Влада переслідує патріотичні телеканали, тоді як прокремлівські пропагандисти почуваються набагато вільніше, - Зісельс

В Україні посилюються утиски свободи слова. За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє радянський дисидент, правозахисник, співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосиф Зісельс.

За його словами, системного тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення зазнають телеканали "Прямий", "Еспресо", "UA: Суспільне мовлення".

"Внаслідок необґрунтованого секвестру державного бюджету ледве не закрився єдиний кримськотатарський канал АТР. Через це канал-"біженець", про необхідність підтримки якого, зокрема, йдеться в постанові парламенту ЄС від лютого 2016 року, опинився на межі закриття, і досі не може відновити мовлення в повному обсязі через борги за минулий рік і вимушене звільнення більшості журналістського колективу", - говориться в повідомленні.

Зісельс вважає, що якщо численні візити представників ДБР і обшуки на "Суспільному", вилучення документів, інші дії щодо "Прямого" каналу можна було, хоч і з великими пересторогами, інтерпретувати у правовій площині, то після відвертого зізнання керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького у тому, що керівництвом ДБР йому було поставлене завдання арештувати телеканал "Прямий", ситуація набула зовсім іншого забарвлення.

"Йдеться про свідоме намагання влади здійснити незаконні дії, спрямовані на обмеження поширення в українському інформаційному просторі об’єктивної̈ інформації̈, а отже, розпочати наступ на свободу слова, діяльність журналістів та засадничі принципи демократичного суспільства", - зазначив правозахисник

Крім того, Національна рада призначила ревізію ще одному мовнику, який у своїй інформаційній політиці демонструє державницьку позицію та об’єктивний погляд на події. Йдеться про перевірку телеканалу "Еспресо" за трансляцію в ефірі програм українських служб "Радіо Свобода" та "ВВС NEWS Україна".

Водночас Зісельс зазначив, що в інформаційному просторі країни абсолютно вільно почуваються медіа, що ретранслюють кремлівську пропаганду, за російськими лекалами коментують внутрішньополітичну ситуацію у державі, поширюючи кремлівські фейки про нібито громадянську війну на Донбасі та так зване зовнішнє управління Україною.

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"Йдеться, як мінімум, про чотири телеканали, що входять до сфери впливу прокремлівського діяча Віктора Медведчука - NewsOne, "112 Україна", ZIK та Інтер (80% акцій), які почуваються набагато вільніше, ніж національно-демократичні канали", - пояснив він.

За словами правозахисника, "Прямий" та інші, згадані вище державницькі канали, сьогодні – лідери інформаційного мовлення з твердою патріотичною, демократичною, європейською позицією, що є критично важливим в умовах інформаційної війни Росії проти України. Бажання припинити мовлення "Прямого" не походить безпосередньо від Нацради чи ДБР, які, в цьому випадку, використовуються як інструменти тиску вищого керівництва країни на незалежний інформаційний простір.

"Мусимо підкреслити, що така політика суперечить європейським цінностям та європейському вибору України. Висловлюємо повну підтримку колективам усіх незалежних ЗМІ, зокрема телеканалам "Прямий" "UA: Суспільне мовлення", АТР та "Еспресо", і вимагаємо від президента України Володимира Зеленського припинити тиск на непідконтрольні владі медіа", - підсумував Зісельс.

Під заявою до влади вже підписалися понад 60 осіб, серед яких політичні діячі, громадські активісти, політв'язні і дипломати.

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