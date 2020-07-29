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Новости Коронавирус и карантин
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МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников

МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников

Компания "Международные авиалинии Украины" из-за пандемии COVID-19 понесла убытки в сумме $60 млн и собирается сократить 900 человек.

Об этом пресс-секретарь президента МАУ Дмитрий Дешин сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долл. обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - сказал он.

Дешин отметил, что когда из-за карантина остановили авиасообщение, МАУ не могла осуществлять операционную деятельность и генерировать прибыль.

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"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после восстановления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - сказал он.

По словам Дешина, и сейчас нельзя сказать, что полеты восстановлены, ведь маршруты приходится планировать с учетом большого количества ограничений со стороны других государств.

МАУ осуществляет только треть или меньше от привычного объема полетов.

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 Напомним, о сокращении 900 сотрудников еще в мае сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - заявил он.

Автор: 

карантин (16729) сокращение (313) МАУ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников - Цензор.НЕТ 1179
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29.07.2020 23:12 Ответить
+12
Та звільняйте хоч всіх. Нафіг впала така авіакомпанія.
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30.07.2020 00:03 Ответить
+10
А за ково ви галасавали, мау-цы? Можете не отвечать, и вирус тут ни при чем.
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29.07.2020 23:37 Ответить
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и не говорите что это нежданчик, предупреждали все что так будет
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29.07.2020 23:05 Ответить
но лоукостеров не пустит
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29.07.2020 23:05 Ответить
в Дніпро точно ніколи не пустить. Кістками ляже, зубами злітну смугу перегризе, але не пустить. Це факт. Шкода що держава не націоналізувала в цієї жирної потвори ще й авіакомпанії..
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29.07.2020 23:33 Ответить
Он уже должен за МАУ государству более 2 млрд.грн. А общая сумма долгов Бени стране уже гораздо больше 200 млрд.гривен.
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29.07.2020 23:40 Ответить
так бубочка ж йому нібито вже все "пробачив", і за МАУ, і за Дніпроавіа..
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29.07.2020 23:49 Ответить
Кукла просто не посмеет наезжать на "папу".
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29.07.2020 23:51 Ответить
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30.07.2020 15:12 Ответить
Бедные люди! А этим наблюдателям-бездельникам, абрамолещенконаемам 47 тыс. зарплаты мало! Зря платы!
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29.07.2020 23:08 Ответить
Мир становится другим, к сожалению не в самую лучшую сторону.
Те страны, которые не поддерживают финансово своих граждан исчезнут с политической карты мира.
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29.07.2020 23:11 Ответить
А страны, где люмпен привел к власти олигофренов? По научному -- какистократии, они как?
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29.07.2020 23:23 Ответить
Да ты шо?! Правда про себя не понравилась? Ножкой топнешь для пущей важности?
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29.07.2020 23:36 Ответить
На кого ножкой? На такое "0" не стоит обращать внимание, а вот СБУ стоит обратить внимание, за твою антиукраинскую деятельность. Не ссы все впереди, ничего не останется без должного внимания.
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29.07.2020 23:40 Ответить
Да ты шо? Губки не забудь надуть для театрального эффекта. Может, глядишь, обратным давлением и мозги продует от зеленых фекалий.
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29.07.2020 23:44 Ответить
Україна тебе вже прокляла, як і всіх, хто проти неї.
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29.07.2020 23:50 Ответить
Долго придумывал? Сильно штырит? Проспись и мозги прояснятся.
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29.07.2020 23:53 Ответить
СИвоха Портнов Ермак кореша твоего ватного ЗЕкловнуа, ты про них??
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30.07.2020 00:51 Ответить
фигасе у тебя мания величия. человек-государство прям
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30.07.2020 09:32 Ответить
А тут еще с лоукостерами приходится конкурировать и цены снижать...
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29.07.2020 23:12 Ответить
МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников - Цензор.НЕТ 1179
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29.07.2020 23:12 Ответить
МАУ уволит из-за коронавируса 900 сотрудников - Цензор.НЕТ 4908
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29.07.2020 23:24 Ответить
звичайна річ для ворога України : відправити в Іловайськ добробати, приховав від генштабу свої справжні наміри віджиму активів ахмєтова, звільнити співробітників підприємства, яке він створив на базі придбаного за копійки та знищеного Аеросвіту... Цю кровожерливу потвору колись хоч хтось обнулить? Чи воно так і буде смоктати з країни кров?
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29.07.2020 23:29 Ответить
А за ково ви галасавали, мау-цы? Можете не отвечать, и вирус тут ни при чем.
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29.07.2020 23:37 Ответить
я думаю, що від кожного співробітника МАУ у квітні 2019-го вимагали пред'явити фотопідтвердження бюлетеню, де вони поставили хрестик. Там все строго.
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29.07.2020 23:54 Ответить
Нарешті втомилося, падло!
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30.07.2020 01:27 Ответить
Та звільняйте хоч всіх. Нафіг впала така авіакомпанія.
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30.07.2020 00:03 Ответить
подписуюсь. шо в газель в 90ых билет купил
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30.07.2020 10:23 Ответить
Угу,,иззакаронавируса,,
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30.07.2020 00:23 Ответить
Сраний МАУ, ненавиджу.

Такої тісноти між рядами крісел в жодному лоу-кості не бачив.
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30.07.2020 00:46 Ответить
100%
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30.07.2020 01:15 Ответить
А когда же будет конец эпохи бедности, шот я не понял???
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30.07.2020 00:53 Ответить
Иди работай . и не будет у тебя бедности.
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30.07.2020 01:06 Ответить
В МАУ идти работать??
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30.07.2020 08:19 Ответить
Да закрывайтесь уже! Еще один гешефт коломойши...
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30.07.2020 08:43 Ответить
чего ждать пока они только долги будут расти? мау давно банкрот, дыра бездонная, ее пора забирать в государство и делать национального перевозчика уже без цен в 200 баксов за тикет харьков-киев
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30.07.2020 10:22 Ответить
 
 