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Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков

Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 26 июля Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Песков Дмитрий (1932) путин владимир (31540) россия (96125)


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Топ комментарии
+51
Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков - Цензор.НЕТ 4782
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27.07.2020 14:05 Ответить
+36
Ворог хвалить говнокомандувача країни, на яку він напав.
Зебіли, "ау". Це стаття 111, чи як?
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27.07.2020 14:10 Ответить
+26
Конструктивно макали зелю в путінські екскременти.
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27.07.2020 14:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
хм. это без сомнений .
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27.07.2020 14:03 Ответить
А цікаво, піськів пише про якусь конструктивну розмову. Але ця розмова не сточюсувалася припинення вогню, як це нам втираж ОПа, бо той же піськів пише, що кацапи не вважають себе стороною конфлікту. То що ж це за конструктивна розмова була? Про здачу України, терміни і ціну?
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27.07.2020 14:39 Ответить
Потрібно офіційно записувати всі розмови Президента України і зберігати в Держархіві, щоб потім не було маніпуляцій від російських спецслужб! Завжди можна буде дістати офіційний запис розмови і показати якою вона була насправді!
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27.07.2020 15:08 Ответить
можливо це------'' Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''.
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27.07.2020 16:41 Ответить
Обстріли з боку кацапні і наше мовчання... Класний конструктив
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27.07.2020 14:04 Ответить
для нарассеи самое то, что надо
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27.07.2020 14:31 Ответить
Та вже 5 років так, з перервами.
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27.07.2020 15:55 Ответить
Не дай Бог, если это говорит Песков.
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27.07.2020 14:04 Ответить
Конструктивно макали зелю в путінські екскременти.
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27.07.2020 14:04 Ответить
Да какая разница шо там сказав ЗЕ. Сейчас набежит свора петя растов и ху йлотролей (хотя это одно и то же) и обосрет все хорошее и плохое. А хорошее обосрет в три раза сильнее, т.к. так у них это записано в методичках. Стреляют - плохо, ЗЕ ничего не делает, прекратили стерять - еще хуже. А шо делать ни одна гнида не говорит.
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27.07.2020 14:07 Ответить
Саме завдячуючи таким сепарським гнидам, як ти вже порушили це перемир'я.
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27.07.2020 14:11 Ответить
ви сподівались, що це "перемір"я" довго тривати буде? все як завжди
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27.07.2020 14:33 Ответить
Нет, https://censor.net/user/359040, при следующем перемирии, а-ля уЗеленские, наверно, вообще оставят на передовой штык-ножи и потребуют расписку, что он сейчас его применит для защиты, предотвращения и бла-бла-бла...
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27.07.2020 14:47 Ответить
или как вариант - армию распустят
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27.07.2020 14:55 Ответить
То понятно. Важно вот что: зе!ля против украинской армии. Это пошло с самого начала и набирает обороты. И это понятно, ведь он - предатель. Они уже разоружили с помощью опг ГБР систему ПВО, нету необходимых и ходовых боеприпасов, как я слышал, сокращают военных, еще немного и просто оружие будут забирать и за его применение наказывать. Он должен за это поплатится.
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27.07.2020 16:56 Ответить
вот-вот, потом и армию расформирует на радость хозяину кремля
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27.07.2020 17:13 Ответить
Не обязательно расформировывать можно просто деморализовать. Как воевать если у тебя нету оружия, если собственные правоохранительные органы - как вражеская дрг, а командиры и говнокомандующий - кремлёвские марионэтки...
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27.07.2020 22:24 Ответить
Что делать всем понятно, кроме зе!ли и таких как ты - ботОв: делать страну сильнее, ВСУ укреплять и отпор кремлёвским марионэткам давать.
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27.07.2020 14:11 Ответить
Выделено 700 млн грн из резервного фонда на развитие производства ракетной техники для ВСУ, запланировано принятие а вооружение новых образцов ракет, обучаются экипажи для американских катеров и т.д.
В отличии от тебя я написал конкретные вещи а ты написало (или насцало) прописные истины ни о чем.
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27.07.2020 14:21 Ответить
700 млн на ракетобудування? Ото насмішили! А на "Бальшую стройку" з фонду боротьби з коронавірусом - 35 лярдів... І от шо цікаво: перемоги над коронавірусом не зафіксовано, а бабло з нього вигребли, війна триває, але мільярди йдуть не на ракети, а на дороги...
Це тіко в мене якесь дивне відчуття дисонансу?
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27.07.2020 14:33 Ответить
На передке посидеть нет желания,воплощая гениальные задумки своего осла?
