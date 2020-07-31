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Новини
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Експомічниця Піскуна Ніконорова - "міністерка ДНР". Це конфлікт інтересів, - Гармаш

Експомічниця Піскуна Ніконорова -

Колишня помічниця новопризначеного радника генпрокурора Ірини Венедіктової Святослава Піскуна працює "міністеркою" у терористів "ДНР". Звуть її Наталія Ніконорова.

Про це повідомив представник України в ТКГ з питань Донбасу Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Венедіктова призначила своїм радником Піскуна. А помічниця Піскуна Ніканорова зараз є цілим "міністром" "іноземних справ" "ДНР", тобто, по ідеї, - майбутнім "клієнтом" ГПУ. Чи немає тут конфлікту інтересів?" - йдеться в дописі Гармаша.

Також читайте: Венедіктова про призначення у свою команду: Найголовніше - досвід і ефективність, і не треба їх плутати з політиками

Нагадаємо, вчора генеральний прокурор України Ірина Венедіктова призначила своїм радником (на громадських засадах) колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

Як повідомляється на сайті "Посіпаки", Наталя Ніконорова була помічником нардепа від Партії регіонів Святослава Піскуна у Верховній Раді 5 і 6 скликань.

Експомічниця Піскуна Ніконорова - міністерка ДНР. Це конфлікт інтересів, - Гармаш 01

Автор: 

Піскун Святослав (82) Донбас (22357) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+36
Реванш сепарский.
Клоун на ключевые посты назначает слуг *****
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31.07.2020 10:16 Відповісти
+23
Какой конфликт? По версии зелебобиков это в худшем случае будущий прокурор Украины, в лучшем случае Наваросии или украинского региона российской *********.
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31.07.2020 10:17 Відповісти
+23
Венедиктова скоро себе команду будет набирать прямо в ДНР и ЛНР. Ей никто этого не запретит.
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31.07.2020 10:18 Відповісти
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Реванш сепарский.
Клоун на ключевые посты назначает слуг *****
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31.07.2020 10:16 Відповісти
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода (с)
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31.07.2020 10:43 Відповісти
Плеснявые саму никонорову скоро пристроят в гпу... Так что, нет там никаких конфликтов интересов.
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31.07.2020 10:16 Відповісти
да и пискун уже не тот - усы не те
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31.07.2020 10:30 Відповісти
Писькуном он был, писькуном и остался.
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31.07.2020 10:59 Відповісти
не всегда усы красят человека...бывает и наоборот
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31.07.2020 11:07 Відповісти
Какой конфликт? По версии зелебобиков это в худшем случае будущий прокурор Украины, в лучшем случае Наваросии или украинского региона российской *********.
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31.07.2020 10:17 Відповісти
Венедиктова скоро себе команду будет набирать прямо в ДНР и ЛНР. Ей никто этого не запретит.
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31.07.2020 10:18 Відповісти
Нормальная компашка в зеленых пидаров подбирается в кучу
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31.07.2020 10:18 Відповісти
Досить вже всяку дурню постити, такий конфлікт можна віднайти у будь-кого!
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31.07.2020 10:24 Відповісти
І діствітєльно, какаяразніца!?
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31.07.2020 10:26 Відповісти
Та правильно, Викуся... коронавирус вон конфликтует со здоровьем... твоя т.з. конфликтует со здравым смыслом... Макарыч в ткг - конфликт поколений. Юкрейн - конфликт, и зелень в ней - актеры...
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31.07.2020 10:32 Відповісти
А сооснователь партии регионов и министр времен януковича Пятро Ляксеич это конфликт интересов? Или это другое?
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31.07.2020 11:24 Відповісти
Серега, но ведь и твоя зеленая любовь говном обернулась... соосновывал Петро, соосновывал, а к правлению пришла голубая мразь... бывает. Узеленских вон, свежая кровь в виде Макарыча, писькуна, Рюкзакова... и ничо так... поэтому, зелень, в свою лузу ты шар закатил людям на смех
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31.07.2020 11:57 Відповісти
Смешно, аж обосраться можно)) Одни у пеци отжали им же созданную партию, другие отобрали Крым, третьи поперли из президентского кресла. Да, такое бывает... если ты политический лузер) Но твое дело не думать, а мОщно вещать, рупор из шоколадной задницы))
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31.07.2020 12:39 Відповісти
Зелупа, получается, петя создал рыганалов??? Ты шо, совсем ипанулся? Ты перечитай там свои первоисточики... И уточни, у кого там крым отжали? Тебе, ***********, сгрузили шо попало... напряги зеленый мозг с зелупой вместо можжечка и припомни даты, когда твое ***** наппло на крым, и когда народ вабрал Пороха... ну? Вот чего физтеть шо попало? Ты, часом, не из лугандона? Не шариёвское говно?
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31.07.2020 12:58 Відповісти
Поперло из говнемета. Значит в точку) Загугли для начала "биография порошенко" или "партия регионов"... И ещё.. а какой из пороха отец? Большего русофила, чем его Миша, на Украине, да и в туманном альбионе ещё поискать нужно. Хотя, тролль, для тебя деньги не пахнут.
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31.07.2020 15:26 Відповісти
..на/в Украине..(по пустякам не нервничай)
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31.07.2020 15:42 Відповісти
карте - место, засраней, слово - закон, козломордый. "на" Украине - прокол, кацапе. ПНХ ГНДН...
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31.07.2020 16:10 Відповісти
Ре-интегрейшн, фак их мамейшн...
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31.07.2020 10:29 Відповісти
Зміна влади це маятник. Зараз він підходить до максимальної точки реваншу 5-ї колони на чолі з Бубочкою. Скоро він поверне в зворотний бік і щоб не одна собака не встигла добігти до кордону.
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31.07.2020 10:51 Відповісти
тричі Генеральний прокурор ПІСКУН: ТІЛЬКИ ДУРНИЙ МОЖЕ ЛЮБИТИ ПРОКУРОРА

