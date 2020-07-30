4 221 44
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус
Заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Александр Ольшанский заболел COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщили в Офисе простых решений и результатов.
В прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.
Топ комментарии
+13 Yasina Nina
показать весь комментарий30.07.2020 01:08 Ответить Ссылка
+10 Стрелок
показать весь комментарий30.07.2020 00:40 Ответить Ссылка
+7 Yasina Nina
показать весь комментарий30.07.2020 00:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Низкопробные шутки для нетребовательной аудитории ,с не очень высоким интеллектом и умственными способностями... Коих в Украине оказалось 73%... "Увы" и "АХ"
ОН БЫЛ ЛУЧШИМ ,В ИСТОРИИ УКРАИНЫ ,ЗА ГОДЫ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР!!
Мне очень жаль ,что многие этого ещё не поняли...
БОЮСЬ,ЧТО ПОЙМЁТЕ ПОЗДНО .... Вы уже потеряли года 3-4.! Многое придётся начинать с самого начала.
А вам,Костянтин,вопрос "на засыпку": " Почему среди всевозможных дел,инкриминируемых Порошенко,нет ни одного дела о растрато ,присвоении госсредств??"
1.Все дела,которые возбуждены против Порошенко,давно озвучены .
2.Судебный процесс был только по одному делу! Чем он закончился всем известно!
3.НЕТ "финансовых" дел,(ну только ,если вы вчера не написали заявление и дело возбудили)
Это по поводу вашей лжи... А теперь второе и последнее!
По нашему прошлому общению с вами,я надеялась,что вы поняли моё нежелание продолжать с вами дискутировать на любые темы. Ан нет!
Я стараюсь,по-жизни,не обижать людей и отношусь ко всем доброжелательно (наверное поэтому у меня мого друзей),но если меня "достают"-я "удаляю" из своей жизни без "выяснения отношений". И,даже,если потом хотят вернуться (это не о вас) Я НЕ МОГУ вернуться к прежним отношениям...Таких людей,в моей жизни ,было трое!(1 в 20лет... )
ВЫ,ЧЕТВЁРТАЯ..... ПРЕДУПРЕЖДАЮ Я буду удалять ваши комменты (в ответ на мои) ,не читая (отправлять в спам)
Єдиний визначник , для мене , за яким обісрались обидва - ставлення до захисників батьківщини. А показник справді українського Президента - якщо його діти житимуть , навчатимуться і лікуватимуться в Україні в закладах для всіх , а не лише для владних виродків .
А там еще чуть-чуть и власть поменяется, не успеют реформ неначатых завершить...
А ещё "Даёшь таварисчи" безвиз с Китаем.
ОБАЛДЕТЬ!!!🤣🤣🤣
Михо, чем же он так проштрафился ?
---------------------------------
У них не тільки прості рішення, але і прості результати: спати, їсти срати... Надоїло срати? Одружився, став слугою народу, вкрав і тікаєш із вкраденим. Прості рішення і прості результати, а далі хоч камені на голову зебілам.🥴