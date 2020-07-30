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Новини
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Влада переслідує патріотичні телеканали, тоді як прокремлівські пропагандисти почуваються набагато вільніше, - Зісельс

Влада переслідує патріотичні телеканали, тоді як прокремлівські пропагандисти почуваються набагато вільніше, - Зісельс

В Україні посилюються утиски свободи слова. За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє радянський дисидент, правозахисник, співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосиф Зісельс.

За його словами, системного тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення зазнають телеканали "Прямий", "Еспресо", "UA: Суспільне мовлення".

"Внаслідок необґрунтованого секвестру державного бюджету ледве не закрився єдиний кримськотатарський канал АТР. Через це канал-"біженець", про необхідність підтримки якого, зокрема, йдеться в постанові парламенту ЄС від лютого 2016 року, опинився на межі закриття, і досі не може відновити мовлення в повному обсязі через борги за минулий рік і вимушене звільнення більшості журналістського колективу", - говориться в повідомленні.

Зісельс вважає, що якщо численні візити представників ДБР і обшуки на "Суспільному", вилучення документів, інші дії щодо "Прямого" каналу можна було, хоч і з великими пересторогами, інтерпретувати у правовій площині, то після відвертого зізнання керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького у тому, що керівництвом ДБР йому було поставлене завдання арештувати телеканал "Прямий", ситуація набула зовсім іншого забарвлення.

"Йдеться про свідоме намагання влади здійснити незаконні дії, спрямовані на обмеження поширення в українському інформаційному просторі об’єктивної̈ інформації̈, а отже, розпочати наступ на свободу слова, діяльність журналістів та засадничі принципи демократичного суспільства", - зазначив правозахисник

Крім того, Національна рада призначила ревізію ще одному мовнику, який у своїй інформаційній політиці демонструє державницьку позицію та об’єктивний погляд на події. Йдеться про перевірку телеканалу "Еспресо" за трансляцію в ефірі програм українських служб "Радіо Свобода" та "ВВС NEWS Україна".

Водночас Зісельс зазначив, що в інформаційному просторі країни абсолютно вільно почуваються медіа, що ретранслюють кремлівську пропаганду, за російськими лекалами коментують внутрішньополітичну ситуацію у державі, поширюючи кремлівські фейки про нібито громадянську війну на Донбасі та так зване зовнішнє управління Україною.

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"Йдеться, як мінімум, про чотири телеканали, що входять до сфери впливу прокремлівського діяча Віктора Медведчука - NewsOne, "112 Україна", ZIK та Інтер (80% акцій), які почуваються набагато вільніше, ніж національно-демократичні канали", - пояснив він.

За словами правозахисника, "Прямий" та інші, згадані вище державницькі канали, сьогодні – лідери інформаційного мовлення з твердою патріотичною, демократичною, європейською позицією, що є критично важливим в умовах інформаційної війни Росії проти України. Бажання припинити мовлення "Прямого" не походить безпосередньо від Нацради чи ДБР, які, в цьому випадку, використовуються як інструменти тиску вищого керівництва країни на незалежний інформаційний простір.

"Мусимо підкреслити, що така політика суперечить європейським цінностям та європейському вибору України. Висловлюємо повну підтримку колективам усіх незалежних ЗМІ, зокрема телеканалам "Прямий" "UA: Суспільне мовлення", АТР та "Еспресо", і вимагаємо від президента України Володимира Зеленського припинити тиск на непідконтрольні владі медіа", - підсумував Зісельс.

Під заявою до влади вже підписалися понад 60 осіб, серед яких політичні діячі, громадські активісти, політв'язні і дипломати.

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Автор: 

Нацрада ТРМ (459) ЗМІ (1364) телебачення (1174) Зісельс Іосіф (18)


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Топ коментарі
+34
Прокацапские твари у власти.Ни чего удивительного.ЗЕбил шлюха Кремля
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30.07.2020 16:37 Відповісти
+11
Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс - Цензор.НЕТ 6291
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30.07.2020 16:43 Відповісти
+10
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
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30.07.2020 16:41 Відповісти
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Прокацапские твари у власти.Ни чего удивительного.ЗЕбил шлюха Кремля
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30.07.2020 16:37 Відповісти
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
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30.07.2020 16:41 Відповісти
І ікони самого себе має в хаті !
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30.07.2020 16:44 Відповісти
то не ікони
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30.07.2020 16:58 Відповісти
Факти, будьте ласкаві.
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30.07.2020 17:23 Відповісти
А що проти Зе можуть бути виключно порохоботи? Я от за Гриценка голосував і на 1000% проти Зе!
Проти Зе уже давно і Садовий, і Гриценко, і Свобода з Правим сектором, і навіть уже Юля! Міняй методичку!
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30.07.2020 16:44 Відповісти
І окупаційній блок ! Яка "чудова" спільнота !
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30.07.2020 16:47 Відповісти
Для мене важливо, що проти Зе:
1. Більшість ветеранів АТО і 99% ветеранів добробатів, а також більшість волонтерів;

