МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников

Компания "Международные авиалинии Украины" из-за пандемии COVID-19 понесла убытки в сумме $60 млн и собирается сократить 900 человек.

Об этом пресс-секретарь президента МАУ Дмитрий Дешин сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долл. обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - сказал он.

Дешин отметил, что когда из-за карантина остановили авиасообщение, МАУ не могла осуществлять операционную деятельность и генерировать прибыль.

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"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после восстановления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - сказал он.

По словам Дешина, и сейчас нельзя сказать, что полеты восстановлены, ведь маршруты приходится планировать с учетом большого количества ограничений со стороны других государств.

МАУ осуществляет только треть или меньше от привычного объема полетов.

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Напомним, о сокращении 900 сотрудников еще в мае сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - заявил он.