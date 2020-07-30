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Новини Коронавірус і карантин
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У заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус

У заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус

Заступник глави Офісу простих рішень і результатів, який очолює колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, Олександр Ольшанський захворів на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили в Офісі простих рішень і результатів.

Минулої середи Ольшанський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію і відтоді лікується. Поки інформації про його стан і перебіг хвороби немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Автор: 

карантин (18172) Саакашвілі Міхеіл (2155) Ольшанський Олександр (11) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
КОМИК ОН БЫЛ ТОЖЕ ХРЕНОВЫЙ!!!
Низкопробные шутки для нетребовательной аудитории ,с не очень высоким интеллектом и умственными способностями... Коих в Украине оказалось 73%... "Увы" и "АХ"
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30.07.2020 01:08 Відповісти
+10
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 9941
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30.07.2020 00:40 Відповісти
+7
"Глава Офиса простых решений и результатов"

ОБАЛДЕТЬ!!!🤣🤣🤣
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30.07.2020 00:59 Відповісти
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бл... в девятку... может хоть зацепит
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30.07.2020 00:32 Відповісти
Кстати чем выше должность тем больше вероятность обрести COVID и это уже как бы народная примета, после третьего круга возможно станут лауреатами - нобебелятами
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30.07.2020 00:35 Відповісти
Сбрей усы, оголи голову и ковид отстанет
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30.07.2020 00:40 Відповісти
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 9941
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30.07.2020 00:40 Відповісти
Справа не в зовнішності , а в гнилій сутності "керманичів".
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30.07.2020 00:56 Відповісти
КОМИК ОН БЫЛ ТОЖЕ ХРЕНОВЫЙ!!!
Низкопробные шутки для нетребовательной аудитории ,с не очень высоким интеллектом и умственными способностями... Коих в Украине оказалось 73%... "Увы" и "АХ"
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30.07.2020 01:08 Відповісти
Хіба Барига краще була ? Добре , що дурні порозумнішали , адже їхній відсоток істотно зменшився .
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30.07.2020 02:34 Відповісти
Порошенко был не лучше..
ОН БЫЛ ЛУЧШИМ ,В ИСТОРИИ УКРАИНЫ ,ЗА ГОДЫ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР!!
Мне очень жаль ,что многие этого ещё не поняли...
БОЮСЬ,ЧТО ПОЙМЁТЕ ПОЗДНО .... Вы уже потеряли года 3-4.! Многое придётся начинать с самого начала.
А вам,Костянтин,вопрос "на засыпку": " Почему среди всевозможных дел,инкриминируемых Порошенко,нет ни одного дела о растрато ,присвоении госсредств??"
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30.07.2020 03:02 Відповісти
Эти дела есть, по этим делам нет пока судебных процессов. Кроме того, есть вопросы именно морального характера. Например, офшоры, за которые так ругают порошенко, разрешены в Украине . Пользоваться ими можно, но вот вопрос второй, если ими пользуется президент воюющей страны и избегает оплаты налогов таким вот законным способом. У порошенко есть прекрасные адвокаты, есть связи на западе- но , тем не менее, Новак , Жвания, другие его подельники могут дать на него показания. Все ещё только начинается
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30.07.2020 06:49 Відповісти
Дела по моральному кодексу? Где то уж проходили...!
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30.07.2020 07:06 Відповісти
По 'моральному кодексу' его уже осудили, сказав нет на выборах.
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30.07.2020 07:08 Відповісти
Весь цей цирк під назвою «посадити Пороха» задуманий щоб відвернути увагу лохторату від власних злочинів ЗЄ і КО та від зливу України Х...лу!
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30.07.2020 10:10 Відповісти
Видимо супер-лишнехромосомные юризды портновы ждут, пока пройдет срок давности по этим "преступлениям"! По офшорам портнов уже получил уголовное дело в Панаме, где подавал на Петю в суд. Можете к нему присоединиться (в Гуантанамо)
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30.07.2020 10:23 Відповісти
Таня! Поскольку вы ответили на МОЙ коммент,ПОСЛЕДНИЙ РАЗ отвечу вам!
1.Все дела,которые возбуждены против Порошенко,давно озвучены .
2.Судебный процесс был только по одному делу! Чем он закончился всем известно!
3.НЕТ "финансовых" дел,(ну только ,если вы вчера не написали заявление и дело возбудили)
Это по поводу вашей лжи... А теперь второе и последнее!
По нашему прошлому общению с вами,я надеялась,что вы поняли моё нежелание продолжать с вами дискутировать на любые темы. Ан нет!
Я стараюсь,по-жизни,не обижать людей и отношусь ко всем доброжелательно (наверное поэтому у меня мого друзей),но если меня "достают"-я "удаляю" из своей жизни без "выяснения отношений". И,даже,если потом хотят вернуться (это не о вас) Я НЕ МОГУ вернуться к прежним отношениям...Таких людей,в моей жизни ,было трое!(1 в 20лет... )
ВЫ,ЧЕТВЁРТАЯ..... ПРЕДУПРЕЖДАЮ Я буду удалять ваши комменты (в ответ на мои) ,не читая (отправлять в спам)
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30.07.2020 19:30 Відповісти
😁
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30.07.2020 21:08 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що вони порозумнішали? Відсутність розуму є медичною проблемою, яка не лікується.
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30.07.2020 03:27 Відповісти
Впевнений , відкинемо "соціологію" - шльондру того , хто її замовляє ,- лише факти : відсоток підтримки порошенка істотно знизився , так само , з тих самих причин зеленський проходить шлях брехні , яким назад не повернутись .
Єдиний визначник , для мене , за яким обісрались обидва - ставлення до захисників батьківщини. А показник справді українського Президента - якщо його діти житимуть , навчатимуться і лікуватимуться в Україні в закладах для всіх , а не лише для владних виродків .
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30.07.2020 03:43 Відповісти
Я не знаю справжньої соціології стосовно підтримки Порошенка, але знаю про відсутність білих та пухнастих політиків. Кажете, що обидва обісралися? Можливо і обидва, але не був Порошенко московською шльондрою, як сьогоднішня влада. Не все було можливим зробити, а битися головою об стіну контрпродуктивно. Порошенко був кроком вперед від москви, а Зе це налигач на якому ведуть українців у московське болото.
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30.07.2020 04:11 Відповісти
Главпетух всё больше становится похож на главпопугая.
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 2685
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30.07.2020 05:59 Відповісти
Теперь все уйдут в самоизоляцию...
А там еще чуть-чуть и власть поменяется, не успеют реформ неначатых завершить...
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30.07.2020 00:42 Відповісти
Так уже дважды за год поменялась: сначала соросята пришли, а потом ахметята.
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30.07.2020 01:10 Відповісти
Меркель весной была 2 недели на самоизоляции, а Борис больше месяца лечился, и что произошло?
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30.07.2020 09:16 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус"

