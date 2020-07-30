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Единый Е-билет на все виды транспорта заработает в августе, - Криклий

Единый Е-билет на все виды транспорта заработает в августе, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что единый Е-билет на все виды транспорта, проект по внедрению которого поддержали на заседании Кабмина, заработает уже в августе.

Об этом Криклий сказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам министра, Украина станет одной из немногих европейских стран, которые запустят эту программу не в пределах одного города.

"Это объединение всех видов транспорта: железнодорожного, внутреннего авиасообщения, автобусных перевозок и муниципального. Начинаем все в пределах страны, а потом можно будет подключать и международные перевозки", - рассказал Криклий.

Киев, Харьков и Днепр уже протестировали свою систему единого билета. Там он будет работать в рамках муниципального транспорта.

Криклий показал, как сейчас выглядит билет: имеет размер листа А4, на нем есть несколько QR-кодов и детально расписана логистика для пассажиров.

Единый Е-билет на все виды транспорта заработает в августе, - Криклий 01

Окончательный вариант Е-билета будет другим, обещает Криклий. По словам министра, фактически это будет небольшой билет с единственным QR-кодом, который объединит все необходимые виды транспорта, который для себя выберет пассажир. Приобрести билет можно будет на сервисе Smart Ticket ориентировочно через неделю. Тогда и заработает услуга единого Е-билета.

Единый Е-билет на все виды транспорта заработает в августе, - Криклий 02

"Начинаем с ночных поездов по направлениям Харьков, Львов, Киев и метрополитен подключаем. Это начальный этап - ночные поезда и метрополитен. Ориентировочно в течение месяца - весь муниципальный транспорт Киева", - рассказал министр Владислав Криклий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы могут полететь на отдых в Турцию, Албанию, Египет, Болгарию, Черногорию и Хорватию, - Криклий

Автор: 

билеты (317) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+3
пля, каждый год новый "единый" билет, вы задолбали уже.
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30.07.2020 09:46 Ответить
+3
а разве ****** это не министр из правительства самокатчика?
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30.07.2020 09:48 Ответить
+3
Размер маловат, надо А3
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30.07.2020 10:11 Ответить
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Ще б є-********** почав би працювати.
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30.07.2020 09:45 Ответить
... а так поки що працюють диванні є-бійці є-фронту. Гы.
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30.07.2020 09:52 Ответить
хреново ти працюєш
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30.07.2020 09:55 Ответить
пля, каждый год новый "единый" билет, вы задолбали уже.
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30.07.2020 09:46 Ответить
а разве ****** это не министр из правительства самокатчика?
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30.07.2020 09:48 Ответить
Носятся с этим никому не нужным билетом, як дурень з ступою.
Накупили уже этих уродливых китайских автоматов газводы, которые никогда не будут работать, надо ж оправдать распил.
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30.07.2020 09:48 Ответить
Может кто пояснить что означает приставка "Е-"?
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30.07.2020 09:48 Ответить
Спроси у того, кто такую жуйню пишет. Писать надо либо по украински, либо по английски. А тут рюский суржик. Гіы
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30.07.2020 09:53 Ответить
Та хоть так, хоть так. Мне все равно интересно что же такое эта новомодная приставка означает. Что, нельзя было просто сказать единый билет.
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30.07.2020 10:10 Ответить
там должна быть приставка Э - электронный (а не единый) билет. По аглицки e-ticket.
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30.07.2020 11:47 Ответить
ох уж мне эти новомодности...
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30.07.2020 13:44 Ответить
Размер маловат, надо А3
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30.07.2020 10:11 Ответить
у самой бедной страны Европы нет других забот
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30.07.2020 10:32 Ответить
Золотые слова. Они делают,что умеют. Это же не создавать условия для инвестиций, это же комплексная задача. Куда проще показывать фокусы в виде е билетов,дегетализации, видосики забабахать и прочую муру для зебилоидов.
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30.07.2020 10:59 Ответить
*****...
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30.07.2020 11:54 Ответить
Однозанчно Криклый и друзья заслужили по е-баллу от общества, за свои инновации.
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30.07.2020 12:03 Ответить
 
 