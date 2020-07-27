Розмова Зеленського і Путіна була конструктивною та змістовною, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова 26 липня президентів Росії та України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - мала конструктивний і діловий характер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивною, діловою, і розмова була змістовною", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 26 липня Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі.

Раніше Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков