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Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс

Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс

В Украине усиливаются притеснения свободы слова. За шесть месяцев 2020 эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 112 случаев нарушений свободы слова. Из них 86 касались физической агрессии против журналистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, системному давлению со стороны Государственного бюро расследований и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подвергаются телеканалы "Прямой", "Эспрессо", "UA: Суспільне мовлення".

"В результате необоснованного секвестра государственного бюджета едва не закрылся единственный крымско-татарский канал АТР. Из-за этого канал-"беженец", о необходимости поддержки которого, в частности, говорится в постановлении парламента ЕС от февраля 2016 года, оказался на грани закрытия и до сих пор не может возобновить вещание в полном объеме из-за долгов за прошлый год и вынужденного увольнения большинства журналистского коллектива", - говорится в сообщении.

Зисельс считает, что если многочисленные визиты представителей ГБР и обыски на "Суспільном", изъятие документов, иные действия в отношении "Прямого" канала можно было, хоть и с большими предосторожностями, интерпретировать в правовой плоскости, то после откровенного признания руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого в том, что руководством ему была поставлена задача арестовать телеканал "Прямой", ситуация приобрела совсем другой окрас.

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"Речь идет о сознательной попытке власти осуществить незаконные действия, направленные на ограничение распространения в украинском информационном пространстве объективной информации, а следовательно, начать наступление на свободу слова, деятельность журналистов и основополагающие принципы демократического общества", - отметил праовзищитник

Кроме того, Национальный совет назначил ревизию еще одному вещателю, который в своей информационной политике демонстрирует государственническую позицию и объективный взгляд на события. Речь идет о проверке телеканала "Эспрессо" за трансляцию в эфире программ украинских служб "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина".

В то же время Зисельс отметил, что в информационном пространстве страны абсолютно свободно чувствуют себя медиа, ретранслирующие кремлевскую пропаганду, по российским лекалам комментирующие внутриполитическую ситуацию в государстве, распространяя кремлевские фейки о якобы гражданской войне на Донбассе и так называемом внешнем управлении Украиной.

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"Речь идет как минимум о четырех телеканалах, входящих в сферу влияния прокремлевского деятеля Виктора Медведчука, - NewsOne, "112 Украина", ZIK и "Интер" (80% акций), которые чувствуют себя гораздо свободнее, чем национально-демократические каналы", - объяснил он.

По словам правозащитника, "Прямой" и другие упомянутые выше государственнические каналы, сегодня - лидеры информационного вещания с твердой патриотической, демократической, европейской позицией, что является критически важным в условиях информационной войны России против Украины. Желание прекратить вещание "Прямого" не исходит непосредственно от Нацсовета или ГБР, которые в этом случае используются как инструменты давления высшего руководства страны на независимое информационное пространство.

"Мы должны подчеркнуть, что такая политика противоречит европейским ценностям и европейскому выбору Украины. Выражаем полную поддержку коллективам всех независимых СМИ, в частности телеканалам "Прямой", "UA: Общественное вещание", АТР и "Эспрессо", и требуем от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление на неподконтрольные власти медиа", - подытожил Зисельс.

Под заявлением к власти уже подписалсь более 60 человек, среди которых политические деятели, общественные активисты, политзаключенные и дипломаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс

Автор: 

Нацсовет ТРВ (573) СМИ (3840) телевидение (900) Зисельс Иосиф (18)


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Топ комментарии
+34
Прокацапские твари у власти.Ни чего удивительного.ЗЕбил шлюха Кремля
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30.07.2020 16:37 Ответить
+11
Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс - Цензор.НЕТ 6291
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30.07.2020 16:43 Ответить
+10
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
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30.07.2020 16:41 Ответить
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Прокацапские твари у власти.Ни чего удивительного.ЗЕбил шлюха Кремля
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30.07.2020 16:37 Ответить
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
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30.07.2020 16:41 Ответить
І ікони самого себе має в хаті !
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30.07.2020 16:44 Ответить
то не ікони
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30.07.2020 16:58 Ответить
Факти, будьте ласкаві.
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30.07.2020 17:23 Ответить
А що проти Зе можуть бути виключно порохоботи? Я от за Гриценка голосував і на 1000% проти Зе!
Проти Зе уже давно і Садовий, і Гриценко, і Свобода з Правим сектором, і навіть уже Юля! Міняй методичку!
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30.07.2020 16:44 Ответить
І окупаційній блок ! Яка "чудова" спільнота !
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30.07.2020 16:47 Ответить
Для мене важливо, що проти Зе:
1. Більшість ветеранів АТО і 99% ветеранів добробатів, а також більшість волонтерів;

