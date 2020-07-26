Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони обговорювали виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, в контексті важливості проведення наступного саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

"Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський і Путін обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

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"Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", - повідомили в ОП.

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Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.