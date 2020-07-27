Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал представитель Кремля.
Напомним, 26 июля Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе.
Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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В отличии от тебя я написал конкретные вещи а ты написало (или насцало) прописные истины ни о чем.
Це тіко в мене якесь дивне відчуття дисонансу?
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68,4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время:
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%/
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров (бюджетный код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% ).
У Путина заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.
Российская Федерация не может быть гарантом https://www.rbc.ua/rus/news/shtab-oos-utochnil-informatsiyu-novyh-obstrelah-1595843894.html прекращения огня на Донбассе . В Кремле в очередной раз подчеркивают, что Россия не является стороной вооруженного конфликта.
Зебіли, "ау". Це стаття 111, чи як?
Мы настолько увлеклись (и совершенно обоснованно) своей борьбой с ЗЕлёной навалой, что отодвинули на второй план состояние дел в лагере главного противника. А отслеживать тамошние тенденции - очень важно для моделирования стратегии по освобождению оккупированных земель.
Буквально вчера, я написал, что ожидаю освобождения Донбасса в течение 6-8 лет, а Крыма - в течение 15-20.
Это реальные (без шапкозакидательства), и даже ускоренные сроки, если сравнивать, сколько времени такое ожидание заняло у стран Балтии. Мой расчёт основан на прогнозах развития внутриэкономической и внутриполитической ситуации в стане основных игроков - Украины, США и России.
На своих выкладках я остановлюсь позже, а пока - затрону один из аспектов: разрушение Мировой Бензоколонки в качестве экспортёра углеводородов.
Началось с того, что умер "Турецкий поток", в который РФ вбухала миллиарды. Так, 27 июля по нему будет остановлена прокачка газа, и в августе, впервые c начала 2000-х, «Газпром» не поставит клиентам НИ ОДНОГО кубометра топлива.
Почему?
А просто Анкара перешла на американский СПГ. Турки говорят, мол, это временная пауза - бла-бла-бла. Но это не пауза, это смерть. Слова про "паузу" - это дипломатический приём.
Идём дальше.
Только что стало известно, что трубоукладчики «Северного потока-2» полностью прекращают работы.
И знаете, какую придумали официальную причину? Чур, не смеяться!
Все работы прекращаются из-за "нереста трески"!)
А ларчик проще открывался: 22 июля в Дании побывал Майк Помпео, что любопытным образом совпало с "нерестом трески." Вот Копенгаген и придумал срочным образом такую отмазку. Аж до конца октября.
А там - наступит нерест морских росомах, воздушных крабов и бронезадых выхухолей.
Потом зима, а в 2022-м СП-2 уже не нужен будет НИКОМУ.
Многоходовочка...
Напомню, кстати, что в начале июля власти Дании дали разрешение на работы по укладке СП-2 в их терводах.
А уже 23 июля США приняли оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против газопровода, которые должны затронуть фирмы, занимающиеся укладкой труб.
Самоубийц не нашлось...)
К чему я... Московский улус Золотой орды политически и экономически начинает трещать по швам: на Дальнем Востоке - масштабные антипутинские выступления, два основных "потока" приказали долго жить, Путин разрешил на десять лет заморозить пенсии россиян etc.
Вот он - момент для того, чтобы держать и усиливать наши позиции!
Что вместо этого делает власть "зелёных"? Даёт команду идти на все хотелки "той стороны" - отступать и разоружать армию. Но она не просто разоружает, она ставит "заградотряды", которые будут контролировать каждый шаг бойцов на передовой. Это не преступление?
Такое не может продолжаться вечно.
Жду осени, победы проукраинских сил на местных выборах, а потом и мирного смещения этих коллаборационистов путём перезагрузки власти (досрочные парламентские).
Не сторонник очередного майдана - желательно, чтобы всё произошло мирным, демократичным путём.
Да, я оптимист.
Helgi Sharp
похвала от врага - проклятия от друзей
Аргументы преЗедента - криветки, шаурма, корпоративы и хайп...
Пусть говорит не Зеленский как первое лицо, а толковый и умелый пресс-секретарь, который сначала подумает и подберет слова !!!
А первое лицо всегда может соблаговолить и смягчить тон заявлений, а может и отказаться от сказанного прессс-секретарем.
Раз за разом топчут зеленых на дип. уровне - так ПОЗАИМСТВУЙТЕ ЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Если обгадили всё, что делал для страны Порошенко, то в чём "национальная гордость" Украины?
Позорище для Украины и украинцев на века.
***** - оно и в Африке ***** независимо от того Путин оно или Зеленский.
Зеля все продал и всех сдал.
Расия РЕАЛЬНО заинтересована в перемирии, как шагу к впихиванию ОРДЛО в Украину, что и является конечной целью.
Пу сдал россию Зеленскому.