2. УСІ праві сили - від ультраправих до націонал-демократів;
3. Переважна більшість української інтелігенції.
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30.07.2020 16:51 Ответить
проблема в тому, що ви всі, юдьчино-грицеві, і навіть оті нацсучно-сволотні - ллєте бруд проти нас, націонал-демократів; а самі нічого проти цієї влади не чините.
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30.07.2020 17:01 Ответить
А кто добробатам дал статус ветеранов АТО?
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30.07.2020 22:22 Ответить
Мертвечуку продали державні канали, чи він викупив приватні?
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30.07.2020 16:52 Ответить
Якщо це правда, то ви без напрягу підтвердите її фактами.
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30.07.2020 17:19 Ответить
Для початку, підтвердіть фактом, що мертвечук кум Пороха. Тільки, будте ласкаві, не посилаться на невідомого інсайдера.
Яке відношення Порох має до власників, куплених мервечуком каналів? Факти !
Чи підтвердіть, чи відваліть зі своїми ватно- шмарійовськими лайновкидами.
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30.07.2020 17:18 Ответить
Мішу хрестив , того , що окупаційну символіку ******** і тіматі .
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30.07.2020 17:25 Ответить
Без посилання на невідомих інсайдерів, Костянтин БРЕХІВець. Факти.
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30.07.2020 17:57 Ответить
В чому ви бачите пересмикування? Як президент країни може заборонити продаж- купівлю приватного майна ( каналу)?
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30.07.2020 17:21 Ответить
Нормальний і патріотичний , якщо це шкодить інтересам держави , телепню ! Тобі сам Пєтя сказав , що не можна щемити ворогів , лише "безальтернативні перемир'я" ?
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30.07.2020 17:24 Ответить
А тепер людською мовою, будь ласка.
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30.07.2020 18:00 Ответить
Дякую, Вам, пані Чайка, за підтримку.
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30.07.2020 17:25 Ответить
Поборимо !
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30.07.2020 18:01 Ответить
Количество удаленных и забаненных прямо указывает на того, кто это поощрял и этому способствовал...
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30.07.2020 18:21 Ответить
брехня!
Порошенкові тези https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/1/7222417/ "Медведчук при мені голову не міг підняти" - ще ніхто не спростував. Інша справа, що посадити його можна було би лише по-безпредєлу, по такому же беспредєлу, який творить зебільна влада стосовно самого Порошенка.
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30.07.2020 16:57 Ответить
Шоколадник привёл его в украинскую политику ,как незаменимого переговорщика от путина и не препятствовал ему скупать рейтинговые украинские телеканалы
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30.07.2020 17:04 Ответить
Ну, звичайно, це повністю виправдовує антиукраїнську політику зебанди, яка і дозволяє медведчуку те, що він робить, і те, що не робив за Порошенка.
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30.07.2020 18:46 Ответить
Я Вас процитую , Ваші ж слова : "посадити його можна було би лише по-безпредєлу," , тобто Ви згодні з закликами до єднання із ворогом , з ворожою пропагандою ! З відвертою антидержавною діяльністю кума свого кумира ! Торгуйте й далі з ворогом , продайте йому мотузку , на якій він Вас вішатиме !
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30.07.2020 17:04 Ответить
зебіл трухлявий, в ********* КК https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F 58-ї совкової статті нема і бути не може!
Якщо хочеш - калаша в руки і йди, пусти мертвечука по слідам бузини.
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30.07.2020 17:10 Ответить
я передаю "вітання" тобі, гомосятина - без тебе Україна чистішою стане.
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30.07.2020 17:21 Ответить
ти - дебльний гомік, Нехай шастать!
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30.07.2020 17:22 Ответить
https://censor.net/user/234052
если честно, то Мертвечук и его медиа при Порохе окрепли
https://censor.net/comments/locate/3211041/019214cf-7ba7-7356-a37f-14ab23091476 Ответить Мне нравится 4

Потому, что у Коломойского совместный бизнес с Медведчуком?
Чтобы дополнительного Г от Г+Г было?
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30.07.2020 17:09 Ответить
Чий Крим , накацапник ?
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30.07.2020 17:11 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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30.07.2020 17:12 Ответить
я говорю о фактах, а не о их причинах...может "потому", может еще почему то, но факт остаётся фактом...
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30.07.2020 19:49 Ответить
Ага.. начали щемить канал "стоматолога" и тут же ты начал орать о прокацапской власти. Кацап, мы тебя раскусили.
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30.07.2020 17:17 Ответить
і тобі, Олеже, також дякую.
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30.07.2020 17:26 Ответить
Хіба можна так про безгрішного ?!
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30.07.2020 16:40 Ответить
Власть преследует патриотические телеканалы, в то время, когда прокремлевские пропагандисты чувствуют себя гораздо свободнее, - Зисельс - Цензор.НЕТ 6291
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30.07.2020 16:43 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288823098876350464 38 мин

