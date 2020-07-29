Голови наглядових рад держкомпаній звернулися до президента через обмеження зарплат, - Абромавичус

Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус передав президенту України Володимиру Зеленському лист від голів наглядових рад із проханням вирішити проблему із введенням на період карантину обмеження зарплат у держкомпаніях у 47 тис. грн на місяць, оскільки це знижує ефективність роботи і загрожує втратою професійних фахівців.

Про це сказав Абромавичус під час круглого столу Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо зарплат особисто дав (президенту - ред) два листи: один - від голів наглядових рад усіх держкомпаній, і один - особисто від мене, що страждають 36 керівників (підприємств з концерну "Укроборонпром" - ред) дуже важливих держкомпаній через це обмеження", - сказав Абромавичус.

За словами гендиректора "Укроборонпрому", була відверта розмова на цю тему з главою держави, який уже розуміє цю проблему.

"Але наразі немає голосів у Верховній Раді, тому будуть запропоновані у вересні інші механізми, щоб прибрати ці (обмеження - ред)", - сказав Абромавичус.

За його словами, говорити про повну втрату політичної підтримки реформи корпоративного управління передчасно. "Наразі на політичному рівні, будемо відверті, проблеми корпоративного управління не є в пріоритеті, на жаль", - констатував гендиректор "Укроборонпрому".

Як повідомлялося, із введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу та керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис. грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня. Наприкінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.

На сьогодні карантин в Україні діє до кінця серпня і з великою ймовірністю буде продовжений далі.

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