У заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус

Заступник глави Офісу простих рішень і результатів, який очолює колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, Олександр Ольшанський захворів на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили в Офісі простих рішень і результатів.

Минулої середи Ольшанський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію і відтоді лікується. Поки інформації про його стан і перебіг хвороби немає.

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