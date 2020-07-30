Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс
В Украине усиливаются притеснения свободы слова. За шесть месяцев 2020 эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 112 случаев нарушений свободы слова. Из них 86 касались физической агрессии против журналистов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.
По его словам, системному давлению со стороны Государственного бюро расследований и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подвергаются телеканалы "Прямой", "Эспрессо", "UA: Суспільне мовлення".
"В результате необоснованного секвестра государственного бюджета едва не закрылся единственный крымско-татарский канал АТР. Из-за этого канал-"беженец", о необходимости поддержки которого, в частности, говорится в постановлении парламента ЕС от февраля 2016 года, оказался на грани закрытия и до сих пор не может возобновить вещание в полном объеме из-за долгов за прошлый год и вынужденного увольнения большинства журналистского коллектива", - говорится в сообщении.
Зисельс считает, что если многочисленные визиты представителей ГБР и обыски на "Суспільном", изъятие документов, иные действия в отношении "Прямого" канала можно было, хоть и с большими предосторожностями, интерпретировать в правовой плоскости, то после откровенного признания руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого в том, что руководством ему была поставлена задача арестовать телеканал "Прямой", ситуация приобрела совсем другой окрас.
"Речь идет о сознательной попытке власти осуществить незаконные действия, направленные на ограничение распространения в украинском информационном пространстве объективной информации, а следовательно, начать наступление на свободу слова, деятельность журналистов и основополагающие принципы демократического общества", - отметил праовзищитник
Кроме того, Национальный совет назначил ревизию еще одному вещателю, который в своей информационной политике демонстрирует государственническую позицию и объективный взгляд на события. Речь идет о проверке телеканала "Эспрессо" за трансляцию в эфире программ украинских служб "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина".
В то же время Зисельс отметил, что в информационном пространстве страны абсолютно свободно чувствуют себя медиа, ретранслирующие кремлевскую пропаганду, по российским лекалам комментирующие внутриполитическую ситуацию в государстве, распространяя кремлевские фейки о якобы гражданской войне на Донбассе и так называемом внешнем управлении Украиной.
"Речь идет как минимум о четырех телеканалах, входящих в сферу влияния прокремлевского деятеля Виктора Медведчука, - NewsOne, "112 Украина", ZIK и "Интер" (80% акций), которые чувствуют себя гораздо свободнее, чем национально-демократические каналы", - объяснил он.
По словам правозащитника, "Прямой" и другие упомянутые выше государственнические каналы, сегодня - лидеры информационного вещания с твердой патриотической, демократической, европейской позицией, что является критически важным в условиях информационной войны России против Украины. Желание прекратить вещание "Прямого" не исходит непосредственно от Нацсовета или ГБР, которые в этом случае используются как инструменты давления высшего руководства страны на независимое информационное пространство.
"Мы должны подчеркнуть, что такая политика противоречит европейским ценностям и европейскому выбору Украины. Выражаем полную поддержку коллективам всех независимых СМИ, в частности телеканалам "Прямой", "UA: Общественное вещание", АТР и "Эспрессо", и требуем от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление на неподконтрольные власти медиа", - подытожил Зисельс.
Под заявлением к власти уже подписалсь более 60 человек, среди которых политические деятели, общественные активисты, политзаключенные и дипломаты.
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Проти Зе уже давно і Садовий, і Гриценко, і Свобода з Правим сектором, і навіть уже Юля! Міняй методичку!
1. Більшість ветеранів АТО і 99% ветеранів добробатів, а також більшість волонтерів;
2. УСІ праві сили - від ультраправих до націонал-демократів;
3. Переважна більшість української інтелігенції.
Яке відношення Порох має до власників, куплених мервечуком каналів? Факти !
Чи підтвердіть, чи відваліть зі своїми ватно- шмарійовськими лайновкидами.
Порошенкові тези https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/1/7222417/ "Медведчук при мені голову не міг підняти" - ще ніхто не спростував. Інша справа, що посадити його можна було би лише по-безпредєлу, по такому же беспредєлу, який творить зебільна влада стосовно самого Порошенка.
Якщо хочеш - калаша в руки і йди, пусти мертвечука по слідам бузини.
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
https://censor.net/comments/locate/3211041/019214cf-7ba7-7356-a37f-14ab23091476 Ответить Мне нравится 4
Потому, что у Коломойского совместный бизнес с Медведчуком?
Чтобы дополнительного Г от Г+Г было?
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tZE inform
@tZEinform
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Такое впечатление, что Зеленский изолирован. То что он говорит так далеко от реалий, что становится удивительно. Разумков уже расхаживает по ОПУ. Куда то забился Ермак.
https://prm.ua/pripiniti-utiski-na-pryamiy-espreso-ta-ua-suspilne-ruh-oporu-kapitulyatsiyi-opublikuvav-zvernennya-do-zelenskogo/ Це - звернення, поширене Рухом опору капітуляції, від українських медійників, науковців, дисидентів, військових, дипломатів, митців, активістів, представників української діаспори -- які вимагають від Президента України Володимира Зеленського припинити наступ на свободу слова.Текст звернення:
"№В Україні посилюються утиски свободи слова.
