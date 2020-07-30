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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку року на Донбасі постраждало 60 мирних жителів, - ОБСЄ

Від початку року на Донбасі постраждало 60 мирних жителів, - ОБСЄ

За 7 місяців 2020 року на Донбасі зафіксовано 60 постраждалих від збройного конфлікту серед цивільного населення: 8 загиблих і 52 поранених.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Місія підтвердила повідомлення про 5 жертв серед цивільного населення - всі вони зазнали поранень. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року становить 60 осіб: 8 загиблих і 52 поранених", - сказано у звіті.

Ці дані відрізняються від даних уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. За її інформацією, від початку 2020 року на Донбасі від обстрілів з боку незаконних збройних формувань загинуло 11 мирних жителів. Всього від початку російської агресії на сході України загинуло понад 13 тисяч українців.

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