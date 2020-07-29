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Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус

Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц, так как она снижает эффективность работы и угрожает потерей профессиональных специалистов.

Об этом Абромавичус сказал во время круглого стола Киевской школы экономики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По зарплатам лично дал (президенту. - Ред.) два письма: одно - от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно - лично от меня, что страдают 36 руководителей (предприятий из концерна "Укроборонпром". - Ред.) очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения", - сказал Абромавичус.

По словам гендиректора "Укроборонпрома", был откровенный разговор на эту тему с главой государства, который уже понимает эту проблему.

"Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти (ограничения. - Ред.)", - сказал Абромавичус.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

По его словам, говорить о полной утрате политической поддержки реформы корпоративного управления преждевременно. "Сейчас на политическом уровне, будем откровенны, проблемы корпоративного управления не в приоритете, к сожалению", - констатировал гендиректор "Укроборонпрома".

Как сообщалось, с введением карантина в марте этого года выплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний были ограничены 10 минимальными зарплатами - 47,23 тыс. грн.

Также на Цензор.НЕТ: Зарплата в 32-35 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова

В программе сотрудничества с МВФ stand by власти Украины взяла на себя обязательство отменить это ограничение до 1 июля. В конце этой сессии в первой половине июля президент внес соответствующий вопрос в Верховную Раду на внеочередную сессию, однако потом отозвал его.

В настоящее время карантин в Украине действует до конца августа и с большой вероятностью будет продлен далее.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Абромавичус Айварас (481) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+32
страдают 36 руководителей

Я плакалЪ...
Они мля страдают имея 47 штук в месяц...а пенсионер имея 2500 что радуется жизни??
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29.07.2020 21:05 Ответить
+20
кому не нравиться...предложите им среднюю (ну или припугните минималкой)))
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29.07.2020 21:04 Ответить
+13
Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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29.07.2020 21:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кому не нравиться...предложите им среднюю (ну или припугните минималкой)))
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29.07.2020 21:04 Ответить
ага я бы вообще им всем ошейники на шею с цепью и на ноги ядра пушечные по 16 пудов каждое набедренную повязку.. и вперед... и БОЙ барабанов с мелодией Це не вмерла Украина...
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29.07.2020 21:07 Ответить
ты похоже кацап
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29.07.2020 22:28 Ответить
о евбык сгинь сатана обрезананя иди в свою синагогу...
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29.07.2020 22:54 Ответить
Это у тебя в твоей кацапо синагоге в наказание играет гимн со словами Це не вмерла Україна.
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29.07.2020 23:50 Ответить
у меня в /одессе таких как ты просто топятв /Черном море дефективный ушлебок хавало прикрой...
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29.07.2020 23:56 Ответить
Видно, что тебя в канализации притопили.
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30.07.2020 00:01 Ответить
ребе он.
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30.07.2020 06:58 Ответить
Это какой-то позор (с).
Они же голодают.
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29.07.2020 21:08 Ответить
Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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29.07.2020 21:15 Ответить
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6510
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29.07.2020 21:17 Ответить
страдают 36 руководителей

Я плакалЪ...
Они мля страдают имея 47 штук в месяц...а пенсионер имея 2500 что радуется жизни??
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29.07.2020 21:05 Ответить
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6188
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29.07.2020 22:02 Ответить
А при чем тут третий (Соболев)? У него давно никаких должностей и он даже не депутат. Или вам пофигу что постить?
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30.07.2020 01:07 Ответить
А также Семенченко, Парасюк, Станко, Ткач и прочие борцуны за деньги.
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30.07.2020 01:13 Ответить
Че просто фамили знакомые?
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30.07.2020 21:42 Ответить
Это не просто фамилии -- это гниды-"борцуны", которые не закрывали свой лживый рот все предыдущие 5 лет, а теперь молчат, будто языки в задницы провалились.
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30.07.2020 21:56 Ответить
Не ту страну назвали ГОНДУРАСОМ.
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29.07.2020 23:12 Ответить
П№здострадальцы сраные! 47000 им мало,суки!
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31.07.2020 09:46 Ответить
М/ф "Падав торішній сніг" - "Маловато будєт! Маловато!" (С)
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29.07.2020 21:05 Ответить
Завжди було мімішно, коли чиновники жаліються на життя і розповідають, що навіть вдягаються у секонді))
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29.07.2020 21:07 Ответить
Как-то совсем нелогично. Убыточные предприятия не пострадают от зряплаты их неэффективным руководителям.
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29.07.2020 21:09 Ответить
пусть уходят
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29.07.2020 21:10 Ответить
Эффективность работы снижается правильным образом.
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29.07.2020 21:11 Ответить
Страдают руководители? а как страдают, вместо черной икры перешли на красную? Страдания бывают разные, тут кому жемчуг мелкий, а кому суп жидкий.
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29.07.2020 21:13 Ответить
млять, лещенку с наемом бояться потерять? с уки
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29.07.2020 21:14 Ответить
Если бы этих профи набрали на открытом конкурсе, то на зп в 47 000 у вас гнид, очередь стояла!
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29.07.2020 21:17 Ответить
Пусть зеленый свинорыл напишет, что на 47000 в мес прожить невозможно!
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29.07.2020 21:20 Ответить
5000 это не бедность, сказал Президент, а 47000-бедность для вас, да, **********????
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29.07.2020 21:26 Ответить
Я никого не держу, не нравится зарплата- увольняйтесь, Президент.
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29.07.2020 21:24 Ответить
не подобається ...звільняйтеся ...здається таким чином зараз модно розмовляти з підлеглими (бо ви тварі є наймані "працівники" і не більше) тому сраку в руки і наххх...але тільки після звіту про ваші "здобутки" (для держави звісно а не для власних кишень) а далі з сертифікатами до віп камер
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29.07.2020 21:28 Ответить
Абромавичус - "Был откровенный разговор на эту тему - ограничение зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц"

Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 528
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29.07.2020 21:30 Ответить
P.S.
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 7319
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29.07.2020 23:17 Ответить
Гнать их сраной метлой. Хто-то тут обливался зелёнкой насчёт суверенитета. Понаехали... Где эти патриоты из нацкорпуса и чё они не обливают зелёнкой этих чужестранцев?
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29.07.2020 21:31 Ответить
патриоты из нацкорпуса срут поносом от мысли, что можно даже криво подышать на грантоедов и еврошлюшек. Они кроме как гонятся за шариками и рисовать графити на заборах совершенно ничего не могут. Зассыки.
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29.07.2020 21:42 Ответить
ограничения зарплат/ Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман./ Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны https://censor.net/comments/locate/3197897/019214ec-359a-70b7-8532-619*********
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29.07.2020 21:33 Ответить
Выход есть!Надо урезать пенсии пенсам(а-то совсем разжирели со стажем 40 лет и пенсией 2100гр.) и доплатить этим ударникам труда!
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29.07.2020 21:35 Ответить
Увольняйтесь и ищите для себя более высокооплачиваемую работу !!!
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29.07.2020 21:40 Ответить
Да о таких специалистах Эппл и Боинг могут только мечтать.Они готовы им платить в сотни раз больше,но наши патриоты не продаются!
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29.07.2020 22:03 Ответить
Они патриоты своего кармана , а на Украину им нас...ть...
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29.07.2020 22:46 Ответить
а (три) " средних " зарплаты по стране эти суки не хотят получать за ЫНтенсивный труд ?
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29.07.2020 21:40 Ответить
Пускай им Сорос доплачивает.
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29.07.2020 21:44 Ответить
считающие Сороса светочем мира и добра на с этим не согласных сильно гневаются и ярятся https://censor.net/comments/locate/3209213/019214d3-74ab-71ac-9cfd-f08a20d514c9
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29.07.2020 22:07 Ответить
Если не устраивает зарплата - меняй работу!
Если ты классный специалист, проблем точно не будет.
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29.07.2020 21:52 Ответить
Как там Голобородько говорил? "... На куй!"
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29.07.2020 21:54 Ответить
Передайте этому литовцу, что если эти набсоветы разогнать - никто и не заметит, а миллионы валюты останутся для борьбы с вирусом!
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29.07.2020 21:55 Ответить
Это во всем мире такие советы наблюдательные есть?
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29.07.2020 22:09 Ответить
Уж точно не с такими зарплатами. В любой стране их бы уже на щитах вынесли
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29.07.2020 22:11 Ответить
Вопрос, а нахера вообще нужны эти специалисты, они же все дармоеды, если был бы частный владелец концерна, у него был бы наблюдательный совет?
Говорю четко -нет!
Да и кто эти специалисты? Наем, Лещенко и т.д? Пи...болы...
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29.07.2020 22:21 Ответить
Ой, плять. Лещенко уволится!
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29.07.2020 22:40 Ответить
- Вы мне ограничиваете зарплату !!!!!!!!
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8516
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29.07.2020 23:01 Ответить
ненасытные ублюдки...в то время как средняя зарплата 10000 - 12000 им бл.ть...всё мало сволочи...
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29.07.2020 23:49 Ответить
Этих шмолдонов надо поставить на % сделку. Украина получила прибыль в лимон, получите и вы свой %. Тогда и посмотрим, сколько они "наработали". Трудяги, мля....
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30.07.2020 04:39 Ответить
Розбалував вас агент російських спецслужб Порошенко
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30.07.2020 12:28 Ответить
 
 