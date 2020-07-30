Единый Е-билет на все виды транспорта заработает в августе, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что единый Е-билет на все виды транспорта, проект по внедрению которого поддержали на заседании Кабмина, заработает уже в августе.

Об этом Криклий сказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам министра, Украина станет одной из немногих европейских стран, которые запустят эту программу не в пределах одного города.

"Это объединение всех видов транспорта: железнодорожного, внутреннего авиасообщения, автобусных перевозок и муниципального. Начинаем все в пределах страны, а потом можно будет подключать и международные перевозки", - рассказал Криклий.

Киев, Харьков и Днепр уже протестировали свою систему единого билета. Там он будет работать в рамках муниципального транспорта.

Криклий показал, как сейчас выглядит билет: имеет размер листа А4, на нем есть несколько QR-кодов и детально расписана логистика для пассажиров.

Окончательный вариант Е-билета будет другим, обещает Криклий. По словам министра, фактически это будет небольшой билет с единственным QR-кодом, который объединит все необходимые виды транспорта, который для себя выберет пассажир. Приобрести билет можно будет на сервисе Smart Ticket ориентировочно через неделю. Тогда и заработает услуга единого Е-билета.

"Начинаем с ночных поездов по направлениям Харьков, Львов, Киев и метрополитен подключаем. Это начальный этап - ночные поезда и метрополитен. Ориентировочно в течение месяца - весь муниципальный транспорт Киева", - рассказал министр Владислав Криклий.

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