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27.07.2020 14:38 Ответить
да-да, "выделено":
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68,4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время:
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%/
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров (бюджетный код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% ).
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27.07.2020 14:45 Ответить
Дави эту промокшанскую вонючку! Жги правдой как напалмом.
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27.07.2020 16:49 Ответить
700 млн... и на дороги 35 лярдов... "запланировано", "обучаются"... и что там под шифром "и тд"(с)? 300 грн га покупку прицелов, 500 грн. на закупку снарядов 120 кал. и патронов? Унылое брехло ты кирпич. Когда Порох построил армию с нуля и велись активные боевые действия ты выл "так он же ничего не сделал", а теперь копейки финансирования и какието мутные планы выдаешь за достижения. "Конкретные вещи"(с) это то, что сделано, а не планы. Вот мы и видим конкретные вещи от зе!ли - мизерное финансирование.
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27.07.2020 16:48 Ответить
так ти гнида щось верзеш, а що само не розумієш
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27.07.2020 14:15 Ответить
Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков - Цензор.НЕТ 8257
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27.07.2020 14:04 Ответить
Конструктивний - значить, вигідний москві. Типу, ми будемо гасити по твоїм, а ти сиди, стерво, не рипайся.
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27.07.2020 14:04 Ответить
МОСКВА, ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮЛЯ 2020 13:48
У Путина заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

Российская Федерация не может быть гарантом https://www.rbc.ua/rus/news/shtab-oos-utochnil-informatsiyu-novyh-obstrelah-1595843894.html прекращения огня на Донбассе . В Кремле в очередной раз подчеркивают, что Россия не является стороной вооруженного конфликта.
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27.07.2020 14:05 Ответить
Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков - Цензор.НЕТ 4782
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27.07.2020 14:05 Ответить
Фильм "Земляне" 2005 года смотреть обязательно.
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27.07.2020 14:32 Ответить
Похоже самолёт сбили ради Моники, чтобы ему показать, что он - никто в играх взрослых дядей, потому он обосравшись и сидел в Омане...
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27.07.2020 14:53 Ответить
Трус и предатель
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27.07.2020 19:38 Ответить
гнусавый наркоман таким образом выполнил приказ кадыркина извиниться и позвонить *****
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27.07.2020 14:07 Ответить
Значит что то слил...
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27.07.2020 14:08 Ответить
Петя, тьфу, блазень: Жму руку... - *****: обнімаю...)
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27.07.2020 14:08 Ответить
Тональность скорее всего была та же. Но "обнимаю" в ряд ли.)) Петро был гораздо ближе. Зеленский зеленоват.))
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27.07.2020 14:14 Ответить
а ти порохолядь ніяк без нього жити не можешь
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27.07.2020 14:16 Ответить
До відома, касапський бот з ольгіно https://censor.net/user/84167 - косить під нацсуку
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27.07.2020 14:47 Ответить
Теперь Украина не стреляет, соблюдая договор, а паРашка не при делах, ибо то все обдроченцы. Это было настолько предсказуемо, что нет сомнений: сделано осознанно.
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27.07.2020 14:08 Ответить
Даже боюсь подумать, насколько "конструктивным" был разговор дрессировщика с хлыстом с тупым щенком.
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27.07.2020 14:10 Ответить
Ворог хвалить говнокомандувача країни, на яку він напав.
Зебіли, "ау". Це стаття 111, чи як?
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27.07.2020 14:10 Ответить
Чому мовчить Верещук?)))))
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27.07.2020 14:10 Ответить
А мала би верещати...
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27.07.2020 14:14 Ответить
Когда мы услышим запись этого разговора?
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27.07.2020 14:11 Ответить
С таким презедентом - в книге по истории государства от Львова до Курил...
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27.07.2020 14:56 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3220342.html Прекрасен звон колоколов по "Северному потоку-2")

Мы настолько увлеклись (и совершенно обоснованно) своей борьбой с ЗЕлёной навалой, что отодвинули на второй план состояние дел в лагере главного противника. А отслеживать тамошние тенденции - очень важно для моделирования стратегии по освобождению оккупированных земель.
Буквально вчера, я написал, что ожидаю освобождения Донбасса в течение 6-8 лет, а Крыма - в течение 15-20.
Это реальные (без шапкозакидательства), и даже ускоренные сроки, если сравнивать, сколько времени такое ожидание заняло у стран Балтии. Мой расчёт основан на прогнозах развития внутриэкономической и внутриполитической ситуации в стане основных игроков - Украины, США и России.
На своих выкладках я остановлюсь позже, а пока - затрону один из аспектов: разрушение Мировой Бензоколонки в качестве экспортёра углеводородов.
