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Новини Коронавірус і карантин
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МАУ звільнить через коронавірус 900 співробітників

МАУ звільнить через коронавірус 900 співробітників

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через пандемію COVID-19 зазнала близько 60 млн дол. збитків і збирається скоротити 900 осіб.

Про це прессекретар президента МАУ Дмитро Дьошин сказав у коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн дол. обов’язкових витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії", - сказав він.

Дьошин зауважив, що коли через карантин зупинили авіасполучення, МАУ була позбавлена можливості здійснювати операційну діяльність та генерувати прибуток.

"Простій у роботі компанії та значне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ", - сказав він.

За словами Дьошина, і зараз не можна сказати, що польоти відновлено, адже маршрути доводиться планувати з урахуванням великої кількості обмежень з боку інших держав.

МАУ здійснює лише третину або й менше від звичного обсягу польотів.

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Автор: 

карантин (18172) скорочення (216) МАУ (823) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников - Цензор.НЕТ 1179
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29.07.2020 23:12 Відповісти
+12
Та звільняйте хоч всіх. Нафіг впала така авіакомпанія.
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30.07.2020 00:03 Відповісти
+10
А за ково ви галасавали, мау-цы? Можете не отвечать, и вирус тут ни при чем.
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29.07.2020 23:37 Відповісти
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и не говорите что это нежданчик, предупреждали все что так будет
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29.07.2020 23:05 Відповісти
но лоукостеров не пустит
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29.07.2020 23:05 Відповісти
в Дніпро точно ніколи не пустить. Кістками ляже, зубами злітну смугу перегризе, але не пустить. Це факт. Шкода що держава не націоналізувала в цієї жирної потвори ще й авіакомпанії..
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29.07.2020 23:33 Відповісти
Он уже должен за МАУ государству более 2 млрд.грн. А общая сумма долгов Бени стране уже гораздо больше 200 млрд.гривен.
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29.07.2020 23:40 Відповісти
так бубочка ж йому нібито вже все "пробачив", і за МАУ, і за Дніпроавіа..
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29.07.2020 23:49 Відповісти
Кукла просто не посмеет наезжать на "папу".
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29.07.2020 23:51 Відповісти
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30.07.2020 15:12 Відповісти
Бедные люди! А этим наблюдателям-бездельникам, абрамолещенконаемам 47 тыс. зарплаты мало! Зря платы!
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29.07.2020 23:08 Відповісти
Мир становится другим, к сожалению не в самую лучшую сторону.
Те страны, которые не поддерживают финансово своих граждан исчезнут с политической карты мира.
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29.07.2020 23:11 Відповісти
А страны, где люмпен привел к власти олигофренов? По научному -- какистократии, они как?
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29.07.2020 23:23 Відповісти
Да ты шо?! Правда про себя не понравилась? Ножкой топнешь для пущей важности?
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29.07.2020 23:36 Відповісти
На кого ножкой? На такое "0" не стоит обращать внимание, а вот СБУ стоит обратить внимание, за твою антиукраинскую деятельность. Не ссы все впереди, ничего не останется без должного внимания.
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29.07.2020 23:40 Відповісти
Да ты шо? Губки не забудь надуть для театрального эффекта. Может, глядишь, обратным давлением и мозги продует от зеленых фекалий.
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29.07.2020 23:44 Відповісти
Україна тебе вже прокляла, як і всіх, хто проти неї.
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29.07.2020 23:50 Відповісти
Долго придумывал? Сильно штырит? Проспись и мозги прояснятся.
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29.07.2020 23:53 Відповісти
СИвоха Портнов Ермак кореша твоего ватного ЗЕкловнуа, ты про них??
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30.07.2020 00:51 Відповісти
фигасе у тебя мания величия. человек-государство прям
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30.07.2020 09:32 Відповісти
А тут еще с лоукостерами приходится конкурировать и цены снижать...
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29.07.2020 23:12 Відповісти
МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников - Цензор.НЕТ 1179
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29.07.2020 23:12 Відповісти
МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников - Цензор.НЕТ 4908
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29.07.2020 23:24 Відповісти
звичайна річ для ворога України : відправити в Іловайськ добробати, приховав від генштабу свої справжні наміри віджиму активів ахмєтова, звільнити співробітників підприємства, яке він створив на базі придбаного за копійки та знищеного Аеросвіту... Цю кровожерливу потвору колись хоч хтось обнулить? Чи воно так і буде смоктати з країни кров?
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29.07.2020 23:29 Відповісти
А за ково ви галасавали, мау-цы? Можете не отвечать, и вирус тут ни при чем.
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29.07.2020 23:37 Відповісти
я думаю, що від кожного співробітника МАУ у квітні 2019-го вимагали пред'явити фотопідтвердження бюлетеню, де вони поставили хрестик. Там все строго.
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29.07.2020 23:54 Відповісти
Нарешті втомилося, падло!
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30.07.2020 01:27 Відповісти
Та звільняйте хоч всіх. Нафіг впала така авіакомпанія.
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30.07.2020 00:03 Відповісти
подписуюсь. шо в газель в 90ых билет купил
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30.07.2020 10:23 Відповісти
Угу,,иззакаронавируса,,
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30.07.2020 00:23 Відповісти
Сраний МАУ, ненавиджу.

Такої тісноти між рядами крісел в жодному лоу-кості не бачив.
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30.07.2020 00:46 Відповісти
100%
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30.07.2020 01:15 Відповісти
А когда же будет конец эпохи бедности, шот я не понял???
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30.07.2020 00:53 Відповісти
Иди работай . и не будет у тебя бедности.
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30.07.2020 01:06 Відповісти
В МАУ идти работать??
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30.07.2020 08:19 Відповісти
Да закрывайтесь уже! Еще один гешефт коломойши...
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30.07.2020 08:43 Відповісти
чего ждать пока они только долги будут расти? мау давно банкрот, дыра бездонная, ее пора забирать в государство и делать национального перевозчика уже без цен в 200 баксов за тикет харьков-киев
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30.07.2020 10:22 Відповісти
 
 