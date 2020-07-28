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Новини Коронавірус і карантин
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Прихованих безробітних в Україні близько 3 млн осіб, - дослідження

Прихованих безробітних в Україні близько 3 млн осіб, - дослідження

На думку експерта, друга хвиля захворюваності коронавірусом є однією з головних загроз ринку праці.

Кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила на пресконференції в Києві економічна експертка Центру економічної стратегії Дарина Михайлишин, представляючи результати дослідження ринку праці.

"Коли ми говоримо про безробіття, важливо говорити і виділяти також приховане безробіття... Це приблизно 3 млн осіб, або 17% від робочої сили. Це доволі багато, це навіть більше, ніж тих людей, які втратили роботу офіційно", - сказала вона.

Також експертка наголосила, що однією з проблем оцінки ринку праці є велика різниця між оцінкою безробіття державними органами і дослідницькими центрами.

Зокрема, згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, близько 2,8 млн людей втратили роботу у зв'язку з карантином, тоді як держоргани оцінюють "карантинне" безробіття в 400 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За негативним прогнозом, безробіття в Україні до кінця осені може досягти 20%, - Коваль

Також Михайлишин назвала другу хвилю захворюваності на коронавірус однією з головних загроз ринку праці.

"Якщо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус, безробіття може повернутися до показників початку карантину", - сказала вона.

Як повідомлялося, на думку українського економічного експерта Володимира Коваля, кількість безробітних до кінця осені може досягти 20% від всієї робочої сили. Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі – збільшення до 11,5%.

Автор: 

безробіття (559) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Це 500 тис.скритих робочих місць для скритих безробітних, тому їх ніхто і не бачить. Шо нє ясно?))
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28.07.2020 14:17 Відповісти
+6
вывсеврети!!! бубачка обищал 500 тыш мильонов рабочех мест!
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28.07.2020 14:15 Відповісти
+6
Та и когда работаешь с зарплатой почти в два раза меньше докарантинной - не особо весело..
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28.07.2020 14:17 Відповісти
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вывсеврети!!! бубачка обищал 500 тыш мильонов рабочех мест!
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28.07.2020 14:15 Відповісти
Це 500 тис.скритих робочих місць для скритих безробітних, тому їх ніхто і не бачить. Шо нє ясно?))
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28.07.2020 14:17 Відповісти
ще раз послухаю митця. Тоді може дійде. Дякую за підказку.
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28.07.2020 14:19 Відповісти
Реальне безробіття знаходиться на рівні - 30% працездатного населення! Це катастрофічна цифра. Люди не стають на облік в службі зайнятості, бо це безглуздо отримувати по тисячі гривень допомоги на місяць! А ще й потрібно закрити ФОП, для того щоб тебе зареєстрували як безробітного! Тому офіційні цифри по кількості безробітних абсолютно неадекватні. Потрібно повністю змінювати системи соціальної допомоги населенню і робити це потрібно негайно! Потрібно збільшити рівень допомоги по безробіттю до рівня мінімальної зарплати - це допоможе економіці, бо підтримає споживчі ринки грошима, підніме офіційні зарплати, бо буде невигідно працювати за мінімалку - легше стати на облік в службі зайнятості. А збільшення рівня офіційних зарплат призведе до збільшення відрахувань у бюджети всіх рівнів! Потрібно збільшувати інші види соціальної допомоги - на дітей, на інвалідів, це також буде підтримувати споживчі ринки, бо ці гроші не виведуть в офшори, а віднесуть на ринок і за них куплять продукти в українського виробника! Окремо потрібно переходити до реформи пенсійного забезпечення - потрібно відміняти державні пенсії і замість них вводити соціальну допомогу людям похилого віку, але лише тим хто не має статків для утримання себе власним коштом! Є гроші на депозитах - немає пенсії! Є маєтки та дорогі машини - немає пенсії! Це буде справедливо і правильно, бо фінансувати Пенсійний фонд кожен рік на 170млрд грн, більше ніж отримує армія під час війни - це неправильно!
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28.07.2020 14:46 Відповісти
тебе пора в зеленые премьеры. ты так классно разбираешься в макроэкономике! непонятно, как тебя до сих пор в ivy League не переманили????????? или мало предлагают?
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28.07.2020 14:52 Відповісти
Треба було Шмарклі з цим опусом іти на вибори, тоді б значно менше людей впало б у зебільство.))
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28.07.2020 15:15 Відповісти
Может надо не систему социальной помощи менять, а таки создавать рабочие места? А то с чего эту социальную помощь платить-то? Поднимать экономику за счёт социальных пособий это вообще верх безумия. Особенно учитывая, что немалая часть рынка товаров и услуг у нас находится в тени. Это просто смывание денег в унитаз. Человек должен зарабатывать деньги, а не получать их даром.
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28.07.2020 23:25 Відповісти
Ага. На строительстве дорог. Что, впрочем, не самый тупорылый вариант, если только не задаваться вопросом, откуда они будут брать деньги на строительство, а там начинаем вспоминать повышение тарифов, ренты, налогов и прочие радости жизни.
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28.07.2020 23:21 Відповісти
Это взамен обещанных зеленым стадом 500 тысячах рабочих мест??
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28.07.2020 14:15 Відповісти
Та и когда работаешь с зарплатой почти в два раза меньше докарантинной - не особо весело..
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28.07.2020 14:17 Відповісти
Кому ще не вистачає роботи?
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28.07.2020 14:19 Відповісти
Ніколи не було , мля, такого..
І раптом знову!
🤣🤣
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28.07.2020 14:20 Відповісти
Скрытые, они самые опасные.
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28.07.2020 14:28 Відповісти
Латентні безробітні - звучить як збочення....
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28.07.2020 15:23 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/icu-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-2-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96-%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd.html Економіка України в 2 кварталі впала на 10-11%.