ХТО ЛЮБИТЬ СУДДЮ АБО ПРОКУРОРА? ТІЛЬКИ ДУРНИЙ МОЖЕ ЛЮБИТИ ПРОКУРОРА(с)
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31.07.2020 11:16 Відповісти
Тут нема конфлікту інтересів, бо Піскун, яким би не був, обіймав свої посади законно, а що таке " миністрДНР"?По суті ніхто в звать ніяк. А от ставлячи питання про " кофлікт інтересів" Гармаш таким чином легітимізує цю ніканорову , її посаду, а отже і " ДНР". Ну від Гармаша це очікувано.
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31.07.2020 10:57 Відповісти
згоден.
Уточню: там не конфлікт інтересів, а нерозбірливість у звязках.
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31.07.2020 11:03 Відповісти
Кто старое помянет....
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31.07.2020 11:36 Відповісти
звісно хріново..але колишній міністр кабміну азірова був президентом..і колишній зек теж..
до речі, у статті присутня відверта маніпуляція..то екс, то не екс..
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31.07.2020 11:53 Відповісти
Свої до своїх. Ось так. Військові захисники до захисту України, а сепари і малороси до своїх структур, для її здачі. Нічого дивного. А де має бути Судак, на передовій?
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31.07.2020 12:03 Відповісти
на канистру смахивает)))
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31.07.2020 12:05 Відповісти
Канистра не долго тосковала по Мотороле.
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31.07.2020 16:13 Відповісти
Предательство на каждом шагу......
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31.07.2020 12:10 Відповісти
вот что характерно, зебаран как насосется айкосиков, начинает подписывать какие то пришибленные указы, назначать на должности уродов, по которым не редко плачет зона)))))
похоже у бубочки не все нормально с мозгами? ))))
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31.07.2020 12:13 Відповісти
извините , читатели, но я скажу коротко: ох----ть и т.д. и т.д.
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31.07.2020 12:14 Відповісти
Так и я понадеялся, что на сегодня уже всю уху съели. А оказывается, что ещё не вечер.
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31.07.2020 13:20 Відповісти
О там про Ніканорову як помощніцу в Антизомбі багато чого показано. Сосна та ще.
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31.07.2020 13:13 Відповісти
Який конфлікт? В них однакові інтереси.
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31.07.2020 18:39 Відповісти
 
 