276 украинок легально занимаются проституцией в Германии, - статистика

Федеральное статистическое ведомство обнародовало количество официально зарегистрированных в Германии проституток. "Ночных бабочек" в стране 40 400 чел., у 276 из них - гражданство Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Наибольшую долю среди зарегистрированных в Германии проституток составляют гражданки Румынии - 35 процентов (14 300 человек). 19 процентов (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними следуют болгарки (11 процентов, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8 процентов, 3 100 человек).

Украинок среди немецких проституток - 276, россиянок - 278, гражданок Беларуси - 61.

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Возраст 78 процентов проституток составлял от 21 до 44 лет. 17 процентов старше 45 лет, 5 процентов - в возрасте от 18 до 20 лет.

Эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально. По оценкам аналитиков, реально в Германии могут работать до 400 000 работниц и работников сферы секс-услуг.

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