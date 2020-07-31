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Экс-помощница Пискуна Никонорова - "министр ДНР". Это конфликт интересов, - Гармаш

Экс-помощница Пискуна Никонорова -

Бывшая помощница новоназначенного советника генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослава Пискуна работает "министром" у террористов "ДНР". Зовут ее Наталья Никонорова.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Венедиктова назначила своим советником Пискуна. А помощница Пискуна Никанорова сейчас является целым "министром" "иностранных дел" "ДНР", то есть, по идее, – будущим "клиентом" ГПУ. Нет ли здесь конфликта интересов?" - говорится в посте Гармаша.

Читайте также: Венедиктова о назначениях в свою команду: Самое главное - опыт и эффективность, и не надо их путать с политиками

Напомним, вчера генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила своим советником (на общественных началах) бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Как сообщается на сайте "Посіпаки", Наталья Никонорова была помощником нардепа от Партии регионов Святослава Пискуна в Верховной Раде 5 и 6 созывов.

Экс-помощница Пискуна Никонорова - министр ДНР. Это конфликт интересов, - Гармаш 01

Пискун Святослав (256) Донбасс (26957) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+36
Реванш сепарский.
Клоун на ключевые посты назначает слуг *****
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31.07.2020 10:16 Ответить
+23
Какой конфликт? По версии зелебобиков это в худшем случае будущий прокурор Украины, в лучшем случае Наваросии или украинского региона российской *********.
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31.07.2020 10:17 Ответить
+23
Венедиктова скоро себе команду будет набирать прямо в ДНР и ЛНР. Ей никто этого не запретит.
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31.07.2020 10:18 Ответить
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Реванш сепарский.
Клоун на ключевые посты назначает слуг *****
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31.07.2020 10:16 Ответить
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода (с)
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31.07.2020 10:43 Ответить
Плеснявые саму никонорову скоро пристроят в гпу... Так что, нет там никаких конфликтов интересов.
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31.07.2020 10:16 Ответить
да и пискун уже не тот - усы не те
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31.07.2020 10:30 Ответить
Писькуном он был, писькуном и остался.
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31.07.2020 10:59 Ответить
не всегда усы красят человека...бывает и наоборот
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31.07.2020 11:07 Ответить
Какой конфликт? По версии зелебобиков это в худшем случае будущий прокурор Украины, в лучшем случае Наваросии или украинского региона российской *********.
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31.07.2020 10:17 Ответить
Венедиктова скоро себе команду будет набирать прямо в ДНР и ЛНР. Ей никто этого не запретит.
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31.07.2020 10:18 Ответить
Нормальная компашка в зеленых пидаров подбирается в кучу
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31.07.2020 10:18 Ответить
Досить вже всяку дурню постити, такий конфлікт можна віднайти у будь-кого!
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31.07.2020 10:24 Ответить
І діствітєльно, какаяразніца!?
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31.07.2020 10:26 Ответить
Та правильно, Викуся... коронавирус вон конфликтует со здоровьем... твоя т.з. конфликтует со здравым смыслом... Макарыч в ткг - конфликт поколений. Юкрейн - конфликт, и зелень в ней - актеры...
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31.07.2020 10:32 Ответить
А сооснователь партии регионов и министр времен януковича Пятро Ляксеич это конфликт интересов? Или это другое?
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31.07.2020 11:24 Ответить
Серега, но ведь и твоя зеленая любовь говном обернулась... соосновывал Петро, соосновывал, а к правлению пришла голубая мразь... бывает. Узеленских вон, свежая кровь в виде Макарыча, писькуна, Рюкзакова... и ничо так... поэтому, зелень, в свою лузу ты шар закатил людям на смех
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31.07.2020 11:57 Ответить
Смешно, аж обосраться можно)) Одни у пеци отжали им же созданную партию, другие отобрали Крым, третьи поперли из президентского кресла. Да, такое бывает... если ты политический лузер) Но твое дело не думать, а мОщно вещать, рупор из шоколадной задницы))
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31.07.2020 12:39 Ответить
Зелупа, получается, петя создал рыганалов??? Ты шо, совсем ипанулся? Ты перечитай там свои первоисточики... И уточни, у кого там крым отжали? Тебе, ***********, сгрузили шо попало... напряги зеленый мозг с зелупой вместо можжечка и припомни даты, когда твое ***** наппло на крым, и когда народ вабрал Пороха... ну? Вот чего физтеть шо попало? Ты, часом, не из лугандона? Не шариёвское говно?
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31.07.2020 12:58 Ответить
Поперло из говнемета. Значит в точку) Загугли для начала "биография порошенко" или "партия регионов"... И ещё.. а какой из пороха отец? Большего русофила, чем его Миша, на Украине, да и в туманном альбионе ещё поискать нужно. Хотя, тролль, для тебя деньги не пахнут.
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31.07.2020 15:26 Ответить
..на/в Украине..(по пустякам не нервничай)
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31.07.2020 15:42 Ответить
карте - место, засраней, слово - закон, козломордый. "на" Украине - прокол, кацапе. ПНХ ГНДН...
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31.07.2020 16:10 Ответить
Ре-интегрейшн, фак их мамейшн...
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31.07.2020 10:29 Ответить
Зміна влади це маятник. Зараз він підходить до максимальної точки реваншу 5-ї колони на чолі з Бубочкою. Скоро він поверне в зворотний бік і щоб не одна собака не встигла добігти до кордону.
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31.07.2020 10:51 Ответить
тричі Генеральний прокурор ПІСКУН: ТІЛЬКИ ДУРНИЙ МОЖЕ ЛЮБИТИ ПРОКУРОРА

