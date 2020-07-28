Прихованих безробітних в Україні близько 3 млн осіб, - дослідження
На думку експерта, друга хвиля захворюваності коронавірусом є однією з головних загроз ринку праці.
Кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила на пресконференції в Києві економічна експертка Центру економічної стратегії Дарина Михайлишин, представляючи результати дослідження ринку праці.
"Коли ми говоримо про безробіття, важливо говорити і виділяти також приховане безробіття... Це приблизно 3 млн осіб, або 17% від робочої сили. Це доволі багато, це навіть більше, ніж тих людей, які втратили роботу офіційно", - сказала вона.
Також експертка наголосила, що однією з проблем оцінки ринку праці є велика різниця між оцінкою безробіття державними органами і дослідницькими центрами.
Зокрема, згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, близько 2,8 млн людей втратили роботу у зв'язку з карантином, тоді як держоргани оцінюють "карантинне" безробіття в 400 тис. осіб.
Також Михайлишин назвала другу хвилю захворюваності на коронавірус однією з головних загроз ринку праці.
"Якщо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус, безробіття може повернутися до показників початку карантину", - сказала вона.
Як повідомлялося, на думку українського економічного експерта Володимира Коваля, кількість безробітних до кінця осені може досягти 20% від всієї робочої сили. Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі – збільшення до 11,5%.
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🤣🤣
Дефіцит бюджету сягнув рекордного значення за останні 5 років.
Зміни до держбюджету: зниження доходів на 120 млрд грн до 975 млрд грн. Зокрема, був зменшений план податкових надходжень на 143 млрд грн.
Водночас видатки зросли на 82,4 млрд грн до 1 266 млрд грн. Відповідно, дефіцит збільшився більш ніж утричі: з 96 млрд грн до 298 млрд грн.
Це означає, що майже кожна четверта гривня видатків державного бюджету у 2020р повинна фінансуватися через залучення нових боргів (з урахуванням місцевих бюджетів це співвідношення буде меншим). Це також найбільший рівень загального дефіциту з 2016 р.
З урахуванням обсягу погашення боргів та потреб у фінансуванні дефіциту загальна потреба уряду в залученні боргового фінансування зросла майже вдвічі до 653 млрд грн.
План за зовнішніми запозиченнями збільшився із 111 млрд грн до 242 млрд грн, за внутрішніми - з 231 млрд грн до 372 млрд грн.
60% українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилося.
Понад 60% опитаних українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року, і тільки 8% відзначили покращення. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 15-20 липня.
Vlad Ponomar
В правительстве никак не могут решиться признать крах программы доступных кредитов.
Премьер Шмыгаль бодро отрапортовал, что объём кредитов, выданных с февраля по 27 июля этого года по программе «5-7-9%», составил целых 2,413 млрд грн.
Однако, это составляет лишь чуть более 3% от общего объёма новых кредитов сроком больше чем на год, выданных за февраль-июнь этого года.
При этом ни о каком развитии производства/услуг речь не идет.
Сам же Шмыгаль признал, что в основном эти кредиты пошли на рефинансирование прошлых займов, т.е. это простое перекредитование.
Рonomar Оleg
😁
Якби Ви знали , паничі, що вірус робить у ночі..
🤗🤗
1 млн. официальных безработных, 3 млн скрытых, 1,8 млн. ВСУ+МВД+СБУ, 350 тыс. чиновников, 2,2 (как минимум) их обслуживающих (секретарши, водители, помощники, охранники, уборщицы), 1,5 млн. учителя, преподаватели ...
Откуда у нас взяться ВВП ?