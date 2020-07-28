Прихованих безробітних в Україні близько 3 млн осіб, - дослідження

На думку експерта, друга хвиля захворюваності коронавірусом є однією з головних загроз ринку праці.

Кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила на пресконференції в Києві економічна експертка Центру економічної стратегії Дарина Михайлишин, представляючи результати дослідження ринку праці.

"Коли ми говоримо про безробіття, важливо говорити і виділяти також приховане безробіття... Це приблизно 3 млн осіб, або 17% від робочої сили. Це доволі багато, це навіть більше, ніж тих людей, які втратили роботу офіційно", - сказала вона.

Також експертка наголосила, що однією з проблем оцінки ринку праці є велика різниця між оцінкою безробіття державними органами і дослідницькими центрами.

Зокрема, згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, близько 2,8 млн людей втратили роботу у зв'язку з карантином, тоді як держоргани оцінюють "карантинне" безробіття в 400 тис. осіб.

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Також Михайлишин назвала другу хвилю захворюваності на коронавірус однією з головних загроз ринку праці.

"Якщо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус, безробіття може повернутися до показників початку карантину", - сказала вона.

Як повідомлялося, на думку українського економічного експерта Володимира Коваля, кількість безробітних до кінця осені може досягти 20% від всієї робочої сили. Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі – збільшення до 11,5%.