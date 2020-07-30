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Новини
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Єдиний Е-квиток на всі види транспорту запрацює в серпні, - Криклій

Єдиний Е-квиток на всі види транспорту запрацює в серпні, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що єдиний Е-квиток на всі види транспорту, проєкт щодо впровадження якого підтримали на засіданні Кабміну, запрацює вже в серпні.

Про це Криклій сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами міністра, Україна стане однією з небагатьох європейських країн, які запустять цю програму не в межах одного міста.

"Це об'єднання всіх видів транспорту: залізничного, внутрішнього авіасполучення, автобусних перевезень і муніципального. Починаємо все в межах країни, а потім можна буде підключати і міжнародні перевезення", - розповів Криклій.

Київ, Харків і Дніпро вже протестували свою систему єдиного квитка. Там він буде працювати в межах муніципального транспорту.

Криклій показав, яким зараз є квиток: має розмір аркуша А4, на ньому є кілька QR-кодів і детально розписана логістика для пасажирів.

Єдиний Е-квиток на всі види транспорту запрацює в серпні, - Криклій 01

Остаточний варіант Е-квитка буде іншим, обіцяє Криклій. За словами міністра, фактично це буде невеликий квиток з єдиним QR-кодом, що об'єднає всі необхідні види транспорту, який для себе обере пасажир. Придбати квиток можна буде на сервісі Smart Ticket орієнтовно за тиждень. Тоді і запрацює послуга єдиного Е-квитка.

Єдиний Е-квиток на всі види транспорту запрацює в серпні, - Криклій 02

"Починаємо з нічних поїздів за напрямками Харків, Львів, Київ і метрополітен підключаємо. Це початковий етап - нічні поїзди та метрополітен. Орієнтовно протягом місяця - весь муніципальний транспорт Києва", - розповів міністр Владислав Криклій.

Також читайте: За квитки на скасовані поїзди українцям вже повернули майже 130 млн грн, - "Укрзалізниця"

Автор: 

квитки (449) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+3
пля, каждый год новый "единый" билет, вы задолбали уже.
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30.07.2020 09:46 Відповісти
+3
а разве ****** это не министр из правительства самокатчика?
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30.07.2020 09:48 Відповісти
+3
Размер маловат, надо А3
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30.07.2020 10:11 Відповісти
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Ще б є-********** почав би працювати.
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30.07.2020 09:45 Відповісти
... а так поки що працюють диванні є-бійці є-фронту. Гы.
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30.07.2020 09:52 Відповісти
хреново ти працюєш
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30.07.2020 09:55 Відповісти
пля, каждый год новый "единый" билет, вы задолбали уже.
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30.07.2020 09:46 Відповісти
а разве ****** это не министр из правительства самокатчика?
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30.07.2020 09:48 Відповісти
Носятся с этим никому не нужным билетом, як дурень з ступою.
Накупили уже этих уродливых китайских автоматов газводы, которые никогда не будут работать, надо ж оправдать распил.
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30.07.2020 09:48 Відповісти
Может кто пояснить что означает приставка "Е-"?
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30.07.2020 09:48 Відповісти
Спроси у того, кто такую жуйню пишет. Писать надо либо по украински, либо по английски. А тут рюский суржик. Гіы
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30.07.2020 09:53 Відповісти
Та хоть так, хоть так. Мне все равно интересно что же такое эта новомодная приставка означает. Что, нельзя было просто сказать единый билет.
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30.07.2020 10:10 Відповісти
там должна быть приставка Э - электронный (а не единый) билет. По аглицки e-ticket.
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30.07.2020 11:47 Відповісти
ох уж мне эти новомодности...
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30.07.2020 13:44 Відповісти
Размер маловат, надо А3
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30.07.2020 10:11 Відповісти
у самой бедной страны Европы нет других забот
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30.07.2020 10:32 Відповісти
Золотые слова. Они делают,что умеют. Это же не создавать условия для инвестиций, это же комплексная задача. Куда проще показывать фокусы в виде е билетов,дегетализации, видосики забабахать и прочую муру для зебилоидов.
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30.07.2020 10:59 Відповісти
*****...
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30.07.2020 11:54 Відповісти
Однозанчно Криклый и друзья заслужили по е-баллу от общества, за свои инновации.
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30.07.2020 12:03 Відповісти
 
 