Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 26 июля Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков