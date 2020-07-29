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Путіну довіряють лише 23% росіян, - опитування

Путіну довіряють лише 23% росіян, - опитування

Президенту РФ Володимиру Путіну довіряють лише 23% росіян. Рік тому цей показник становив 40%, а в 2017 році Путіну довіряли 59% росіян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

Дослідження проводили за методикою "відкритого питання": людям пропонували самостійно назвати політиків і громадських діячів, яким вони довіряють.

При цьому на запитання про схвалення діяльності Путіна на посту президента позитивно відповіли 60% опитаних, негативно - 33%. Пів року тому співвідношення було 68% на 31%.

Аналогічне опитування провела ще одна соціологічна служба - ВЦИОМ, яку вважають більш лояльною до влади. Згідно з її результатами, Путіну довіряють 28,6% росіян.

Торік, коли рейтинг Путіна за "відкритою" методикою став падати, ВЦИОМ зробив основною "закриту" методику, в якій респондентам пропонують вибрати зі списку заздалегідь запропонованих політиків. За цією методикою рейтинг довіри Путіну становить 66,2%.

Читайте також: Розмова Зеленського і Путіна була конструктивною та змістовною, - Пєсков

Автор: 

опитування (1968) путін володимир (24111) рейтинг (1667) росія (66021) Левада-Центр (75)


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Топ коментарі
+12
вы хотели написать о зебилах, ведь их зе к этому рейтингу стремительно летит.
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29.07.2020 17:50 Відповісти
+10
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен...Расея, ипическая сила!
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29.07.2020 17:56 Відповісти
+8
Холодильник побеждает телевизор
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29.07.2020 17:50 Відповісти
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Знайома цифра, здається приблизно ж стільки в Україні за версією порохоботів "правильного електорату".
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29.07.2020 17:49 Відповісти
вы хотели написать о зебилах, ведь их зе к этому рейтингу стремительно летит.
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29.07.2020 17:50 Відповісти
Он хотел написать о ************ !
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29.07.2020 17:53 Відповісти
какая разница что слуги что эти опежопы
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29.07.2020 17:55 Відповісти
вы с Хабаровска пишите? там тоже украинский след нашли.
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29.07.2020 18:17 Відповісти
При чём тут рейтинг доверия? Зачем искать похожие цифры, если там же написано: - "При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60% опрошенных, отрицательно - 33%"

За обнуление Обнуйла проголосовало 78%.
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29.07.2020 17:59 Відповісти
Не тошни,-зебилоид !
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29.07.2020 18:30 Відповісти
Касабе, чому ти с**ш залізти під своїм аквафрешем? І чому усі твої пости сіренькі-сіренькі, як помийні щурі?
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29.07.2020 21:19 Відповісти
А кому доверяет 77 % ?
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29.07.2020 17:49 Відповісти
Зеленскому !
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29.07.2020 17:52 Відповісти
Дебильному клоуну.
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29.07.2020 18:29 Відповісти
только сталину ! нужно бы об этом знать ..
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29.07.2020 18:30 Відповісти
Холодильник побеждает телевизор
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29.07.2020 17:50 Відповісти
Как ни крути а вечером каждый смотрит в холодильник и кушать хочется всем.
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29.07.2020 17:54 Відповісти
а хто сільнєй - халадільнік ілі русскій язик?
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29.07.2020 18:12 Відповісти
кацапня с зесранью близняшки
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29.07.2020 17:52 Відповісти
Ну и что. Это всё равно ссыкливые манкурты.
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29.07.2020 17:52 Відповісти
Порохоботи, зеботи, та кацапня - це все однакова людська гниль.
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29.07.2020 17:53 Відповісти
А особенно *********** !
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29.07.2020 17:56 Відповісти
Не кизди.Добре.Гоняй лучше я Риге рашистов , а не лисого.
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29.07.2020 18:03 Відповісти
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен...Расея, ипическая сила!
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29.07.2020 17:56 Відповісти
Так всегда было,так и будет.Пока это гнилое недогосударство не исчезнет
со всех карт.
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29.07.2020 18:28 Відповісти
Путинизм-это мужеложство, стерхолетство, цапцарапство и ***********!
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29.07.2020 17:57 Відповісти
тьху, мерзость
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29.07.2020 19:26 Відповісти
Дивно , навіть меньше чем в Україні.Жопоблок, Шарии ,%30 зелених.Явно більше .
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29.07.2020 18:01 Відповісти
Доверяют....не доверяют...а хан на троне и плетка в руках!
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29.07.2020 18:04 Відповісти
Доверяют 23%, а поддерживают в качестве преза 60%, лишний раз видим отсутствие логики у москалей, значит подавляющая масса москалей правополушарная, неспособная к логике, то есть, они высшие приматы.
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29.07.2020 18:08 Відповісти
Вєлікопрімати.
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29.07.2020 18:11 Відповісти
А нам що до того? Та хай хоч 1% довіряє воно так і сконає на троні, бо діватися нікуди. Тут ще свого бідоносця треба пережити.
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29.07.2020 18:21 Відповісти
Наступают весёлые времена, и элита начнёт думать о новом царе, а может и о примирении с Западом, дабы подзаработать. На Крыме - одни расходы, нафиг он нужен иx олигархической элите?! Готовьтесь к весёлым временам.
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30.07.2020 09:15 Відповісти
Что-то маловато,наверное ***** нужно войну в Беларуси устроить-для поднятия рейтинга.
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29.07.2020 18:26 Відповісти
А скільки зебілам довіряють? Мене ***** не цікавить. У нас своє зелене хло. ЗБЛ ПНХ...
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29.07.2020 18:27 Відповісти
В Україні, судячи з останньої угоді про перемир'я, йому довіряють набагато більше, у тому числі і бовдур Зельцман.
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29.07.2020 18:33 Відповісти
На 1% меньше, чем его ахенту в Украине в 2019. Так что тенденция налицо. Только про хутина Цензор пишет "только", а про ахента- практически "АЖ".
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29.07.2020 18:49 Відповісти
Та як сміють кацапи сумніватися у геніальності та правоті свого Альфа-Казла?
Почитав трохи коменти кацапів на Ютьюбі - кляті олігархи, кляті алігархи, кляті альогархи... ми голодуємо... І жодної згадки про людську гідність та інші моральні цінності.
І весь їхній політичних движняк - це у зазначені години гуртом годувати на вулицях голубів (!)
Безнадійні раби...
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29.07.2020 21:22 Відповісти
Ну и что?
99% процентов расиян говорят "крым-наш".
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30.07.2020 09:35 Відповісти
 
 