Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Сторони обговорювали виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, в контексті важливості проведення наступного саміту "нормандської четвірки" в Берліні.
"Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський і Путін обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.
"Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.
Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", - повідомили в ОП.
Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2704801769788623 on Thursday
В продолжение темы о капитуляции Украины и "всеобъемлющем режиме прекращения огня".
С сегодняшнего дня 11 генералов из ГШ выехали в командировку в ООС. По одному на каждую бригаду на линии фронта. Сидеть рядом с комбригом и контролировать его, чтобы упаси божечки он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой.
Во избежание идиотских комментов, проясню пару моментов....https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2704801769788623 See more
За шість років війни вже можна було б вивчити одну просту річ...
Арест Порошенко: Милосердие (?) Зеленского заканчивается
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.
Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетку.
Об этом пишут авторитетные телеграмм каналы:
«Пора Порошенко отправлять в СИЗО, а не давать устраивать площади. Всем понятен мотив его акций протеста, но 73% украинский выбрали Зеленского за его позицию по отношению к миру на Донбассе. Экс-президент в последнее время настолько вдохновился возможной победой Байдена в США, уже открыто говорит о 3 майдане «.
Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время. Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!
https://hotnews.guru/?p=11273
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
- А я вот очень жду новогоднюю речь путина. Обычно он говорит " этот год был тяжелым и полным трудностей". В этот раз,наверное,он будет молча стоять 5 минут,потом глубоко вздохнет и скажет..."Это просто жесть какая-то". И потом куранты.)))))))))