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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцы могут полететь на отдых в Турцию, Албанию, Египет, Болгарию, Черногорию и Хорватию, - Криклий

Украинцы могут полететь на отдых в Турцию, Албанию, Египет, Болгарию, Черногорию и Хорватию, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, куда могут полететь украинцы на отдых по состоянию на сегодняшний день.

Об этом он рассказал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия.

Турция, Египет, Албания - въезд и возвращение без ограничений.

Черногория - 14-дневная самоизоляция после прибытия в Украину.

Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, который был сделан в течение последних 48 часов.

"Напоминаю, ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования. Данные относительно въезда меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию", - подытожил Криклий.

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Автор: 

карантин (16729) отдых (390) туризм (1543) Криклий Владислав (323) туристы (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Почти бесплатно))) от 700 до 1500 грн в зависимости от области)
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29.07.2020 11:48 Ответить
+2
Ты хотел сказать ********* ?
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29.07.2020 12:01 Ответить
+1
Та вже летять косяками
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29.07.2020 11:27 Ответить
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Так Албания же со вчерашнего дня в "красной" зоне? Возвращение без ограничений?
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29.07.2020 11:23 Ответить
Та вже летять косяками
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29.07.2020 11:27 Ответить
"Напоминаю, ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования, мы же Европа, тесты надеюсь делают бесплатно как в Германии?
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29.07.2020 11:28 Ответить
Почти бесплатно))) от 700 до 1500 грн в зависимости от области)
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29.07.2020 11:48 Ответить
Почему в статье об этом ни гу гу?
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29.07.2020 12:57 Ответить
В Україні не треба розбудовувати власну туристичну зону відпочинку? Криклій хвалиться нашими розумними сусідами? А у Криклія розуму нема?
Зєлю геть. Зелену шоблу "крикліїв" на нари з конфіскацією. Дострокові.
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29.07.2020 11:38 Ответить
У кого то есть сомнения что мы действительно живём в стране ДУРАКОВ И ДОЛБОДЯТЛОВ ?
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29.07.2020 11:45 Ответить
Ты хотел сказать ********* ?
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29.07.2020 12:01 Ответить
А Бубочка розсекретив номер рейсу до Оману? Він же там про щось домовлявся...
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29.07.2020 12:15 Ответить
зэбилы вперед! на отдых! за короной!
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29.07.2020 12:36 Ответить
депутатам от прислуги, этот список передай.
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29.07.2020 16:14 Ответить
 
 