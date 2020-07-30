276 украинок легально занимаются проституцией в Германии, - статистика
Федеральное статистическое ведомство обнародовало количество официально зарегистрированных в Германии проституток. "Ночных бабочек" в стране 40 400 чел., у 276 из них - гражданство Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Наибольшую долю среди зарегистрированных в Германии проституток составляют гражданки Румынии - 35 процентов (14 300 человек). 19 процентов (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними следуют болгарки (11 процентов, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8 процентов, 3 100 человек).
Украинок среди немецких проституток - 276, россиянок - 278, гражданок Беларуси - 61.
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Возраст 78 процентов проституток составлял от 21 до 44 лет. 17 процентов старше 45 лет, 5 процентов - в возрасте от 18 до 20 лет.
Эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально. По оценкам аналитиков, реально в Германии могут работать до 400 000 работниц и работников сферы секс-услуг.
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Хочу знати, що думають наші чоловіки і як реагують.
Вопрос: так кому выгоден запрет в Украине на проституцию, порнографию, коноплю?
Вот итоги путинского правления - часть кацапок (что победнее) на Немечине, завершают победной коленовствание (буквально) а та что побогаче - вывозит в Турцию бабло, что бы ее отодрал турок, пока муженьки квасят свои вялые концы в пивасике)))
"Наибольшую долю среди зарегистрированных в Германии проституток составляют гражданки Румынии - 35 процентов (14 300 человек). 19 процентов (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними следуют болгарки (11 процентов, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8 процентов, 3 100 человек).
Украинок среди немецких проституток - 276, россиянок - 278, гражданок Беларуси - 61"Источник: https://censor.net/n3211072
Щось не бачу, щоб хтось висловив бажання одружитися хоча б з однією. Забрала б до Німеччини, тішився б. Жив би на її бабки.
Або емігрували б туди і виставили свою дружину на офіційну панель.
А принципиальных непродажных гордых представительниц Венгрии -
больше более чем в 10 раз