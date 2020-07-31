Експомічниця Піскуна Ніконорова - "міністерка ДНР". Це конфлікт інтересів, - Гармаш
Колишня помічниця новопризначеного радника генпрокурора Ірини Венедіктової Святослава Піскуна працює "міністеркою" у терористів "ДНР". Звуть її Наталія Ніконорова.
Про це повідомив представник України в ТКГ з питань Донбасу Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.
"Венедіктова призначила своїм радником Піскуна. А помічниця Піскуна Ніканорова зараз є цілим "міністром" "іноземних справ" "ДНР", тобто, по ідеї, - майбутнім "клієнтом" ГПУ. Чи немає тут конфлікту інтересів?" - йдеться в дописі Гармаша.
Нагадаємо, вчора генеральний прокурор України Ірина Венедіктова призначила своїм радником (на громадських засадах) колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.
Як повідомляється на сайті "Посіпаки", Наталя Ніконорова була помічником нардепа від Партії регіонів Святослава Піскуна у Верховній Раді 5 і 6 скликань.
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ХТО ЛЮБИТЬ СУДДЮ АБО ПРОКУРОРА? ТІЛЬКИ ДУРНИЙ МОЖЕ ЛЮБИТИ ПРОКУРОРА(с)
Уточню: там не конфлікт інтересів, а нерозбірливість у звязках.
до речі, у статті присутня відверта маніпуляція..то екс, то не екс..
похоже у бубочки не все нормально с мозгами? ))))