А ещё "Даёшь таварисчи" безвиз с Китаем.
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30.07.2020 00:50 Відповісти
Пусть этого негодяя посадят в украинскую больницу.
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30.07.2020 00:50 Відповісти
Маю просте рішення цього питання . Дуууууже дорого .
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30.07.2020 00:55 Відповісти
"Глава Офиса простых решений и результатов"

ОБАЛДЕТЬ!!!🤣🤣🤣
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30.07.2020 00:59 Відповісти
Захворів заступник . Не розумію , навіщо успішний бізнесмен , який заробляв власним розумом поперся до цих аферистів . Після співпраці Саакашвілі з Порошенком - Міхеїл вже відпрацьований матеріал , нікуди не годиться .
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30.07.2020 01:06 Відповісти
Ольшанский не "успешный бизнесмен", а кацапский зиц-председатель. Посмотрите в реестре как называлась раньше его контора, до "Ольшанский и партнеры".
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30.07.2020 10:25 Відповісти
"Простота - хуже воровства !" (С)
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30.07.2020 01:10 Відповісти
Самые простые решения уже были раньше:
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 8606
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30.07.2020 06:02 Відповісти
"Общество любителей велосипедистов и дойных коров" - (Ильф и Петров)
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30.07.2020 08:32 Відповісти
Уже замочили ?
Михо, чем же он так проштрафился ?
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30.07.2020 01:08 Відповісти
Контора «Рога і копита» залишилась без нагляду.
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30.07.2020 01:15 Відповісти
Так у кожного слуги народу є свої роги і копита. У жінок слуг народу роги закриває зачіска, а на копитах педикюр🤷
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30.07.2020 02:12 Відповісти
Это его единственное достижение на посту.
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30.07.2020 01:25 Відповісти
На мою думку , Ваш коментар - найвлучніший .
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30.07.2020 02:40 Відповісти
Заместитель главы Офиса простых решений и результатов...Источник: https://censor.net.ua/n3210911
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У них не тільки прості рішення, але і прості результати: спати, їсти срати... Надоїло срати? Одружився, став слугою народу, вкрав і тікаєш із вкраденим. Прості рішення і прості результати, а далі хоч камені на голову зебілам.🥴
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30.07.2020 01:54 Відповісти
Офіс простих рішень і результатів... 🤪
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30.07.2020 02:12 Відповісти
Це крутіше ніж дирекція туманів
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30.07.2020 04:35 Відповісти
У заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 321
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30.07.2020 09:09 Відповісти
Александр, выздоравливайте!
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30.07.2020 07:03 Відповісти
Бесноватый Михо с получением денежного содержания притих ! Не слышно более угроз ненасытным олигархам ,спят спокойно барыги. Видно всё дело в достатке!
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30.07.2020 10:30 Відповісти
 
 