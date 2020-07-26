Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Стороны обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине.
"Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.
Также Зеленский и Путин обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.
"Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.
Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - сообщили в ОП.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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В продолжение темы о капитуляции Украины и "всеобъемлющем режиме прекращения огня".
С сегодняшнего дня 11 генералов из ГШ выехали в командировку в ООС. По одному на каждую бригаду на линии фронта. Сидеть рядом с комбригом и контролировать его, чтобы упаси божечки он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой.
Во избежание идиотских комментов, проясню пару моментов....https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2704801769788623 See more
За шість років війни вже можна було б вивчити одну просту річ...
Арест Порошенко: Милосердие (?) Зеленского заканчивается
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.
Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетку.
Об этом пишут авторитетные телеграмм каналы:
«Пора Порошенко отправлять в СИЗО, а не давать устраивать площади. Всем понятен мотив его акций протеста, но 73% украинский выбрали Зеленского за его позицию по отношению к миру на Донбассе. Экс-президент в последнее время настолько вдохновился возможной победой Байдена в США, уже открыто говорит о 3 майдане «.
Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время. Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!
https://hotnews.guru/?p=11273
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
- А я вот очень жду новогоднюю речь путина. Обычно он говорит " этот год был тяжелым и полным трудностей". В этот раз,наверное,он будет молча стоять 5 минут,потом глубоко вздохнет и скажет..."Это просто жесть какая-то". И потом куранты.)))))))))