2. УСІ праві сили - від ультраправих до націонал-демократів;
3. Переважна більшість української інтелігенції.
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30.07.2020 16:51 Відповісти
проблема в тому, що ви всі, юдьчино-грицеві, і навіть оті нацсучно-сволотні - ллєте бруд проти нас, націонал-демократів; а самі нічого проти цієї влади не чините.
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30.07.2020 17:01 Відповісти
А кто добробатам дал статус ветеранов АТО?
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30.07.2020 22:22 Відповісти
Мертвечуку продали державні канали, чи він викупив приватні?
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30.07.2020 16:52 Відповісти
Якщо це правда, то ви без напрягу підтвердите її фактами.
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30.07.2020 17:19 Відповісти
Для початку, підтвердіть фактом, що мертвечук кум Пороха. Тільки, будте ласкаві, не посилаться на невідомого інсайдера.
Яке відношення Порох має до власників, куплених мервечуком каналів? Факти !
Чи підтвердіть, чи відваліть зі своїми ватно- шмарійовськими лайновкидами.
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30.07.2020 17:18 Відповісти
Мішу хрестив , того , що окупаційну символіку ******** і тіматі .
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30.07.2020 17:25 Відповісти
Без посилання на невідомих інсайдерів, Костянтин БРЕХІВець. Факти.
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30.07.2020 17:57 Відповісти
В чому ви бачите пересмикування? Як президент країни може заборонити продаж- купівлю приватного майна ( каналу)?
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30.07.2020 17:21 Відповісти
Нормальний і патріотичний , якщо це шкодить інтересам держави , телепню ! Тобі сам Пєтя сказав , що не можна щемити ворогів , лише "безальтернативні перемир'я" ?
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30.07.2020 17:24 Відповісти
А тепер людською мовою, будь ласка.
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30.07.2020 18:00 Відповісти
Дякую, Вам, пані Чайка, за підтримку.
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30.07.2020 17:25 Відповісти
Поборимо !
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30.07.2020 18:01 Відповісти
Количество удаленных и забаненных прямо указывает на того, кто это поощрял и этому способствовал...
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30.07.2020 18:21 Відповісти
брехня!
Порошенкові тези https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/1/7222417/ "Медведчук при мені голову не міг підняти" - ще ніхто не спростував. Інша справа, що посадити його можна було би лише по-безпредєлу, по такому же беспредєлу, який творить зебільна влада стосовно самого Порошенка.
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30.07.2020 16:57 Відповісти
Шоколадник привёл его в украинскую политику ,как незаменимого переговорщика от путина и не препятствовал ему скупать рейтинговые украинские телеканалы
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30.07.2020 17:04 Відповісти
Ну, звичайно, це повністю виправдовує антиукраїнську політику зебанди, яка і дозволяє медведчуку те, що він робить, і те, що не робив за Порошенка.
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30.07.2020 18:46 Відповісти
Я Вас процитую , Ваші ж слова : "посадити його можна було би лише по-безпредєлу," , тобто Ви згодні з закликами до єднання із ворогом , з ворожою пропагандою ! З відвертою антидержавною діяльністю кума свого кумира ! Торгуйте й далі з ворогом , продайте йому мотузку , на якій він Вас вішатиме !
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30.07.2020 17:04 Відповісти
зебіл трухлявий, в ********* КК https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F 58-ї совкової статті нема і бути не може!
Якщо хочеш - калаша в руки і йди, пусти мертвечука по слідам бузини.
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30.07.2020 17:10 Відповісти
я передаю "вітання" тобі, гомосятина - без тебе Україна чистішою стане.
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30.07.2020 17:21 Відповісти
ти - дебльний гомік, Нехай шастать!
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30.07.2020 17:22 Відповісти
https://censor.net/user/234052
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
https://censor.net/comments/locate/3211041/019214cf-7ba7-7356-a37f-14ab23091476 Ответить Мне нравится 4

Потому, что у Коломойского совместный бизнес с Медведчуком?
Чтобы дополнительного Г от Г+Г было?
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30.07.2020 17:09 Відповісти
Чий Крим , накацапник ?
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30.07.2020 17:11 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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30.07.2020 17:12 Відповісти
я говорю о фактах, а не о их причинах...может "потому", может еще почему то, но факт остаётся фактом...
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30.07.2020 19:49 Відповісти
Ага.. начали щемить канал "стоматолога" и тут же ты начал орать о прокацапской власти. Кацап, мы тебя раскусили.
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30.07.2020 17:17 Відповісти
і тобі, Олеже, також дякую.
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30.07.2020 17:26 Відповісти
Хіба можна так про безгрішного ?!
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30.07.2020 16:40 Відповісти
Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс - Цензор.НЕТ 6291
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30.07.2020 16:43 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288823098876350464 38 мин

