276 українок легально займаються проституцією в Німеччині, - статистика

Федеральне статистичне відомство оприлюднило кількість офіційно зареєстрованих у Німеччині повій. "Жриць кохання" у країні 40 400 осіб, у 276 із них - громадянство України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW

Найбільшу частку серед зареєстрованих у Німеччині повій становлять громадянки Румунії - 35 відсотків (14 300 осіб). 19 відсотків (7 700) повій є власницями німецького паспорта. За ними йдуть болгарки (11 відсотків, 4 300 осіб) та громадянки Угорщини (8 відсотків, 3 100 осіб).

Вік 78 відсотків повій становив від 21 до 44 років. 17 відсотків старше 45 років, 5 відсотків - віком від 18 до 20 років.

Ця статистика не враховує тих, хто здійснює свою діяльність неофіційно. За оцінками аналітиків, реально в Німеччині можуть працювати до 400 000 осіб сфери секс-послуг.

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