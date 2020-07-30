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Новости Коронавирус и карантин
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У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус

У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус

Заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Александр Ольшанский заболел COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщили в Офисе простых решений и результатов.

В прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.

Также читайте: Скорее всего, систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Автор: 

карантин (16729) Саакашвили Михеил (3307) Ольшанский (8) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
КОМИК ОН БЫЛ ТОЖЕ ХРЕНОВЫЙ!!!
Низкопробные шутки для нетребовательной аудитории ,с не очень высоким интеллектом и умственными способностями... Коих в Украине оказалось 73%... "Увы" и "АХ"
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30.07.2020 01:08 Ответить
+10
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 9941
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30.07.2020 00:40 Ответить
+7
"Глава Офиса простых решений и результатов"

ОБАЛДЕТЬ!!!🤣🤣🤣
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30.07.2020 00:59 Ответить
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бл... в девятку... может хоть зацепит
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30.07.2020 00:32 Ответить
Кстати чем выше должность тем больше вероятность обрести COVID и это уже как бы народная примета, после третьего круга возможно станут лауреатами - нобебелятами
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30.07.2020 00:35 Ответить
Сбрей усы, оголи голову и ковид отстанет
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30.07.2020 00:40 Ответить
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 9941
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30.07.2020 00:40 Ответить
Справа не в зовнішності , а в гнилій сутності "керманичів".
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30.07.2020 00:56 Ответить
КОМИК ОН БЫЛ ТОЖЕ ХРЕНОВЫЙ!!!
Низкопробные шутки для нетребовательной аудитории ,с не очень высоким интеллектом и умственными способностями... Коих в Украине оказалось 73%... "Увы" и "АХ"
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30.07.2020 01:08 Ответить
Хіба Барига краще була ? Добре , що дурні порозумнішали , адже їхній відсоток істотно зменшився .
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30.07.2020 02:34 Ответить
Порошенко был не лучше..
ОН БЫЛ ЛУЧШИМ ,В ИСТОРИИ УКРАИНЫ ,ЗА ГОДЫ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР!!
Мне очень жаль ,что многие этого ещё не поняли...
БОЮСЬ,ЧТО ПОЙМЁТЕ ПОЗДНО .... Вы уже потеряли года 3-4.! Многое придётся начинать с самого начала.
А вам,Костянтин,вопрос "на засыпку": " Почему среди всевозможных дел,инкриминируемых Порошенко,нет ни одного дела о растрато ,присвоении госсредств??"
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30.07.2020 03:02 Ответить
Эти дела есть, по этим делам нет пока судебных процессов. Кроме того, есть вопросы именно морального характера. Например, офшоры, за которые так ругают порошенко, разрешены в Украине . Пользоваться ими можно, но вот вопрос второй, если ими пользуется президент воюющей страны и избегает оплаты налогов таким вот законным способом. У порошенко есть прекрасные адвокаты, есть связи на западе- но , тем не менее, Новак , Жвания, другие его подельники могут дать на него показания. Все ещё только начинается
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30.07.2020 06:49 Ответить
Дела по моральному кодексу? Где то уж проходили...!
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30.07.2020 07:06 Ответить
По 'моральному кодексу' его уже осудили, сказав нет на выборах.
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30.07.2020 07:08 Ответить
Весь цей цирк під назвою «посадити Пороха» задуманий щоб відвернути увагу лохторату від власних злочинів ЗЄ і КО та від зливу України Х...лу!
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30.07.2020 10:10 Ответить
Видимо супер-лишнехромосомные юризды портновы ждут, пока пройдет срок давности по этим "преступлениям"! По офшорам портнов уже получил уголовное дело в Панаме, где подавал на Петю в суд. Можете к нему присоединиться (в Гуантанамо)
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30.07.2020 10:23 Ответить
Таня! Поскольку вы ответили на МОЙ коммент,ПОСЛЕДНИЙ РАЗ отвечу вам!
1.Все дела,которые возбуждены против Порошенко,давно озвучены .
2.Судебный процесс был только по одному делу! Чем он закончился всем известно!
3.НЕТ "финансовых" дел,(ну только ,если вы вчера не написали заявление и дело возбудили)
Это по поводу вашей лжи... А теперь второе и последнее!
По нашему прошлому общению с вами,я надеялась,что вы поняли моё нежелание продолжать с вами дискутировать на любые темы. Ан нет!
Я стараюсь,по-жизни,не обижать людей и отношусь ко всем доброжелательно (наверное поэтому у меня мого друзей),но если меня "достают"-я "удаляю" из своей жизни без "выяснения отношений". И,даже,если потом хотят вернуться (это не о вас) Я НЕ МОГУ вернуться к прежним отношениям...Таких людей,в моей жизни ,было трое!(1 в 20лет... )
ВЫ,ЧЕТВЁРТАЯ..... ПРЕДУПРЕЖДАЮ Я буду удалять ваши комменты (в ответ на мои) ,не читая (отправлять в спам)
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30.07.2020 19:30 Ответить
😁
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30.07.2020 21:08 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що вони порозумнішали? Відсутність розуму є медичною проблемою, яка не лікується.
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30.07.2020 03:27 Ответить
Впевнений , відкинемо "соціологію" - шльондру того , хто її замовляє ,- лише факти : відсоток підтримки порошенка істотно знизився , так само , з тих самих причин зеленський проходить шлях брехні , яким назад не повернутись .
Єдиний визначник , для мене , за яким обісрались обидва - ставлення до захисників батьківщини. А показник справді українського Президента - якщо його діти житимуть , навчатимуться і лікуватимуться в Україні в закладах для всіх , а не лише для владних виродків .
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30.07.2020 03:43 Ответить
Я не знаю справжньої соціології стосовно підтримки Порошенка, але знаю про відсутність білих та пухнастих політиків. Кажете, що обидва обісралися? Можливо і обидва, але не був Порошенко московською шльондрою, як сьогоднішня влада. Не все було можливим зробити, а битися головою об стіну контрпродуктивно. Порошенко був кроком вперед від москви, а Зе це налигач на якому ведуть українців у московське болото.
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30.07.2020 04:11 Ответить
Главпетух всё больше становится похож на главпопугая.
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 2685
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30.07.2020 05:59 Ответить
Теперь все уйдут в самоизоляцию...
А там еще чуть-чуть и власть поменяется, не успеют реформ неначатых завершить...
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30.07.2020 00:42 Ответить
Так уже дважды за год поменялась: сначала соросята пришли, а потом ахметята.
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30.07.2020 01:10 Ответить
Меркель весной была 2 недели на самоизоляции, а Борис больше месяца лечился, и что произошло?
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30.07.2020 09:16 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус"

