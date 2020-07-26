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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе

Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Стороны обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

"Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Путин обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной

"Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - сообщили в ОП.

Также читайте: Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) путин владимир (31530) Донбасс (26957) перемирие (1686)


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Топ комментарии
+156
Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 4086
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26.07.2020 18:37
+95
шмаркля отчиталась перед своим хозяином
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26.07.2020 18:36
+83
Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 1286
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26.07.2020 18:39
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Страница 7 из 7
https://twitter.com/ivanchenko27457/status/1287324676696539136/photo/1
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27.07.2020 11:02 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53514547
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27.07.2020 11:06 Ответить
Юрий Бирюков
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2704801769788623 on Thursday

В продолжение темы о капитуляции Украины и "всеобъемлющем режиме прекращения огня".
С сегодняшнего дня 11 генералов из ГШ выехали в командировку в ООС. По одному на каждую бригаду на линии фронта. Сидеть рядом с комбригом и контролировать его, чтобы упаси божечки он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой.
Во избежание идиотских комментов, проясню пару моментов....https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2704801769788623 See more
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27.07.2020 11:09 Ответить
Щоб вони здохли цих два карлика.
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27.07.2020 11:48 Ответить
"підособистийконтроль42"
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27.07.2020 12:03 Ответить
Обговорювати? З ******? Припинення вогню?
За шість років війни вже можна було б вивчити одну просту річ...

Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 806
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27.07.2020 12:06 Ответить
Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 7888
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27.07.2020 12:11 Ответить
Как вам такое?!!!

Арест Порошенко: Милосердие (?) Зеленского заканчивается

ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020

Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.

Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетку.

Об этом пишут авторитетные телеграмм каналы:
«Пора Порошенко отправлять в СИЗО, а не давать устраивать площади. Всем понятен мотив его акций протеста, но 73% украинский выбрали Зеленского за его позицию по отношению к миру на Донбассе. Экс-президент в последнее время настолько вдохновился возможной победой Байдена в США, уже открыто говорит о 3 майдане «.

Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время. Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!

https://hotnews.guru/?p=11273
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27.07.2020 12:18 Ответить
Бубочка не розуміє, що майдан йому народ і без Порошенка влаштує. Зедибілізм - робити повну хєрню і шукати винних деінде, аби не в дзеркалі!
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27.07.2020 12:29 Ответить
Такое впечатление, что зеленая плесень от страха уже не знает что делать и уже ищет защиты путенга
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27.07.2020 12:33 Ответить
До речі, да. Заарештувавши Порошенка, блазень догодить і коломойському, і пуйлу, і свому лохторату. Красота, куди не плюнь
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27.07.2020 12:38 Ответить
ВСІ, хто не голосували за Порошенка, голосували за Путіна.
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27.07.2020 12:28 Ответить
В лице зеленскага
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27.07.2020 12:31 Ответить
порох зробив 1 величезну помилку- не зняв є пробігу Зелепугу.
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27.07.2020 12:41 Ответить
Пехотинец Путина скомандовал, и зеля все выполнил. И Путину позвонил, и нашим отстреливаться запретил. Зеля, шо ж за компромат на тебя у них, шо ты так срешься жиденько , не останавливаясь?
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27.07.2020 12:49 Ответить
Відео.Терміново: Комбати Порошенко(?!) збирають майдан проти Зеленського і за війну в Україні(?!)
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
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27.07.2020 12:50 Ответить
дай бог .
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27.07.2020 15:00 Ответить
Стороны обсуждали... Я не можу зрозуміти, з ким Україна домовлялась про припинення вогню...
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27.07.2020 12:53 Ответить
А рашки СМИ пишут, что Х..ло возило нашего гаранта мордой по столу за нарушения Минских соглашений. Кто-то здесь, мягко говоря, врет! Надеюсь, что оба.
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27.07.2020 13:03 Ответить
Ну вот Порошенко хвастается, что сам написал минские угоды - капитуляцию краины в угоду Путину
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27.07.2020 13:07 Ответить
Кто что подписал теперь до сраки!
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27.07.2020 13:43 Ответить
на фото :Два брата,хрен и лопата.Сладкая парочка.Время уходит,только минуса одни,рейтинг-ниже городской канализации,а мы сидём,в ус не дуём,а будишь дуть,хрен шо дадуть.
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27.07.2020 13:07 Ответить
Путінський лизун...
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27.07.2020 13:20 Ответить
лучше бы зегнида ехал в москву кварталить со своим корешем - сивохой
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27.07.2020 13:44 Ответить
Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 2359
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27.07.2020 13:54 Ответить
Мне стыдно за такого президента моей страны, который постоянно заглядывает в глаза путину, угадывая и выполняя каждое его желание, угождает, и ты понимаешь, что все идет к "замирению" с "той стороной". Твой президент говорит, что каждая человеческая жизнь для него ценна, и в то же время раненый боец четыре дня ждет помощи от президента в серой зоне, и не дождавшись, умирает от потери крови. А я помню фото погибшего Андрея Кизило на заседаниии ООН."Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна - країна, яка дотримується режиму припинення вогню і не хоче війни, яка забирає життя українців, передає https://censor.net/photo_news/426219/yelchenko_churkinu_tse_foto_andriya_kyzyla_ubytogo_29_sichnya_pid_avdiyivkoyu_podyvitsya_v_yiogo_ochi із посиланням на текст виступу Єльченка.Володимир Єльченко під час засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Донбасі показав фото загиблого під Авдіївкою капітана Андрія Кизила і закликав постпреда РФ Віталія Чуркіна вдивитися в його очі."Україна платить високу ціну, втрачає своїх найкращих синів і дочок у цій війні. Смерть кожного солдата чи цивільної особи - шрам на серці України. Це фото 26-річного офіцера Андрія Кизила, убитого 29 січня біля Авдіївки. Подивіться в його очі, пане посол! Це ваша зброя і ваші співвітчизники вбили його. Ви вбили. Наші люди шанують своїх полеглих захисників на колінах. Російські окупанти поховані в безіменних могилах. Ми шукаємо миру і робимо все можливе, щоб вжити усіх заходів для повернення миру в Україну", - закликав Єльченко".Почему же в этот раз не так?
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27.07.2020 13:57 Ответить
а ось і результатhttps://gazeta.ua/articles/donbas/_bojoviki-v-pershi-godini-porushili-rezhim-peremirya-na-donbasi/976373 початок
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27.07.2020 13:59 Ответить
"Земляне 2005 года смотреть обязательно" - сказала шмаркля *****.
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27.07.2020 14:25 Ответить
...Не могу поверить,что мы не спали всю ночь и кричали с "Новым годом" ради этого....
- А я вот очень жду новогоднюю речь путина. Обычно он говорит " этот год был тяжелым и полным трудностей". В этот раз,наверное,он будет молча стоять 5 минут,потом глубоко вздохнет и скажет..."Это просто жесть какая-то". И потом куранты.)))))))))
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27.07.2020 14:45 Ответить
Так русских войск на Донбассе нет. О чем тогда Зеля говорил с Путиным?
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27.07.2020 15:02 Ответить
Попросил Рамзан Кадыров (или приказал?) вот и позвонил
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27.07.2020 15:37 Ответить
Осел отойди от зеркала
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27.07.2020 18:34 Ответить
ох, хорошо ты сам себе врезал - хрясь. давай ещё.
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28.07.2020 07:05 Ответить
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