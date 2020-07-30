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276 українок легально займаються проституцією в Німеччині, - статистика

276 українок легально займаються проституцією в Німеччині, - статистика

Федеральне статистичне відомство оприлюднило кількість офіційно зареєстрованих у Німеччині повій. "Жриць кохання" у країні 40 400 осіб, у 276 із них - громадянство України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW

Найбільшу частку серед зареєстрованих у Німеччині повій становлять громадянки Румунії - 35 відсотків (14 300 осіб). 19 відсотків (7 700) повій є власницями німецького паспорта. За ними йдуть болгарки (11 відсотків, 4 300 осіб) та громадянки Угорщини (8 відсотків, 3 100 осіб).

Вік 78 відсотків повій становив від 21 до 44 років. 17 відсотків старше 45 років, 5 відсотків - віком від 18 до 20 років.

Ця статистика не враховує тих, хто здійснює свою діяльність неофіційно. За оцінками аналітиків, реально в Німеччині можуть працювати до 400 000 осіб сфери секс-послуг.

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Автор: 

Німеччина (7481) проституція (148) українці (2547) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+6
Ну и шо? У них такая профессия. Они проститутки, а Кравчук начальник делегации в ТКГ. Проституция хотя бы честная профессия, а политика это такая мерзость...
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30.07.2020 18:03 Відповісти
+5
Ну-у-у-у о-о-о-чень вважная новость на "Цензоре" ! ****** мы ещё не обсуждали .
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30.07.2020 18:03 Відповісти
+5
У нас останется бубочка .
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30.07.2020 18:07 Відповісти
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"Статистика знає все!" (С)
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30.07.2020 17:57 Відповісти
В Україні депутати теж не переховуються!
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30.07.2020 18:13 Відповісти
wake up-UA
Статистика это правильный учёт,неправильных данных
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31.07.2020 00:38 Відповісти
вот так шагаем в европу
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30.07.2020 17:57 Відповісти
А москалі з білорусами куди крокують?
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30.07.2020 17:59 Відповісти
марш на месте, говно месят.
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30.07.2020 18:04 Відповісти
это ж если они официально, то это им и кредит могут дать на лечение, и вообще скидочные карты всякие могут дарить ))
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30.07.2020 18:03 Відповісти
Разумеется. Медицинская страховка (для застрахованных в Германии кредит на лечение не нужен), пенсионные отчисления и даже пособие по безработице, помощь в трудоустройстве и возможность сменить род деятельности, пройдя переобучение за счет агенства по трудоустройству.
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30.07.2020 21:10 Відповісти
Ну-у-у-у о-о-о-чень вважная новость на "Цензоре" ! ****** мы ещё не обсуждали .
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30.07.2020 18:03 Відповісти
Тема як тема, навіть цікаво, румунки ще як румунки( якщо це не циганки), а от болгарки з угорками..., у німців дивний смак.
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30.07.2020 18:05 Відповісти
Мадярки шо не файні?). Будапешт же ш був столицею порноіндустрії в Європі, поки Прага не перехопила десь в кінці нульових).
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30.07.2020 19:14 Відповісти
в смысле не обсуждали? А как же похождения яременко и всех зелёных слуг урода?
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30.07.2020 18:05 Відповісти
Ну и шо? У них такая профессия. Они проститутки, а Кравчук начальник делегации в ТКГ. Проституция хотя бы честная профессия, а политика это такая мерзость...
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30.07.2020 18:03 Відповісти
А шо петикам Кравчук сделал? Хоть один объяснит?
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30.07.2020 18:56 Відповісти
Что вы делаете ? Это же реклама на пустом месте.Теперь все наши бабочки упорхнут в Германию....,а нам что делать ?
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30.07.2020 18:06 Відповісти
У нас останется бубочка .
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30.07.2020 18:07 Відповісти
нічна бубочка )))
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31.07.2020 00:05 Відповісти
Можна одружитись.
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30.07.2020 18:07 Відповісти
Проконсультуйся у Ківи-************!
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30.07.2020 18:10 Відповісти
И здесь русня нас обошла.
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30.07.2020 18:08 Відповісти
Навіть дивно, де вони знайшли 278 жінок, що більш менш виглядають.
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30.07.2020 18:11 Відповісти
дивно що їх лише 278. Мабуть решта вже отримали німецький паспорт
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31.07.2020 00:05 Відповісти
Мы не на первом месте--россиянок надве больше Вот так!!
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30.07.2020 18:08 Відповісти
Вот тебе и Германия! Как бы проституция легализована, как бы все по закону, но 90% рынка- в тени!!!
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30.07.2020 18:13 Відповісти
Не все хотят платить все положенные налоги и сборы, а часть - вообще находиться в стране не вполне легально. У некоторых - это не основной род деятельности.
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30.07.2020 21:14 Відповісти
Платят налоги в бюджет Германии, а могли бы пополнять наш. Если бы не наш популист президент и правительство.
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30.07.2020 18:15 Відповісти
