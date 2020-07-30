Влада переслідує патріотичні телеканали, тоді як прокремлівські пропагандисти почуваються набагато вільніше, - Зісельс
В Україні посилюються утиски свободи слова. За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє радянський дисидент, правозахисник, співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосиф Зісельс.
За його словами, системного тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення зазнають телеканали "Прямий", "Еспресо", "UA: Суспільне мовлення".
"Внаслідок необґрунтованого секвестру державного бюджету ледве не закрився єдиний кримськотатарський канал АТР. Через це канал-"біженець", про необхідність підтримки якого, зокрема, йдеться в постанові парламенту ЄС від лютого 2016 року, опинився на межі закриття, і досі не може відновити мовлення в повному обсязі через борги за минулий рік і вимушене звільнення більшості журналістського колективу", - говориться в повідомленні.
Зісельс вважає, що якщо численні візити представників ДБР і обшуки на "Суспільному", вилучення документів, інші дії щодо "Прямого" каналу можна було, хоч і з великими пересторогами, інтерпретувати у правовій площині, то після відвертого зізнання керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького у тому, що керівництвом ДБР йому було поставлене завдання арештувати телеканал "Прямий", ситуація набула зовсім іншого забарвлення.
"Йдеться про свідоме намагання влади здійснити незаконні дії, спрямовані на обмеження поширення в українському інформаційному просторі об’єктивної̈ інформації̈, а отже, розпочати наступ на свободу слова, діяльність журналістів та засадничі принципи демократичного суспільства", - зазначив правозахисник
Крім того, Національна рада призначила ревізію ще одному мовнику, який у своїй інформаційній політиці демонструє державницьку позицію та об’єктивний погляд на події. Йдеться про перевірку телеканалу "Еспресо" за трансляцію в ефірі програм українських служб "Радіо Свобода" та "ВВС NEWS Україна".
Водночас Зісельс зазначив, що в інформаційному просторі країни абсолютно вільно почуваються медіа, що ретранслюють кремлівську пропаганду, за російськими лекалами коментують внутрішньополітичну ситуацію у державі, поширюючи кремлівські фейки про нібито громадянську війну на Донбасі та так зване зовнішнє управління Україною.
"Йдеться, як мінімум, про чотири телеканали, що входять до сфери впливу прокремлівського діяча Віктора Медведчука - NewsOne, "112 Україна", ZIK та Інтер (80% акцій), які почуваються набагато вільніше, ніж національно-демократичні канали", - пояснив він.
За словами правозахисника, "Прямий" та інші, згадані вище державницькі канали, сьогодні – лідери інформаційного мовлення з твердою патріотичною, демократичною, європейською позицією, що є критично важливим в умовах інформаційної війни Росії проти України. Бажання припинити мовлення "Прямого" не походить безпосередньо від Нацради чи ДБР, які, в цьому випадку, використовуються як інструменти тиску вищого керівництва країни на незалежний інформаційний простір.
"Мусимо підкреслити, що така політика суперечить європейським цінностям та європейському вибору України. Висловлюємо повну підтримку колективам усіх незалежних ЗМІ, зокрема телеканалам "Прямий" "UA: Суспільне мовлення", АТР та "Еспресо", і вимагаємо від президента України Володимира Зеленського припинити тиск на непідконтрольні владі медіа", - підсумував Зісельс.
Під заявою до влади вже підписалися понад 60 осіб, серед яких політичні діячі, громадські активісти, політв'язні і дипломати.
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Проти Зе уже давно і Садовий, і Гриценко, і Свобода з Правим сектором, і навіть уже Юля! Міняй методичку!
1. Більшість ветеранів АТО і 99% ветеранів добробатів, а також більшість волонтерів;
2. УСІ праві сили - від ультраправих до націонал-демократів;
3. Переважна більшість української інтелігенції.
Яке відношення Порох має до власників, куплених мервечуком каналів? Факти !
Чи підтвердіть, чи відваліть зі своїми ватно- шмарійовськими лайновкидами.
Порошенкові тези https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/1/7222417/ "Медведчук при мені голову не міг підняти" - ще ніхто не спростував. Інша справа, що посадити його можна було би лише по-безпредєлу, по такому же беспредєлу, який творить зебільна влада стосовно самого Порошенка.
Якщо хочеш - калаша в руки і йди, пусти мертвечука по слідам бузини.
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
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Потому, что у Коломойского совместный бизнес с Медведчуком?
Чтобы дополнительного Г от Г+Г было?
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tZE inform
@tZEinform
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Такое впечатление, что Зеленский изолирован. То что он говорит так далеко от реалий, что становится удивительно. Разумков уже расхаживает по ОПУ. Куда то забился Ермак.
https://prm.ua/pripiniti-utiski-na-pryamiy-espreso-ta-ua-suspilne-ruh-oporu-kapitulyatsiyi-opublikuvav-zvernennya-do-zelenskogo/ Це - звернення, поширене Рухом опору капітуляції, від українських медійників, науковців, дисидентів, військових, дипломатів, митців, активістів, представників української діаспори -- які вимагають від Президента України Володимира Зеленського припинити наступ на свободу слова.Текст звернення:
"№В Україні посилюються утиски свободи слова.
