Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс

В Украине усиливаются притеснения свободы слова. За шесть месяцев 2020 эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 112 случаев нарушений свободы слова. Из них 86 касались физической агрессии против журналистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, системному давлению со стороны Государственного бюро расследований и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подвергаются телеканалы "Прямой", "Эспрессо", "UA: Суспільне мовлення".

"В результате необоснованного секвестра государственного бюджета едва не закрылся единственный крымско-татарский канал АТР. Из-за этого канал-"беженец", о необходимости поддержки которого, в частности, говорится в постановлении парламента ЕС от февраля 2016 года, оказался на грани закрытия и до сих пор не может возобновить вещание в полном объеме из-за долгов за прошлый год и вынужденного увольнения большинства журналистского коллектива", - говорится в сообщении.

Зисельс считает, что если многочисленные визиты представителей ГБР и обыски на "Суспільном", изъятие документов, иные действия в отношении "Прямого" канала можно было, хоть и с большими предосторожностями, интерпретировать в правовой плоскости, то после откровенного признания руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого в том, что руководством ему была поставлена задача арестовать телеканал "Прямой", ситуация приобрела совсем другой окрас.

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"Речь идет о сознательной попытке власти осуществить незаконные действия, направленные на ограничение распространения в украинском информационном пространстве объективной информации, а следовательно, начать наступление на свободу слова, деятельность журналистов и основополагающие принципы демократического общества", - отметил праовзищитник

Кроме того, Национальный совет назначил ревизию еще одному вещателю, который в своей информационной политике демонстрирует государственническую позицию и объективный взгляд на события. Речь идет о проверке телеканала "Эспрессо" за трансляцию в эфире программ украинских служб "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина".

В то же время Зисельс отметил, что в информационном пространстве страны абсолютно свободно чувствуют себя медиа, ретранслирующие кремлевскую пропаганду, по российским лекалам комментирующие внутриполитическую ситуацию в государстве, распространяя кремлевские фейки о якобы гражданской войне на Донбассе и так называемом внешнем управлении Украиной.

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"Речь идет как минимум о четырех телеканалах, входящих в сферу влияния прокремлевского деятеля Виктора Медведчука, - NewsOne, "112 Украина", ZIK и "Интер" (80% акций), которые чувствуют себя гораздо свободнее, чем национально-демократические каналы", - объяснил он.

По словам правозащитника, "Прямой" и другие упомянутые выше государственнические каналы, сегодня - лидеры информационного вещания с твердой патриотической, демократической, европейской позицией, что является критически важным в условиях информационной войны России против Украины. Желание прекратить вещание "Прямого" не исходит непосредственно от Нацсовета или ГБР, которые в этом случае используются как инструменты давления высшего руководства страны на независимое информационное пространство.

"Мы должны подчеркнуть, что такая политика противоречит европейским ценностям и европейскому выбору Украины. Выражаем полную поддержку коллективам всех независимых СМИ, в частности телеканалам "Прямой", "UA: Общественное вещание", АТР и "Эспрессо", и требуем от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление на неподконтрольные власти медиа", - подытожил Зисельс.

Под заявлением к власти уже подписалсь более 60 человек, среди которых политические деятели, общественные активисты, политзаключенные и дипломаты.

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