Дефіцит бюджету сягнув рекордного значення за останні 5 років.
Зміни до держбюджету: зниження доходів на 120 млрд грн до 975 млрд грн. Зокрема, був зменшений план податкових надходжень на 143 млрд грн.

Водночас видатки зросли на 82,4 млрд грн до 1 266 млрд грн. Відповідно, дефіцит збільшився більш ніж утричі: з 96 млрд грн до 298 млрд грн.
Це означає, що майже кожна четверта гривня видатків державного бюджету у 2020р повинна фінансуватися через залучення нових боргів (з урахуванням місцевих бюджетів це співвідношення буде меншим). Це також найбільший рівень загального дефіциту з 2016 р.
З урахуванням обсягу погашення боргів та потреб у фінансуванні дефіциту загальна потреба уряду в залученні боргового фінансування зросла майже вдвічі до 653 млрд грн.
План за зовнішніми запозиченнями збільшився із 111 млрд грн до 242 млрд грн, за внутрішніми - з 231 млрд грн до 372 млрд грн.
60% українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилося.
Понад 60% опитаних українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року, і тільки 8% відзначили покращення. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 15-20 липня.

Vlad Ponomar
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28.07.2020 14:32 Відповісти
Количество скрытых безработных в Украине составляет около 3 млн человек, - исследование - Цензор.НЕТ 126
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28.07.2020 14:34 Відповісти
Очевидно, после прочтения этой новости в Харькове на Ул Культуры, 22б опять олигархи прыгать с дома начали
Количество скрытых безработных в Украине составляет около 3 млн человек, - исследование - Цензор.НЕТ 7845
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28.07.2020 14:35 Відповісти
Голодный бунт черни еще страшнее. А все к тому идет.
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28.07.2020 14:40 Відповісти
с этой 24 этажки уже 3й месяц подряд поймавшие счастье за бороду прыгают... в этот раз еще и машину с собой прихватил - ниче, щас проспиться и дальше куражить пойдет - а что до бунтов - то думаю что 1 300 000 богатевших на бюджете и госпредприятиях выпотрошили уже все что можно - сейчас начнутся разборки между "пауками в банке" из-за сокращения кормовой базы, а потом еще и народ к оставшимся с вопросами прийдет....
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28.07.2020 14:50 Відповісти
После ожидаемых повышений минималки в 5000, 6000 и 6500 грн., когда вырастут налоги на работников -- ожидайте еще более сильного увеличения безработицы. Хорошее время зеленая пошесть выбрала для увеличения налогов бизнесу. Самое оно для падающей экономики.
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28.07.2020 14:38 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2.html Крах программы доступных кредитов.

В правительстве никак не могут решиться признать крах программы доступных кредитов.

Премьер Шмыгаль бодро отрапортовал, что объём кредитов, выданных с февраля по 27 июля этого года по программе «5-7-9%», составил целых 2,413 млрд грн.
Однако, это составляет лишь чуть более 3% от общего объёма новых кредитов сроком больше чем на год, выданных за февраль-июнь этого года.
При этом ни о каком развитии производства/услуг речь не идет.
Сам же Шмыгаль признал, что в основном эти кредиты пошли на рефинансирование прошлых займов, т.е. это простое перекредитование.
Рonomar Оleg
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28.07.2020 14:45 Відповісти
Пусть трактор работает,он железный !
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28.07.2020 15:04 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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28.07.2020 15:05 Відповісти
НеЛохи -теж!
😁
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28.07.2020 15:11 Відповісти
ИкИкИкспєрдів розвелося...🤣

Якби Ви знали , паничі, що вірус робить у ночі..
🤗🤗
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28.07.2020 15:09 Відповісти
Как всё плохо,как всё плохо! А при шоколаде были в шоколаде стенающие.Шакалад уехал в Бодрум (турция) отдохнуть ,набраться сил.только перелёт обошёлся более 17 тыщ зелёных.Кто-то концы не сведёт с концами,а кто-то разве своих гнусных целей Украину трусит,как грушу. Мало натрусил?
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28.07.2020 15:09 Відповісти
14 млн трудоспособного населения.
1 млн. официальных безработных, 3 млн скрытых, 1,8 млн. ВСУ+МВД+СБУ, 350 тыс. чиновников, 2,2 (как минимум) их обслуживающих (секретарши, водители, помощники, охранники, уборщицы), 1,5 млн. учителя, преподаватели ...
Откуда у нас взяться ВВП ?
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28.07.2020 15:32 Відповісти
Самый страшный вид безработицы-неработающая голова.
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28.07.2020 15:59 Відповісти
и я 5.5 лет
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28.07.2020 16:26 Відповісти
Откроют границы, сам отсюда уеду, хотя раньше не собирался. Работать за 350-400 баксов с утра до вечера, уж извините. Был опыт работы ща границей. И зарплаты совсем другие и отношение.
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28.07.2020 21:46 Відповісти
це не хвилі захворюваності винні, а недолуге правління державою! обіцяли нові трудові місця і де вони? вони не те, що нові створити, вони й зберегти те, що є, не можуть, та ж промисловість - складається враження, що вона державі геть не треба
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28.07.2020 22:52 Відповісти
А у нас так всегда и было, в принципе. И все об этом знают. Просто во время карантина ситуация усугубилась. Но ни зе, ни его "молодая команда" ничего делать не будут. Простых механизмов преодоления безработицы не существуют, а сложных они не знают.
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28.07.2020 23:20 Відповісти
 
 