МАУ звільнить через коронавірус 900 співробітників

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через пандемію COVID-19 зазнала близько 60 млн дол. збитків і збирається скоротити 900 осіб.

Про це прессекретар президента МАУ Дмитро Дьошин сказав у коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн дол. обов’язкових витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії", - сказав він.

Дьошин зауважив, що коли через карантин зупинили авіасполучення, МАУ була позбавлена можливості здійснювати операційну діяльність та генерувати прибуток.

"Простій у роботі компанії та значне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ", - сказав він.

За словами Дьошина, і зараз не можна сказати, що польоти відновлено, адже маршрути доводиться планувати з урахуванням великої кількості обмежень з боку інших держав.

МАУ здійснює лише третину або й менше від звичного обсягу польотів.

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