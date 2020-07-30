С начала года на Донбассе пострадали 60 мирных жителей, - ОБСЕ

За 7 месяцев 2020 года на Донбассе зафиксировано 60 пострадавших от вооруженного конфликта среди гражданского населения: 8 погибших и 52 раненых.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Миссия подтвердила сообщения о 5 жертвах среди гражданского населения - все они получили ранения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых", - сказано в отчете.

Эти данные отличаются от данных уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Согласно ее информации, с начала 2020 года на Донбассе от обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибли 11 мирных жителей. Всего с начала российской агрессии на востоке Украины погибло более 13 тысяч украинцев.

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