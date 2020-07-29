Украинцы могут полететь на отдых в Турцию, Албанию, Египет, Болгарию, Черногорию и Хорватию, - Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, куда могут полететь украинцы на отдых по состоянию на сегодняшний день.
Об этом он рассказал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия.
Турция, Египет, Албания - въезд и возвращение без ограничений.
Черногория - 14-дневная самоизоляция после прибытия в Украину.
Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, который был сделан в течение последних 48 часов.
"Напоминаю, ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования. Данные относительно въезда меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию", - подытожил Криклий.
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Зєлю геть. Зелену шоблу "крикліїв" на нари з конфіскацією. Дострокові.