А в Украине только депутатам можно заниматься проституцией ,им даже эту услугу оплачивают и они имеют спец медицинское обслуживание с бюджета Украины.
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30.07.2020 18:16 Відповісти
С ОПЗЖ депутаты часто ходють на панель под кремлёвскую стену.
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30.07.2020 18:23 Відповісти
Интересно что одни мужчины в чате. Возбудилиьс на юбочку красную? Ну оно и понятно))
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30.07.2020 18:17 Відповісти
У хлопцы традиционалы !
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30.07.2020 20:32 Відповісти
Я читаю.
Хочу знати, що думають наші чоловіки і як реагують.
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30.07.2020 20:37 Відповісти
не знаю поверите ли вы, но до вашего комментария не обратил внимание что к статье есть фотография - сейчас специально посмотрел - действительно есть описанный вами предмет одежды.
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31.07.2020 00:25 Відповісти
Проституцию нужно легализовать в Украине. От ****** никуда не денешься, а копека какая-никакая - в казну. Плюс - избавимся от гнуснейших типов - сутенёров.
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30.07.2020 18:17 Відповісти
Н у да и чистые проститутки будут всегда.276 украинок легально занимаются проституцией в Германии, - статистика - Цензор.НЕТ 1065
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30.07.2020 18:26 Відповісти
А теперь оцените разницу: эти все дамы платят налоги в немецкий бюджет и имеют социальные гарантии, а в Украине, они платили бы дань аваковским мусорам, а бюджет ничего не получал бы.
Вопрос: так кому выгоден запрет в Украине на проституцию, порнографию, коноплю?
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30.07.2020 18:23 Відповісти
Вы же уже ответили выше ...да потом ещё прокурору и судье чё то перепадёт
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30.07.2020 18:28 Відповісти
Надо разрешить работу индивидуальным работницам/кам (даже если не будут платить налоги), но строго настрого запретить бордели, массажные салоны, сутенеров и т.п., можно даже запретить покупать услуги кроме индивидуальных. Но конечно с нашими ментами
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30.07.2020 18:39 Відповісти
Собственно, почему нужно бордели запрещать? Нормальный работодатель. Вот сутенеров - таки да.
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30.07.2020 21:16 Відповісти
я против борделей, ввиду того что они втягивают в занятие проституцией, чтобы получать прибыль. Я не моралист который считает что девушке (ну или будем современными, парню) надо говорить как жить и как распоряжаться своим телом. Но я против того чтобы существовали те кто будут вовлекать в этот бизнес тех кто колеблеться, а может вообще бы не встал на этот путь, не будь борделей, сутенеров и т.п. кто будут петь про легкую жизнь и убеждать что это современно, нормально, стильно и т.п. А так. Хочешь работать - пожалуйста, но только индивидуально. И все деньги тоже тебе, а не половина работодателю, и еще потом большая часть на наркотики и т.п., которые им будут поставлять твои же работодатели.
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31.07.2020 00:20 Відповісти
Практика ваших опасений не подтверждает
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07.08.2020 09:55 Відповісти
Всё о налогах думаете! Да хрен что получите. Не забывайте что вашу дочь и сына в проститутки определят! Зачем им учиться, зелёные держатели притонов обьяснят, что делай как они и будет вам счастье! Учиться не престижно и скоро и негде будет! Панель- казино -Лгбт, лёгкие наркотики, вот что в головы ваших детей круглосуточно вливать будут. Кстати рекламана ТВ, уже пошла на чипсах! Сделать мировые туры иностранцам, секс туризма! Так это Зе уже давно говорил- Приезжайте Украинки очень красивые!
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31.07.2020 00:00 Відповісти
борделі дозволити можна, а їхню рекламу - необов'язково
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31.07.2020 00:08 Відповісти
Меня больше всего удивило в новости что 17% из них это женщины старше 45! Это около 50 женщин из легальных украинских жриц. В Экономическом плане это хорошо, не так далеко до пенсии, у них дети уже взрослые, наверняка, а мамы продолжают хорошо зарабатывать и содержать семьи в Украине. Конечно и выглядят обалденно ,занимаются собой - передовые женщины. В их возрасте среденстатистическая бухгалетраш уже выглядит так, что лучше с другом переспать чем с такой, а тут и красотки и европейские ценности так сказать с немецкой спермой вкарбовуються в подсознание. Вообщем молодцы деффчата)))
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30.07.2020 18:27 Відповісти
ну тут народ живет в целом дольше и здоровей... И в 45 еще ой как далеко до пенсии
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30.07.2020 18:41 Відповісти
Лол.... ты наверное никогда не заходил в раздел mature на зарубежных порносайтах.Там каждая вторая-кацапка и исполняют они там в епле похлеще 20-30 летних европейских шлюх 276 украинок легально занимаются проституцией в Германии, - статистика - Цензор.НЕТ 6310
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30.07.2020 18:56 Відповісти
Тут это где? Скоро продолжительность жизни примерно сравняется, тут дело не столько в медицине сколько в медицинской культуре, а начиная с эпохи Супрун потихоньку современный подход здровью проникает в постсовковые мозги, даже некоторых участковых врачей во что почти невозможнго поверить.
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30.07.2020 18:46 Відповісти
Проституцию Давно пора легализовать. Доходы в бюджет, защищенность девушек,минус ментам за "крышу"
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30.07.2020 18:57 Відповісти
276 девиц из Украины - а остальные из 40 400 чьи, из Свиностана? Но падаль кацапская будет выть про то, что украинки заполонили Германию в качестве проституток.