Такое впечатление, что Зеленский изолирован. То что он говорит так далеко от реалий, что становится удивительно. Разумков уже расхаживает по ОПУ. Куда то забился Ермак.
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30.07.2020 16:44 Ответить
В Украине усиливаются притеснения свободы слова. / Свобода слова по обезьяннику Коломойского."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский/ Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского./ Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность /ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/ Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
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30.07.2020 16:55 Ответить
Місцеві вибори покажуть остаточний розклад.
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30.07.2020 17:14 Ответить
Любопытно, хоть один петик выскажется по новости? Или вам еврея хвалить противно?
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30.07.2020 17:25 Ответить
Дякуючи Зісельсу я ніколи не стану антисемітом.
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30.07.2020 17:30 Ответить
А Порох уже не Вальцман, так, зебіле? Методички вам змінили?
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30.07.2020 17:35 Ответить
По тексту інфи: тут адміни дещо помилилися. Бо це не один Зісельс написав цю відозву.
https://prm.ua/pripiniti-utiski-na-pryamiy-espreso-ta-ua-suspilne-ruh-oporu-kapitulyatsiyi-opublikuvav-zvernennya-do-zelenskogo/ Це - звернення, поширене Рухом опору капітуляції, від українських медійників, науковців, дисидентів, військових, дипломатів, митців, активістів, представників української діаспори -- які вимагають від Президента України Володимира Зеленського припинити наступ на свободу слова.Текст звернення:

"№В Україні посилюються утиски свободи слова.
За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. З них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.
Системному тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення піддаються телеканали "Прямий", "Еспресо", "UA: Суспільне мовлення".
...." і.тд.

