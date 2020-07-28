Скрытых безработных в Украине около трех миллионов человек, - исследование
По мнению эксперта, вторая волна заболеваемости коронавирусом является одной из главных угроз рынку труда. Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек или около 17% всей рабочей силы страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин, представляя результаты исследования рынка труда.
"Когда мы говорим о безработице, важно говорить и выделять также скрытую безработицу... Это приблизительно 3 млн человек или 17% от рабочей силы. Это довольно много, это даже больше, чем тех людей, которые потеряли работу официально", - сказала она.
Также эксперт подчеркнула, что одной из проблем оценки рынка труда является большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами.
В частности, согласно исследованию Центра экономической стратегии, около 2,8 млн человек потеряли работу в связи с карантином, в то время как госорганы оценивают "карантинную" безработицу в 400 тыс. человек.
Также Михайлишин назвала вторую волну заболеваемости коронавирусом одной из главных угроз рынку труда.
"Если будет вторая волна заболеваемости коронавирусом, безработица может вернуться до показателей начала карантина", - сказала она.
Как сообщалось, по мнению украинского экономического эксперта Владимира Коваля, количество безработных к концу осени может достичь 20% от всей рабочей силы. Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – увеличение до 11,5%.
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І раптом знову!
🤣🤣
Дефіцит бюджету сягнув рекордного значення за останні 5 років.
Зміни до держбюджету: зниження доходів на 120 млрд грн до 975 млрд грн. Зокрема, був зменшений план податкових надходжень на 143 млрд грн.
Водночас видатки зросли на 82,4 млрд грн до 1 266 млрд грн. Відповідно, дефіцит збільшився більш ніж утричі: з 96 млрд грн до 298 млрд грн.
Це означає, що майже кожна четверта гривня видатків державного бюджету у 2020р повинна фінансуватися через залучення нових боргів (з урахуванням місцевих бюджетів це співвідношення буде меншим). Це також найбільший рівень загального дефіциту з 2016 р.
З урахуванням обсягу погашення боргів та потреб у фінансуванні дефіциту загальна потреба уряду в залученні боргового фінансування зросла майже вдвічі до 653 млрд грн.
План за зовнішніми запозиченнями збільшився із 111 млрд грн до 242 млрд грн, за внутрішніми - з 231 млрд грн до 372 млрд грн.
60% українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилося.
Понад 60% опитаних українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року, і тільки 8% відзначили покращення. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 15-20 липня.
Vlad Ponomar
В правительстве никак не могут решиться признать крах программы доступных кредитов.
Премьер Шмыгаль бодро отрапортовал, что объём кредитов, выданных с февраля по 27 июля этого года по программе «5-7-9%», составил целых 2,413 млрд грн.
Однако, это составляет лишь чуть более 3% от общего объёма новых кредитов сроком больше чем на год, выданных за февраль-июнь этого года.
При этом ни о каком развитии производства/услуг речь не идет.
Сам же Шмыгаль признал, что в основном эти кредиты пошли на рефинансирование прошлых займов, т.е. это простое перекредитование.
Рonomar Оleg
😁
Якби Ви знали , паничі, що вірус робить у ночі..
🤗🤗
1 млн. официальных безработных, 3 млн скрытых, 1,8 млн. ВСУ+МВД+СБУ, 350 тыс. чиновников, 2,2 (как минимум) их обслуживающих (секретарши, водители, помощники, охранники, уборщицы), 1,5 млн. учителя, преподаватели ...
Откуда у нас взяться ВВП ?