Началось с того, что умер "Турецкий поток", в который РФ вбухала миллиарды. Так, 27 июля по нему будет остановлена прокачка газа, и в августе, впервые c начала 2000-х, «Газпром» не поставит клиентам НИ ОДНОГО кубометра топлива.
Почему?
А просто Анкара перешла на американский СПГ. Турки говорят, мол, это временная пауза - бла-бла-бла. Но это не пауза, это смерть. Слова про "паузу" - это дипломатический приём.
Идём дальше.
Только что стало известно, что трубоукладчики «Северного потока-2» полностью прекращают работы.
И знаете, какую придумали официальную причину? Чур, не смеяться!
Все работы прекращаются из-за "нереста трески"!)
А ларчик проще открывался: 22 июля в Дании побывал Майк Помпео, что любопытным образом совпало с "нерестом трески." Вот Копенгаген и придумал срочным образом такую отмазку. Аж до конца октября.
А там - наступит нерест морских росомах, воздушных крабов и бронезадых выхухолей.
Потом зима, а в 2022-м СП-2 уже не нужен будет НИКОМУ.
Многоходовочка...
Напомню, кстати, что в начале июля власти Дании дали разрешение на работы по укладке СП-2 в их терводах.
А уже 23 июля США приняли оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против газопровода, которые должны затронуть фирмы, занимающиеся укладкой труб.
Самоубийц не нашлось...)
К чему я... Московский улус Золотой орды политически и экономически начинает трещать по швам: на Дальнем Востоке - масштабные антипутинские выступления, два основных "потока" приказали долго жить, Путин разрешил на десять лет заморозить пенсии россиян etc.
Вот он - момент для того, чтобы держать и усиливать наши позиции!
Что вместо этого делает власть "зелёных"? Даёт команду идти на все хотелки "той стороны" - отступать и разоружать армию. Но она не просто разоружает, она ставит "заградотряды", которые будут контролировать каждый шаг бойцов на передовой. Это не преступление?
Такое не может продолжаться вечно.
Жду осени, победы проукраинских сил на местных выборах, а потом и мирного смещения этих коллаборационистов путём перезагрузки власти (досрочные парламентские).
Не сторонник очередного майдана - желательно, чтобы всё произошло мирным, демократичным путём.
Да, я оптимист.
Helgi Sharp
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27.07.2020 14:11 Ответить
Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков - Цензор.НЕТ 7807
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27.07.2020 14:12 Ответить
господин вырок, вы поболтали к пыней кабаем и на выходе ноль... надо было еще и демонстрации на Дальнем Востоке обсудить, а то такое впечатление, что ваша придворная пресса, как и кацапсинская - молчит о простестах в Хабаровске... все больше приходишь к убеждению, что журналисты и украинские чекисты являются врагами Украины...
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27.07.2020 14:12 Ответить
Блин, чуть не написал, что в слове вырок Вы пропустили -до-. Но вовремя спохватился, понял, что Вы имели в виду.
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27.07.2020 14:14 Ответить
про що можна було "конструктивно розмовляти" з тими, хто не визнає себе стороною конфлікту?!!
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27.07.2020 14:12 Ответить
Песков сказал - то, Песков сказал - это... , а что сказала Мендель? У Бубочки ведь тоже есть прессекретарь...
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27.07.2020 14:13 Ответить
Дык, она же на сносях...
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27.07.2020 14:15 Ответить
Видели мы уже такой "конструктив":
Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным, - Песков - Цензор.НЕТ 1563
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27.07.2020 14:13 Ответить
Ай маладца, все ж таки послухався Кадирку (совпадєніє - нє думаю)...
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27.07.2020 14:15 Ответить
Если кратко : Зеленский отчитался заказчику о проделанной работе и пуйло осталось довольно...
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27.07.2020 14:16 Ответить
СЛАВАбогу. Я ТАК І ЗНАВ ЩО ЦЕ ВСЕ ПОРОХ ПРО ПОНАРУШЕННЯ ..ПЕРЕМИРЬЯ..
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27.07.2020 14:18 Ответить
Разговор Зеленского и Путина был конструктивным и содержательным/ "Полный контакт", - Путин о Зеленском. /Незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского./ Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе.- в благодарность .
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27.07.2020 14:23 Ответить
Те, що хвалять козломорді дуже погано для України.