ХТО ЛЮБИТЬ СУДДЮ АБО ПРОКУРОРА? ТІЛЬКИ ДУРНИЙ МОЖЕ ЛЮБИТИ ПРОКУРОРА(с)
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31.07.2020 11:16 Ответить
Тут нема конфлікту інтересів, бо Піскун, яким би не був, обіймав свої посади законно, а що таке " миністрДНР"?По суті ніхто в звать ніяк. А от ставлячи питання про " кофлікт інтересів" Гармаш таким чином легітимізує цю ніканорову , її посаду, а отже і " ДНР". Ну від Гармаша це очікувано.
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31.07.2020 10:57 Ответить
згоден.
Уточню: там не конфлікт інтересів, а нерозбірливість у звязках.
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31.07.2020 11:03 Ответить
Кто старое помянет....
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31.07.2020 11:36 Ответить
звісно хріново..але колишній міністр кабміну азірова був президентом..і колишній зек теж..
до речі, у статті присутня відверта маніпуляція..то екс, то не екс..
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31.07.2020 11:53 Ответить
Свої до своїх. Ось так. Військові захисники до захисту України, а сепари і малороси до своїх структур, для її здачі. Нічого дивного. А де має бути Судак, на передовій?
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31.07.2020 12:03 Ответить
на канистру смахивает)))
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31.07.2020 12:05 Ответить
Канистра не долго тосковала по Мотороле.
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31.07.2020 16:13 Ответить
Предательство на каждом шагу......
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31.07.2020 12:10 Ответить
вот что характерно, зебаран как насосется айкосиков, начинает подписывать какие то пришибленные указы, назначать на должности уродов, по которым не редко плачет зона)))))
похоже у бубочки не все нормально с мозгами? ))))
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31.07.2020 12:13 Ответить
извините , читатели, но я скажу коротко: ох----ть и т.д. и т.д.
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31.07.2020 12:14 Ответить
Так и я понадеялся, что на сегодня уже всю уху съели. А оказывается, что ещё не вечер.
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31.07.2020 13:20 Ответить
О там про Ніканорову як помощніцу в Антизомбі багато чого показано. Сосна та ще.
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31.07.2020 13:13 Ответить
Який конфлікт? В них однакові інтереси.
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31.07.2020 18:39 Ответить
 
 