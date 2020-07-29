Путину доверяют только 23% россиян, - опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют только 23% россиян. Год назад этот показатель составлял 40%, а в 2017 году Путину доверяли 59% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", информирует Цензор.НЕТ.

Исследование проводили по методике "открытого вопроса": людям предлагали самостоятельно назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60% опрошенных, отрицательно - 33%. Полгода назад соотношение было 68% на 31%.

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Аналогичный опрос провела еще одна социологическая служба - ВЦИОМ, которую считают более лояльной власти. Согласно его результатам, Путину доверяют 28,6% россиян.

В прошлом году, когда рейтинг Путина по "открытой" методике стал падать, ВЦИОМ сделал основной "закрытую" методику, в которой респондентам предлагают выбрать из списка заранее предложенных политиков. По этой методике рейтинг доверия Путину составляет 66,2%.

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