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27.07.2020 14:24 Ответить
Розмова Зеленського і Путіна була конструктивною та змістовною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9524
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27.07.2020 14:28 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1218502665168487&set=p.1218502665168487&type=3&av=100010262946037&eav=AfaVSWAoOxfIU3iVJSYpFJbjZEXeHl2vKq8Yg4GvBLJK0GN8vztthklEdToY_hPc2Jw&__cft__[0]=AZWT1QinSjXaSda_ARd6RgmPXYhu9FsNofyeNq0C9jGmMgYOuisSTRq-L5a7b_BPNdkRbArBwCzXeXJmbob-hrGcwxU5sfUrKJaJgxUIaZ7ng6r4HkuXlWg4A1wqIWCUYpqpvdteXnR2g06YnvcIb-*****************-EicEcqhWRNL_CeuV-z04TRalx0c&__tn__=R]-R Розмова Зеленського і Путіна була конструктивною та змістовною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6694 Если Украина вернётся в московское стойло,то кремлёвский Фюрер резко подымется в росте.
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27.07.2020 15:12 Ответить
***
похвала от врага - проклятия от друзей
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27.07.2020 14:28 Ответить
Аргументы Хутина - танки, ракеты, армия, самолёты, боевики....
Аргументы преЗедента - криветки, шаурма, корпоративы и хайп...
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27.07.2020 14:38 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/kremle-razgovor-zelenskogo-putina-nazvali-1595848990.html В Кремле разговор Зеленского и Путина назвали содержательным ...даже Лукашенко позавидовал такому необычному подходу,хотя не раз проделывал подобные сучки,ой не так подобные штучки.
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27.07.2020 14:39 Ответить
Почему мы не можем научиться у врага элементарному? То, что он проделывает раз за разом.

Пусть говорит не Зеленский как первое лицо, а толковый и умелый пресс-секретарь, который сначала подумает и подберет слова !!!
А первое лицо всегда может соблаговолить и смягчить тон заявлений, а может и отказаться от сказанного прессс-секретарем.
Раз за разом топчут зеленых на дип. уровне - так ПОЗАИМСТВУЙТЕ ЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
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27.07.2020 14:49 Ответить
Потому что зеля враг. Зеля хочет, чтоб Украину топтали. И делает все, чтоб топтали.
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27.07.2020 15:06 Ответить
Прессекратарь у Зе мендкль, для которой Зе-" найвеличайший деятель современности". Ей говорить на публику и дальше? Она только вылизывать умеет. Таких у него вся команда. Только дурак окружает себя глупцами-подхалимами. Увы, маємо,що маємо
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27.07.2020 15:54 Ответить
Письков ,воды не будет ,недождетесь😡
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27.07.2020 14:50 Ответить
Ну якщо сам піськов хвалить, каже. що "конструктивным и содержательным", то ми може собі лише уявити, що та шмаркля там натворила.
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27.07.2020 14:52 Ответить
Судя по сообщениям российских СМИ и большинства украинских тоже... Вован Питерский ( уголовник со стажем) "навалял" Вовчику - форточнику...И рассказал " как" нужно выполнять минские и прочие капитуляционные параграфы, включая формулы "штангенциркуля" и отвечать за "базар" и то о чем " ударили по рукам" на последней сходке.. В общем все то что сказал "аятолла Кадыр" в своем послании Зепуганному, но другими словами...А вообще конечно позорище.. Президент Украины выслушивает от агрессора и оккупанта.., нет не обсуждение очередного перемирия и прекращения огня ( это в войнах бывает).., а то как Украина собирается проводить внутри своего государства децентрализацию, какие изменения в Конституцию нужно принять и т.д. А какое отношение Пукин к этому вообще имеет.. Мы же не вмешиваемся в его пятый срок.. "обнуления" и пожизненное правление., это его дело и дело россиян ( пардон, его холопов) В общем остается очередной осадок национального унижения.. Сколько это будет еще продолжаться. Ни какого "особого статуса", ни какой "всеобщей амнистии" , ни каких " изменений в Конституцию", никаких выборов до полного военного контроля Украины над границей и всей этой территорией ,а также пятилетнего после оккупационного срока реабилитации этих территорий... Крым и ОРДЛО оккупированы РФ и Путиным и они являются агрессором и государством террористом и об этом нужно говорить прямо всем и везде.
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27.07.2020 14:53 Ответить
А что такое - "национальное унижение"?
Если обгадили всё, что делал для страны Порошенко, то в чём "национальная гордость" Украины?
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27.07.2020 15:05 Ответить
Клоуна похвалили, видно неплохо чмокал.
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27.07.2020 14:57 Ответить
Деятельностью Зе президент рашкостана -агрессора доволен!
Позорище для Украины и украинцев на века.
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27.07.2020 15:08 Ответить
Пустой базар
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27.07.2020 15:17 Ответить
Зеленский *****.
