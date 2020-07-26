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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі

Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони обговорювали виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, в контексті важливості проведення наступного саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

"Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський і Путін обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

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"Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", - повідомили в ОП.

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Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) путін володимир (24095) Донбас (22357) перемир’я (993)


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Топ коментарі
+156
Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 4086
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26.07.2020 18:37
+95
шмаркля отчиталась перед своим хозяином
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26.07.2020 18:36
+83
Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 1286
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26.07.2020 18:39
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https://twitter.com/ivanchenko27457/status/1287324676696539136/photo/1
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27.07.2020 11:02 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53514547
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27.07.2020 11:06 Відповісти
Юрий Бирюков
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2704801769788623 on Thursday

В продолжение темы о капитуляции Украины и "всеобъемлющем режиме прекращения огня".
С сегодняшнего дня 11 генералов из ГШ выехали в командировку в ООС. По одному на каждую бригаду на линии фронта. Сидеть рядом с комбригом и контролировать его, чтобы упаси божечки он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой.
Во избежание идиотских комментов, проясню пару моментов....https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2704801769788623 See more
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27.07.2020 11:09 Відповісти
Щоб вони здохли цих два карлика.
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27.07.2020 11:48 Відповісти
"підособистийконтроль42"
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27.07.2020 12:03 Відповісти
Обговорювати? З ******? Припинення вогню?
За шість років війни вже можна було б вивчити одну просту річ...

Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 806
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27.07.2020 12:06 Відповісти
Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 7888
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27.07.2020 12:11 Відповісти
Как вам такое?!!!

Арест Порошенко: Милосердие (?) Зеленского заканчивается

ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020

Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.

Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетку.

Об этом пишут авторитетные телеграмм каналы:
«Пора Порошенко отправлять в СИЗО, а не давать устраивать площади. Всем понятен мотив его акций протеста, но 73% украинский выбрали Зеленского за его позицию по отношению к миру на Донбассе. Экс-президент в последнее время настолько вдохновился возможной победой Байдена в США, уже открыто говорит о 3 майдане «.

Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время. Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!

https://hotnews.guru/?p=11273
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27.07.2020 12:18 Відповісти
Бубочка не розуміє, що майдан йому народ і без Порошенка влаштує. Зедибілізм - робити повну хєрню і шукати винних деінде, аби не в дзеркалі!
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27.07.2020 12:29 Відповісти
Такое впечатление, что зеленая плесень от страха уже не знает что делать и уже ищет защиты путенга
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27.07.2020 12:33 Відповісти
До речі, да. Заарештувавши Порошенка, блазень догодить і коломойському, і пуйлу, і свому лохторату. Красота, куди не плюнь
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27.07.2020 12:38 Відповісти
ВСІ, хто не голосували за Порошенка, голосували за Путіна.
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27.07.2020 12:28 Відповісти
В лице зеленскага
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27.07.2020 12:31 Відповісти
порох зробив 1 величезну помилку- не зняв є пробігу Зелепугу.
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27.07.2020 12:41 Відповісти
Пехотинец Путина скомандовал, и зеля все выполнил. И Путину позвонил, и нашим отстреливаться запретил. Зеля, шо ж за компромат на тебя у них, шо ты так срешься жиденько , не останавливаясь?
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27.07.2020 12:49 Відповісти
Відео.Терміново: Комбати Порошенко(?!) збирають майдан проти Зеленського і за війну в Україні(?!)
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
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27.07.2020 12:50 Відповісти
дай бог .
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27.07.2020 15:00 Відповісти
Стороны обсуждали... Я не можу зрозуміти, з ким Україна домовлялась про припинення вогню...
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27.07.2020 12:53 Відповісти
А рашки СМИ пишут, что Х..ло возило нашего гаранта мордой по столу за нарушения Минских соглашений. Кто-то здесь, мягко говоря, врет! Надеюсь, что оба.
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27.07.2020 13:03 Відповісти
Ну вот Порошенко хвастается, что сам написал минские угоды - капитуляцию краины в угоду Путину
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27.07.2020 13:07 Відповісти
Кто что подписал теперь до сраки!
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27.07.2020 13:43 Відповісти
на фото :Два брата,хрен и лопата.Сладкая парочка.Время уходит,только минуса одни,рейтинг-ниже городской канализации,а мы сидём,в ус не дуём,а будишь дуть,хрен шо дадуть.
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27.07.2020 13:07 Відповісти
Путінський лизун...
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27.07.2020 13:20 Відповісти
лучше бы зегнида ехал в москву кварталить со своим корешем - сивохой
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27.07.2020 13:44 Відповісти
Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 2359
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27.07.2020 13:54 Відповісти
Мне стыдно за такого президента моей страны, который постоянно заглядывает в глаза путину, угадывая и выполняя каждое его желание, угождает, и ты понимаешь, что все идет к "замирению" с "той стороной". Твой президент говорит, что каждая человеческая жизнь для него ценна, и в то же время раненый боец четыре дня ждет помощи от президента в серой зоне, и не дождавшись, умирает от потери крови. А я помню фото погибшего Андрея Кизило на заседаниии ООН."Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна - країна, яка дотримується режиму припинення вогню і не хоче війни, яка забирає життя українців, передає https://censor.net/photo_news/426219/yelchenko_churkinu_tse_foto_andriya_kyzyla_ubytogo_29_sichnya_pid_avdiyivkoyu_podyvitsya_v_yiogo_ochi із посиланням на текст виступу Єльченка.Володимир Єльченко під час засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Донбасі показав фото загиблого під Авдіївкою капітана Андрія Кизила і закликав постпреда РФ Віталія Чуркіна вдивитися в його очі."Україна платить високу ціну, втрачає своїх найкращих синів і дочок у цій війні. Смерть кожного солдата чи цивільної особи - шрам на серці України. Це фото 26-річного офіцера Андрія Кизила, убитого 29 січня біля Авдіївки. Подивіться в його очі, пане посол! Це ваша зброя і ваші співвітчизники вбили його. Ви вбили. Наші люди шанують своїх полеглих захисників на колінах. Російські окупанти поховані в безіменних могилах. Ми шукаємо миру і робимо все можливе, щоб вжити усіх заходів для повернення миру в Україну", - закликав Єльченко".Почему же в этот раз не так?
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27.07.2020 13:57 Відповісти
а ось і результатhttps://gazeta.ua/articles/donbas/_bojoviki-v-pershi-godini-porushili-rezhim-peremirya-na-donbasi/976373 початок
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27.07.2020 13:59 Відповісти
"Земляне 2005 года смотреть обязательно" - сказала шмаркля *****.
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27.07.2020 14:25 Відповісти
...Не могу поверить,что мы не спали всю ночь и кричали с "Новым годом" ради этого....
- А я вот очень жду новогоднюю речь путина. Обычно он говорит " этот год был тяжелым и полным трудностей". В этот раз,наверное,он будет молча стоять 5 минут,потом глубоко вздохнет и скажет..."Это просто жесть какая-то". И потом куранты.)))))))))
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27.07.2020 14:45 Відповісти
Так русских войск на Донбассе нет. О чем тогда Зеля говорил с Путиным?
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27.07.2020 15:02 Відповісти
Попросил Рамзан Кадыров (или приказал?) вот и позвонил
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27.07.2020 15:37 Відповісти
Осел отойди от зеркала
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27.07.2020 18:34 Відповісти
ох, хорошо ты сам себе врезал - хрясь. давай ещё.
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28.07.2020 07:05 Відповісти
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