За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.
Системному тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення піддаються телеканали "Прямий", "Еспресо", "UA: Суспільне мовлення".
...." і.тд.
Тобто, не тільки про "прямий" там мова. Там - про всі опозиційні ЗМІ...
"Це повністю вкладається в ту політику, яку проводить популістська і дуже некомпетентна влада. Вони (влада - ред.) хочуть зробити все, що є, своїми інструментами впливу і підвищення свого електорального рівня. Оскільки вони не змогли задовольнити обіцянки, які вони давали народу, їм треба зробити якісь політичні переслідування, закрити якісь засоби масової інформації. Це повністю вкладається в ту схему повзучої гібридної та багатомірної капітуляції, де є наступ на права людей, на свободу слова і свободу ЗМІ.
Ви просто перший і найяскравіший приклад цього наступу на свободи. І ми про це говоримо, ми про це виступаємо весь час, підписуємо різні звернення. Сподіваюся, нам вдасться все ж таки зупинити ці кроки влади, бо ми не бачимо великої сили за ними. Бажання є, але сил нема великих. Люди можуть відмовитися виконувати замовлення влади. Вони шукають інших, а ті менш компетентні, ті провалюються. Справи будуть розсипатися в судах.
Результат ми бачимо. Рівень компетентності нижче плінтуса. Відступи йдуть по всім напрямам. Це приводить нас до стану мобілізації для того, щоб встигнути, коли це треба буде зробити, зробити такі перевибори, щоб вони більше не дали можливості проросійським силам і тим силам, які мріють про реванш і капітуляцію, потрапити до Верховної Ради і визначати порядок денний. Це наше завдання громадського суспільства і таких сил", - сказав Зісельс.
Він також зауважив, що тиск на "Прямий" зумовлений критикою політики чинної влади і запевнив, що громадянське суспільство буде реагувати на утиски свободи слова.
"Ви попали перші, бо ви, на мій погляд, найбільш яскравий опозиційний державницький канал, який протестує проти політики цієї влади. Чого ж ви дивуєтесь, що нас вас спрямовані ці удари? Ви викликали вогонь на себе, і ви його витримуєте. Я сподіваюся, що і з нашою допомогою. Бо, наскільки я розумію, ми зараз як громадянське суспільство також хочемо відреагувати на цей наступ на свободу слова. І ми думаємо, як це краще зробити. Ми - з вами", - наголосив Зісельс.
Кто-то займётся этими фсбжшными играми ?????
"Як на мене, це вже здійснюється. Перші, кого це торкнулося, став телеканал "Прямий". Попереду "5 канал" (тому що вже було - ще коли я працював у Нацраді - намагання призначити йому перевірку). Вважаю, що також під ударом перебуває "Еспресо".
Тобто всі телеканали, які дозволяють собі критикувати владу, особисто президента - усі вони будуть мати проблеми від Нацради. І ми бачимо паралельно, що народні депутати, волонтери або взагалі прості люди, які мають свою думку і висловлюють її активно в соцмережах, також мають проблему з органами державної влади. Наприклад, відкриваються кримінальні справи. Аналогічну роботу, в тому числі, буде здійснювати і оновлена Національна рада. Після карантину ми з вами побачимо, що Нацрада піде зі "старту в кар'єр" - буде розглядати ці перевірки.
Взагалі кінцевою метою цієї діяльності є позбавлення таких телеканалів та радіостанцій ефірних ліцензій. Тобто повністю їх закрити руками Нацради неможливо, але можливо обмежити їхню аудиторію, обмежити вплив саме через позбавлення можливості ефірного мовлення", - говорить Костинський.
За його словами, влада буде змушувати одних замовчати, а інші просто будуть здійснювати самоцензуру, аби не потрапити під тиск влади.
"Але цього боятися не потрібно. Я не вірю, що ця влада є системною. Що вона буде довго контролювати ситуацію в Україні. Вважаю, це колос на глиняних ногах. Треба просто захищати свої права, спираючись на закон, на Конституцію і не давати можливості цій владі повністю заповнити собою весь простір", зазначає колишній член Нацради.
Крім того, Костинський розповів, що в нього ще влітку була зустріч з іноземними фахівцями, де обговорювали поточні питання щодо українського інформпростору, щодо протидії російській пропаганді.
"І вже тоді інтуїція підказувала мені, що в Україні будуть проблеми зі свободою слова. Тоді я цих іноземних експертів також попереджав про те, що, скоріш за все, будуть утиски з боку влади щодо журналістів і щодо незалежних медіа. Зараз я бачу, що мої прогнози справджуються.
Ще рік тому, коли переміг Володимир Зеленський, інтуїція підказувала, що ключовим референсом цієї влади буде намагання пересадити всю опозицію, представників попередньої влади - щоб на цьому продемонструвати свою певну ефективність. Поки що це підтверджується", - сказав він.