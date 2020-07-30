У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус

Заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Александр Ольшанский заболел COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщили в Офисе простых решений и результатов.



В прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.

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