Вот итоги путинского правления - часть кацапок (что победнее) на Немечине, завершают победной коленовствание (буквально) а та что побогаче - вывозит в Турцию бабло, что бы ее отодрал турок, пока муженьки квасят свои вялые концы в пивасике)))
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30.07.2020 19:03 Відповісти
похоже, чукча не читатель

"Наибольшую долю среди зарегистрированных в Германии проституток составляют гражданки Румынии - 35 процентов (14 300 человек). 19 процентов (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними следуют болгарки (11 процентов, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8 процентов, 3 100 человек).

Украинок среди немецких проституток - 276, россиянок - 278, гражданок Беларуси - 61"Источник: https://censor.net/n3211072
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30.07.2020 20:40 Відповісти
Да. Россиянок на две больше. Правда у РФ население в 3 с чем то раза больше чем в Украине.
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30.07.2020 20:47 Відповісти
верно, но и девушки примерно во столько же раз в среднем страшнее
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30.07.2020 21:19 Відповісти
русские впереди, а всё пальцем тыкают в сторону украинок))))
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30.07.2020 19:30 Відповісти
Дай Бог им здоровья...
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30.07.2020 19:52 Відповісти
В Раде проституток больше.
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30.07.2020 20:38 Відповісти
От якби їхні чоловіки відписали...
Щось не бачу, щоб хтось висловив бажання одружитися хоча б з однією. Забрала б до Німеччини, тішився б. Жив би на її бабки.
Або емігрували б туди і виставили свою дружину на офіційну панель.
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30.07.2020 20:40 Відповісти
Знаю один такий випадок.Наразі вони вже год десять у шлюбі офіційному, німець одружився вона була з дитиною від першого шлюбу. Але все ж таки ця дівчина в Україні цім займалась і неофіційно, та й чоловік виявися нестандартним німцем, багатим але щось по типу німецького афериста.
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30.07.2020 22:30 Відповісти
Члены слуг народа недосчитались 276 корабельных сосен...
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30.07.2020 21:24 Відповісти
Так и знал, что московиток будет больше.
А принципиальных непродажных гордых представительниц Венгрии -
больше более чем в 10 раз
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30.07.2020 23:13 Відповісти
 
 