Такое впечатление, что Зеленский изолирован. То что он говорит так далеко от реалий, что становится удивительно. Разумков уже расхаживает по ОПУ. Куда то забился Ермак.
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30.07.2020 16:44 Відповісти
В Украине усиливаются притеснения свободы слова. / Свобода слова по обезьяннику Коломойского."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский/ Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского./ Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность /ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/ Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
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30.07.2020 16:55 Відповісти
Місцеві вибори покажуть остаточний розклад.
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30.07.2020 17:14 Відповісти
Любопытно, хоть один петик выскажется по новости? Или вам еврея хвалить противно?
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30.07.2020 17:25 Відповісти
Дякуючи Зісельсу я ніколи не стану антисемітом.
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30.07.2020 17:30 Відповісти
А Порох уже не Вальцман, так, зебіле? Методички вам змінили?
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30.07.2020 17:35 Відповісти
По тексту інфи: тут адміни дещо помилилися. Бо це не один Зісельс написав цю відозву.
https://prm.ua/pripiniti-utiski-na-pryamiy-espreso-ta-ua-suspilne-ruh-oporu-kapitulyatsiyi-opublikuvav-zvernennya-do-zelenskogo/ Це - звернення, поширене Рухом опору капітуляції, від українських медійників, науковців, дисидентів, військових, дипломатів, митців, активістів, представників української діаспори -- які вимагають від Президента України Володимира Зеленського припинити наступ на свободу слова.Текст звернення:

"№В Україні посилюються утиски свободи слова.
За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.
Системному тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення піддаються телеканали "Прямий", "Еспресо", "UA: Суспільне мовлення".
...." і.тд.