Тобто, не тільки про "прямий" там мова. Там - про всі опозиційні ЗМІ...
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30.07.2020 17:33 Ответить
https://prm.ua/vi-viklikali-vogon-na-sebe-ale-trimayetes-zisels-pro-tisk-na-pryamiy-kanal/ Дисидент, член ініціативної групи "Першого грудня" Йосиф Зісельс в ефірі "Прямого" прокоментував заяву екскерівника слідчої групи ДБР Олега Корецького щодо спроб закрити ТК"Прямий" .
"Це повністю вкладається в ту політику, яку проводить популістська і дуже некомпетентна влада. Вони (влада - ред.) хочуть зробити все, що є, своїми інструментами впливу і підвищення свого електорального рівня. Оскільки вони не змогли задовольнити обіцянки, які вони давали народу, їм треба зробити якісь політичні переслідування, закрити якісь засоби масової інформації. Це повністю вкладається в ту схему повзучої гібридної та багатомірної капітуляції, де є наступ на права людей, на свободу слова і свободу ЗМІ.
Ви просто перший і найяскравіший приклад цього наступу на свободи. І ми про це говоримо, ми про це виступаємо весь час, підписуємо різні звернення. Сподіваюся, нам вдасться все ж таки зупинити ці кроки влади, бо ми не бачимо великої сили за ними. Бажання є, але сил нема великих. Люди можуть відмовитися виконувати замовлення влади. Вони шукають інших, а ті менш компетентні, ті провалюються. Справи будуть розсипатися в судах.
Результат ми бачимо. Рівень компетентності нижче плінтуса. Відступи йдуть по всім напрямам. Це приводить нас до стану мобілізації для того, щоб встигнути, коли це треба буде зробити, зробити такі перевибори, щоб вони більше не дали можливості проросійським силам і тим силам, які мріють про реванш і капітуляцію, потрапити до Верховної Ради і визначати порядок денний. Це наше завдання громадського суспільства і таких сил", - сказав Зісельс.
Він також зауважив, що тиск на "Прямий" зумовлений критикою політики чинної влади і запевнив, що громадянське суспільство буде реагувати на утиски свободи слова.
"Ви попали перші, бо ви, на мій погляд, найбільш яскравий опозиційний державницький канал, який протестує проти політики цієї влади. Чого ж ви дивуєтесь, що нас вас спрямовані ці удари? Ви викликали вогонь на себе, і ви його витримуєте. Я сподіваюся, що і з нашою допомогою. Бо, наскільки я розумію, ми зараз як громадянське суспільство також хочемо відреагувати на цей наступ на свободу слова. І ми думаємо, як це краще зробити. Ми - з вами", - наголосив Зісельс.
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30.07.2020 17:41 Ответить
Полный беспредел твориться в одесской и Закарпатской области - УКРАИНСКИЕ КАНАЛЫ ЗАБЛОКИРОВАНЫ, зато рашкины вещают вовсю
Кто-то займётся этими фсбжшными играми ?????
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30.07.2020 17:33 Ответить
Думаю, что пора уже садить в тюрьму причастных к этому вредительству
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30.07.2020 17:34 Ответить
https://prm.ua/media-yaki-kritikuyut-vladu-matimut-problemi-vid-natsradi-kostinskiy-povidomiv-shho-pryamiy-5-kanal-ta-espresso-mozhut-opinitis-pid-udarom/ "Всі телеканали, які дозволяють собі критикувати владу, особисто президента Володимира Зеленського - мають проблеми від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" - розповів колишній член Нацради Сергій Костинський, відповідаючи на питання, "чи можна очікувати посилення цензури в медіа найближчим часом?"
"Як на мене, це вже здійснюється. Перші, кого це торкнулося, став телеканал "Прямий". Попереду "5 канал" (тому що вже було - ще коли я працював у Нацраді - намагання призначити йому перевірку). Вважаю, що також під ударом перебуває "Еспресо".
Тобто всі телеканали, які дозволяють собі критикувати владу, особисто президента - усі вони будуть мати проблеми від Нацради. І ми бачимо паралельно, що народні депутати, волонтери або взагалі прості люди, які мають свою думку і висловлюють її активно в соцмережах, також мають проблему з органами державної влади. Наприклад, відкриваються кримінальні справи. Аналогічну роботу, в тому числі, буде здійснювати і оновлена Національна рада. Після карантину ми з вами побачимо, що Нацрада піде зі "старту в кар'єр" - буде розглядати ці перевірки.
Взагалі кінцевою метою цієї діяльності є позбавлення таких телеканалів та радіостанцій ефірних ліцензій. Тобто повністю їх закрити руками Нацради неможливо, але можливо обмежити їхню аудиторію, обмежити вплив саме через позбавлення можливості ефірного мовлення", - говорить Костинський.
За його словами, влада буде змушувати одних замовчати, а інші просто будуть здійснювати самоцензуру, аби не потрапити під тиск влади.
"Але цього боятися не потрібно. Я не вірю, що ця влада є системною. Що вона буде довго контролювати ситуацію в Україні. Вважаю, це колос на глиняних ногах. Треба просто захищати свої права, спираючись на закон, на Конституцію і не давати можливості цій владі повністю заповнити собою весь простір", зазначає колишній член Нацради.
Крім того, Костинський розповів, що в нього ще влітку була зустріч з іноземними фахівцями, де обговорювали поточні питання щодо українського інформпростору, щодо протидії російській пропаганді.
"І вже тоді інтуїція підказувала мені, що в Україні будуть проблеми зі свободою слова. Тоді я цих іноземних експертів також попереджав про те, що, скоріш за все, будуть утиски з боку влади щодо журналістів і щодо незалежних медіа. Зараз я бачу, що мої прогнози справджуються.
Ще рік тому, коли переміг Володимир Зеленський, інтуїція підказувала, що ключовим референсом цієї влади буде намагання пересадити всю опозицію, представників попередньої влади - щоб на цьому продемонструвати свою певну ефективність. Поки що це підтверджується", - сказав він.
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30.07.2020 18:43 Ответить
Яка людина!
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30.07.2020 18:47 Ответить
Ну те що влада далека від українських проблем всім зрозуміло,для чого в умовах гібридної війни кодувати українські теле. канали ,хіба це не подарунок рашистам ?В тому ордло це єдиний спосіб дивитись українські канали це через супутник,тепер для жителів тих тереторій є тільки російські канали,це так ви реінтегрувати зібрались Донбас? Друге йде наступ на інформаційні проукраїнські теле канали як? 5й,Прямий,Експресо,зате медвечуківські проросійські канали де сидят українофобські морди і поливають брудом все українське ніхто і слова не скаже ,що це як не спланована диверсія.
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30.07.2020 18:49 Ответить
В начале своей каденции у нас презом был порох, еще уважаемым, но через год полтора он становится барыгой, офшорником, шоколадом, маролером и пр.,точно такая метаморфоза происходит с шестым презом, но с более антиукраинскими бирками: рашист, коллаборант, но пока меньше коррупционных погонял, в свете этого всего, из двух зол, я бы выбрал пятого.
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30.07.2020 18:53 Ответить
прям зарепрессировали мармеладные каналы. караул!37 год!
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31.07.2020 01:02 Ответить
 
 