А ещё "Даёшь таварисчи" безвиз с Китаем.
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30.07.2020 00:50 Ответить
Пусть этого негодяя посадят в украинскую больницу.
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30.07.2020 00:50 Ответить
Маю просте рішення цього питання . Дуууууже дорого .
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30.07.2020 00:55 Ответить
"Глава Офиса простых решений и результатов"

ОБАЛДЕТЬ!!!🤣🤣🤣
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30.07.2020 00:59 Ответить
Захворів заступник . Не розумію , навіщо успішний бізнесмен , який заробляв власним розумом поперся до цих аферистів . Після співпраці Саакашвілі з Порошенком - Міхеїл вже відпрацьований матеріал , нікуди не годиться .
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30.07.2020 01:06 Ответить
Ольшанский не "успешный бизнесмен", а кацапский зиц-председатель. Посмотрите в реестре как называлась раньше его контора, до "Ольшанский и партнеры".
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30.07.2020 10:25 Ответить
"Простота - хуже воровства !" (С)
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30.07.2020 01:10 Ответить
Самые простые решения уже были раньше:
У заместителя Саакашвили Ольшанского обнаружили коронавирус - Цензор.НЕТ 8606
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30.07.2020 06:02 Ответить
"Общество любителей велосипедистов и дойных коров" - (Ильф и Петров)
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30.07.2020 08:32 Ответить
Уже замочили ?
Михо, чем же он так проштрафился ?
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30.07.2020 01:08 Ответить
Контора «Рога і копита» залишилась без нагляду.
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30.07.2020 01:15 Ответить
Так у кожного слуги народу є свої роги і копита. У жінок слуг народу роги закриває зачіска, а на копитах педикюр🤷
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30.07.2020 02:12 Ответить
Это его единственное достижение на посту.
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30.07.2020 01:25 Ответить
На мою думку , Ваш коментар - найвлучніший .
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30.07.2020 02:40 Ответить
Заместитель главы Офиса простых решений и результатов...Источник: https://censor.net.ua/n3210911
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У них не тільки прості рішення, але і прості результати: спати, їсти срати... Надоїло срати? Одружився, став слугою народу, вкрав і тікаєш із вкраденим. Прості рішення і прості результати, а далі хоч камені на голову зебілам.🥴
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30.07.2020 01:54 Ответить
Офіс простих рішень і результатів... 🤪
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30.07.2020 02:12 Ответить
Це крутіше ніж дирекція туманів
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30.07.2020 04:35 Ответить
У заступника Саакашвілі Ольшанського виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 321
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30.07.2020 09:09 Ответить
Александр, выздоравливайте!
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30.07.2020 07:03 Ответить
Бесноватый Михо с получением денежного содержания притих ! Не слышно более угроз ненасытным олигархам ,спят спокойно барыги. Видно всё дело в достатке!
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30.07.2020 10:30 Ответить
 
 