Тобто, не тільки про "прямий" там мова. Там - про всі опозиційні ЗМІ...
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30.07.2020 17:33 Відповісти
https://prm.ua/vi-viklikali-vogon-na-sebe-ale-trimayetes-zisels-pro-tisk-na-pryamiy-kanal/ Дисидент, член ініціативної групи "Першого грудня" Йосиф Зісельс в ефірі "Прямого" прокоментував заяву екскерівника слідчої групи ДБР Олега Корецького щодо спроб закрити ТК"Прямий" .
"Це повністю вкладається в ту політику, яку проводить популістська і дуже некомпетентна влада. Вони (влада - ред.) хочуть зробити все, що є, своїми інструментами впливу і підвищення свого електорального рівня. Оскільки вони не змогли задовольнити обіцянки, які вони давали народу, їм треба зробити якісь політичні переслідування, закрити якісь засоби масової інформації. Це повністю вкладається в ту схему повзучої гібридної та багатомірної капітуляції, де є наступ на права людей, на свободу слова і свободу ЗМІ.
Ви просто перший і найяскравіший приклад цього наступу на свободи. І ми про це говоримо, ми про це виступаємо весь час, підписуємо різні звернення. Сподіваюся, нам вдасться все ж таки зупинити ці кроки влади, бо ми не бачимо великої сили за ними. Бажання є, але сил нема великих. Люди можуть відмовитися виконувати замовлення влади. Вони шукають інших, а ті менш компетентні, ті провалюються. Справи будуть розсипатися в судах.
Результат ми бачимо. Рівень компетентності нижче плінтуса. Відступи йдуть по всім напрямам. Це приводить нас до стану мобілізації для того, щоб встигнути, коли це треба буде зробити, зробити такі перевибори, щоб вони більше не дали можливості проросійським силам і тим силам, які мріють про реванш і капітуляцію, потрапити до Верховної Ради і визначати порядок денний. Це наше завдання громадського суспільства і таких сил", - сказав Зісельс.
Він також зауважив, що тиск на "Прямий" зумовлений критикою політики чинної влади і запевнив, що громадянське суспільство буде реагувати на утиски свободи слова.
"Ви попали перші, бо ви, на мій погляд, найбільш яскравий опозиційний державницький канал, який протестує проти політики цієї влади. Чого ж ви дивуєтесь, що нас вас спрямовані ці удари? Ви викликали вогонь на себе, і ви його витримуєте. Я сподіваюся, що і з нашою допомогою. Бо, наскільки я розумію, ми зараз як громадянське суспільство також хочемо відреагувати на цей наступ на свободу слова. І ми думаємо, як це краще зробити. Ми - з вами", - наголосив Зісельс.
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30.07.2020 17:41 Відповісти
Полный беспредел твориться в одесской и Закарпатской области - УКРАИНСКИЕ КАНАЛЫ ЗАБЛОКИРОВАНЫ, зато рашкины вещают вовсю
Кто-то займётся этими фсбжшными играми ?????
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30.07.2020 17:33 Відповісти
Думаю, что пора уже садить в тюрьму причастных к этому вредительству
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30.07.2020 17:34 Відповісти
https://prm.ua/media-yaki-kritikuyut-vladu-matimut-problemi-vid-natsradi-kostinskiy-povidomiv-shho-pryamiy-5-kanal-ta-espresso-mozhut-opinitis-pid-udarom/ "Всі телеканали, які дозволяють собі критикувати владу, особисто президента Володимира Зеленського - мають проблеми від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" - розповів колишній член Нацради Сергій Костинський, відповідаючи на питання, "чи можна очікувати посилення цензури в медіа найближчим часом?"
"Як на мене, це вже здійснюється. Перші, кого це торкнулося, став телеканал "Прямий". Попереду "5 канал" (тому що вже було - ще коли я працював у Нацраді - намагання призначити йому перевірку). Вважаю, що також під ударом перебуває "Еспресо".
Тобто всі телеканали, які дозволяють собі критикувати владу, особисто президента - усі вони будуть мати проблеми від Нацради. І ми бачимо паралельно, що народні депутати, волонтери або взагалі прості люди, які мають свою думку і висловлюють її активно в соцмережах, також мають проблему з органами державної влади. Наприклад, відкриваються кримінальні справи. Аналогічну роботу, в тому числі, буде здійснювати і оновлена Національна рада. Після карантину ми з вами побачимо, що Нацрада піде зі "старту в кар'єр" - буде розглядати ці перевірки.
Взагалі кінцевою метою цієї діяльності є позбавлення таких телеканалів та радіостанцій ефірних ліцензій. Тобто повністю їх закрити руками Нацради неможливо, але можливо обмежити їхню аудиторію, обмежити вплив саме через позбавлення можливості ефірного мовлення", - говорить Костинський.
За його словами, влада буде змушувати одних замовчати, а інші просто будуть здійснювати самоцензуру, аби не потрапити під тиск влади.
"Але цього боятися не потрібно. Я не вірю, що ця влада є системною. Що вона буде довго контролювати ситуацію в Україні. Вважаю, це колос на глиняних ногах. Треба просто захищати свої права, спираючись на закон, на Конституцію і не давати можливості цій владі повністю заповнити собою весь простір", зазначає колишній член Нацради.
Крім того, Костинський розповів, що в нього ще влітку була зустріч з іноземними фахівцями, де обговорювали поточні питання щодо українського інформпростору, щодо протидії російській пропаганді.
"І вже тоді інтуїція підказувала мені, що в Україні будуть проблеми зі свободою слова. Тоді я цих іноземних експертів також попереджав про те, що, скоріш за все, будуть утиски з боку влади щодо журналістів і щодо незалежних медіа. Зараз я бачу, що мої прогнози справджуються.
Ще рік тому, коли переміг Володимир Зеленський, інтуїція підказувала, що ключовим референсом цієї влади буде намагання пересадити всю опозицію, представників попередньої влади - щоб на цьому продемонструвати свою певну ефективність. Поки що це підтверджується", - сказав він.
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30.07.2020 18:43 Відповісти
Яка людина!
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30.07.2020 18:47 Відповісти
Ну те що влада далека від українських проблем всім зрозуміло,для чого в умовах гібридної війни кодувати українські теле. канали ,хіба це не подарунок рашистам ?В тому ордло це єдиний спосіб дивитись українські канали це через супутник,тепер для жителів тих тереторій є тільки російські канали,це так ви реінтегрувати зібрались Донбас? Друге йде наступ на інформаційні проукраїнські теле канали як? 5й,Прямий,Експресо,зате медвечуківські проросійські канали де сидят українофобські морди і поливають брудом все українське ніхто і слова не скаже ,що це як не спланована диверсія.
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30.07.2020 18:49 Відповісти
В начале своей каденции у нас презом был порох, еще уважаемым, но через год полтора он становится барыгой, офшорником, шоколадом, маролером и пр.,точно такая метаморфоза происходит с шестым презом, но с более антиукраинскими бирками: рашист, коллаборант, но пока меньше коррупционных погонял, в свете этого всего, из двух зол, я бы выбрал пятого.
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30.07.2020 18:53 Відповісти
прям зарепрессировали мармеладные каналы. караул!37 год!
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31.07.2020 01:02 Відповісти
 
 