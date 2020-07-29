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Голови наглядових рад держкомпаній звернулися до президента через обмеження зарплат, - Абромавичус

Голови наглядових рад держкомпаній звернулися до президента через обмеження зарплат, - Абромавичус

Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус передав президенту України Володимиру Зеленському лист від голів наглядових рад із проханням вирішити проблему із введенням на період карантину обмеження зарплат у держкомпаніях у 47 тис. грн на місяць, оскільки це знижує ефективність роботи і загрожує втратою професійних фахівців.

Про це сказав Абромавичус під час круглого столу Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо зарплат особисто дав (президенту - ред) два листи: один - від голів наглядових рад усіх держкомпаній, і один - особисто від мене, що страждають 36 керівників (підприємств з концерну "Укроборонпром" - ред) дуже важливих держкомпаній через це обмеження", - сказав Абромавичус.

За словами гендиректора "Укроборонпрому", була відверта розмова на цю тему з главою держави, який уже розуміє цю проблему.

"Але наразі немає голосів у Верховній Раді, тому будуть запропоновані у вересні інші механізми, щоб прибрати ці (обмеження - ред)", - сказав Абромавичус.

За його словами, говорити про повну втрату політичної підтримки реформи корпоративного управління передчасно. "Наразі на політичному рівні, будемо відверті, проблеми корпоративного управління не є в пріоритеті, на жаль", - констатував гендиректор "Укроборонпрому".

Як повідомлялося, із введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу та керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис. грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня. Наприкінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.

На сьогодні карантин в Україні діє до кінця серпня і з великою ймовірністю буде продовжений далі.

Читайте також: Зарплата в 32-35 тис. для депутата - це занадто мало, - "слуга народу" Третьякова

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Абромавичус Айварас (211) зарплата (2257)


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Топ коментарі
+32
страдают 36 руководителей

Я плакалЪ...
Они мля страдают имея 47 штук в месяц...а пенсионер имея 2500 что радуется жизни??
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29.07.2020 21:05 Відповісти
+20
кому не нравиться...предложите им среднюю (ну или припугните минималкой)))
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29.07.2020 21:04 Відповісти
+13
Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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29.07.2020 21:15 Відповісти
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кому не нравиться...предложите им среднюю (ну или припугните минималкой)))
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29.07.2020 21:04 Відповісти
ага я бы вообще им всем ошейники на шею с цепью и на ноги ядра пушечные по 16 пудов каждое набедренную повязку.. и вперед... и БОЙ барабанов с мелодией Це не вмерла Украина...
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29.07.2020 21:07 Відповісти
ты похоже кацап
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29.07.2020 22:28 Відповісти
о евбык сгинь сатана обрезананя иди в свою синагогу...
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29.07.2020 22:54 Відповісти
Это у тебя в твоей кацапо синагоге в наказание играет гимн со словами Це не вмерла Україна.
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29.07.2020 23:50 Відповісти
у меня в /одессе таких как ты просто топятв /Черном море дефективный ушлебок хавало прикрой...
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29.07.2020 23:56 Відповісти
Видно, что тебя в канализации притопили.
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30.07.2020 00:01 Відповісти
ребе он.
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30.07.2020 06:58 Відповісти
Это какой-то позор (с).
Они же голодают.
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29.07.2020 21:08 Відповісти
Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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29.07.2020 21:15 Відповісти
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6510
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29.07.2020 21:17 Відповісти
страдают 36 руководителей

Я плакалЪ...
Они мля страдают имея 47 штук в месяц...а пенсионер имея 2500 что радуется жизни??
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29.07.2020 21:05 Відповісти
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6188
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29.07.2020 22:02 Відповісти
А при чем тут третий (Соболев)? У него давно никаких должностей и он даже не депутат. Или вам пофигу что постить?
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30.07.2020 01:07 Відповісти
А также Семенченко, Парасюк, Станко, Ткач и прочие борцуны за деньги.
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30.07.2020 01:13 Відповісти
Че просто фамили знакомые?
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30.07.2020 21:42 Відповісти
Это не просто фамилии -- это гниды-"борцуны", которые не закрывали свой лживый рот все предыдущие 5 лет, а теперь молчат, будто языки в задницы провалились.
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30.07.2020 21:56 Відповісти
Не ту страну назвали ГОНДУРАСОМ.
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29.07.2020 23:12 Відповісти
П№здострадальцы сраные! 47000 им мало,суки!
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31.07.2020 09:46 Відповісти
М/ф "Падав торішній сніг" - "Маловато будєт! Маловато!" (С)
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29.07.2020 21:05 Відповісти
Завжди було мімішно, коли чиновники жаліються на життя і розповідають, що навіть вдягаються у секонді))
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29.07.2020 21:07 Відповісти
Как-то совсем нелогично. Убыточные предприятия не пострадают от зряплаты их неэффективным руководителям.
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29.07.2020 21:09 Відповісти
пусть уходят
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29.07.2020 21:10 Відповісти
Эффективность работы снижается правильным образом.
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29.07.2020 21:11 Відповісти
Страдают руководители? а как страдают, вместо черной икры перешли на красную? Страдания бывают разные, тут кому жемчуг мелкий, а кому суп жидкий.
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29.07.2020 21:13 Відповісти
млять, лещенку с наемом бояться потерять? с уки
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29.07.2020 21:14 Відповісти
Если бы этих профи набрали на открытом конкурсе, то на зп в 47 000 у вас гнид, очередь стояла!
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29.07.2020 21:17 Відповісти
Пусть зеленый свинорыл напишет, что на 47000 в мес прожить невозможно!
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29.07.2020 21:20 Відповісти
5000 это не бедность, сказал Президент, а 47000-бедность для вас, да, **********????
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29.07.2020 21:26 Відповісти
Я никого не держу, не нравится зарплата- увольняйтесь, Президент.
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29.07.2020 21:24 Відповісти
не подобається ...звільняйтеся ...здається таким чином зараз модно розмовляти з підлеглими (бо ви тварі є наймані "працівники" і не більше) тому сраку в руки і наххх...але тільки після звіту про ваші "здобутки" (для держави звісно а не для власних кишень) а далі з сертифікатами до віп камер
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29.07.2020 21:28 Відповісти
Абромавичус - "Был откровенный разговор на эту тему - ограничение зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц"

Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 528
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29.07.2020 21:30 Відповісти
P.S.
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 7319
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29.07.2020 23:17 Відповісти
Гнать их сраной метлой. Хто-то тут обливался зелёнкой насчёт суверенитета. Понаехали... Где эти патриоты из нацкорпуса и чё они не обливают зелёнкой этих чужестранцев?
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29.07.2020 21:31 Відповісти
патриоты из нацкорпуса срут поносом от мысли, что можно даже криво подышать на грантоедов и еврошлюшек. Они кроме как гонятся за шариками и рисовать графити на заборах совершенно ничего не могут. Зассыки.
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29.07.2020 21:42 Відповісти
ограничения зарплат/ Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман./ Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны https://censor.net/comments/locate/3197897/019214ec-359a-70b7-8532-619*********
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29.07.2020 21:33 Відповісти
Выход есть!Надо урезать пенсии пенсам(а-то совсем разжирели со стажем 40 лет и пенсией 2100гр.) и доплатить этим ударникам труда!
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29.07.2020 21:35 Відповісти
Увольняйтесь и ищите для себя более высокооплачиваемую работу !!!
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29.07.2020 21:40 Відповісти
Да о таких специалистах Эппл и Боинг могут только мечтать.Они готовы им платить в сотни раз больше,но наши патриоты не продаются!
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29.07.2020 22:03 Відповісти
Они патриоты своего кармана , а на Украину им нас...ть...
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29.07.2020 22:46 Відповісти
а (три) " средних " зарплаты по стране эти суки не хотят получать за ЫНтенсивный труд ?
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29.07.2020 21:40 Відповісти
Пускай им Сорос доплачивает.
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29.07.2020 21:44 Відповісти
считающие Сороса светочем мира и добра на с этим не согласных сильно гневаются и ярятся https://censor.net/comments/locate/3209213/019214d3-74ab-71ac-9cfd-f08a20d514c9
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29.07.2020 22:07 Відповісти
Если не устраивает зарплата - меняй работу!
Если ты классный специалист, проблем точно не будет.
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29.07.2020 21:52 Відповісти
Как там Голобородько говорил? "... На куй!"
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29.07.2020 21:54 Відповісти
Передайте этому литовцу, что если эти набсоветы разогнать - никто и не заметит, а миллионы валюты останутся для борьбы с вирусом!
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29.07.2020 21:55 Відповісти
Это во всем мире такие советы наблюдательные есть?
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29.07.2020 22:09 Відповісти
Уж точно не с такими зарплатами. В любой стране их бы уже на щитах вынесли
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29.07.2020 22:11 Відповісти
Вопрос, а нахера вообще нужны эти специалисты, они же все дармоеды, если был бы частный владелец концерна, у него был бы наблюдательный совет?
Говорю четко -нет!
Да и кто эти специалисты? Наем, Лещенко и т.д? Пи...болы...
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29.07.2020 22:21 Відповісти
Ой, плять. Лещенко уволится!
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29.07.2020 22:40 Відповісти
- Вы мне ограничиваете зарплату !!!!!!!!
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8516
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29.07.2020 23:01 Відповісти
ненасытные ублюдки...в то время как средняя зарплата 10000 - 12000 им бл.ть...всё мало сволочи...
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29.07.2020 23:49 Відповісти
Этих шмолдонов надо поставить на % сделку. Украина получила прибыль в лимон, получите и вы свой %. Тогда и посмотрим, сколько они "наработали". Трудяги, мля....
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30.07.2020 04:39 Відповісти
Розбалував вас агент російських спецслужб Порошенко
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30.07.2020 12:28 Відповісти
 
 