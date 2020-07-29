Путіну довіряють лише 23% росіян, - опитування

Президенту РФ Володимиру Путіну довіряють лише 23% росіян. Рік тому цей показник становив 40%, а в 2017 році Путіну довіряли 59% росіян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

Дослідження проводили за методикою "відкритого питання": людям пропонували самостійно назвати політиків і громадських діячів, яким вони довіряють.

При цьому на запитання про схвалення діяльності Путіна на посту президента позитивно відповіли 60% опитаних, негативно - 33%. Пів року тому співвідношення було 68% на 31%.

Аналогічне опитування провела ще одна соціологічна служба - ВЦИОМ, яку вважають більш лояльною до влади. Згідно з її результатами, Путіну довіряють 28,6% росіян.

Торік, коли рейтинг Путіна за "відкритою" методикою став падати, ВЦИОМ зробив основною "закриту" методику, в якій респондентам пропонують вибрати зі списку заздалегідь запропонованих політиків. За цією методикою рейтинг довіри Путіну становить 66,2%.

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