития Восточного партнерства, эффективной борьбы с пандемией коронавируса, поддержки европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также сотрудничества в рамках инициативы Трех морей.

"Мы планируем также активно действовать в экономической сфере, уже сейчас происходит активное межпарламентское сотрудничество, существует ЛитПолУкрбриг, который мы сегодня посетим. Это соединение является удачным форматом сотрудничества на восточном фланге НАТО", - констатировал Чапутович.

Польский министр отметил, что Люблинский треугольник не будет формализованным институтом, а неформальной платформой до регулярных встреч и обмена информацией.

Он также выразил надежду, что следующая трехсторонняя встреча состоится в Киеве, где одним из основных вопросов будет совместная борьба с российской дезинформацией.

Как сообщалось, 28 июля в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не нужно придумывать новые ограничения между странами из-за коронавируса, - Кулеба

Автор: 

МИД (6996) Польша (8504) Кулеба Дмитрий (2880) Чапутович Яцек (100)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На троих ? ,Что может быть лучше ...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:31 Ответить
Авжеж, регуляно. Пивка там плопити, преферанс зіграти....
Головне - show must tu go on. , Бубочці потрібні теми для жартів (на потім)
показать весь комментарий
28.07.2020 14:38 Ответить
 
 