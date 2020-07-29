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Путину доверяют только 23% россиян, - опрос

Путину доверяют только 23% россиян, - опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют только 23% россиян. Год назад этот показатель составлял 40%, а в 2017 году Путину доверяли 59% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", информирует Цензор.НЕТ.

Исследование проводили по методике "открытого вопроса": людям предлагали самостоятельно назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60% опрошенных, отрицательно - 33%. Полгода назад соотношение было 68% на 31%.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Путина в отставку", "Мы здесь власть": В Хабаровске на многотысячном митинге требовали отставки президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аналогичный опрос провела еще одна социологическая служба - ВЦИОМ, которую считают более лояльной власти. Согласно его результатам, Путину доверяют 28,6% россиян.

В прошлом году, когда рейтинг Путина по "открытой" методике стал падать, ВЦИОМ сделал основной "закрытую" методику, в которой респондентам предлагают выбрать из списка заранее предложенных политиков. По этой методике рейтинг доверия Путину составляет 66,2%.

Также на Цензор.НЕТ: 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2854) путин владимир (31551) рейтинг (1642) россия (96157) Левада-Центр (104)


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Топ комментарии
+12
вы хотели написать о зебилах, ведь их зе к этому рейтингу стремительно летит.
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29.07.2020 17:50 Ответить
+10
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен...Расея, ипическая сила!
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29.07.2020 17:56 Ответить
+8
Холодильник побеждает телевизор
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29.07.2020 17:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Знайома цифра, здається приблизно ж стільки в Україні за версією порохоботів "правильного електорату".
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29.07.2020 17:49 Ответить
вы хотели написать о зебилах, ведь их зе к этому рейтингу стремительно летит.
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29.07.2020 17:50 Ответить
Он хотел написать о ************ !
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29.07.2020 17:53 Ответить
какая разница что слуги что эти опежопы
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29.07.2020 17:55 Ответить
вы с Хабаровска пишите? там тоже украинский след нашли.
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29.07.2020 18:17 Ответить
При чём тут рейтинг доверия? Зачем искать похожие цифры, если там же написано: - "При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60% опрошенных, отрицательно - 33%"

За обнуление Обнуйла проголосовало 78%.
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29.07.2020 17:59 Ответить
Не тошни,-зебилоид !
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29.07.2020 18:30 Ответить
Касабе, чому ти с**ш залізти під своїм аквафрешем? І чому усі твої пости сіренькі-сіренькі, як помийні щурі?
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29.07.2020 21:19 Ответить
А кому доверяет 77 % ?
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29.07.2020 17:49 Ответить
Зеленскому !
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29.07.2020 17:52 Ответить
Дебильному клоуну.
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29.07.2020 18:29 Ответить
только сталину ! нужно бы об этом знать ..
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29.07.2020 18:30 Ответить
Холодильник побеждает телевизор
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29.07.2020 17:50 Ответить
Как ни крути а вечером каждый смотрит в холодильник и кушать хочется всем.
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29.07.2020 17:54 Ответить
а хто сільнєй - халадільнік ілі русскій язик?
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29.07.2020 18:12 Ответить
кацапня с зесранью близняшки
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29.07.2020 17:52 Ответить
Ну и что. Это всё равно ссыкливые манкурты.
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29.07.2020 17:52 Ответить
Порохоботи, зеботи, та кацапня - це все однакова людська гниль.
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29.07.2020 17:53 Ответить
А особенно *********** !
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29.07.2020 17:56 Ответить
Не кизди.Добре.Гоняй лучше я Риге рашистов , а не лисого.
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29.07.2020 18:03 Ответить
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен...Расея, ипическая сила!
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29.07.2020 17:56 Ответить
Так всегда было,так и будет.Пока это гнилое недогосударство не исчезнет
со всех карт.
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29.07.2020 18:28 Ответить
Путинизм-это мужеложство, стерхолетство, цапцарапство и ***********!
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29.07.2020 17:57 Ответить
тьху, мерзость
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29.07.2020 19:26 Ответить
Дивно , навіть меньше чем в Україні.Жопоблок, Шарии ,%30 зелених.Явно більше .
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29.07.2020 18:01 Ответить
Доверяют....не доверяют...а хан на троне и плетка в руках!
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29.07.2020 18:04 Ответить
Доверяют 23%, а поддерживают в качестве преза 60%, лишний раз видим отсутствие логики у москалей, значит подавляющая масса москалей правополушарная, неспособная к логике, то есть, они высшие приматы.
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29.07.2020 18:08 Ответить
Вєлікопрімати.
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29.07.2020 18:11 Ответить
А нам що до того? Та хай хоч 1% довіряє воно так і сконає на троні, бо діватися нікуди. Тут ще свого бідоносця треба пережити.
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29.07.2020 18:21 Ответить
Наступают весёлые времена, и элита начнёт думать о новом царе, а может и о примирении с Западом, дабы подзаработать. На Крыме - одни расходы, нафиг он нужен иx олигархической элите?! Готовьтесь к весёлым временам.
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30.07.2020 09:15 Ответить
Что-то маловато,наверное ***** нужно войну в Беларуси устроить-для поднятия рейтинга.
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29.07.2020 18:26 Ответить
А скільки зебілам довіряють? Мене ***** не цікавить. У нас своє зелене хло. ЗБЛ ПНХ...
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29.07.2020 18:27 Ответить
В Україні, судячи з останньої угоді про перемир'я, йому довіряють набагато більше, у тому числі і бовдур Зельцман.
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29.07.2020 18:33 Ответить
На 1% меньше, чем его ахенту в Украине в 2019. Так что тенденция налицо. Только про хутина Цензор пишет "только", а про ахента- практически "АЖ".
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29.07.2020 18:49 Ответить
Та як сміють кацапи сумніватися у геніальності та правоті свого Альфа-Казла?
Почитав трохи коменти кацапів на Ютьюбі - кляті олігархи, кляті алігархи, кляті альогархи... ми голодуємо... І жодної згадки про людську гідність та інші моральні цінності.
І весь їхній політичних движняк - це у зазначені години гуртом годувати на вулицях голубів (!)
Безнадійні раби...
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29.07.2020 21:22 Ответить
Ну и что?
99% процентов расиян говорят "крым-наш".
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30.07.2020 09:35 Ответить
 
 