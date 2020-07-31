Экс-помощница Пискуна Никонорова - "министр ДНР". Это конфликт интересов, - Гармаш

Бывшая помощница новоназначенного советника генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослава Пискуна работает "министром" у террористов "ДНР". Зовут ее Наталья Никонорова.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Венедиктова назначила своим советником Пискуна. А помощница Пискуна Никанорова сейчас является целым "министром" "иностранных дел" "ДНР", то есть, по идее, – будущим "клиентом" ГПУ. Нет ли здесь конфликта интересов?" - говорится в посте Гармаша.

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Напомним, вчера генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила своим советником (на общественных началах) бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Как сообщается на сайте "Посіпаки", Наталья Никонорова была помощником нардепа от Партии регионов Святослава Пискуна в Верховной Раде 5 и 6 созывов.