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27.07.2020 15:29 Ответить
Зе-йло
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28.07.2020 14:58 Ответить
Не стоит облагораживать.

***** - оно и в Африке ***** независимо от того Путин оно или Зеленский.
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28.07.2020 15:00 Ответить
"конструктивно и содержательно"

Зеля все продал и всех сдал.
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27.07.2020 15:31 Ответить
И Петя сволочь ? Слабоумные , ау !
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27.07.2020 15:33 Ответить
" Алё, Енто зеленый клоун ? " --Да-да ,это с Банковой..." Передайте сопливому чтобы шёл на ... (по известному адресу!) Телефонный разговор был содержательным и конструктивным.
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27.07.2020 15:47 Ответить
А кто измерял конструктивность? Врач-психиатр там был?
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27.07.2020 15:57 Ответить
Новодворская- (из обращения к боевикам на Востоке Украины - ред.) Я достаточно посидела в тюрьмах, я не работаю на Запад, я - старый диссидент. И я имею право вам это говорить. Сегодня путинская Россия - ваш враг. Она вас использует. Те, кто говорят вам, как хорошо было в СССР, хотят вас похоронить. Вам нужно всего лишь прекратить сопротивление. Все, что вам нужно дать, Порошенко, человек умный и порядочный, вам даст. А Путин обещает вам только могилу. Ничего, кроме могилы с этой стороны нет, и никто вас от нее не спасет, если вы сами не захотите спастись"
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27.07.2020 16:14 Ответить
Путин поблагодарил Зеленского за успешное выполнение заданий по развалу Украины ,поздравил с присвоением очередного звания и проинформировал о переводе зарплаты на зарубежные счета.
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27.07.2020 16:15 Ответить
Не трещите!
Расия РЕАЛЬНО заинтересована в перемирии, как шагу к впихиванию ОРДЛО в Украину, что и является конечной целью.
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27.07.2020 16:19 Ответить
Не знаю даже почему, вспомнилась старая песня Муравьевой: «Позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога!»...
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27.07.2020 16:32 Ответить
Один шугав,а другий обіцяв та обіцяв. Хто є хто,кожен сам здогадається.
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27.07.2020 16:40 Ответить
договорились и молодцы. давно пора.
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27.07.2020 16:58 Ответить
Ну кому непонятно, раз петух галантерейный хвалит, значит кинули нашего клоуна, а кто в этом сомневался, правда, возможно так и было задумано пятой колонной, во главе с блазнем, или спланировано заранее.
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27.07.2020 16:58 Ответить
----Contra spem sprero/ Без надії сподіваємося.../ З погляду на нашу НЕрозважливість /73 %/ залишається .хіба що . покладатися на тисячолітній досвід ізраілітян у здобутті отієї такої бажаної Свободи / Коли вже так дружно обрали . керманичем . сина ізраїльського.../А вони НЕгребали нічим . задля досягнення - кінцевої мети : 1)підкладали своїх коханок у ліжко фараонів ; 2)викрадали срібло у єгиптян та хутко зникали ; 3)очищалися від слабкодухих. мандруючи .тудема--сюдема. по пустелі за своїм Мойсеєм.; /по відношенню. до нас---це звільнення українців від патріотично--налаштованих і на війні і на судилищах .../ 4)навіювання всьому Світу . що вони обрані --діти Божі ; 5) напускання туману у мізки щодо комуністичногшо Раю у безкласовому суспільстві /кожному по--поребах . кожному по - здібностям. МАРКС .../ А якщо серйозно: ліліпутін всебічно буде сприятиу підтримці свого ЗЕ--протеже і його охвістя на поточних виборах /щоправда . до їх завершення.../він так довго і наполегливо йшов .щоб. врешті--решт . впихнути нам троянського коника. який затопче нас . до згину...
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27.07.2020 17:30 Ответить
Глухой с немым договорились, а третий придурок назвал это содержательной беседой.
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27.07.2020 18:47 Ответить
молодец Зе.
Пу сдал россию Зеленскому.
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27.07.2020 18:52 Ответить
Вошьдь зебілів ще досі не зрозуміло: Зєля, тєбє - мандєль.. прозоро натякнув пісков хйла.. на Мокші великі плани на мертвечука, а зєля - то витратний матеріал.. зекоманда, прочитайте "посилання" своїй бусінці, коли вона буде не в нірвані..(
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27.07.2020 19:32 Ответить
Розмова Зеленського і Путіна була конструктивною та змістовною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8553
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27.07.2020 21:19 Ответить
ЗЕлена сволота, запроданець та гнида кремлівської воші. Державного зрадника - на гіляку.
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28.07.2020 07:03 Ответить
 
 