За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.
Системному тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення піддаються телеканали "Прямий", "Еспресо", "UA: Суспільне мовлення".
...." і.тд.
Тобто, не тільки про "прямий" там мова. Там - про всі опозиційні ЗМІ...
"Це повністю вкладається в ту політику, яку проводить популістська і дуже некомпетентна влада. Вони (влада - ред.) хочуть зробити все, що є, своїми інструментами впливу і підвищення свого електорального рівня. Оскільки вони не змогли задовольнити обіцянки, які вони давали народу, їм треба зробити якісь політичні переслідування, закрити якісь засоби масової інформації. Це повністю вкладається в ту схему повзучої гібридної та багатомірної капітуляції, де є наступ на права людей, на свободу слова і свободу ЗМІ.
Ви просто перший і найяскравіший приклад цього наступу на свободи. І ми про це говоримо, ми про це виступаємо весь час, підписуємо різні звернення. Сподіваюся, нам вдасться все ж таки зупинити ці кроки влади, бо ми не бачимо великої сили за ними. Бажання є, але сил нема великих. Люди можуть відмовитися виконувати замовлення влади. Вони шукають інших, а ті менш компетентні, ті провалюються. Справи будуть розсипатися в судах.
Результат ми бачимо. Рівень компетентності нижче плінтуса. Відступи йдуть по всім напрямам. Це приводить нас до стану мобілізації для того, щоб встигнути, коли це треба буде зробити, зробити такі перевибори, щоб вони більше не дали можливості проросійським силам і тим силам, які мріють про реванш і капітуляцію, потрапити до Верховної Ради і визначати порядок денний. Це наше завдання громадського суспільства і таких сил", - сказав Зісельс.
Він також зауважив, що тиск на "Прямий" зумовлений критикою політики чинної влади і запевнив, що громадянське суспільство буде реагувати на утиски свободи слова.
"Ви попали перші, бо ви, на мій погляд, найбільш яскравий опозиційний державницький канал, який протестує проти політики цієї влади. Чого ж ви дивуєтесь, що нас вас спрямовані ці удари? Ви викликали вогонь на себе, і ви його витримуєте. Я сподіваюся, що і з нашою допомогою. Бо, наскільки я розумію, ми зараз як громадянське суспільство також хочемо відреагувати на цей наступ на свободу слова. І ми думаємо, як це краще зробити. Ми - з вами", - наголосив Зісельс.
Кто-то займётся этими фсбжшными играми ?????
"Як на мене, це вже здійснюється. Перші, кого це торкнулося, став телеканал "Прямий". Попереду "5 канал" (тому що вже було - ще коли я працював у Нацраді - намагання призначити йому перевірку). Вважаю, що також під ударом перебуває "Еспресо".
Тобто всі телеканали, які дозволяють собі критикувати владу, особисто президента - усі вони будуть мати проблеми від Нацради. І ми бачимо паралельно, що народні депутати, волонтери або взагалі прості люди, які мають свою думку і висловлюють її активно в соцмережах, також мають проблему з органами державної влади. Наприклад, відкриваються кримінальні справи. Аналогічну роботу, в тому числі, буде здійснювати і оновлена Національна рада. Після карантину ми з вами побачимо, що Нацрада піде зі "старту в кар'єр" - буде розглядати ці перевірки.
Взагалі кінцевою метою цієї діяльності є позбавлення таких телеканалів та радіостанцій ефірних ліцензій. Тобто повністю їх закрити руками Нацради неможливо, але можливо обмежити їхню аудиторію, обмежити вплив саме через позбавлення можливості ефірного мовлення", - говорить Костинський.
За його словами, влада буде змушувати одних замовчати, а інші просто будуть здійснювати самоцензуру, аби не потрапити під тиск влади.
"Але цього боятися не потрібно. Я не вірю, що ця влада є системною. Що вона буде довго контролювати ситуацію в Україні. Вважаю, це колос на глиняних ногах. Треба просто захищати свої права, спираючись на закон, на Конституцію і не давати можливості цій владі повністю заповнити собою весь простір", зазначає колишній член Нацради.
Крім того, Костинський розповів, що в нього ще влітку була зустріч з іноземними фахівцями, де обговорювали поточні питання щодо українського інформпростору, щодо протидії російській пропаганді.
"І вже тоді інтуїція підказувала мені, що в Україні будуть проблеми зі свободою слова. Тоді я цих іноземних експертів також попереджав про те, що, скоріш за все, будуть утиски з боку влади щодо журналістів і щодо незалежних медіа. Зараз я бачу, що мої прогнози справджуються.
Ще рік тому, коли переміг Володимир Зеленський, інтуїція підказувала, що ключовим референсом цієї влади буде намагання пересадити всю опозицію, представників попередньої влади - щоб на цьому продемонструвати свою певну ефективність. Поки що це підтверджується", - сказав він.