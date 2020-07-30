276 українок легально займаються проституцією в Німеччині, - статистика
Федеральне статистичне відомство оприлюднило кількість офіційно зареєстрованих у Німеччині повій. "Жриць кохання" у країні 40 400 осіб, у 276 із них - громадянство України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW
Найбільшу частку серед зареєстрованих у Німеччині повій становлять громадянки Румунії - 35 відсотків (14 300 осіб). 19 відсотків (7 700) повій є власницями німецького паспорта. За ними йдуть болгарки (11 відсотків, 4 300 осіб) та громадянки Угорщини (8 відсотків, 3 100 осіб).
Вік 78 відсотків повій становив від 21 до 44 років. 17 відсотків старше 45 років, 5 відсотків - віком від 18 до 20 років.
Ця статистика не враховує тих, хто здійснює свою діяльність неофіційно. За оцінками аналітиків, реально в Німеччині можуть працювати до 400 000 осіб сфери секс-послуг.
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Хочу знати, що думають наші чоловіки і як реагують.
Вопрос: так кому выгоден запрет в Украине на проституцию, порнографию, коноплю?
Вот итоги путинского правления - часть кацапок (что победнее) на Немечине, завершают победной коленовствание (буквально) а та что побогаче - вывозит в Турцию бабло, что бы ее отодрал турок, пока муженьки квасят свои вялые концы в пивасике)))
"Наибольшую долю среди зарегистрированных в Германии проституток составляют гражданки Румынии - 35 процентов (14 300 человек). 19 процентов (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними следуют болгарки (11 процентов, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8 процентов, 3 100 человек).
Украинок среди немецких проституток - 276, россиянок - 278, гражданок Беларуси - 61"Источник: https://censor.net/n3211072
Щось не бачу, щоб хтось висловив бажання одружитися хоча б з однією. Забрала б до Німеччини, тішився б. Жив би на її бабки.
Або емігрували б туди і виставили свою дружину на офіційну панель.
А принципиальных непродажных гордых представительниц Венгрии -
больше более чем в 10 раз